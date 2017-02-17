Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Окна

Историю рассказали моей бабушке знакомые дачники. По весне в одном дачном кооперативе произошел странный случай.

Ночью кто-то бродил по участкам и скребся в окна. Именно звук чего-то острого по стеклу. Гость не пытался проникнуть в дом, так как у многих форточки были приоткрыты, да и рамы там не шибко надежные: толкни чуть сильней - и деревянные рамы не будут препятствием. Скреблись даже в те дома, где хозяева явно не спали: свет горел, и в доме присутствовали молодые мужчины - внуки приехали помочь бабушке с огородом, которые могли с легкостью поймать шутника, но он, видимо, этого не особо опасался.

Весна - это то время, когда на участке еще ничего не выросло и поживиться нечем, и народу довольно много, у многих собаки во дворе. Собаки в ту ночь молчали, хотя много пустолаек, которые из-за мыши готовы шумиху поднять. Причем территория огорожена забором, сторож на въезде, все друг друга знают, и основной контингент - это пенсионеры. Ничего не пропало, во дворах у многих валялись забытые инструменты, которые также остались не тронуты. На стеклах имелись едва заметные царапины.

Кто посетил дачников в ту ночь - непонятно, никто ничего не видел. Следов под окнами не обнаружили, в полицию сообщать не стали, так как ничего не пропало. Кто-то пытался глянуть в окно во время скрежета или выйти во двор, но стоило только приблизиться к окну - все прекращалось. Утром обсудили события между соседями, одна из дачниц ужаснулась, что на ночь даже дверь запереть забыла, но, судя по всему, это нечто к дверям не подходило. Собаки получили выговор за сладкий сон на посту, сторож - тоже, а люди стали проверять окна перед сном, хоть и списали события на чье-то дурачество.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:04
Сегодня, 10:04 by Юлия РысьПросмотров: 251Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Окно ночь гость дача авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 10:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 457
Бродил-громко сказано. Если б бродил, собаки всяко лай подняли бы. Предположу что летучие мыши или майские жуки, после спячки лютовали. Про царапины не особо верится. От звука оставления цпрапин на стекле (а тут даже на нескольких) все собаки до сих пор писались и заикались при лае. Плюс
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 10:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 824
Странно, загадочно, плюс. Люблю истории про то, как нечто в окна заглядывает, стучит, царапается... но чтоб без тяжких последствий)))))))))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.