Не просите сгоряча

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:47

верю-не верю Просмотров: 273 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 18:47 by

В прошлом году я лечилась в санатории "Хорол" г. Миргорода. В комнате мы жили вдвоем, я и моя соседка Татьяна из Киева. Мы подружились и по вечерам вели доверительные разговоры. Вот она и рассказала мне эту историю. Далее от первого лица.Моя мама живет с нами. Вернее, мы с мужем живем в ее квартире в центре Киева. У моего мужа 14 февраля день рождения. Всегда отмечаем, приглашаем друзей, организуем застолье. Так же и 2 года назад, 14 февраля я готовилась встречать гостей и крутилась на кухне, а муж ушел в магазин за заказанным тортом.Неожиданно маме стала плохо, она умывалась в ванной, пожаловалась, что у нее останавливается сердце, ей нечем дышать и упала, потеряв сознание. Мама давно болела, хоть и не старая еще. Я забежала в ванную, увидела лежащую на полу маму, кинулась ее поднимать, а она уже не дышит, а только хрипит. Я испугалась, растерялась, бросилась искать лекарства и ничего не могу найти. Ухватила пузырек с корвалолом, он выскользнул из рук и разбился. А я не могу вспомнить, что где лежит, только бестолково мечусь по комнатам.И вот мой взгляд зацепился за икону Богородицы. Эта икона стояла на полочке за маминой кроватью. Я, плохо соображая, подбежала к ней и стала в голос исступленно просить: «Пресвятая Богородица, помоги, не дай ей умереть, только не сейчас, я еще не готова, ну хотя бы еще год пожила. Хотя бы еще один годик». Даже сама не знаю, почему я именно это кричала.И тут вернулся муж, оценил ситуацию, быстро нашел нужные лекарства, мы вместе с ним подняли маму, усадили, напоили таблетками и микстурами, и мама пришла в себя. Даже приход гостей не пришлось отменять. Все наладилось. Отметили день рождения и все вместе прожили еще год.А на следующий год 14 февраля мама умерла. Прожила она еще ровно год,как я и просила у Богородицы.Вот такую печальную историю рассказала мне Татьяна. Меня просто потрясла эта история, надо же, ее мама умерла точно через год день в день, Татьяна не могла перепутать или не запомнить этот день -14 февраля.Стоит ли говорить о том, что она корит себя до сих пор, что не попросила у Богородицы для мамы пожить еще лет 30-ть. А сгоряча, не подумав, прокричала про только еще один год. Только один год ей Богородица и помогла продержаться. Значит, это в ее возможностях.Просите и дано Вам будет.

Ключевые слова: Мама болезнь просьба к Богородице исполнение просьбы авторская история

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