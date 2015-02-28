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Истории из жизни

Домовой

Всегда скептически относилась к рассказам о домовых. Они мне казались какими-то уж больно сказочными персонажами. Именно поэтому восприняла как шутку предупреждение молодого человека о необычном обитателе их дома. К слову, мама молодого человека даже оборудовала целый уголок для домовенка. На полке стоит фигурка (вроде из соломы), а рядом блюдечко с печеньем и конфетами. Такое серьезное отношение взрослых людей к этому мистическому герою меня даже позабавило.

Я как-то не особо обращала внимания на залипающую в одну точку кошку. Кошки вообще странные животные: сами себе на уме, мало ли, что в ее бестолковке происходит, вот и пялится в стену, на которой ничего нет. Или, может, гостям она настолько "рада", что предпочитает не видеть чужих физиономий и отворачивается в угол. Хотя меня всегда оскорбляло то, что мои предложения поиграть она начисто игнорировала и тут же принималась играть с чем-то невидимым. Ненормальная какая-то кошка, ну да ладно. Поиграю дома со своими.

Короче говоря, в существование домового я не верила, да и сейчас списываю все произошедшее на усталость или излишнюю впечатлительность. Решили мы как-то прилечь днем отдохнуть. Я легла с краю и долго ворочалась, так как не привыкла к такому тихому часу, да и спать не на своем месте было проблематично. Лежала, думала о чем-то, как вдруг... кто-то присел на кровать в ногах. Сначала подумала, что кошка - больше некому. Ну и пусть валяется, мои дома всегда спят на кровати. Сдвигать не стала даже тогда, когда часть "кошки" навалилась на мою ногу. Хотя я слегка и удивилась, что кошка такая тяжелая. Все бы ничего, но тут я потянулась за телефоном, который лежал на столе возле кровати. Сначала нащупала, а потом и увидела не только телефон, но и кошку, мирно дремлющую на столе. Все еще ощущая что-то в ногах, я сдернула плед и вскочила с кровати - никого.

Пришлось мне как-то оставаться ночью в этом доме одной, так как моему чудику приспичило ночью съездить на мотоцикле за сигаретами. Спокойно листала ленту ВК, как вдруг на кухне что-то грохнулось. Ничего необычного... Опять кошка залезла на стол... ан-нет, кошка спит в кресле. Зашла на кухню, включила свет - опять грохот, теперь уже в комнате. Упал пульт со стола. Кошка все также лежит в кресле. Это меня уже порядком напугало, и я вышла дожидаться хозяина дома на крыльцо.

Праздновали новый год. На моих глазах бокал друга улетел со стола, просто съехал с ровной поверхности, будто кто-то его столкнул.

Находила свои вещи постоянно не там, где их оставляла. Вроде не выкладывала наушники из кармана, а они на столе лежат, и еще куча подобных мелочей.

Последней каплей стало то, что кто-то стал скрестись и постукивать в стену со стороны кухни, когда я осталась ночевать. Днем не так страшно, а вот ночью... Я очень испугалась. Было ощущение, что кто-то бегает по стене от пола до потолка. Мне была сказана фраза: "Не бойся, хотел бы причинить вред - уже сделал бы, а так просто балуется, не обращай внимания". Меня это мало утешило. По совету хозяйки дома, следующий визит я начала с приветствия и угощения маленькой нечисти. Оставила конфеты на блюдце и попросила больше меня так не пугать. С тех пор все прекратилось. Меня не только никто не пугает, но даже складывается ощущение, что заботится и защищает. Усну без одеяла, просыпаюсь - кто-то укрыл; стоит забыть, куда положила вещь, как она тут же появляется на самом видном месте. Однажды даже конфету и печенье в кармане нашла. Думала, парень угостил, а он говорит, что не додумался бы сгрузить печенье без упаковки мне в карман. Крошки я потом замаялась вытряхивать, но все равно спасибо маленькому хозяину дома.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:50
Вчера, 16:50 by Юлия РысьПросмотров: 619Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Домовой доброта угощение авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Вчера, 16:50
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 337
Мне очень понравилась история, я верю. Спасибо :)
Зарегистрирован: 28.02.2015
   
#2 написал: Tigger power
Вчера, 17:17
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Комментариев: 3 605
Как трогательно) ++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:03
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Комментариев: 3 879
" Маленькая нечисть" — абыдна так звучит
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: DRUID
Вчера, 18:22
+2
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Репутация: (136|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 699
У нас домовой ночью всегда закрывает дверь нашей спальни, только ночью.

Буквально позавчера, муж был в ночь, а на меня тоска такая накатила. Вот думаю после нового года в новую квартиру съедем, наш дом снесут, а как же домовой, куда он.
Он же меня предупреждал о ненастьях, помогал. Сижу я и говорю : - Давай с нами в новую квартиру собирайся, ты нам нужен. Голову поворачиваю, а дверь медленно закрывается и как-то легче на душе стало.

За историю +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#5 написал: Ksenya078
Вчера, 21:04
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Комментариев: 1 671
Какой веселый шкодник))) А, главное, кошка спокойна, не шипит по углам. Значит, добренький жилец в доме проживает! Еще так прикольно - конфету с печеньем в кармашек положил. Хорошо, мне понравилось, могу только порадоваться за Автора,+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#6 написал: Mary3.11.
Вчера, 21:51
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Публикаций: 45
Комментариев: 146
Очень люблю истории про домовых и самих домовых. У меня тоже Кузя живёт, с Дуськой бедокурят иногда.
Вспомнилась историйка одна, я её подслушала, когда мне лет 10 было. Бабушкина соседка в деревне рассказывала: привёл сын девицу на ночь, а репутация у той - всем давалка. Мать, конечно ругается, а сын с девицей выпили, да на мать ещё покрикивают, мол, кто в доме хозяин? А ты молчи, старая. Села она в уголок и плачет. Вдруг посреди ночи молодые с матом выскочили из своей комнаты на улицу до утра на лавочке сидели. Утром сынок прощения пришёл у матери просить и рассказал, что после постельных утех девица заснула прямо в голом виде, зад из под одеяла выставила. Заснули они, как вдруг девица подскочил и заорала: ты обалдел меня бить! А парень и сам чувствует, как по ногам будто ремешком стегают. Потом посмотрели а на коже следы, как от ремешка или хворостины остались. Вот так домовой за свою хозяйку заступился.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#7 написал: Эмма Шульц
Вчера, 23:51
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 107
Веселая история, мне понравилось)) Только маленькая ремарка - это не "нечисть", просто сущность иного порядка, так сказать. Если кошка была спокойна, значит и домовой спокоен. Это маленький "хозяюшко" дома, испокон веков так было. Много рядом с нами живет такого, чего и представить иногда сложно))+
Зарегистрирован: 13.04.2018
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