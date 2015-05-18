Покойная бабушка приходила проведать

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бабушка Лукерья Просмотров: 357 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 07:25 by

Случилось это со мной давно, ещё в конце 90-х. Бабушка моя жила прежде за городом, но когда здоровье стало совсем сдавать, мы с родителями взяли её к себе. Прожили все вместе года два, а потом бабушка умерла, как говорится, от старости. Были у нас с ней хорошие отношения, потому очень все переживали её уход, хотя и готовились к нему давно, ведь бабушка долго болела, и врачи не делали позитивных прогнозов.Прошёл год. В доме затеяли ремонт, и мы с мамой поселились в одной комнате, куда составили кровати. И вот ровно накануне годовщины бабушкиной смерти легли мы с мамой спать как обычно. Моя кровать стояла сразу у входа в комнату, рядом с ней - тумбочка с ночником. Мамина кровать располагалась у дальней стены. Мама довольно быстро заснула, а я ещё какое-то время читала при свете ночника. Глаза уже слипались, я кивала головой, периодически проваливаясь в сон, но вздрагивала и пыталась продолжить чтение. И вот в один из таких "провалов" в полусон я, уже закрыв глаза, услышала шаги в соседней комнате, а потом и на пороге к нам. И как-то сразу я поняла, что это бабушка. Возможно, узнала её шаги. Меня это совершенно не испугало, это было как само собой - ну бабушка и бабушка. Лежала я в кровати на боку, лицом к стене, и не могла видеть то, что происходило у меня за спиной. Тем более что и глаза мои были по-прежнему закрыты, сквозь веки пробивался жёлтый свет ночника. Бабушка же тем временем села на край моей кровати - я почувствовала, как натянулось одеяло - и стала разговаривать с мамой. Совершенно будничная ситуация, я пыталась заснуть, не обращая внимания на их разговор.- Ну как у вас дела? - спросила бабушка у мамы, и та начала ей рассказывать, что всё хорошо, делаем ремонт, зимой переболели, а в целом всё в порядке.И где-то в этот момент ко мне сквозь дрёму пришло осознание того, что бабушка же умерла! Как же она может сидеть сейчас за моей спиной? Мне стало одновременно и жутко, и любопытно от того, что происходит. Я уже не прислушивалась к разговору, а лежала и думала, стоит ли открыть глаза, чтобы увидеть, что, собственно, происходит? Но мысль о том, что я прямо сейчас увижу перед собой умершую бабушку, всё-таки пугала до ужаса, побеждая любое любопытство. Я решила выжидать и слушать, о чём она будет говорить дальше.- А у этой Мормышки как успехи? - спросила бабушка у мамы и при этих словах очень ощутимо несколько раз похлопала меня по боку, а потом и вовсе положила свою руку на меня. Надо ли говорить, что я готова была заорать от ужаса, но просто оцепенела. Ощущение реальности происходящего просто зашкаливало. Бабушка всегда называла меня Мормышкой, так что теперь я была абсолютно уверена, что это именно она.Мама ответила, что у меня тоже всё хорошо, что я успешно закончила школу и поступила в институт. Бабушка после этого радостно поохала, а потом поднялась с моей кровати:- Ну ладно, пора мне, - сказала она. - Не забывайте меня тут.И она вышла обратно в соседнюю комнату. Я лежала ещё какое-то время, не открывая глаз и прислушиваясь, но никаких посторонних звуков не доносилось. Тогда я осторожно приоткрыла глаза и повернулась - в комнате никого не было, светильник горел ровным светом, мама спала. Я позвала её несколько раз, прежде чем она проснулась и спросила в чём дело. И когда я сообщила ей, что прямо сейчас приходила бабушка и с ней общалась, то мама, конечно, очень удивилась. Правда, сказала, что та ей вроде бы снилась, но она совсем не помнит, что во сне происходило.Больше таких явлений не происходило, хоть периодически бабушка и снится мне, но в этих случаях у меня нет сомнений в том, это именно сны.

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