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Истории из жизни

Последствия ритуала

Была у меня девушка, которая как магнит притягивала разные неприятности и чертовщину. И страдала она оттого, что не могла спать одна. Просыпалась оттого, что её душат. Ну, в 21 веке живём, я погуглил, на вики есть статья про это, сонный паралич называется. Типа баг мозга при пробуждении, ничего сверхъестественного.

Однажды приезжает она и рассказывает следующее. Мол, просыпается от жажды, попила и решила зубы почистить. Смотрит в зеркало, а у неё вся шея в крови. Смывает, а там аккуратные тоненькие порезы, ну чисто жабры. Странная хрень, ну да ладно.

А дальше че, дальше дело молодое. Ну, в общем, лежим мы, разворачиваю и тихонечко офигеваю. Вся спина в порезах и вырезан крест. То есть вертикальные порезы параллельны друг другу. А в районе лопаток горизонтальные порезы. И тоже все идеально прямые, одной длинны и параллельные.
Странно это все, сама так не смогла бы. Да и если б резал кто, одна мышца дернется и не будет прямой линии. А тут прям перфекционизм.

Недолго думая, взяли святой водички, заставил её выпить. У неё тут же температура, веду домой.

Потом спрашивал, когда началось все. Говорит, бабка у неё колдунья была. Ну моя у неё книжку какую то взяла, ритуал оттуда сделала, эксперименту ради. Я как понял, черта какого-то вызывала, и как-то это было с кольцом связано. Вот когда кольцо потеряла, все это дело и началось.

Автор - Григорий.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:31
Вчера, 19:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 829Комментарии: 12
+7

Ключевые слова: Девушка неприятности чертовщина порезы бабка колдунья ритуал чёрт кольцо

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Комментарии

#1 написал: Прохожий
Вчера, 21:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 925
Почему-то никто не верит, что обычный человек, прочитав учебник по ядерной физике, сумеет в одиночку устроить ядерный взрыв. И в то же время куча народу не сомневается, что тот же обычный человек с колдовской книжкой в руках как минимум вызовет сатану.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#2 написал: abrashechka
Вчера, 21:38
+5
Группа: Посетители
Репутация: (421|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 324
Цитата: Прохожий
Почему-то никто не верит, что обычный человек, прочитав учебник по ядерной физике, сумеет в одиночку устроить ядерный взрыв. И в то же время куча народу не сомневается, что тот же обычный человек с колдовской книжкой в руках как минимум вызовет сатану.

Ядерный взрыв не устроит, а некие механизмы может повредить, да так, что энергоблок придется остановить.
Тут ведь, скорее всего, никакого Сатану и не вызывали. Вылезло что-то гадостное и пакостное, может и сильное, но девице и этого хватит.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:02
+4
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 631
Цитата: abrashechka
Цитата: Прохожий
Почему-то никто не верит, что обычный человек, прочитав учебник по ядерной физике, сумеет в одиночку устроить ядерный взрыв. И в то же время куча народу не сомневается, что тот же обычный человек с колдовской книжкой в руках как минимум вызовет сатану.

Ядерный взрыв не устроит, а некие механизмы может повредить, да так, что энергоблок придется остановить.
Тут ведь, скорее всего, никакого Сатану и не вызывали. Вылезло что-то гадостное и пакостное, может и сильное, но девице и этого хватит.

Согласна. Обычный человек не сведущий в какой либо области, может качественно напакостить.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#4 написал: Прохожий
Вчера, 23:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 925
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: abrashechka
Цитата: Прохожий
Почему-то никто не верит, что обычный человек, прочитав учебник по ядерной физике, сумеет в одиночку устроить ядерный взрыв. И в то же время куча народу не сомневается, что тот же обычный человек с колдовской книжкой в руках как минимум вызовет сатану.

Ядерный взрыв не устроит, а некие механизмы может повредить, да так, что энергоблок придется остановить.
Тут ведь, скорее всего, никакого Сатану и не вызывали. Вылезло что-то гадостное и пакостное, может и сильное, но девице и этого хватит.

Согласна. Обычный человек не сведущий в какой либо области, может качественно напакостить.


Не обижайтесь, но это точка зрения дилетанта. Я вовсе не ядерщик, но работаю в другой достаточно серьезной отрасли. Проведу аналогию. Предположим, некоей Маше чудом попали в руки наши специфические инструкции под грифом как минимум «ДСП», и Маша на радостях решила хапнуть себе условного «мирного атома». Получится у неё что-нибудь? Да черта с два. Во-первых, часть текста она тупо не поймёт: хоть и по-русски писано, а не для ее образования (так и ведьмины книги - они явно не с колдовской азбуки начинаются). Во-вторых, проблема с ингредиентами: что-то просто так не продаётся, а для продаваемого «нужно больше золота!» (вот пусть попробует самодеятельная ведьма в наше время руку славы найти или свечу из жира покойника). В-третьих, добраться до места, где можно если что-то не создать по теме, так испортить существующее, ей не удастся: охрана не позволит (как это было у Толкина? - «Ты не пройдёшь!»). Причём ей даже фингал не поставят - просто в в ворота не достучится. Вот и останется Маша с бесполезной для неё пачкой страниц на бобах. Мы не рассматриваем вариант, что она обратится к третьей, сведущей, стороне - героиня рассказа тоже ведь лишь на себя рассчитывала. Вообще, если допустить, что «тонкие миры» существуют, им не обойтись без «защиты от дурака». Мало ли кому вздумается дыру в заборе проковырять!
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#5 написал: ponchik
Сегодня, 00:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Согласна с предыдущими отзывами, не надо делать то, в чем ничего не смыслишь. Но, все же, у большинства дилетантов из простых смертных, не наделенных никаким даром, просто ничего не получится. Только люди не всегда знают, есть ли этот дар у них или нет. Из-за этого можно и дров наломать.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#6 написал: Baldassarri
Сегодня, 00:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Слабо верится в такую историю
Зарегистрирован: 24.08.2019
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 01:40
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1669|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 298
Ну и?… Незавершенный какой то рассказ- обрубок.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: abrashechka
Сегодня, 07:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (421|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 324
Повторюсь. При наличии даже неразвитого дара, можно вызвать слабую пакостную сущность.Которая будет гадить. У девочки ,скорее всего, дар есть. И пакости, описанные -делает явно что-то несильное, но очень вредное
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#9 написал: SAMIDARA
Сегодня, 09:35
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (24|-1)
Публикаций: 20
Комментариев: 163
Цитата: Прохожий
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: abrashechka
Цитата: Прохожий
Почему-то никто не верит, что обычный человек, прочитав учебник по ядерной физике, сумеет в одиночку устроить ядерный взрыв. И в то же время куча народу не сомневается, что тот же обычный человек с колдовской книжкой в руках как минимум вызовет сатану.

