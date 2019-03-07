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Истории из жизни

Невидимая мишень

Историю поведал товарищ. Он занимается спортивной стрельбой на любительском уровне. Давно мечтал о новой винтовке, наконец купил и пошел пристреливать на пустырь. Пустырь этот недалеко от поселка. С одной стороны частный сектор, с другой лес. Территория достаточно большая, просматривается отлично. Местами навалены кучи строительного мусора, ну и бутылок хватает... да банок из-под пива. Эти банки и бутылки он и решил использовать в качестве мишеней. Выставил их рядком на какие-то доски, сам расположился неподалеку. Еще раз осмотрелся, на пустыре никого не было. Пока возился с оптикой, делал поправки, посшибал все выставленные мишени. Пошел устанавливать новые и заметил рядом с банками свежие капли крови. Осмотрел себя... не поранился ли о битое стекло, осмотрелся вокруг - ничего и никого. Попасть в зверушку или птичку невозможно, т.к стрелял не абы куда, а целился через оптику. Да и мелкую птичку убило бы на месте. Звуки попадания пули при каждом выстреле были весьма специфические, кто стрелял по банкам бутылкам знает.

От странности ситуации стало не по себе, будто кто-то невидимый стоял на линии огня и его задело пулей. Когда первый раз выставлял мишени, крови там явно не было. Постепенно стала накатывать тревога, возникло ощущение постороннего присутствия, будто кто-то пристально наблюдал. Пришлось поспешно уйти домой, не до стрельбы уже было.

От автора: на шутку - не подал ли привиденчик заявление в полицию, товарищ отреагировал скептически. Объяснения ситуации у него так и не родилось. Парень не из пугливых, да и пустырь этот все вместе облазили вдоль и поперек.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:30
Вчера, 17:30 by Юлия РысьПросмотров: 769Комментарии: 11
+12

Ключевые слова: Пустырь кровь стрельба авторская история

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Комментарии

#1 написал: Темнокрыскин
Вчера, 20:03
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 24
Напомнило поверья о том, что пыльные вихри - это пляшут черти. И если бросить в центр вихря нож - на нем будет капля крови. Чертовой крови...
Зарегистрирован: 7.03.2019
#2 написал: FromSiberia
Вчера, 20:10
+4
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 729
Мороз по коже. Вот это я называю "таинственная история"... +++++++++++
Судя по всему, это невидимое существо не было разумным... иначе бы на линии огня не стояло. Хотя, возможно, оно просто не обладало необходимой информацией, не оценило опасность. Неприятно получилось. И жаль это невесть что, и жутко... Сколько их таких рядом с нами?
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Шерри
Вчера, 20:51
+4
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 312
Один раз, когда мне было лет 14. Я увидила на полу большую каплю свежей крови. Родителей дома ещё не было. Я не ранилась. Животных у нас небыло. Помню, как родители недоумевали, от куда она могла взяться, когда пришли с работы. Этот момент из моей жизни давно ушел в прошлое и забылся. А сейчас, я это вспомнила, и мне аж поплохело...
+
Зарегистрирован: 3.06.2019
#4 написал: FromSiberia
Вчера, 21:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 729
Цитата: Шерри
Один раз, когда мне было лет 14. Я увидила на полу большую каплю свежей крови. Родителей дома ещё не было. Я не ранилась. Животных у нас небыло. Помню, как родители недоумевали, от куда она могла взяться, когда пришли с работы. Этот момент из моей жизни давно ушел в прошлое и забылся. А сейчас, я это вспомнила, и мне аж поплохело...
+

Ой... и правда очень страшно... Кровь из ниоткуда... выходит, это не единичный случай...
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#5 написал: Шерри
Вчера, 21:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 312
Цитата: FromSiberia
Цитата: Шерри
Один раз, когда мне было лет 14. Я увидила на полу большую каплю свежей крови. Родителей дома ещё не было. Я не ранилась. Животных у нас небыло. Помню, как родители недоумевали, от куда она могла взяться, когда пришли с работы. Этот момент из моей жизни давно ушел в прошлое и забылся. А сейчас, я это вспомнила, и мне аж поплохело...
+

Ой... и правда очень страшно... Кровь из ниоткуда... выходит, это не единичный случай...

Самое, наверное, странное в моем случае, что в квартире у меня никто не стрелял и острыми предметами не махал...
Зарегистрирован: 3.06.2019
#6 написал: FromSiberia
Вчера, 21:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 729
Цитата: Шерри
Цитата: FromSiberia
Цитата: Шерри
Один раз, когда мне было лет 14. Я увидила на полу большую каплю свежей крови. Родителей дома ещё не было. Я не ранилась. Животных у нас небыло. Помню, как родители недоумевали, от куда она могла взяться, когда пришли с работы. Этот момент из моей жизни давно ушел в прошлое и забылся. А сейчас, я это вспомнила, и мне аж поплохело...
+

Ой... и правда очень страшно... Кровь из ниоткуда... выходит, это не единичный случай...

Самое, наверное, странное в моем случае, что в квартире у меня никто не стрелял и острыми предметами не махал...

Да... может, и в этой истории со стрельбой просто так совпало? Странно все это.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#7 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 429
А товарищ с этим ружом) ходил на дело? Для чего брал? Может это знак был, что если применить его, быть беде. Ну вот моя версия
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#8 написал: neststalin
Вчера, 22:48
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 74
Вполне возможно что кровь там была , только товарищ сразу ее не заметил просто..ну как вариант
Зарегистрирован: 18.06.2018
#9 написал: FromSiberia
Вчера, 23:16
0
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Репутация: (66|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 729
Цитата: neststalin
Вполне возможно что кровь там была , только товарищ сразу ее не заметил просто..ну как вариант

Вряд ли, ведь сказано, что кровь была свежая. Думаю, она уже выглядела бы иначе, когда он закончил пристрелку, если бы появилась там до него.

Цитата: Мария Сайгина
А товарищ с этим ружом) ходил на дело? Для чего брал? Может это знак был, что если применить его, быть беде. Ну вот моя версия


Написано, что он занимался спортивной стрельбой.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#10 написал: Nlo
Вчера, 23:17
+2
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Комментариев: 172
Страшно читать, впечатлило!
А с невидимкой это... некрасиво получилось facepalm
Зарегистрирован: 19.12.2018
#11 написал: Levvv
Сегодня, 02:46
0
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Комментариев: 353
Пристреливать винтовки надо, наверное, все-таки на стрельбище. Но там оплата почасовая. А жаба душит, душит...
Зарегистрирован: 5.03.2016
 
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