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Истории из жизни

Предчувствие матери

Эту историю я услышала в пятом классе, от своей классной учительницы. Закончились новогодние праздники, пора в школу, а первый урок как раз литература. Мы почитали рассказы на новогодние и рождественские темы, и Анна Ивановна предложила нам порассказывать различные истории, связанные с чудесами. Постепенно истории стали удаляться от выбранной тематики, кто-то рассказывал про барабашку, кто-то про "мистически" пропавшую вещь. Когда истории одноклассников иссякли, мы попросили рассказать интересную историю и саму учительницу. Вот что она нам поведала...

Когда я была молодая и училась на третьем курсе университета, мы с одногруппниками часто ходили в походы. Вот и этот раз не стал исключением. Мы собирались в ближайшие выходные ехать сплавляться на лодках по реке. Компания собралась большая, около 15 человек, мы весело собирали вещи и строили планы. Мама моя знала всех ребят и благосклонно относилась к нашим походам. Но, буквально за два дня до выезда, мама настоятельно попросила меня не ехать, обосновав это плохим предчувствием. Я, конечно, взбунтовалась, мы месяц оговаривали эту поездку, я так радовалась и ждала её, а тут какое-то предчувствие. Я комсомолка, атеистка, а мама бредни несёт не должные советскому гражданину. Она поохала-поахала и махнула рукой.

Наступил день отъезда, вещи собраны, билеты куплены. Я с нетерпением уже жду, когда за мной зайдет подруга, и мы поедем на вокзал. Тут в комнату заходит мама и говорит, что ей что-то не хорошо с сердцем, с самого вечера побаливает. Не хотела она меня беспокоить перед отъездом, но совсем невмоготу стало, надо бы врача. Маму я любила и переживала за неё, поэтому скрепя сердце поездка была отменена. Маме вызвали скорую, как я была обижена и зла, когда оказалось, что она симулировала. Но менять было что-то поздно. Все выходные я так и просидела дома, не проронив маме ни слова.
Пролетели выходные, наступил понедельник, и я на всех парах неслась на учебу. Три года мы с ребятами учились бок о бок, почти каждый день вместе, поэтому даже за эти два дня я успела по ним соскучиться. Но в холле университета меня ждала страшная картина. Десять фоторамок с чёрными лентами и красные гвоздики.

Когда я отошла от шока, и моя истерика прекратилась, мне рассказали, что произошло с ребятами. Всё началось как обычно: прибыли на место, разбили лагерь и, оценив обстановку, решили не теряя ни минуты начать сплав. Сначала путешествие проходило хорошо, но в какой-то момент ребята заметили, что глубина и рельеф реки начал меняться. На пути были торчащие камни, а течение быстрым. Лодки одна за другой перевернулись мгновенно. Десять ребят утонули, четверо очень сильно покалечились. Один Серёжа, каким-то чудом уцелел.
Как же я просила у мамы прощения, что не хотела её слушать, как я плакала, а она лишь печально качала головой и ласково успокаивала меня. Я постоянно хотела увидеться с Серёжей, поддержать его, но он долгое время не мог прийти в себя, поэтому к нему никого не пускали. Спустя полгода я всё-таки увидела его, он снова пришёл в университет, это был не красивый чернявый парень, это был полностью седой человек с пустыми глазами. Мы пытались снова общаться, но Сергей был уже нелюдим, а спустя три месяца и вовсе уехал с родителями из города, более я его не видела. К маме с того дня я прислушивалась безоговорочно, и она ни разу не ошиблась.
Прозвенел звонок, урок закончился. Мы – пятиклассники, разбежались по коридорам, кто-то забыл эту историю сразу, кто-то обсудил на переменке. В любом случае больше об этом мы не разговаривали, лишь я время от времени вспоминала эту историю. В очередной раз она всплыла в памяти, и я решила поделиться ею с вами дорогие фосторовцы. А правдив ли рассказ учительницы или нет судить вам.
P.S. И всё-таки, правда это или вымысел, нельзя отрицать, что сердце любящей матери всегда чувствует своего ребёнка. Это незримая ниточка, которая всегда будет связывать мать и дитя.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:47
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:47 by МарфушаПросмотров: 735Комментарии: 14
+13

