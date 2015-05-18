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Истории из жизни

Ребенок

Этой весной на экскурсии в музее познакомилась с одной женщиной. Получилось так, что ей пришлось извиняться за своего 5-6-го сына, который подошел ко мне с твердым намерением взять жевательную резинку. Когда он подошел со словом: "Дай", я даже не особо поняла, о чем он говорит, но после мальчишка уточнил, что его интересует жвачка. Причем он на 100% был уверен, что она у меня есть и даже указал на карман куртки, откуда я должна ее достать, хотя он не мог видеть, что я ее туда убирала, так как, купив ее в ларьке, благополучно о ней забыла, даже не открыв.

Его мать подошла как раз в тот момент, когда я слегка удивленная шарилась в кармане. Было видно, что извиняться за сына ей приходится часто. Я поделилась с ней своим удивлением, мол, как он узнал. Она сказала что-то типа: "Для него это нормально".

Женщина видела, что я настроена вполне доброжелательно и не имею никаких претензий ни к ней, ни к ее ребенку. Разговорились. Светлана очень осторожно намекнула, что у ее сына есть некие особенности, которые доставляют много проблем. Приставучие дети мало кому нравятся, а этот мальчишка вгоняет в ступор даже взрослых людей. Узнать удалось не особо много. Светлана рассказала, что сын безошибочно определяет людей, приходящих в дом. Встречает отца, когда тот возвращается с работы, но его шагов еще даже не слышно в подъезде и его невозможно увидеть из окна, а домой приходит в разное время. Остальных он относит к категории "чужие" и не особо рад их появлению в доме. Друзей у мальчика не было, очевидно, что в плане общения он был замкнутым ребенком, но, видимо, это волновало больше маму, а его это сильно не расстраивало. Я с трудом добилась того, чтобы он сказал свое имя - Николай.

Также Светлана сокрушалась, что никак не может научить его вежливости. Коля рассматривает людей, как средство достижения цели, как субъекты общения они его не интересуют совершенно. Такое чувство, что этот мальчик, подходя к тебе, считывает информацию за секунды и, зная о тебе все, отходит, как от прочитанной книги. Взгляд странный, слишком взрослый и внимательный. Хотя какие-то неприятные ощущения этот мальчишка у меня не вызвал.

Светлана сказала, что его невозможно обмануть, что-то от него спрятать. А люди этим частенько грешат. Сама она привыкла, а посторонние... Мальчик кидает правду прям в лоб, не разбирая... кто перед ним. Из-за этого частые конфликты. Кстати, пока мы беседовали, Коля уже отжал у другого мальчишки конфету, хотя тот и доказывал, что съел последнюю. И довел до слез девочку, которая хвасталась значком, который якобы ей папа привез с моря, а Коля всем заявил, что значек был куплен самой девочкой в местном магазинчике, что впоследствии оказалось правдой с признательных слов самой девочки.

Мальчик произвел сильное впечатление.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35 by Юлия РысьПросмотров: 1 122Комментарии: 14
+22

Ключевые слова: Ребенок дар способности авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 11:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1575|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 3 795
Мудрый мальчик. Правильный. А у мамы слишком много шаблонов и заморочек.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#2 написал: Evan Cold
Сегодня, 11:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Хорошо стелена история. Коротко, ясно и интересно.

А пацан то этот походу молодой Чарльз Ксавьер из Людей Икс.
Зарегистрирован: 13.07.2019
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:33
+5
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 353
Цитата: Talisha
Мудрый мальчик. Правильный. А у мамы слишком много шаблонов и заморочек.

Мудрый и правильный? Я наоборот увидела в нем вседозволенность, невоспитанность. Если демонизировать данный персонаж, вполне получился бы Омен. Представляю, что будет когда он вырастет, если характер не поменяется: цинизм, манипуляции людьми, стремление идти к цели по головам.
Посему вполне понимаю его маму.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 12:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 257
Цитата: Evan Cold
Хорошо стелена история. Коротко, ясно и интересно.

А пацан то этот походу молодой Чарльз Ксавьер из Людей Икс.

Тяжело такому будет. Я сама страдаю от того, что очень хорошо вижу людей. Особенно мужчин. Поэтому и незамужем. Так как ну прям вижу их всех. Не до такой степени, но и жить без иллюзий - хорошего мало. А ещё мне этот мальчик напомнил фильм ""

Юленька, с Башаровым. Но там девочка была маньяк.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#5 написал: Tasy
Сегодня, 13:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 107
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Talisha
Мудрый мальчик. Правильный. А у мамы слишком много шаблонов и заморочек.

