Невидимая мишень

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:30

Юлия Рысь Просмотров: 769 Комментарии: 11 +12 Вчера, 17:30 by

Историю поведал товарищ. Он занимается спортивной стрельбой на любительском уровне. Давно мечтал о новой винтовке, наконец купил и пошел пристреливать на пустырь. Пустырь этот недалеко от поселка. С одной стороны частный сектор, с другой лес. Территория достаточно большая, просматривается отлично. Местами навалены кучи строительного мусора, ну и бутылок хватает... да банок из-под пива. Эти банки и бутылки он и решил использовать в качестве мишеней. Выставил их рядком на какие-то доски, сам расположился неподалеку. Еще раз осмотрелся, на пустыре никого не было. Пока возился с оптикой, делал поправки, посшибал все выставленные мишени. Пошел устанавливать новые и заметил рядом с банками свежие капли крови. Осмотрел себя... не поранился ли о битое стекло, осмотрелся вокруг - ничего и никого. Попасть в зверушку или птичку невозможно, т.к стрелял не абы куда, а целился через оптику. Да и мелкую птичку убило бы на месте. Звуки попадания пули при каждом выстреле были весьма специфические, кто стрелял по банкам бутылкам знает.От странности ситуации стало не по себе, будто кто-то невидимый стоял на линии огня и его задело пулей. Когда первый раз выставлял мишени, крови там явно не было. Постепенно стала накатывать тревога, возникло ощущение постороннего присутствия, будто кто-то пристально наблюдал. Пришлось поспешно уйти домой, не до стрельбы уже было.От автора: на шутку - не подал ли привиденчик заявление в полицию, товарищ отреагировал скептически. Объяснения ситуации у него так и не родилось. Парень не из пугливых, да и пустырь этот все вместе облазили вдоль и поперек.

Ключевые слова: Пустырь кровь стрельба авторская история

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