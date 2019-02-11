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Истории из жизни

Домовой

Придя домой после школы, переодевшись и просидев за телефоном минут тридцать, я направилась на кухню дабы перекусить. Думаю, планировка кухни не помешает: зайдя на кухню, напротив тебя находится окно, справа стол, а слева кухонный гарнитур.

Села я, значит, за стол таким образом: напротив меня выход, а слева от меня тот самый кухонный гарнитур. Я включила какой то видосик и стала кушать.

Спустя, примерно, минут пять, я услышала какой-то шум в области кухонного гарнитура, в первом верхнем ящике. Но внимание я не обратила, не знаю даже, почему, может, посчитала это просто пустяком. Спустя еще минут 5-7, мне почему-то захотелось посмотреть в сторону того самого первого ящика, и в этот момент под стол прыгает какой-то маленький пушистый комочек.

Сказать, что я испугалась - ничего не сказать. Я сразу же подняла ноги на стул, подумав, что это существо может их как-то задеть. И спустя минуту, набравшись смелости, я все же встала со стула и проверила все под нашим столом. Но ничего или никого, я не нашла.

Почитав об этом, я выяснила, что домовых бояться не следует, так как они могут обидеться. Но я думаю, что это не так, ведь это нормальная реакция на то, что ты видишь в первый раз. Почему я думаю, что это домовой? Хм... Наверное, это мое подсознательное мнение, ну даже если это не он, тогда что это или кто? Верить или не верить решать, как говориться, вам. Я лишь рассказала вам ее и благодарна за то, что вы уделили мне время.

Автор - Алена.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:17
Сегодня, 05:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 118Комментарии: 3
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Ключевые слова: Школа дом кухня пушистый комочек нечто

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Комментарии

#1 написал: Йожык
Сегодня, 08:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Может не домовой, а просто у вас в доме завелись мыши.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#2 написал: DRUID
Сегодня, 08:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (212|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 140
За чо минуса? Тут куча таких историй.

Цитата: Йожык
Может не домовой, а просто у вас в доме завелись мыши.


Или йожыки.

Дочь была маленькая, гостила у бабули.
Подбегает к бабушке :- Баб у тебя под кроватью ёжик сидит.
Бабушка: - Ну да конечно.
И так дня три . Пока не заглянули под койку, а там мышь.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:27
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2848|-1)
Публикаций: 1 735
Комментариев: 11 089
Цитата: DRUID
Дочь была маленькая, гостила у бабули.
Подбегает к бабушке :- Баб у тебя под кроватью ёжик сидит.
Бабушка: - Ну да конечно.
И так дня три . Пока не заглянули под койку, а там мышь.

smeh спасибо за красивый комментарий)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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