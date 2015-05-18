Ребенок

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:35

Юлия Рысь Просмотров: 1 122 Комментарии: 14 +22 Сегодня, 11:35 by

Этой весной на экскурсии в музее познакомилась с одной женщиной. Получилось так, что ей пришлось извиняться за своего 5-6-го сына, который подошел ко мне с твердым намерением взять жевательную резинку. Когда он подошел со словом: "Дай", я даже не особо поняла, о чем он говорит, но после мальчишка уточнил, что его интересует жвачка. Причем он на 100% был уверен, что она у меня есть и даже указал на карман куртки, откуда я должна ее достать, хотя он не мог видеть, что я ее туда убирала, так как, купив ее в ларьке, благополучно о ней забыла, даже не открыв.Его мать подошла как раз в тот момент, когда я слегка удивленная шарилась в кармане. Было видно, что извиняться за сына ей приходится часто. Я поделилась с ней своим удивлением, мол, как он узнал. Она сказала что-то типа: "Для него это нормально".Женщина видела, что я настроена вполне доброжелательно и не имею никаких претензий ни к ней, ни к ее ребенку. Разговорились. Светлана очень осторожно намекнула, что у ее сына есть некие особенности, которые доставляют много проблем. Приставучие дети мало кому нравятся, а этот мальчишка вгоняет в ступор даже взрослых людей. Узнать удалось не особо много. Светлана рассказала, что сын безошибочно определяет людей, приходящих в дом. Встречает отца, когда тот возвращается с работы, но его шагов еще даже не слышно в подъезде и его невозможно увидеть из окна, а домой приходит в разное время. Остальных он относит к категории "чужие" и не особо рад их появлению в доме. Друзей у мальчика не было, очевидно, что в плане общения он был замкнутым ребенком, но, видимо, это волновало больше маму, а его это сильно не расстраивало. Я с трудом добилась того, чтобы он сказал свое имя - Николай.Также Светлана сокрушалась, что никак не может научить его вежливости. Коля рассматривает людей, как средство достижения цели, как субъекты общения они его не интересуют совершенно. Такое чувство, что этот мальчик, подходя к тебе, считывает информацию за секунды и, зная о тебе все, отходит, как от прочитанной книги. Взгляд странный, слишком взрослый и внимательный. Хотя какие-то неприятные ощущения этот мальчишка у меня не вызвал.Светлана сказала, что его невозможно обмануть, что-то от него спрятать. А люди этим частенько грешат. Сама она привыкла, а посторонние... Мальчик кидает правду прям в лоб, не разбирая... кто перед ним. Из-за этого частые конфликты. Кстати, пока мы беседовали, Коля уже отжал у другого мальчишки конфету, хотя тот и доказывал, что съел последнюю. И довел до слез девочку, которая хвасталась значком, который якобы ей папа привез с моря, а Коля всем заявил, что значек был куплен самой девочкой в местном магазинчике, что впоследствии оказалось правдой с признательных слов самой девочки.Мальчик произвел сильное впечатление.

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