Старец на дороге

Старец на дорогеДля начала скажу, что нервы у меня крепкие, атеист и в мистику не верю, но что-то такое существует!
Были в Псковской области в довольно глухом районе, где-то ноябрь месяц. Нас в отечественном автопроме “Нива” трое. До ближайшей деревни по карте километров 10, лес, грунтовка. Темнеет. Вдруг на обочине видим деда такого колоритного: белая бородища, в одной руке авоська (та самая – сеточкой), в ней сверток какой-то, в другой посох - не посох, но и просто палкой это не назовешь, резьбой украшен. Одет в телогрейку потрепанную, темные штаны и сапоги, типа кирзачей.
Останавливаемся, напомню, до ближайшей деревни км 10, не меньше. Чтоб старому человеку удобней было, перелезаю на заднее сиденье. Спрашиваем, куда старцу надо. "Да я, - говорит, - покажу, поехали…" Дед молчит, и мы молчим, не покидает чувство чего-то неправильного. Километров через 5 - 7 просит остановить, приехал типа. Ну нет там жилья!
Ну, хозяин – барин, высадили. Сажусь обратно на переднее сиденье, а оно холодное! Но ведь так не может быть?! А дед отошел в глубь леса метров 10 и пропал! Нет его! Лес сосновый, без подшерстка, спрятаться негде. А потом и вторая непонятка нарисовалась. Дед не пах! Вообще! То есть не было запаха ни курева, ни старой одежды, ни какого-то иного специфического запаха. Пока ехали на базу, обсуждали этого деда, но отсутствие запаха отметили все.
А года два назад один хороший знакомый рассказал почти такую же историю, но действо происходило на границе Беларуси и Смоленской области. И тоже отметил отсутствие запаха…
Автор - Marta13.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:11
Вчера, 18:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 549Комментарии: 3
Ключевые слова: Грунтовка дед запах исчезновение лес странность