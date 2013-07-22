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Истории из жизни

Как душа ребёнка выбирает маму (рассказы детей)

Многие мамы замечали, что детки как бы частично помнят, пока маленькие, откуда они приходили, как выбирали маму и какие-то мелкие детали.

Рассказывает мама 3-х летнего Кирюши, от которой все эти рассказы я и услышала. «Я варила обед, чтобы ребёнка хоть как-то отвлечь и усадить непоседу на время спокойно, я дала ему все хранившиеся фотографии. И вот подбегает сын ко мне с чёрно-белой фотографией, на которой я в юности с мамой (которая незадолго до рождения Кирюши умерла), и говорит: «Мама, а я помню тут тебя и твоё зелёное платье! Ты в тот день на автобус опоздала!» У меня глаза на лоб, спрашиваю: «Сына, откуда знаешь? Папа рассказал?» - «Нет, - говорит: - Я тебя видел сверху, мне тебя показывали и сказали, что ты будешь мне мамой!»

После этого я начала расспрашивать знакомых и подруг про такое явление, и оказалось, что не только мой ребёнок «помнит», как откуда-то смотрел на маму до своего рождения. Моя подруга по секрету рассказала, как её дочь выдала недавно: «Мам, а дедушка, что с пышной рыжей бородой, передавал вам всем привет!» Дедушка с рыжей бородой – это прадед этой женщины, она его видела только маленькой девочкой, а единственное ч/б фото плохого качества хранилось у её матери в альбомах. Дочери их не показывали точно, ребёнку в том возрасте ч/б фото разглядывать неинтересно, когда есть яркие книжки. Поэтому, поговорив с матерью, женщины пришли к выводу, что дочка и правда виделась со своим прапрадедом до своего рождения!

Потом на детской площадке я разговорилась с ещё одной молодой мамой. Та рассказала, как её сын описывал, как им показывали по каким-то экранам дядь и тёть, и они выбирали себе родителей.

Другая мама 4-хлетней Машеньки рассказывала, как её дочь заявила: «А когда меня к тебе в животик отправляли, прилетел ангелочек и сказал, что меня назовут в честь одной хорошей тёти, которая мне поможет». Девочка не знала, что, когда её мама была беременна, то однажды, незадолго до родов, она поскользнулась и упала, ей помогла одна женщина, отвезла в больницу и была там, пока не выяснила, что всё хорошо. В честь той женщины мама и решила назвать дочь Машенькой!

Самая удивительная история, так это история про девочку Катеньку. В возрасте 2,5 лет она выдала родителям, что вместе с ней её маму и папу выбрали ещё 2 мальчика. Но одному не разрешили выбрать этих родителей, а второму сказали готовиться. Через год у женщины случился выкидыш — она потеряла мальчика. А через 2 года родили здорового сына. Предсказание маленькой дочери они помнили и как-то поделились этим с нами».

Автор: Оле-Лукойе.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18 by Мария СайгинаПросмотров: 110Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Душа ребенок небо

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 15:21
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1167|0)
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Комментариев: 3 178
какая прелесть!! аж прослезилась.
люблю эту тему! спасибо за публикацию!
+++
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#2 написал: DRUID
Сегодня, 15:30
+1
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Комментариев: 1 198
Мне тоже нравится эта тема. Интересно, а вот неблагополучных родителей, таких по которым прям видно , что мрак тоже сами детки выбирают или их в наказание к упырям отправляют.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:37
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Комментариев: 5 230
А что нам никто из них не рассказывает. В реале не слышала. Баечки из сети?
Цитата: DRUID
или их в наказание к упырям отправляют.

Принято считать так. Страдания бренного тела — искупление для души
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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