Ключевые слова: Мама предчувствие учительница авторская история

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Вчера, 14:55
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1164|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 145
в процессе чтения до кульминации почему-то мысль не покидала о Дятловцах.
странно, что Сережа превратился в седого человека с пустыми глазами... быть экстрималом, значит допускать вероятность реализации негативных сценариев при сплаве и быть готовым ко всему.
Не верится, что он поседел из-за опрокидывания лодки и новости о смерти 10-х.
апатия, депрессия - да. Но не седина. Хотя кто знает...

а Маму нужно слушать. Мамы - они такие!
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#2 написал: DRUID
Вчера, 15:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (218|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 166
Цитата: Pmariam
в процессе чтения до кульминации почему-то мысль не покидала о Дятловцах


Первейшая мысля посетившая меня. Только тех было 9 , "Гора девяти мертвецов".

"за эти два дня я успела по ним соскучиться. Но в холле университета меня ждала страшная картина. Десять фоторамок с чёрными лентами и красные гвоздики. "

Быстренько всех схоронили.
Да их вылавливали бы только неделю.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Мать_Драконов
Вчера, 15:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (119|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 294
Печально...
Когда читала историю, почему-то так и подумала, что ребята погибнут..
Зарегистрирован: 1.02.2019
#4 написал: DRUID
Вчера, 15:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (218|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 166
Цитата: Мать_Драконов
Печально...
Когда читала историю, почему-то так и подумала, что ребята погибнут..


Не печалься Дэни, это выдумка.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#5 написал: Шерри
Вчера, 17:01
+1
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 299
Не верится, в правдивость этой истории.
Если мама ясновидящая, то да, такой исход возможен. Но будь она ясновидящей, почему не предупредила ребят о гибили?

А если обычное предчувствие, то разговора (будь аккуратней) хватило бы. А то обман придумала, как будто точно знала, что там смерть.

И седина, на всю голову....как то настораживает о реальности событий.

рассказ интересно написан +
Зарегистрирован: 3.06.2019
#6 написал: lenon64
Вчера, 17:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
" сердце любящей матери всегда чувствует своего ребёнка"... Как - то обидно за матерей погибших, приравняли их к не любящим.
Зарегистрирован: 16.06.2016
#7 написал: Tasy
Вчера, 18:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 81
В предчувствие верю. А в эту историю нет, извините. Но написано неплохо, плюс поставлю.
Зарегистрирован: 28.06.2019
#8 написал: Arhip
Вчера, 18:45
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1140|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 997
Цитата: Pmariam
Не верится, что он поседел из-за опрокидывания лодки и новости о смерти 10-х.
апатия, депрессия - да. Но не седина. Хотя кто знает...


Моментально поседеть невозможно, а вот постепенно, из-за стресса или сильных переживаний - запросто


Цитата: DRUID
"за эти два дня я успела по ним соскучиться. Но в холле университета меня ждала страшная картина. Десять фоторамок с чёрными лентами и красные гвоздики. "

Быстренько всех схоронили.
Да их вылавливали бы только неделю.

Да могли и вообще не выловить, только это не мешает повесить фотографии, после того как выжившие рассказали о случившемся
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#9 написал: DRUID
Вчера, 19:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (218|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 166
Цитата: Arhip
Да могли и вообще не выловить, только это не мешает повесить фотографии, после того как выжившие рассказали о случившемся


Мешает. Если утонувший не найден , он не считается мёртвым , он безвести пропавший. И вешать его портрет в чёрной рамке полный бред.
И за два дня выходных не реально пойти в поход , утонуть, выловиться, похорониться и ещё в универе отметиться.
Времена молодости учителя , мобил не было, пострадали все , да их бы хватились только в воскресенье вечером.

