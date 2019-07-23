Селфи с призраком

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:04 by

Моя бабушка Надя, папина мама, последние 20 лет жила одна в частном доме, который строил еще мой дед. Периодически к ней в гости приезжала я с родителями, семья тёти и дяди.Сердце у бабушки болело давно, начиная с 40 лет, а в последние годы стало еще и с головой плохо. Бабушка начала носить черную одежду, отказываться от еды, а ночами могла стоять над спящими родственниками и просто смотреть. Было очень жутко!Дядя Николай рассказывал, что бабушка даже скреблась, если он закрывал дверь спальни, а иногда и выла.Несколько раз бабушку клали в больницу. После лечения на какое-то время баба Надя приходила в сознание: по-прежнему варила вкусный борщ, жарила кребли, выращивала розы, из которых делала вино, гадала на картах – в общем, вела обычную жизнь.В ноябре 2018 года дядя приехал к ней с утра пораньше, чтобы истопить печи. Баба Надя начала ругаться на него за то, что он пьет. Дядя что-то крикнул ей в ответ, бросил всё и ушёл.После скандала у бабушки случился инсульт. Через пару часов её, еще живую, нашел мой брат. Он что-то почувствовал и решил заехать к ней между заказами, а увидев её лежащей на кухне, сразу же вызвал скорую помощь.В больнице бабушка впала в кому, но пробыла в ней всего 2 дня. Её не стало.Похоронили мы её лишь на 5-ый день, так как ждали возвращения моего папы, уехавшего в командировку. Впрочем, самое необычное случилось совсем не на похоронах, а вскоре после них.Мы готовились на веранде к поминкам – 40 дней: тетя Инна варила борщ, а я с сестрой Таней резала капусту на салат. Здесь же крутилась и делала селфи её старшая 12-летняя дочь Алевтина.Получилось так, что фотографии племянница сделала на фоне окна, которое соединяет застекленную веранду с залом. Надо сказать, что именно зал всегда был бабушкиной комнатой, где она засыпала на диване под телевизор.После приготовления салата я попросила племянницу показать селфи. То, что было на фотографиях, поразило нас всех! Кроме детского лица Алевтины, на втором плане, в окне, стояла фигура женщины с размытым лицом в синем костюме. Именно в таком мы похоронили бабушку. Загадочный силуэт был на всех 4 фотографиях.Через несколько дней, уже после поминок, фотографии почернели. Сестра испугалась, что это нехороший знак, и удалила их с телефона.Автор - Светлана Д.

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