Мудрый и правильный? Я наоборот увидела в нем вседозволенность, невоспитанность. Если демонизировать данный персонаж, вполне получился бы Омен. Представляю, что будет когда он вырастет, если характер не поменяется: цинизм, манипуляции людьми, стремление идти к цели по головам.
Посему вполне понимаю его маму.
+++

Если это правда, то маме явно надо пересмотреть свои взгляды на воспитание. Меня просто убило, что мальчик рассматривает людей как средство достижения цели. Ну есть у кого-то что-то что ему хочется ( та же конфета),почему её надо отдавать данному мальчику? Потому что он захотел? А что он захочет дальше?
Зарегистрирован: 28.06.2019
#6 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 13:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (122|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 309
Если этот мальчик действительно обладает такими способностями, то его воспитанием необходимо заниматься с соответствующим уклоном: много говорить и рассуждать с ребенком на тему морали и поведения в обществе, о чувствах людей, об уважении к старшим... хотя об этом с любым ребенком надо говорить.
Ох, даже и не знаю.
Остается пожелать маме этого мальчика терпения и упорства в воспитании гения!
Зарегистрирован: 1.02.2019
#7 написал: FromSiberia
Сегодня, 13:27
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 733
Интересный мальчик. Если бы это не была история из жизни, я бы сказала, что он явно родня семейке Холмсов из сериала ВВС))) И, похоже, ему придется в этой жизни сложно... ну если судить по тому же сериалу... Мелкие бонусы в виде конфет и жевачек не окупают крупных трудностей при общении с людьми, если ты этих людей видишь насквозь и на десяток порядков превосходишь интеллектуально. Как минимум, они же будут своей тупостью бесить, а вытекающее отсюда тотальное одиночество мало кто сможет вынести без потерь. Ну ведь вообще же не с кем поговорить на равных, даже взрослые люди для него как открытая книга... И один Бог знает, до чего так дело дойдет... Жалко пацана, влип он капитально, по-моему.

А маме можно только посочувствовать. Не думаю, что она когда-нибудь сможет ему помочь... По-видимому, у них разные весовые категории... О каком воспитании тут может идти речь.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#8 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 13:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 353
Цитата: Tasy
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Talisha
Мудрый мальчик. Правильный. А у мамы слишком много шаблонов и заморочек.

Мудрый и правильный? Я наоборот увидела в нем вседозволенность, невоспитанность. Если демонизировать данный персонаж, вполне получился бы Омен. Представляю, что будет когда он вырастет, если характер не поменяется: цинизм, манипуляции людьми, стремление идти к цели по головам.
Посему вполне понимаю его маму.
+++

Если это правда, то маме явно надо пересмотреть свои взгляды на воспитание. Меня просто убило, что мальчик рассматривает людей как средство достижения цели. Ну есть у кого-то что-то что ему хочется ( та же конфета),почему её надо отдавать данному мальчику? Потому что он захотел? А что он захочет дальше?

Мама то его пытается, как видно из рассказа, но у нее не получается. Вероятно, проблема может быть и в папе. Например, в этом случае может быть, папа в семье авторитет и ребенок учится жизни у него, а мама - приложение к авторитету, на которое можно не реагировать. Или кто то еще из семьи мальчика в "попу целует". Получается противоречивое воспитание - ребенок или подражает тому, кого считает авторитетом или выбирает то поведение, которое ему нравится,а также которое поощряется взрослыми.
Тут надо ребенка в руки - и к психологу. Вероятно, проблема может быть и в самой семье.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#9 написал: Шерри
Сегодня, 16:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 319
Мальчик, похоже, одержим. Нелюдимость, ясновидение и недолюбливание людей, а так же другие отрицательные особенности поведения. Не воспитанием его нужно заниматься сейчас, а обращаться к нужным людям. +
Зарегистрирован: 3.06.2019
#10 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 16:04
-1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 196
Из моих наблюдений...сейчас много особенных детей, но общество пытается их стандартизировать и когда не получается, то таких детей чаще всего объявляют невоспитанными дурочками. В данном случае, мама не авторитет и не сдерживающий фактор, а некое декоративное приложение, которое то и дело извиняется за поступки сына, а нотации мимо ушей. Мальчику нужно общение с себе подобными и желательно взрослыми людьми, которые его поймут, а не ограничатся увещеваниями. Кажется, что мама его побаивается и если он и это чувствует, то ...
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#11 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 18:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 434
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Tasy
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Talisha
Мудрый мальчик. Правильный. А у мамы слишком много шаблонов и заморочек.

Мудрый и правильный? Я наоборот увидела в нем вседозволенность, невоспитанность. Если демонизировать данный персонаж, вполне получился бы Омен. Представляю, что будет когда он вырастет, если характер не поменяется: цинизм, манипуляции людьми, стремление идти к цели по головам.
Посему вполне понимаю его маму.
+++

Если это правда, то маме явно надо пересмотреть свои взгляды на воспитание. Меня просто убило, что мальчик рассматривает людей как средство достижения цели. Ну есть у кого-то что-то что ему хочется ( та же конфета),почему её надо отдавать данному мальчику? Потому что он захотел? А что он захочет дальше?

