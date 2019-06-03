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Истории из жизни

Черный комод

Ещё одна необъяснимая история произошла со мной несколько лет назад, когда я жила с бабушкой и братом.
Тогда в моей комнате стоял черный комод с овальным зеркалом. Никаких страшных историй за ним водиться не может, так как купили его в магазине ИКЕА и собрали на пару с братом. В квартире никто не умирал, зеркало не видело страшных событий, которые могли на него как-то повлиять, да и в самой квартире ничего мистического не происходило.

Однажды, рано утром, я проснулась от сильного грохота. Спросонья оглядела комнату, но никаких изменений в ней не обнаружила. Решив, что мне попросту приснилось, я, было, снова попробовала заснуть, но грохот повторился. Очевидно, это был не сон, и сев в кровати я стала ждать. Буквально через минуту я увидела, что комод то ли подпрыгнул, то ли качнулся, со знакомым уже звуком.
Страшно не было - было любопытно. Я выдвинула все ящики, переворошила белье, что там лежало, ощупала пол и стены, но ничего интересного не нашла.
Спустя пару дней, у меня ночевал парень и так же стал свидетелем странного поведения комода, но в этот раз толчками дело не ограничилось. Комод просто трясся, вибрировал, иногда в нём что-то стучало, будто кто-то пытался выбраться. Мы выдвигали ящики, даже немного подвинули сам комод, но он продолжал трястись. Все остальные предметы в комнате вели себя спокойно. У нас не бывает землетрясений, это не ремонт у соседей, и не вибрация от железной дороги, которой поблизости нет, как нет и метро.
Трясся он так минуты три. Раннее летнее утро, было достаточно светло, мы прекрасно видели и сам комод, и вещи в нём, как и всю комнату. Не было могильного холода, ощущения потустороннего.
Я прожила в этой квартире ещё года два, и иногда комод снова начинало трясти. Порой его трясло, когда я накладывала макияж, поставив локти на крышку комода и близко придвинувшись к зеркалу. Случалось это не часто, пару раз в год.
Я давно переехала оттуда, комод передвинули в другую комнату. Там редко кто бывает, и о странном его поведении ни бабушка, ни брат не рассказывали.
В моей старой комнате теперь живет брат, и на месте моего комода стоит его небольшой шкаф, который ведет себя вполне обычно, то есть - никак.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:12 by АрлисскаяПросмотров: 588Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: Комод комната парень брат авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Сегодня, 16:06
+1
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Публикаций: 9
Комментариев: 142
Кто-то в этом комоде живёт) может домовой) +
Зарегистрирован: 3.06.2019
#2 написал: Xomski
Сегодня, 16:14
0
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Репутация: (9|0)
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Комментариев: 88
История выдуманная, на мой взгляд. Пересмотрели Гарри Поттера, может там вход на Косую Аллею :)??
Зарегистрирован: 23.02.2017
#3 написал: Nlo
Сегодня, 16:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 122
Соседи тоже как то шкаф Икеа купили. Правда б\у... И кто только не жил в его щелях! Расползась тогда великая нечисть по остальным квартирам. Трясло от этого действа весь этаж... tired_face
Зарегистрирован: 19.12.2018
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:33
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2842|-1)
Публикаций: 1 716
Комментариев: 11 054
Странный комод, может приглянулся какой нечисти?! +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#5 написал: Talisha
Сегодня, 17:35
0
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Комментариев: 3 733
Может, домовой пытался знаки подавать через комод о чем-то?
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:07
+1
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Публикаций: 80
Комментариев: 5 149
Тайная жизнь насекомых, то есть комодов. Не хотелось бы такое наблюдать.
Помнится, тут жуткая ТИ про чёрный комод есть.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: FromSiberia
Сегодня, 19:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 679
Вот это да. ИКЕА не так проста, как кажется... Не представляю, откуда в магазине одержимый комод...

Может, вы с братом сильно ругались на комод, пока собирали? Ну там "черт тебя возьми, железяка такая-растакая, никак не прикручивается"... Тогда могли, наверное, что-то нехорошее притянуть...

++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#8 написал: слон и слоненок
Сегодня, 22:15
0
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 8
У меня кровать трясется время от времени. Кстати, тоже из Икеи. Поэтому в историю верю.
Зарегистрирован: 20.11.2017
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