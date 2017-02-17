Окна

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:04

Юлия Рысь Просмотров: 251 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 10:04 by

Историю рассказали моей бабушке знакомые дачники. По весне в одном дачном кооперативе произошел странный случай.Ночью кто-то бродил по участкам и скребся в окна. Именно звук чего-то острого по стеклу. Гость не пытался проникнуть в дом, так как у многих форточки были приоткрыты, да и рамы там не шибко надежные: толкни чуть сильней - и деревянные рамы не будут препятствием. Скреблись даже в те дома, где хозяева явно не спали: свет горел, и в доме присутствовали молодые мужчины - внуки приехали помочь бабушке с огородом, которые могли с легкостью поймать шутника, но он, видимо, этого не особо опасался.Весна - это то время, когда на участке еще ничего не выросло и поживиться нечем, и народу довольно много, у многих собаки во дворе. Собаки в ту ночь молчали, хотя много пустолаек, которые из-за мыши готовы шумиху поднять. Причем территория огорожена забором, сторож на въезде, все друг друга знают, и основной контингент - это пенсионеры. Ничего не пропало, во дворах у многих валялись забытые инструменты, которые также остались не тронуты. На стеклах имелись едва заметные царапины.Кто посетил дачников в ту ночь - непонятно, никто ничего не видел. Следов под окнами не обнаружили, в полицию сообщать не стали, так как ничего не пропало. Кто-то пытался глянуть в окно во время скрежета или выйти во двор, но стоило только приблизиться к окну - все прекращалось. Утром обсудили события между соседями, одна из дачниц ужаснулась, что на ночь даже дверь запереть забыла, но, судя по всему, это нечто к дверям не подходило. Собаки получили выговор за сладкий сон на посту, сторож - тоже, а люди стали проверять окна перед сном, хоть и списали события на чье-то дурачество.

Ключевые слова: Окно ночь гость дача авторская история

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