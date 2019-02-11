Домовой

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 118 Комментарии: 3 0 Сегодня, 05:17 by

Придя домой после школы, переодевшись и просидев за телефоном минут тридцать, я направилась на кухню дабы перекусить. Думаю, планировка кухни не помешает: зайдя на кухню, напротив тебя находится окно, справа стол, а слева кухонный гарнитур.Села я, значит, за стол таким образом: напротив меня выход, а слева от меня тот самый кухонный гарнитур. Я включила какой то видосик и стала кушать.Спустя, примерно, минут пять, я услышала какой-то шум в области кухонного гарнитура, в первом верхнем ящике. Но внимание я не обратила, не знаю даже, почему, может, посчитала это просто пустяком. Спустя еще минут 5-7, мне почему-то захотелось посмотреть в сторону того самого первого ящика, и в этот момент под стол прыгает какой-то маленький пушистый комочек.Сказать, что я испугалась - ничего не сказать. Я сразу же подняла ноги на стул, подумав, что это существо может их как-то задеть. И спустя минуту, набравшись смелости, я все же встала со стула и проверила все под нашим столом. Но ничего или никого, я не нашла.Почитав об этом, я выяснила, что домовых бояться не следует, так как они могут обидеться. Но я думаю, что это не так, ведь это нормальная реакция на то, что ты видишь в первый раз. Почему я думаю, что это домовой? Хм... Наверное, это мое подсознательное мнение, ну даже если это не он, тогда что это или кто? Верить или не верить решать, как говориться, вам. Я лишь рассказала вам ее и благодарна за то, что вы уделили мне время.Автор - Алена.

Ключевые слова: Школа дом кухня пушистый комочек нечто

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