Услышала отца

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Talisha Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:55 by

Моя мама с детства отличалась сверхчувствительностью к тонкому плану, видела и слышала интересные вещи. Но родители говорили, что она фантазирует, и всерьез не воспринимали. Потом она и сама поверила в то, что это лишь у неё в голове. Но были случаи, когда объяснить воображением происходящее было невозможно. Расскажу одну историю, повествование буду вести от её лица."Папа всегда был мне ближе, и я тоже была его любимицей, всегда выделял меня, несмотря на наличие ещё сестры и брата. По молодости папа был красавчиком-гармонистом, любил погулять и выпить. Мама ругала его, но сделать с этим ничего не могла - часто он приходил с гулянок поздно ночью. Однако в каком бы ни был состоянии, всегда приносил мне, своей Наденьке, конфеты. Даже в очень сильном опьянении просто указывал на карман, откуда я вытаскивала сладости.Дело было зимой, стояли сильные морозы. Мне было тогда лет десять. Время за полночь. Мама давно уложила нас, детей, но сама не могла уснуть, ждала папу. Я спала и вдруг резко проснулась от голоса отца, звучал он так, словно папа наклонился надо мной и позвал негромко: "Надя, Наденька..."Я подскочила - никого нет. Сердце заколотилось. Бросилась к маме, говорю: "Папа меня звал!", - она не верит, нет его ещё дома. А если бы звал с улицы, услышала бы и она. Но я четко слышала голос прямо над ухом.Мы открыли дверь, выскочили в морозную ночь. Темно, тихо, никого. Но я настаивала, что папа звал меня. Мама бросилась за калитку, прошла по дороге дальше по улице - и увидела что-то в сугробе, метрах в двадцати от дома. Это был папа. Шел очень пьяный домой, упал и просто уснул в снегу. Он был жив, но сильно уже замерз. Притащили его домой, отогрели".Так вот получилось, что мама спасла от смерти своего отца, моего дедушку, "услышав" его слабый зов у себя в голове. Сильная связь между отцом и дочкой?

Ключевые слова: Зов отец и дочь спасла от смерти авторская история

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