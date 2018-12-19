Призраки с кладбища

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:09

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 594 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 16:07 by

Развод дался нам тяжело. Мой муж завел молоденькую любовницу. Он ушел к ней и будто вычеркнул нас из своей жизни. Алименты присылал на карту - и на том спасибо, а с ребенком видеться не хотел. Наша дочка, 9-летняя Лиза, плакала и спрашивала, когда придет папа. А как мне было объяснить, что папе на нас наплевать?Идея сорваться в отпуск, сменить обстановку, чтобы отвлечь себя и дочку от тяжелых мыслей, пришла внезапно, одним дождливым серым вечером. С деньгами было туговато, поэтому на ум пришла бюджетная Абхазия.Я не буду называть городок, в котором мы остановились... Скажу лишь, что сняли комнату в этом доме совершенно случайно, взяв адрес у таксиста. Он привез нас к старинному дому, красивому, большому, с каменной террасой и прекрасным видом на море. Хозяин-абхазец встретил нас радушно, показал комнату.Наутро мы уже знакомились с постояльцами. Сезон заканчивался, поэтому отдыхающих было мало - пожилая пара и такая же разведенная мама с сыном. С Ильей Денисовичем и Анной Викторовной мы общались немного, они искали покоя и уединения. А вот с Юлей и ее 6-летним сыном Веней мы подружились сразу. Ходили на пляж, гуляли - все вместе. По вечерам мы оставляли детей дома, а сами ходили в кафе, кино, ночные клубы. У Юли оказалась сходная история. Мы флиртовали с мужчинами, вновь постигая эту полузабытую науку.Время летело быстро и весело. И дети наши казались довольными и счастливыми. Смущало то, что Лиза стала вести себя как-то загадочно, словно скрывала от меня какой-то секрет. Веня не отлипал от моей дочки, да и она тоже прикипела к своему новому дружку, несмотря на то, что он был на 3 года ее младше. Я радовалась за дочь. Думала, что наконец-то ее маленькое сердечко оттаяло. Она будто позабыла про отца, целиком и полностью погрузившись в наше отпускное счастье.- Знаешь, Соня, я так рада, что мы встретились. Я надеюсь, мы и дальше будем общаться? - сказала как-то Юля.Я кивнула:- Конечно же, ведь, как выяснилось, мы живем в соседних районах города, езды 20 минут. Да и Лиза с Веней так сдружились, что выглядят как брат и сестра!- Сонь, а тебе не кажется, что они что-то от нас скрывают? - спросила Юля. - Я иногда смотрю на Веника - и будто бы он не здесь, а где-то далеко.- Ой, Юль, не параной. Вспомни себя в этом возрасте. Ты, что ли, все взрослым рассказывала? Обычные детские придумки. Может, клад ищут. Или играют в детективов. Дети довольны - и прекрасно! - отмахнулась я от нее.- Ну, не знаю. У него иногда такой взгляд делается... Как у столетнего старика. Потухший, недетский. Смотрит словно сквозь меня, и мне становится страшно.- Ой, брось. Чего ты накручиваешь. Все ведь хорошо!Я не придала значения Юлиным словам. Но в этот день со странным разговором пристал ко мне и Лев Денисович. Подошел и говорит:- А вы знаете, что ваши дети, пока вы с Юлией развлекаетесь, ходят на старое кладбище, что за домом?- Ну, ходят и что? Надо не мертвых бояться, а живых!- Глупая ты еще, девочка, - заявил старик. - Не пускайте их туда. Там живет зло!Я посмеялась и не стала слушать суеверного старика. Но детей мы отчитали, взяв с них слово не шататься по ночам по кладбищу.Той же ночью дело приняло дурной оборот. Мы с Юлей вернулись с дискотеки под утро. Признаюсь, изрядно выпили. Я добралась до своей комнаты, проверила, на месте ли Лиза, и рухнула в постель, мгновенно отрубившись. Проснулась от того, что меня трясет за плечо Юлька:- Соня, проснись же! Проснись!