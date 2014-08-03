Старец на дороге

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 549 Комментарии: 3 +3 Вчера, 18:11 by

Для начала скажу, что нервы у меня крепкие, атеист и в мистику не верю, но что-то такое существует!Были в Псковской области в довольно глухом районе, где-то ноябрь месяц. Нас в отечественном автопроме “Нива” трое. До ближайшей деревни по карте километров 10, лес, грунтовка. Темнеет. Вдруг на обочине видим деда такого колоритного: белая бородища, в одной руке авоська (та самая – сеточкой), в ней сверток какой-то, в другой посох - не посох, но и просто палкой это не назовешь, резьбой украшен. Одет в телогрейку потрепанную, темные штаны и сапоги, типа кирзачей.Останавливаемся, напомню, до ближайшей деревни км 10, не меньше. Чтоб старому человеку удобней было, перелезаю на заднее сиденье. Спрашиваем, куда старцу надо. "Да я, - говорит, - покажу, поехали…" Дед молчит, и мы молчим, не покидает чувство чего-то неправильного. Километров через 5 - 7 просит остановить, приехал типа. Ну нет там жилья!Ну, хозяин – барин, высадили. Сажусь обратно на переднее сиденье, а оно холодное! Но ведь так не может быть?! А дед отошел в глубь леса метров 10 и пропал! Нет его! Лес сосновый, без подшерстка, спрятаться негде. А потом и вторая непонятка нарисовалась. Дед не пах! Вообще! То есть не было запаха ни курева, ни старой одежды, ни какого-то иного специфического запаха. Пока ехали на базу, обсуждали этого деда, но отсутствие запаха отметили все.А года два назад один хороший знакомый рассказал почти такую же историю, но действо происходило на границе Беларуси и Смоленской области. И тоже отметил отсутствие запаха…Автор - Marta13.

Ключевые слова: Грунтовка дед запах исчезновение лес странность

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