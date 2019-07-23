Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Селфи с призраком

Моя бабушка Надя, папина мама, последние 20 лет жила одна в частном доме, который строил еще мой дед. Периодически к ней в гости приезжала я с родителями, семья тёти и дяди.

Сердце у бабушки болело давно, начиная с 40 лет, а в последние годы стало еще и с головой плохо. Бабушка начала носить черную одежду, отказываться от еды, а ночами могла стоять над спящими родственниками и просто смотреть. Было очень жутко!

Дядя Николай рассказывал, что бабушка даже скреблась, если он закрывал дверь спальни, а иногда и выла.

Несколько раз бабушку клали в больницу. После лечения на какое-то время баба Надя приходила в сознание: по-прежнему варила вкусный борщ, жарила кребли, выращивала розы, из которых делала вино, гадала на картах – в общем, вела обычную жизнь.

В ноябре 2018 года дядя приехал к ней с утра пораньше, чтобы истопить печи. Баба Надя начала ругаться на него за то, что он пьет. Дядя что-то крикнул ей в ответ, бросил всё и ушёл.

После скандала у бабушки случился инсульт. Через пару часов её, еще живую, нашел мой брат. Он что-то почувствовал и решил заехать к ней между заказами, а увидев её лежащей на кухне, сразу же вызвал скорую помощь.

В больнице бабушка впала в кому, но пробыла в ней всего 2 дня. Её не стало.

Похоронили мы её лишь на 5-ый день, так как ждали возвращения моего папы, уехавшего в командировку. Впрочем, самое необычное случилось совсем не на похоронах, а вскоре после них.

Мы готовились на веранде к поминкам – 40 дней: тетя Инна варила борщ, а я с сестрой Таней резала капусту на салат. Здесь же крутилась и делала селфи её старшая 12-летняя дочь Алевтина.

Получилось так, что фотографии племянница сделала на фоне окна, которое соединяет застекленную веранду с залом. Надо сказать, что именно зал всегда был бабушкиной комнатой, где она засыпала на диване под телевизор.

После приготовления салата я попросила племянницу показать селфи. То, что было на фотографиях, поразило нас всех! Кроме детского лица Алевтины, на втором плане, в окне, стояла фигура женщины с размытым лицом в синем костюме. Именно в таком мы похоронили бабушку. Загадочный силуэт был на всех 4 фотографиях.

Через несколько дней, уже после поминок, фотографии почернели. Сестра испугалась, что это нехороший знак, и удалила их с телефона.

Автор - Светлана Д.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:04
Сегодня, 11:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 14Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Дом бабушка больница кома смерть похороны фото страх удивление нехороший знак

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Polina))))
Сегодня, 11:17
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Не обдуманый поступок, в день поминок бегать и делать селфи. А так История интересная
Зарегистрирован: 23.07.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.