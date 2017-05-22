Шаманский оберег

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:08

Шерри Просмотров: 760 Комментарии: 2 +14 Вчера, 15:08 by

Это случилось, когда мне и моей сестре-близняшке Кате исполнялось по восемнадцать лет. Мы ждали в гости тетю Иру - мамину старшую сестру. Давным-давно она по большой любви вышла замуж за боливийца и уехала с ним в Южную Америку. До этого у родственницы никак не получалось выбраться на родину, а тут вдруг она сообщила, что навестит нас вместе со всей своей семьей.Но... человек предполагает, а Бог располагает. Страшная трагедия сломала все планы и превратила тетину жизнь в сущий ад. Ее муж и дочь утонули в озере. Несчастный случай. Тетя пережила нервный срыв. У нее начались припадки, во время которых она видела умерших близких, даже общалась с ними. Тетя Ира писала нам об этом в своих письмах. Мама была подавлена из-за ее состояния.- Ира никогда не верила ни в колдовство, ни в духов, - говорила она. - Что делает с нами горе... Мама уговаривала сестру наведаться к нам, надеясь, что от смены обстановки ей станет легче.- Согласилась! - однажды обрадовано воскликнула она.Хотя тетя Ира приехала после нашего дня рождения, она все равно привезла нам с сестрой красиво упакованные, перевязанные яркой лентой подарки. Не скрывая любопытства, мы с нетерпением сняли шуршащую бумагу. И увидели... две странные одинаковые статуэтки. Наверное, наши лица вытянулись от разочарования. Тетя уверяла, что ее подарок имеет магическую силу, будет оберегом.- Вижу, девочки, вам не слишком понравились подарки, - сказала тетя. - Но не в красоте их ценность. Эти фигурки изготовил индейский шаман, они обладают волшебным свойством, - она внимательно посмотрела на нас. - Вскоре, возможно, вы будете жить далеко друг от друга и не всегда сможете даже позвонить. Вот тогда достаточно будет посмотреть на фигурку, чтобы знать, что происходит с сестрой. Если статуэтка будет чистой, это значит, что у близняшки все хорошо. Если часть покроется зеленым налетом - сестре что-то угрожает. Ну, а если вся фигурка позеленеет, - тетя понизила голос, - значит... случилась беда.С того вечера прошло несколько лет. Тетя Ира вернулась в Боливию, Катя перебралась к мужчине, с которым живет в гражданском браке. Я после замужества тоже покинула родительский дом.Однажды, будучи на восьмом месяце беременности, я почувствовала себя плохо. Супруг вызвал «скорую», меня забрали в больницу. А вечером в дверях моей палаты появилась Катерина.- Как ты узнала, что я тут? - прошептала удивленно. - Помнишь статуэтки, которые нам с тобой подарила тетя Ира?- Да, моя где-то в ящике лежит...- Вчера я делала уборку и нашла свою фигурку, - начала рассказывать Катя. - Когда увидела ее, испугалась: она немного... позеленела. Мне тут же вспомнились теткины слова, и с перепугу я позвонила тебе. Трубку взял Павел и рассказал, что ты в больнице. Хоть объяснения сестры и были вполне разумны, я не могла в них поверить и забыла об этом случае.В следующий раз мы с Катей должны были встретиться в день нашего рождения в доме родителей. Это была семейная традиция, как и традиционные пельмени. Накануне я вспомнила о подарке тети Иры. Захотелось почему-то посмотреть на статуэтку. Не могла успокоиться, пока не вытащила ее из ящика, где та лежала. Поставила на комод. «Пусть здесь стоит, это же сувенир», - подумала и легла спать. Увы, в ту ночь мне снились всякие кошмары. Проснулась вся в поту. Меня мучила жажда. Я встала и в темноте пошла на кухню. Вдруг ударилась о комод, и что-то тяжелое упало на пол. Включив свет, увидела давний подарок родственницы. Подняв фигурку, я заметила, что она вся позеленела! И хотя не верила во все эти фантастические истории и мистические предсказания, до смерти испугалась. Несмотря на позднее время, набрала номер телефона сестры. Руки дрожали, сердце колотилось как безумное. Она долго не брала трубку, и я почти уверилась в том, что случилось что-то плохое. Поэтому звонила и звонила...- Да? - послышался ее голос.- Как хорошо, что ты взяла трубку! - закричала я в телефон. - Я боялась не успеть! Где ты?- Как это - где? В машине, еду к родителям. Сейчас сворачиваю на автостраду, - ответила она. - Не могу разговаривать, скользко...- Не клади трубку! - испугавшись, завопила я. - И не выезжай на автостраду. Заезжай в мотель и подожди до утра, умоляю!- Но почему, Ева?- Делай, что говорю! - перебила сестру на полуслове. На мгновение в телефоне воцарилась полнейшая тишина.- Статуэтка позеленела? - догадалась сестра.Я подтвердила ее догадку.- Ладно, заеду в мотель, - пообещала она. - Не волнуйся.Утром по радио сообщили, что на автостраде произошла крупная авария. К счастью, Кати там не было. Теперь мы не прячем наши фигурки. Они всегда на виду.Автор - Ева.

Ключевые слова: Талисман магия сестры подарок

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