Про домового

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 99 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:58 by

Мы, когда сошлись с моим мужем, квартиру сняли. Вещи перевезли. Я на кухню зашла первый раз, решила ужин приготовить. Выложила овощи на стол - картошку, лук. Отвернулась к плите, и тут картофелина отрывается от стола и улетает со страшной силой в угол кухни. Я удивилась. Не скатилась со стола и медленно упала, а прямо отлетела. И так повелось, что время от времени все на пол падает. Особенно картошка. Например, жаришь картошку, пробуешь, и прям как с вилки кто-то сметает, и в какой-нибудь дальний недоступный угол она падает. Я про домовых ничего не знала тогда. Жили мы хорошо в этой квартире, были счастливы. Все у нас ладилось, и в личной жизни, и по работе.Решили мы кошку завести. Подарили нам котенка. Котенок всю ночь по ковру на стене карабкается туда-сюда бегает. То ли его кто гоняет, то ли он кого-то. Это я теперь догадываюсь. А тогда - бегает и бегает. Кошки животные ночные.Потом у нас тараканы завелись. Мы три года прожили в этой квартире, и не было у нас такой напасти. А тут вдруг полчища. Мы их потравили. Вроде исчезли.А через некоторое время - кошка заболела, похудела, не ест ничего. Мы ее к ветеринару. Ветеринар говорит - глисты. Дайте ей лекарство. Кормите через силу. Мы так и сделали. Кошка все равно умерла. Пришли мы с работы, а она лежит посредине комнаты. Ну что делать – умерла, так умерла. Но с тех пор кошек мы больше не заводили. Муж до сих пор от любых котят наотрез отказывается.Затем купили мы квартиру. Переехали. Домового мы с собой не звали, но я сразу почувствовала, что либо он сам с нами увязался, либо другой там был. Но, скорее всего, наш старый. И видно потому, что мы не покормили его на новой квартире, начал он вредничать. И начались у нас в этой квартире жуткие неприятности. Все со стола падает, все с рук вырывается. И причем видно, что яростно так. За что не возьмешься - все с рук выбивает в прямом смысле. Я по ночам спать не могу. Постоянно просыпаюсь среди ночи. А ну каждый день не спать. Я вдруг заболела очень сильно. Месяца два не вставала с кровати. Лежала пластом. А по мне как кто-то ходит сверху по одеялу. Врачи не могут определить ничего. Тут мама умерла. Не знаю, связано это или нет, но к неприятностям добавилась. С работы уволили. И так одно к одному. Вижу - дело нечисто. Тем более дом старый с прямым дымоходом. Вдруг крыша протекла насквозь - дыра в потолке. Возле дома деревья покореженные - заплетенные между собой. Перила выгнутые, я чуть из-за них с лестницы не упала. Штаниной за каблук зацепилась. А второй раз упала - мизинец сломала, тоже штаниной за каблук зацепилась - прям перед квартирой. Я давай по всяким источникам в Интернете. Может, думаю, порча. Человек я по характеру резкий, могу любого не заметив обидеть. Сколько каюсь за свою несдержанность. Но еще не поборола. Проверила - вроде нет, так по-мелочи, но ничего крупного. Тем более я крещеная сознательно, во взрослом возрасте. В церковь. Покаялась, причастилась. Вроде полегчало. Святую воду попила - вроде выздоровела. Но все равно не всегда хорошо себя чувствую. Библию читаю каждый день, на ночь молюсь, чтоб Бог охранил во сне. Некоторое время спала спокойно. Но по ночам все равно просыпаюсь. Постоянно на теле какие-то синяки появляются и следы от укусов, прямо следы зубов видно. Думаю - значит в доме. Я чистить, фэншуй читать, экстрасенсов приглашать. Уже готова поменять квартиру. И наткнулась я как-то на информацию про домовых. Надо, мол, домовых кормить - молочка им налить. Налила. Поставила на блюдечке. Надо, так надо. Сделали мы перестановку на кухне. Переставили печку в другое место. Стала я примечать, куда еда постоянно сваливается - в одно и то же место, за печку.Вроде стала жизнь налаживаться. Работу нашла другую, хорошую. С мужем перестали ругаться без повода. А как-то проснулась утром - батюшки, у меня на голове целая прическа! Челка у меня длинная, и стала она кучерявая, завивка не меньше или косички, когда на мокрые волосы наплетешь, а потом расплетешь. Причем ложилась я спасть с сухими и ровными волосами! Ну очень красиво. Мне даже понравилось. Думаю, может себе и правда такую прическу сделать? Подумала, что наверно я так сильно во сне ворочалась, что волосы таким стали. Но все равно напасти продолжались. То краны ни с того ни с сего потекли все. Никак не определят поломку - вроде все исправно. То лампочки постоянно перегорают. И дня не пройдет. То дверцы шкафа стучат среди бела дня. Не пойму.А тут у нас автомобильная катастрофа недалеко от дома. Машина взорвалась. Пожар. Я проснулась от взрыва. Скорые гудят, пожарные трубят. Спать не могу. И мужа не могу добудиться! Он как сурок спит. Смотрю телевизор. Страшно мне, и слышу на кухне - звон мелодичный - бам, бам. Что за звук? Страшно. И вроде заснула я, а кажется, как не засыпала. И снится мне: я, муж мой и квартира наша, только красивая с ремонтом и диван новый, и, вроде как из-под дивана, со мной домовой разговаривает. Испугалась я страшно, проснулась, крещусь. Что говорил - не запомнила. Помню только на столе лист бумаги и на нем имя и фамилия написаны мне незнакомые. Проснулась я в ужасе. Ну и ночка. Пошла утром на кухню - стоит на плите сковородка чугунная. Я по ней ногтем стук - вот он откуда звук мелодичный. Прибежала на работу - сразу в Интернет. Про домовых читать. Оказывается надо с ними разговаривать, поить, кормить и мириться. И ножи на столе не оставлять. А я частенько бросаю нож на столе на ночь. Пришла вечером домой: "Давай, говорю, мириться. Вот тебе молочко. Картошечка вареная, вроде ж ты картошечку любишь". И наклонилась я, чтоб поставить все это возле печки и на что-то мягкое наступила - во блин, думаю. Оборачиваюсь, губка для посуды лежит на полу. С мойки упала. Ладно, думаю, наверное, знак хороший.Все равно не могу заснуть ночью. Ворочаюсь. Страшно мне и из-за автокатастрофы, и от домовых этих, и еще по нескольким пунктам. Ворочаюсь. И опять он по сковородке гремит. И думаю я про этих домовых. И снится мне, что из кухни женщина выходит - вроде это она домовой и есть. Лица не видно, в свитер одета и камзол на меху без рукавов. Ужас. Просыпаюсь, и слышится мне вроде "спасибо" мне кто-то шепчет. Короче, еле рассвета дождалась. Как рассвело - заснула. И ровно в шесть утра телевизор включился! Мы с мужем как подпрыгнули. У нас таймера на включение нет. А будильник на семь заведен. Я от ужаса застонала. Спать хочу - не могу! Давай дистанционку искать. Муж на полу возле кровати нашел.Автор - неизвестен.

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