Подруга была зареванная, в истерике. Я сначала не могла понять, что случилось. Потом до меня дошел страшный смысл Юлькиных слов:- Веня пропал!Хмель мгновенно улетучился. Лиза сидела на кровати и молча плакала, закрыв лицо руками. Юля метнулась к ней, схватила ее за плечи, начала трясти:- Говори! Где Веня?!Я вскочила, оттащила безумную Юльку от дочки. Лиза заревела еще сильнее:- Простите, простите! Он там остался - с Мери и Резо.- Кто это? Кто они, говори же! Как их найти? - заорала Юлька.Лиза замотала головой:- Я не знаю. Они сами нас нашли. Мы играли там, на кладбище. А потом они появились. Девочка и мальчик. И мы стали играть каждый вечер, когда вы уходили. Нам было так весело. А сегодня мы играли в прятки. Мне выпало искать. Я досчитала до ста, они спрятались. И я так никого и не нашла... - Лиза снова заплакала: - Думала, Веня шутит. И он уже дома. Я тоже побежала домой...Юлька разбудила хозяина Сашу, вызвали полицию. Организовали поиски, как раз рассвело. Прочесали кладбище и окрестности - но Веника нигде не было. Юлька рыдала на веранде. Я наматывала круги по саду и курила. И тут ко мне снова подошел Лев Денисович:- Не ищите. Я вас предупреждал, но вы и слушать не хотели. Теперь так. Мальчик переселился в другой мир, его уже не вернуть. Уезжайте, спасайте девочку. Иначе ее тоже заберут.Господи, бред сумасшедшего! Я побежала к Саше:- Скажите, что за ерунду несет Лев Денисович? Что у вас там на этом кладбище творится?Саша отмахнулся:- Лев Денисович - наш постоянный гость, каждый сезон здесь с женой проводит, мы к нему уже привыкли, но с головой у него не в порядке. Верит в привидения и всякое такое. Вы простите, мне в участок надо, вызвали.И ушел. А мне в душу закрались сомнения - слишком уж спокоен наш хозяин. Будто привычное дело, что пропал ребенок.Юльку накачали успокоительными, и она уснула. Я взяла Лизу и пошла на рынок - надо было купить что-нибудь на обед. Горе горем, но не голодать же. Тем более я искренне верила, что Веня найдется. Мы бродили по рядам, пока не дошли до конца большого рынка. И там ко мне пристала старуха. Оборванная, но чистая, с не по-стариковски яркими синими глазами. Она схватила меня за руку с силой.- Пустите! - я испуганно попыталась вырваться.Но она держала крепко:- Не верь лукавым лжецам. Они это нарочно делают. Там живет смерть, а они ее рабы. Они приносят жертвы. Каждый год. Все знают - и все молчат. Потерянного не вернешь - береги то, что имеешь. Бегите, бегите! - она резко меня оттолкнула, я чуть не упала. И старуха растворилась в толпе. А меня накрыло страшной тревогой.Конечно, я поступила плохо, бросив подругу наедине с горем. Но что-то внутри меня кричало: «Беги!» Юлька все еще спала под действием успокоительных. Я наскоро собрала чемоданы, и, ни с кем не попрощавшись, мы уехали в аэропорт. Лиза плакала. А у меня перед глазами стоял Лев Денисович - смотрит из-за ограды, как мы садимся в такси, и одобрительно кивает головой.Я потом наводила справки. Веню так и не нашли. Юлька начала сильно пить. Что с ней стало, я не знаю. Уже 4 года прошло с тех пор. Лиза жива и даже здорова. Ну, как здорова... Она стала очень замкнутой. Тихой. И часто рисует - кладбище, девочку и мальчика. А за ними - тьма, которая вот-вот накроет их с головой. Рисует очень правдоподобно. А потом рвет рисунок и плачет. Это случается раз в месяц, в число, когда пропал Веня. Больше она ничего не рисует. У нее вообще нет таланта к рисованию, как выяснилось. В остальном Лиза абсолютно нормальна, мы обследовались... А меня в такие моменты снова накрывает ужас - и огромное облегчение, будто мы успели запрыгнуть в последний вагон, который увез нас от огромной беды.Автор - София Л.

Ключевые слова: Семья развод городок дети кладбище старуха бегство

Другие, подобные истории: