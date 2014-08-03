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Истории из жизни

Старец на дороге

Для начала скажу, что нервы у меня крепкие, атеист и в мистику не верю, но что-то такое существует!

Были в Псковской области в довольно глухом районе, где-то ноябрь месяц. Нас в отечественном автопроме “Нива” трое. До ближайшей деревни по карте километров 10, лес, грунтовка. Темнеет. Вдруг на обочине видим деда такого колоритного: белая бородища, в одной руке авоська (та самая – сеточкой), в ней сверток какой-то, в другой посох - не посох, но и просто палкой это не назовешь, резьбой украшен. Одет в телогрейку потрепанную, темные штаны и сапоги, типа кирзачей.

Останавливаемся, напомню, до ближайшей деревни км 10, не меньше. Чтоб старому человеку удобней было, перелезаю на заднее сиденье. Спрашиваем, куда старцу надо. "Да я, - говорит, - покажу, поехали…" Дед молчит, и мы молчим, не покидает чувство чего-то неправильного. Километров через 5 - 7 просит остановить, приехал типа. Ну нет там жилья!

Ну, хозяин – барин, высадили. Сажусь обратно на переднее сиденье, а оно холодное! Но ведь так не может быть?! А дед отошел в глубь леса метров 10 и пропал! Нет его! Лес сосновый, без подшерстка, спрятаться негде. А потом и вторая непонятка нарисовалась. Дед не пах! Вообще! То есть не было запаха ни курева, ни старой одежды, ни какого-то иного специфического запаха. Пока ехали на базу, обсуждали этого деда, но отсутствие запаха отметили все.

А года два назад один хороший знакомый рассказал почти такую же историю, но действо происходило на границе Беларуси и Смоленской области. И тоже отметил отсутствие запаха…

Автор - Marta13.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:11
Вчера, 18:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 549Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Грунтовка дед запах исчезновение лес странность

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 19:43
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
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Комментариев: 8 621
А чем вымытый, обстиранный и некурящий дед пахнуть должен? Старостью?
Но вообще случай занятный. Может, там, в лесу, какие-то избушки охотничьи есть? Или лешака подвозили?
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:42
0
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Комментариев: 5 316
Вот тоже не пойму, при чём тут запах? И какой бывает подшерсток леса?
Объяснений может быть множество. Деревня в лесу. Отшельник. Дух природы (любой). Агасфер в конце концов
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 09:32
0
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Публикаций: 35
Комментариев: 3 285
Цитата: зелёное яблочко
Агасфер в конце концов
я думаю, что если бы это был Агасфер, то он не был бы отшельником, т.к. он спокойно общался со всеми, кто в этом был заинтересован. И если Агасфер на самом деле существует, то живя в лесу, запах бы от него какой-никакой, но все же был бы.

много историй про такие "подвозы" написано, в которых потом было им "счастье"..
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
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