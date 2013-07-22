Предчувствие матери

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марфуша Просмотров: 735 Комментарии: 14 +13 Вчера, 14:47 by

Эту историю я услышала в пятом классе, от своей классной учительницы. Закончились новогодние праздники, пора в школу, а первый урок как раз литература. Мы почитали рассказы на новогодние и рождественские темы, и Анна Ивановна предложила нам порассказывать различные истории, связанные с чудесами. Постепенно истории стали удаляться от выбранной тематики, кто-то рассказывал про барабашку, кто-то про "мистически" пропавшую вещь. Когда истории одноклассников иссякли, мы попросили рассказать интересную историю и саму учительницу. Вот что она нам поведала...Когда я была молодая и училась на третьем курсе университета, мы с одногруппниками часто ходили в походы. Вот и этот раз не стал исключением. Мы собирались в ближайшие выходные ехать сплавляться на лодках по реке. Компания собралась большая, около 15 человек, мы весело собирали вещи и строили планы. Мама моя знала всех ребят и благосклонно относилась к нашим походам. Но, буквально за два дня до выезда, мама настоятельно попросила меня не ехать, обосновав это плохим предчувствием. Я, конечно, взбунтовалась, мы месяц оговаривали эту поездку, я так радовалась и ждала её, а тут какое-то предчувствие. Я комсомолка, атеистка, а мама бредни несёт не должные советскому гражданину. Она поохала-поахала и махнула рукой.Наступил день отъезда, вещи собраны, билеты куплены. Я с нетерпением уже жду, когда за мной зайдет подруга, и мы поедем на вокзал. Тут в комнату заходит мама и говорит, что ей что-то не хорошо с сердцем, с самого вечера побаливает. Не хотела она меня беспокоить перед отъездом, но совсем невмоготу стало, надо бы врача. Маму я любила и переживала за неё, поэтому скрепя сердце поездка была отменена. Маме вызвали скорую, как я была обижена и зла, когда оказалось, что она симулировала. Но менять было что-то поздно. Все выходные я так и просидела дома, не проронив маме ни слова.Пролетели выходные, наступил понедельник, и я на всех парах неслась на учебу. Три года мы с ребятами учились бок о бок, почти каждый день вместе, поэтому даже за эти два дня я успела по ним соскучиться. Но в холле университета меня ждала страшная картина. Десять фоторамок с чёрными лентами и красные гвоздики.Когда я отошла от шока, и моя истерика прекратилась, мне рассказали, что произошло с ребятами. Всё началось как обычно: прибыли на место, разбили лагерь и, оценив обстановку, решили не теряя ни минуты начать сплав. Сначала путешествие проходило хорошо, но в какой-то момент ребята заметили, что глубина и рельеф реки начал меняться. На пути были торчащие камни, а течение быстрым. Лодки одна за другой перевернулись мгновенно. Десять ребят утонули, четверо очень сильно покалечились. Один Серёжа, каким-то чудом уцелел.Как же я просила у мамы прощения, что не хотела её слушать, как я плакала, а она лишь печально качала головой и ласково успокаивала меня. Я постоянно хотела увидеться с Серёжей, поддержать его, но он долгое время не мог прийти в себя, поэтому к нему никого не пускали. Спустя полгода я всё-таки увидела его, он снова пришёл в университет, это был не красивый чернявый парень, это был полностью седой человек с пустыми глазами. Мы пытались снова общаться, но Сергей был уже нелюдим, а спустя три месяца и вовсе уехал с родителями из города, более я его не видела. К маме с того дня я прислушивалась безоговорочно, и она ни разу не ошиблась.Прозвенел звонок, урок закончился. Мы – пятиклассники, разбежались по коридорам, кто-то забыл эту историю сразу, кто-то обсудил на переменке. В любом случае больше об этом мы не разговаривали, лишь я время от времени вспоминала эту историю. В очередной раз она всплыла в памяти, и я решила поделиться ею с вами дорогие фосторовцы. А правдив ли рассказ учительницы или нет судить вам.P.S. И всё-таки, правда это или вымысел, нельзя отрицать, что сердце любящей матери всегда чувствует своего ребёнка. Это незримая ниточка, которая всегда будет связывать мать и дитя.

Ключевые слова: Мама предчувствие учительница авторская история

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