Мама то его пытается, как видно из рассказа, но у нее не получается. Вероятно, проблема может быть и в папе. Например, в этом случае может быть, папа в семье авторитет и ребенок учится жизни у него, а мама - приложение к авторитету, на которое можно не реагировать. Или кто то еще из семьи мальчика в "попу целует". Получается противоречивое воспитание - ребенок или подражает тому, кого считает авторитетом или выбирает то поведение, которое ему нравится,а также которое поощряется взрослыми.
Тут надо ребенка в руки - и к психологу. Вероятно, проблема может быть и в самой семье.

О боже!! Из ребёнка монстра слепили. Вы взрослые люди, поэтому можете наврать когда надо, промолчать когда выгодно, улыбаться когда этого не хочется, а надо. Это ребёнок 5-6 лет, который ещё не умеет изворачиваться, и говорить то, что хотят слышать. Тем более ребёнок особенный.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#12 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 19:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 353
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Tasy
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Talisha
Мудрый мальчик. Правильный. А у мамы слишком много шаблонов и заморочек.

Мудрый и правильный? Я наоборот увидела в нем вседозволенность, невоспитанность. Если демонизировать данный персонаж, вполне получился бы Омен. Представляю, что будет когда он вырастет, если характер не поменяется: цинизм, манипуляции людьми, стремление идти к цели по головам.
Посему вполне понимаю его маму.
+++

Если это правда, то маме явно надо пересмотреть свои взгляды на воспитание. Меня просто убило, что мальчик рассматривает людей как средство достижения цели. Ну есть у кого-то что-то что ему хочется ( та же конфета),почему её надо отдавать данному мальчику? Потому что он захотел? А что он захочет дальше?

Мама то его пытается, как видно из рассказа, но у нее не получается. Вероятно, проблема может быть и в папе. Например, в этом случае может быть, папа в семье авторитет и ребенок учится жизни у него, а мама - приложение к авторитету, на которое можно не реагировать. Или кто то еще из семьи мальчика в "попу целует". Получается противоречивое воспитание - ребенок или подражает тому, кого считает авторитетом или выбирает то поведение, которое ему нравится,а также которое поощряется взрослыми.
Тут надо ребенка в руки - и к психологу. Вероятно, проблема может быть и в самой семье.

О боже!! Из ребёнка монстра слепили. Вы взрослые люди, поэтому можете наврать когда надо, промолчать когда выгодно, улыбаться когда этого не хочется, а надо. Это ребёнок 5-6 лет, который ещё не умеет изворачиваться, и говорить то, что хотят слышать. Тем более ребёнок особенный.

В смысле монстра? В 5-6 лет ребёнок вполне разумное существо, который прекрасно все понимает с уже вполне сформированным характером. Если с этим сейчас что то не сделать, то и вырастет из него непонятно что. Особенность оправданием не является.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#13 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 19:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 196
Цитата: Мария Сайгина
Вы взрослые люди, поэтому можете наврать когда надо, промолчать когда выгодно, улыбаться когда этого не хочется, а надо. Это ребёнок 5-6 лет, который ещё не умеет изворачиваться, и говорить то, что хотят слышать

К самоконтролю нужно приучать с детства. Ребенок должен уяснить, что он не имеет права требовать чужую вещь, обижать других словом и делом. Изворотливость ради выгоды тут не в тему-не всегда все сводится к этому, просто нужно понимать, что даже зная правду иногда правильней будет промолчать. Наверное никто не хочет, чтобы у него или у его ребенка что-то настойчиво требовали, давили на больное.
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#14 написал: просто Вася
Сегодня, 20:45
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3358|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 107
Полностью согласна с Фиолетовая Дымка. Никто не делает ребёнка монстром, кроме него самого.
Цитата: Юлия Рысь
К самоконтролю нужно приучать с детства. Ребенок должен уяснить, что он не имеет права требовать чужую вещь, обижать других словом и делом. Изворотливость ради выгоды тут не в тему-не всегда все сводится к этому, просто нужно понимать, что даже зная правду иногда правильней будет промолчать. Наверное никто не хочет, чтобы у него или у его ребенка что-то настойчиво требовали, давили на больное.

100%!!!
Что вырастет из этого "гения", если он уже ни с кем не считается?! Он сейчас берёт всё, что хочет и у кого хочет, а желания будут расти вместе с ним, если это не присекать пока он маленький. Мальчик обладает некими способностями, но это не говорит о том, что с ним надо сюсюкаться и потакать всем его "хочу". Жаль мне его маму, сложно ей придется по жизни.
Плюс истории.
Зарегистрирован: 14.02.2014
        
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