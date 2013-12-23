Странное существо

Mary3.11. Просмотров: 331 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 04:25 by

История, которую я хочу рассказать, произошла в середине 80-х. Мы с сестрой отдыхали в деревне у бабушки. Места там довольно глухие, деревенька наша окружена лесами. С одной стороны так называемый березняк, небольшой березовый лес, в котором даже если захочешь заблудиться, не получится. Через поле расположен другой лес, очень густой, еловый. Нам не разрешали туда одним ходить, да и не каждый взрослый шёл в этот лес, много народа там плутало и потерялось.Так вот, отдыхали мы у бабушки, весело проводили время в большой компании. Получилось так, что все мы были родственниками: двоюродные и троюродный братья и сёстры от 13 до 17 лет. Днём естественно помогали бабушкам, ходили в березняк за грибами, которых в тот год было множество. Вечером все собирались у кого- нибудь дома и развлекались как могли: песни под гитару, анекдоты, страшилки и т.д. Спать мы уходили всей оравой на сеновал. Как же здорово спать на свежем сене! Мышки шуршат, сено одуряюще пахнет, мальчишки начинают нас пугать. Красота!В одну из ночей мы легли спать на нашем сеновале. Надо сказать, что деревня находится на небольшом возвышении, и если посмотреть из небольшого окошка под крышей сенника, можно увидеть край березника и большую часть поля ( в то лето там была посажена рожь). Долго мы болтали, в ту ночь была полная луна, и истории наши были про вампиров. Двоюродный брат решил испугать нас по полной, он выглянул в окошко ( " сейчас мыши летучие пролетят!") и вдруг тихо так говорит нам: " смотрите, кто в поле ходит?" Естественно мы не поверили, но он повторил, и тогда по очереди мы полезли смотреть.Я уже писала, что было полнолуние. Лунный свет освещал часть поля. Именно там мы увидели нечто: человек очень большого роста, мы видели его почти от колен ( начало августа, рожь уже выросла до нужных размеров), сутулая спина, была ли одежда не ясно. Нам показалось, что существо покрыто белым мехом. Оно передвигалось по полю, как мы поняли из одного леса в другой. Расстояние от нашего сарая до того места метров 800, то есть видели мы все хорошо, да ещё и окошко под крышей. Удивительно, что ни одна собака, которых на ночь просто отпускали бегать по деревне, ни завыла и не залаяла. Существо просто шло, пока не скрылось в темноте.Утром мы рассказали о случившемся. Наш папа сказал, что возможно это был медведь, просто лунный свет исказил цвет шерсти. Но разве медведь может так долго передвигаться на двух лапах? Бабушка сказала, что это " Лешак ходил, проверял, и неча вам по лесу шастать, а то к себе заберет". Днём мы всей толпой пошли на поле: от березняка и по всему полю до большого леса ( примерно 1,5 км) рожь была примята. За грибами мы несколько дней не ходили, было страшно. Но детство тем и хорошо, что все быстро забывается, мы снова бегали по березовому лесу и собирали подберёзовики и белые грибы.Что же за существо ходило по полю? Мне хочется верить, что это был снежный человек.

Ключевые слова: Йети снежный человек детские рассказы.

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