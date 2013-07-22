Как душа ребёнка выбирает маму (рассказы детей)

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:18

Мария Сайгина Просмотров: 110 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 15:18 by

Многие мамы замечали, что детки как бы частично помнят, пока маленькие, откуда они приходили, как выбирали маму и какие-то мелкие детали.Рассказывает мама 3-х летнего Кирюши, от которой все эти рассказы я и услышала. «Я варила обед, чтобы ребёнка хоть как-то отвлечь и усадить непоседу на время спокойно, я дала ему все хранившиеся фотографии. И вот подбегает сын ко мне с чёрно-белой фотографией, на которой я в юности с мамой (которая незадолго до рождения Кирюши умерла), и говорит: «Мама, а я помню тут тебя и твоё зелёное платье! Ты в тот день на автобус опоздала!» У меня глаза на лоб, спрашиваю: «Сына, откуда знаешь? Папа рассказал?» - «Нет, - говорит: - Я тебя видел сверху, мне тебя показывали и сказали, что ты будешь мне мамой!»После этого я начала расспрашивать знакомых и подруг про такое явление, и оказалось, что не только мой ребёнок «помнит», как откуда-то смотрел на маму до своего рождения. Моя подруга по секрету рассказала, как её дочь выдала недавно: «Мам, а дедушка, что с пышной рыжей бородой, передавал вам всем привет!» Дедушка с рыжей бородой – это прадед этой женщины, она его видела только маленькой девочкой, а единственное ч/б фото плохого качества хранилось у её матери в альбомах. Дочери их не показывали точно, ребёнку в том возрасте ч/б фото разглядывать неинтересно, когда есть яркие книжки. Поэтому, поговорив с матерью, женщины пришли к выводу, что дочка и правда виделась со своим прапрадедом до своего рождения!Потом на детской площадке я разговорилась с ещё одной молодой мамой. Та рассказала, как её сын описывал, как им показывали по каким-то экранам дядь и тёть, и они выбирали себе родителей.Другая мама 4-хлетней Машеньки рассказывала, как её дочь заявила: «А когда меня к тебе в животик отправляли, прилетел ангелочек и сказал, что меня назовут в честь одной хорошей тёти, которая мне поможет». Девочка не знала, что, когда её мама была беременна, то однажды, незадолго до родов, она поскользнулась и упала, ей помогла одна женщина, отвезла в больницу и была там, пока не выяснила, что всё хорошо. В честь той женщины мама и решила назвать дочь Машенькой!Самая удивительная история, так это история про девочку Катеньку. В возрасте 2,5 лет она выдала родителям, что вместе с ней её маму и папу выбрали ещё 2 мальчика. Но одному не разрешили выбрать этих родителей, а второму сказали готовиться. Через год у женщины случился выкидыш — она потеряла мальчика. А через 2 года родили здорового сына. Предсказание маленькой дочери они помнили и как-то поделились этим с нами».Автор: Оле-Лукойе.

Ключевые слова: Душа ребенок небо

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