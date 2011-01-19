Последствия ритуала

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 829 Комментарии: 12 +7 Вчера, 19:31 by

Была у меня девушка, которая как магнит притягивала разные неприятности и чертовщину. И страдала она оттого, что не могла спать одна. Просыпалась оттого, что её душат. Ну, в 21 веке живём, я погуглил, на вики есть статья про это, сонный паралич называется. Типа баг мозга при пробуждении, ничего сверхъестественного.Однажды приезжает она и рассказывает следующее. Мол, просыпается от жажды, попила и решила зубы почистить. Смотрит в зеркало, а у неё вся шея в крови. Смывает, а там аккуратные тоненькие порезы, ну чисто жабры. Странная хрень, ну да ладно.А дальше че, дальше дело молодое. Ну, в общем, лежим мы, разворачиваю и тихонечко офигеваю. Вся спина в порезах и вырезан крест. То есть вертикальные порезы параллельны друг другу. А в районе лопаток горизонтальные порезы. И тоже все идеально прямые, одной длинны и параллельные.Странно это все, сама так не смогла бы. Да и если б резал кто, одна мышца дернется и не будет прямой линии. А тут прям перфекционизм.Недолго думая, взяли святой водички, заставил её выпить. У неё тут же температура, веду домой.Потом спрашивал, когда началось все. Говорит, бабка у неё колдунья была. Ну моя у неё книжку какую то взяла, ритуал оттуда сделала, эксперименту ради. Я как понял, черта какого-то вызывала, и как-то это было с кольцом связано. Вот когда кольцо потеряла, все это дело и началось.Автор - Григорий.

Ключевые слова: Девушка неприятности чертовщина порезы бабка колдунья ритуал чёрт кольцо

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