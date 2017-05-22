Кукла

Шерри Просмотров: 915 Комментарии: 7 +9 Вчера, 20:09 by

Мне тогда было 9. Я смутно помню обстоятельства нашей тогдашней жизни – переезд, ремонт, потеря работы мамой, недостаточный для всей семьи заработок отца.В целом, для жизни в те времена нужно было не так много, как сейчас, и мои родители легко создавали в доме атмосферу семейства среднего заработка. Одно только меня огорчало – я до жути мечтала, чтобы мне подарили куклу. В ответ на мои мечтательные разговоры о красивой дорогущей кукле из магазина игрушек, с платьем, туфельками и расчёской – совсем как у Аньки, моей закадычной подруги детства, мама упрашивала меня подождать до дня рождения, чтобы накопить денежку. Но я только-только перешла в 3-й класс и ожидание, длиною в полгода, казалось мне непосильным трудом.Тогда я, применив фантазию и совсем немного советов и помощи старших родственников, сколотила две плоские палочки, получился крест. На него прицепила голову из белой ткани и ваты внутри, с нарисованным фломастерами личиком, и платье из первой попавшейся красной ткани. Так выглядела моя новоиспечённая подружка. Именно подружка.Я воспринимала свою куклу как наилучшую собеседницу, помощницу, хранительницу секретов. Ложилась с ней спать, просила помощи, хвалила и прихорашивала каждый день. Я и сама не заметила, как твёрдо убедилась, что моя кукла необычная и куда лучше магазинных: она умеет выполнять просьбы.Таким образом, мне быстро удалось уговорить свою куклу помочь мне помириться с подругой, устроить маму на работу, свозить меня и родителей в путешествие к морю и даже завести хомячка! Я просто ложилась и рассказывала ей самые сокровенные мечты перед сном, и спустя какое-то время все они исполнялись, как по щелчку пальцев. В какой-то момент меня увлекли другие вещи: учёба, постоянные гулянки с друзьями, кружки и прочий досуг. Моя кукла около недели провела на шкафу в полном одиночестве, так как я в глазах родителей была уже «взрослой» и имела не очень много игрушек, а имеющиеся лежали совсем в другом месте.Никогда не забуду страх и раскаяние, которые охватили меня, когда я, вернувшись со школы и войдя в квартиру, увидела куклу лежащей на полу в коридоре. До этого момента я и не вспоминала о ней. Отец ушёл на работу ещё раньше меня, братьев и сестёр у меня никогда не было. Подозрения пали на маму. Но она сказала, что не брала никакой куклы и что она у меня не слишком-то и похожа на куклу, поцеловала и предложила купить давно обещанную, из магазина игрушек.Я видела, с какой опаской мама глянула на мою игрушку. С тех пор и я нет-нет, да побаивалась её, но «дружить» не переставала. Клала её в свою постель перед сном и делилась самым сокровенным. Я не была уверена, простила ли меня моя любимая игрушка, и неуверенность эта не давала мне покоя.Я попросила куклу любым способом сообщить – злится ли она. Не прошло и суток с момента, как я задала этот вопрос – умер мой хомячок. Родители долго спорили, что стало тому причиной. А я была уверена – кукла меня не простила и таким образом дала мне это понять. Увидев бездыханное тельце своего питомца, маленькая я, разумеется, заплакала. Но слёзы раскаяния перед куклой были куда горче – я буквально рыдала, сжимая в руках ткань её красного платьица. На помощь пришли родители. Отец вызвался поехать со мной и похоронить моего хомячка, мама посоветовала выбросить эту куклу и пообещала завтра же приобрести мне новую, такую, как я хотела когда-то давным-давно.Я испугалась. В добрых намерениях моей мамы можно было не сомневаться: сейчас мы с отцом уедем, и моя любимая «подруга» окажется в мусорном ведре. Мне ничего не оставалось, как взять её с собой. В дороге нас сопровождал папин приятель. Раскопав ямку, они предоставили мне столько времени на прощание, сколько я захочу.Я приняла решение, которое мне казалось наилучшим в тот момент – закопать куклу вместе с погибшим питомцем. Я долго-долго просила прощения перед каждым из них, умоляла куколку беречь покой хомячка, который, как мне казалось на тот момент, был именно её жертвой. Когда мне было велено заканчивать скорее, я попросила свою игрушку дать знак, если я заслужила её прощение.Мы уехали. Следующим утром родители сделали смелый шаг в утешении своего убитого горем ребёнка – они подарили мне щенка.Визга, радости и восторга, в тот день было на несколько месяцев вперёд! Со своей собакой, Лорой, я обращалась бережно и заботливо, она прожила рядом со мной 19 лет. За это время прошло моё детство, молодость, появилась семья. Но мы никогда не расставались. И всё же пришёл и её час. Солнечным майским утром наша Лора приказала долго жить. Всё так же с отцом, но уже и со своими мужем и дочерьми, я приехала на то же место, где покоился мой первый питомец и кукла, чтобы похоронить Лору.Копая могилку, отец наткнулся на что-то жёсткое. Не трудно представить моё лицо, когда я узнала в этом «что-то» свою куклу. Ком тотчас подступил к моему горлу. Только теперь я осознала, что покупка Лоры и была знаком от моей куклы, что она на меня вовсе не держит зла. Я взяла её в руки, отряхнула от песка – красное платье стало тусклым, на нём виднелись разводы. Лица на ватной голове уже было и вовсе не разобрать.Я смогла выдавить из себя лишь душевное «спасибо» и вернула куклу на место, где она покоилась вот уже 19 лет, в тени зелёных дубов.Автор - Степанова Анастасия.

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