Представляю пошла по грибы, заблудилась, выбралась через два дня. Прихожу на работу, а там поминки уже справляют, чо время то терять.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#10 написал: просто Вася
Вчера, 19:11
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3353|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 088
Ну что за бред, не может человек поседеть моментально. Только из-за этого не верю в правдивость истории. Выше правильно заметили, что вылавили бы ребят тоже не сразу.
Цитата: Arhip

Да могли и вообще не выловить, только это не мешает повесить фотографии

Фотографии в рамочке чёрной ставят только будучи полностью уверенными, что человека нет в живых. Как правило, родные до последнего надеются на чудо.
Оставлю без оценки пока.
Зарегистрирован: 14.02.2014
        
#11 написал: Arhip
Вчера, 19:33
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1140|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 997
Цитата: просто Вася
Ну что за бред, не может человек поседеть моментально. Только из-за этого не верю в правдивость истории. Выше правильно заметили, что вылавили бы ребят тоже не сразу.


Написано - через полгода он поседел. Точнее в течении этого времени. Написали бы что моментально - тоже не поверил бы, а так +
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#12 написал: Шерри
Вчера, 21:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 299
Цитата: DRUID


Представляю пошла по грибы, заблудилась, выбралась через два дня. Прихожу на работу, а там поминки уже справляют, чо время то терять.

Вспомнила фильм "Служебный Роман"…как Бубликова в черную рамочку повесили)))
Зарегистрирован: 3.06.2019
#13 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 421
[quote=Arhip][quote=Pmariam]Не верится, что он поседел из-за опрокидывания лодки и новости о смерти 10-х.
апатия, депрессия - да. Но не седина. Хотя кто знает...[/quote]

Моментально поседеть невозможно, а вот постепенно, из-за стресса или сильных переживаний - запросто

Постепенно это за сколько?

Цитата: Arhip
Цитата: просто Вася
Ну что за бред, не может человек поседеть моментально. Только из-за этого не верю в правдивость истории. Выше правильно заметили, что вылавили бы ребят тоже не сразу.


Написано - через полгода он поседел. Точнее в течении этого времени. Написали бы что моментально - тоже не поверил бы, а так +

А так это правда. Прошло полгода. Парень поседел. Кто будет говорить, что это невозможно кину тапком. В 30 лет за полугодовалую командировку мой папа поседел полностью.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#14 написал: Марфуша
Вчера, 23:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 26
Спасибо за комментарии. Написала историю как запомнила, всё-таки 17 лет прошло.
Цитата: Pmariam
в процессе чтения до кульминации почему-то мысль не покидала о Дятловцах.
странно, что Сережа превратился в седого человека с пустыми глазами... быть экстрималом, значит допускать вероятность реализации негативных сценариев при сплаве и быть готовым ко всему.
Не верится, что он поседел из-за опрокидывания лодки и новости о смерти 10-х.
апатия, депрессия - да. Но не седина. Хотя кто знает...

а Маму нужно слушать. Мамы - они такие!


Люди разные бывают. Видимо его это сильно потрясло. Серым его учительница только, через полгода увидела. Судя по тому, что к нему не пускали друзей, он мог и в психиатрической больнице лежать.



Цитата: просто Вася
Ну что за бред, не может человек поседеть моментально. Только из-за этого не верю в правдивость истории. Выше правильно заметили, что вылавили бы ребят тоже не сразу.
Цитата: Arhip

Да могли и вообще не выловить, только это не мешает повесить фотографии

Фотографии в рамочке чёрной ставят только будучи полностью уверенными, что человека нет в живых. Как правило, родные до последнего надеются на чудо.
Оставлю без оценки пока.


Я конечно более художественно написала, главное пыталась написать суть истории. Анна Ивановна рассказывала, что они разбились о камни и утонули. Не стала подробно описывать, так как не получилось хорошо написать, не писатель я) Трагедия случилась в первый день, могу предложить, что их за полтора дня нашли. Реки они же могут быть петляющими, если они разбились перед поворотом допустим, тела могло к берегу прибить течением. Как уже писала слышала её давно, а произошла она ещё лет на 35 раньше, поэтому могут быть не состыковки.

Ещё раз спасибо за комментарии))
Зарегистрирован: 18.01.2017
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