Ядерный взрыв не устроит, а некие механизмы может повредить, да так, что энергоблок придется остановить.
Тут ведь, скорее всего, никакого Сатану и не вызывали. Вылезло что-то гадостное и пакостное, может и сильное, но девице и этого хватит.

Согласна. Обычный человек не сведущий в какой либо области, может качественно напакостить.


Не обижайтесь, но это точка зрения дилетанта. Я вовсе не ядерщик, но работаю в другой достаточно серьезной отрасли. Проведу аналогию. Предположим, некоей Маше чудом попали в руки наши специфические инструкции под грифом как минимум «ДСП», и Маша на радостях решила хапнуть себе условного «мирного атома». Получится у неё что-нибудь? Да черта с два. Во-первых, часть текста она тупо не поймёт: хоть и по-русски писано, а не для ее образования (так и ведьмины книги - они явно не с колдовской азбуки начинаются). Во-вторых, проблема с ингредиентами: что-то просто так не продаётся, а для продаваемого «нужно больше золота!» (вот пусть попробует самодеятельная ведьма в наше время руку славы найти или свечу из жира покойника). В-третьих, добраться до места, где можно если что-то не создать по теме, так испортить существующее, ей не удастся: охрана не позволит (как это было у Толкина? - «Ты не пройдёшь!»). Причём ей даже фингал не поставят - просто в в ворота не достучится. Вот и останется Маша с бесполезной для неё пачкой страниц на бобах. Мы не рассматриваем вариант, что она обратится к третьей, сведущей, стороне - героиня рассказа тоже ведь лишь на себя рассчитывала. Вообще, если допустить, что «тонкие миры» существуют, им не обойтись без «защиты от дурака». Мало ли кому вздумается дыру в заборе проковырять!

Все немного проще чем вам кажется. Дело в том, что в духовном мире тоже существуют определенные законы, которые обязан соблюдать каждый.
Вот например у нас в любом магазине человек не имеет право просто так что-либо взять из товаров, но как только он за этот товар заплатит - у него это право появится. Или вот другой - более близкий к нашей теме пример - продавец не имеет права просто так двинуть с ноги в репу кому-то из посетителей магазина. Но как только один из посетителей возьмет товар, не заплатив за него - он нарушит определенные правила и даст другому человеку право напасть на него. Может быть примеры немного странные, но главное что бы вы поняли суть.
В духовном мире, представьте себе, тоже есть свои правила. Огромное количество хищных, агрессивно настроенных к человеку духов ищет себе добычу, но они не могут напасть просто так на кого вздумается. Они не могут преступить закон - они ждут повода. При чем человек может сам дать им такой повод например, умышленным хулиганством на кладбище или иными проявлениями неуважения к миру духов. А может сделать еще проще - сам позвать их к себе и открыть им двери, тем самым давая им право делать с ним все что они захотят. И то, что нужен какой то дар или знания - это чепуха, если любой человек будет (возьму для примера первую попавшуюся в голову глупость) каждую ночь перед сном повторять 13 раз "Черт, приди ко мне", то рано или поздно он обязательно придет. Но скорее всего все-таки рано, бесплатный корм ведь. Причем никакой мистики вроде видений или чего-то там еще, вообще может не быть, они намного хитрей человека и могут пожирать его и разрушать ему жизнь так, что он в течении многих лет не будет даже подозревать о причине своих бед.
Да, для благотворного "общения" с миром духов конечно же нужны знания и подготовка, но для того чтобы "все испортить" никаких особых знаний в этом деле не нужно.

Пытаться проводить колдовские обряды простому человеку - это все равно что если бы простому человеку набить тюремные наколки, а потом попасть в компанию зэков. Сначала вас попросят "пояснить за содеянное" - а потом, если вы не являетесь тем, за кого себя выдаете, вам придется за содеянное отвечать.
Зарегистрирован: 1.06.2016
#10 написал: Marion Phauna
Сегодня, 10:20
+1
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Публикаций: 295
Комментариев: 3 909
Сумбурная писанина, чесслово.

Я не знаю насколько надо быть не в себе, чтобы ради эксперимента страдать такой фигней. Если уж верит человек в мистику и колдунства, то и знать надо, что последствия могут быть плачевными. Тем более, если это делает профан.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#11 написал: abrashechka
Сегодня, 10:39
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 6
Комментариев: 324
Согласен с двумя последними комментаторами. Полностью.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#12 написал: Летяга
Сегодня, 11:27
0
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Публикаций: 760
Комментариев: 8 608
А о самовнушении никто не подумал?
Может, это явление того же порядка, что и стигматы у фанатиков?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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