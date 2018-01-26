Девушка в сквере

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

FromSiberia Просмотров: 155 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 10:01 by

История эта произошла около двух лет назад с хорошей знакомой моей мамы. Мы все это тогда довольно подробно обсуждали, но так и не пришли к единому мнению относительно присутствия или отсутствия мистики. Самой маминой знакомой кажется, что здесь все-таки что-то нечисто, потому что ее субъективные ощущения в то утро были весьма неприятными. Не без доли сомнений выношу историю сюда в качестве очередной публикации и жду ваших мыслей, как всегда.Итак, мамина знакомая по имени Люба живет в городе Иркутске и регулярно выводит гулять своего кота Алекса. Он у нее бенгальский, один из первых представителей этой породы в России, как она говорит. Специфика породы требует прогулок, вот Алекс с Любой и гуляют ежедневно утром и вечером, в теплое время года. Гуляют в скверике недалеко от дома, где ни разу, до лета 2017, не случалось ничего необычного. Но два года назад Любе пришлось пережить кое-что неприятное.Как обычно, до работы Люба вышла погулять с котом. Было около восьми утра, уже светло и нисколько не страшно. В центре скверика, где они гуляют, есть большая клумба, от которой расходятся в разные стороны асфальтовые дорожки обсаженные деревьями. По одной из них Люба с Алексом дошли до клумбы. Люба сразу заметила, что на такой же дорожке с другой стороны клумбы стоит человек и смотрит на них. Она сразу даже не поняла, девушка это или парень, потому что одет человек был в джинсы и футболку, а волосы были средней длины. Конечно, Люба немного напряглась от такого внимания, но в скверике были еще люди, кто-то бегал перед работой, кто-то просто проходил мимо, так что не было особых причин бояться. Да и кот у нее всегда привлекает взгляды, к этому ей тоже не привыкать.Алекс котик уже довольно возрастной, сейчас ему десять лет, а тогда было восемь, соответственно. Люба за последние годы привыкла, что он на прогулке не бесится, чинно прохаживается, нюхает все окружающее и смотрит по сторонам. Но в то утро он вообще поначалу был в каком-то ступоре, и Любе уже от этого стало неуютно. Обычно кот шел вперед по дорожке, а она за ним, так, что со стороны непонятно было, кто кого выгуливает. А тут она его прямо-таки тащила за собой на шлейке; подумала даже, что он заболел, встревожилась, но домой сразу его не понесла, попыталась как-то расшевелить. Он все норовил сесть и сжаться в комочек, подобрав под себя лапки, как это часто делают кошки. Но так было только по дороге к клумбе.Добравшись до клумбы и оказавшись в фокусе внимания девушки в джинсах, Алекс резко изменил свое поведение. Он вообще на удивление дружелюбен для бенгала, редко выказывает недоверие даже незнакомым людям и в большинстве случаев готов общаться со всеми, кто восхищается его красотой. Но по отношению к той девушке Алекс превзошел сам себя. Он вдруг словно встряхнулся и всем телом потянулся к ней, при этом громко мурлыча. Как говорит Люба, он обычно так мурлычет при виде кошки, как бы воркует. Это будто бы флирт такой кошачий; но к людям Алекс никогда так не обращается, даже к своей хозяйке. А тут заворковал с незнакомкой… натянул шлейку, вытянул шею в ее направлении, всячески демонстрируя интерес.Девушка же в ответ на такое недвусмысленное выражение симпатии просто развернулась и пошла прочь, к выходу из скверика, не сказав ни слова. Любе это показалось очень странным, ведь только что незнакомка пристально смотрела на нее и кота. Да еще шла она как-то необычно, медленно и тяжело шагала, с усилием поднимая ноги, как будто у нее к каждому кроссовку было прицеплено по невидимой гире. При этом она не волочила ноги, не шаркала, а вот именно поднимала их, но казалось, что это ей очень сложно дается. Точнее описать ее походку Люба потом не смогла, я тем более не знаю, как это выглядело, только передаю ее слова.И тут Алекс выкинул нечто совсем невообразимое. Он бросился следом, каким-то образом вывернувшись из шлейки… В самом по себе этом факте нет ничего мистического, наверное, она на нем болталась несколько свободнее, чем нужно. Странно то, что он посчитал необходимым вырваться у хозяйки и побежать за незнакомой девушкой.Люба от изумления застыла на секунду, но почти сразу метнулась за своим питомцем, громко зовя его по имени. Обращение «кис-кис» он у нее не понимает. В итоге Люба поймала кота у самых ног той девушки, которая снова остановилась и развернулась к ним лицом, все так же, не произнося ни слова. Люба что-то там говорила в адрес кота уже дрожащим голосом, потому что от этого молчания и странного взгляда ей стало страшновато, несмотря на то, что в сквере были и другие люди, это она точно помнит. То есть никакого попадания в параллельный «пустой» мир со странными обитателями, ничего похожего. Просто одна нагоняющая жуть девушка, которая почему-то понравилась Алексу.На лепечущую что попало дамочку, девушка не обратила никакого внимания. У нее, по словам Любы, сделался пустой взгляд, как будто ни кота, ни его хозяйки тут и нет. А потом она пошла по дорожке обратно, в направлении центральной клумбы, хотя только что, похоже, собиралась покинуть скверик. Сама Люба двинулась на выход без долгих размышлений, прижимая к себе кота, который продолжал мурчать, но хотя бы уже не вырывался и не тянул шею в сторону той девицы. Люба все время оглядывалась, боясь повернуться к ней спиной, но девушка даже не оборачивалась, все так же медленно и тяжело продвигаясь к центру сквера.Любе остается только догадываться, кем могла быть эта девушка, и почему на нее так прореагировал кот. Совершенно точно она не его бывшая хозяйка, потому что его маленьким котенком привез Любе из Москвы покойный муж. Может быть, она чем-то больна, может, наркоманка или сумасшедшая… но история странная, согласитесь. Что-то такое таинственное в ней есть.И да, больше Люба эту девушку не видела. По крайней мере, пока.

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