Домовой

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:50

Юлия Рысь Просмотров: 619 Комментарии: 7 +11 Вчера, 16:50 by

Всегда скептически относилась к рассказам о домовых. Они мне казались какими-то уж больно сказочными персонажами. Именно поэтому восприняла как шутку предупреждение молодого человека о необычном обитателе их дома. К слову, мама молодого человека даже оборудовала целый уголок для домовенка. На полке стоит фигурка (вроде из соломы), а рядом блюдечко с печеньем и конфетами. Такое серьезное отношение взрослых людей к этому мистическому герою меня даже позабавило.Я как-то не особо обращала внимания на залипающую в одну точку кошку. Кошки вообще странные животные: сами себе на уме, мало ли, что в ее бестолковке происходит, вот и пялится в стену, на которой ничего нет. Или, может, гостям она настолько "рада", что предпочитает не видеть чужих физиономий и отворачивается в угол. Хотя меня всегда оскорбляло то, что мои предложения поиграть она начисто игнорировала и тут же принималась играть с чем-то невидимым. Ненормальная какая-то кошка, ну да ладно. Поиграю дома со своими.Короче говоря, в существование домового я не верила, да и сейчас списываю все произошедшее на усталость или излишнюю впечатлительность. Решили мы как-то прилечь днем отдохнуть. Я легла с краю и долго ворочалась, так как не привыкла к такому тихому часу, да и спать не на своем месте было проблематично. Лежала, думала о чем-то, как вдруг... кто-то присел на кровать в ногах. Сначала подумала, что кошка - больше некому. Ну и пусть валяется, мои дома всегда спят на кровати. Сдвигать не стала даже тогда, когда часть "кошки" навалилась на мою ногу. Хотя я слегка и удивилась, что кошка такая тяжелая. Все бы ничего, но тут я потянулась за телефоном, который лежал на столе возле кровати. Сначала нащупала, а потом и увидела не только телефон, но и кошку, мирно дремлющую на столе. Все еще ощущая что-то в ногах, я сдернула плед и вскочила с кровати - никого.Пришлось мне как-то оставаться ночью в этом доме одной, так как моему чудику приспичило ночью съездить на мотоцикле за сигаретами. Спокойно листала ленту ВК, как вдруг на кухне что-то грохнулось. Ничего необычного... Опять кошка залезла на стол... ан-нет, кошка спит в кресле. Зашла на кухню, включила свет - опять грохот, теперь уже в комнате. Упал пульт со стола. Кошка все также лежит в кресле. Это меня уже порядком напугало, и я вышла дожидаться хозяина дома на крыльцо.Праздновали новый год. На моих глазах бокал друга улетел со стола, просто съехал с ровной поверхности, будто кто-то его столкнул.Находила свои вещи постоянно не там, где их оставляла. Вроде не выкладывала наушники из кармана, а они на столе лежат, и еще куча подобных мелочей.Последней каплей стало то, что кто-то стал скрестись и постукивать в стену со стороны кухни, когда я осталась ночевать. Днем не так страшно, а вот ночью... Я очень испугалась. Было ощущение, что кто-то бегает по стене от пола до потолка. Мне была сказана фраза: "Не бойся, хотел бы причинить вред - уже сделал бы, а так просто балуется, не обращай внимания". Меня это мало утешило. По совету хозяйки дома, следующий визит я начала с приветствия и угощения маленькой нечисти. Оставила конфеты на блюдце и попросила больше меня так не пугать. С тех пор все прекратилось. Меня не только никто не пугает, но даже складывается ощущение, что заботится и защищает. Усну без одеяла, просыпаюсь - кто-то укрыл; стоит забыть, куда положила вещь, как она тут же появляется на самом видном месте. Однажды даже конфету и печенье в кармане нашла. Думала, парень угостил, а он говорит, что не додумался бы сгрузить печенье без упаковки мне в карман. Крошки я потом замаялась вытряхивать, но все равно спасибо маленькому хозяину дома.

Ключевые слова: Домовой доброта угощение авторская история

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