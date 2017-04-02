Нечто в квартире

Начнем.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Naomi-chan Просмотров: 444 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:19 by

Первые месяцы мы жили абсолютно спокойно, и никаких событий не происходило. Правда, бывало раз, что свет сам выключился, хотя и пульт (от светильников), и выключатель находился в не зоны досягаемости, но мы с моей мамой не придали этому значения, думая, что это лишь неполадки. На счет света, в моей комнате тоже иногда моргает свет, хотя лампочка не такая уж и старая. Ну, это не столь значимые события, не буду отрицать, что это могут быть обычные проблемы со светом, ничего удивительного.Более интересные события я расскажу вам сейчас. Когда это было, точно не могу сказать. Примерно два-три месяца назад. На выходных и каникулах, есть у меня привычка ложиться спать под утро. Разумеется, родители мои ложатся не поздно, в 10-11 часов, поэтому бодрствовала я одна. Я смотрела видео на ютубе в наушниках, вдруг слышу, кто-то тихо стучит во входную дверь. Комната моя расположена недалеко от двери, поэтому в ночной тиши все прекрасно слышно. Я, конечно, подумала, что показалось, но вскоре все повторилось. Стук не сильный, но прекрасно был слышен. Думала я, что кажется мне все, и не стала внимания обращать. Но в следующую ночь все повторилось. В этот раз я решила проверить, кто там, может, действительно сосед какой пришел, мало ли что случилось. Быстро, но тихо я подошла к двери и посмотрела в камеру (в нашей двери нет глазка, лишь камера на звонке) - никого.«Ладно, - думаю я. - Подожду и посмотрю».Жду - ничего нет. Ушла в комнату, легла. Опять стучат. Не помню уже, ходила я вновь проверять или нет, но точно знаю, что ничего не выяснила. Утром спрашивала у родителей, слышали они что-то, они крепко спали. Опять же не помню, повторялось это или нет, внимания я на это больше не обращала. Спрашивала у них, что они думают, кто это мог быть? Говорят: "Показалось". Ну и ладно, со временем забылось.Через какое-то время, я, опять же ночью, видела нечто на потолке. Видела я боковым зрением, могло показаться, не отрицаю. Было дело так. Шла я на кухню, то ли за водой, то ли за молоком. Я еще не легла, но все уже спали. Иду обратно в комнату. Случайно приподнимаю голову к потолку и в углу, около холодильника, вижу черное пятно. Смотрю снова - ничего. Вроде забылось сначала, но теперь стала писать, опять мурашки по коже.Кстати, бывало иногда чувство, что зовет меня кто-то по имени. Через наушники звали, но имя своё слышала отчетливо. Иногда даже тогда, когда я дома была одна.Теперь на счет прошлой ночи. Все повторяется снова, ночь, все спят, я смотрю видео. Слышу, говорит кто-то. Тихо так, в соседней комнате. Разобрать пытаюсь речь, прислушаться - не могу понять. Ладно, думаю, родители проснулись, поболтать решили, с кем не бывает. В подтверждение моей гипотезы слышу, что кто-то газ включает. Ну, знаете щелчок такой, когда газовую плиту включаете? Даже внимания не обратила, что газа не слышно. Вижу через несколько минут, что встал кто-то, ну я и уснула. Опять утро, опять разговор с родителями. Они ни сном, ни духом. Никто не разговаривал, никто газ не включал, но мама вставала, поэтому последнее - точно не мистика. Говорят, кажется мне, у соседей все это. Но я то не дура, могу определить откуда звук доносится.

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