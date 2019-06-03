Черный комод

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Арлисская Просмотров: 588 Комментарии: 8 +15 Сегодня, 15:12 by

Ещё одна необъяснимая история произошла со мной несколько лет назад, когда я жила с бабушкой и братом.Тогда в моей комнате стоял черный комод с овальным зеркалом. Никаких страшных историй за ним водиться не может, так как купили его в магазине ИКЕА и собрали на пару с братом. В квартире никто не умирал, зеркало не видело страшных событий, которые могли на него как-то повлиять, да и в самой квартире ничего мистического не происходило.Однажды, рано утром, я проснулась от сильного грохота. Спросонья оглядела комнату, но никаких изменений в ней не обнаружила. Решив, что мне попросту приснилось, я, было, снова попробовала заснуть, но грохот повторился. Очевидно, это был не сон, и сев в кровати я стала ждать. Буквально через минуту я увидела, что комод то ли подпрыгнул, то ли качнулся, со знакомым уже звуком.Страшно не было - было любопытно. Я выдвинула все ящики, переворошила белье, что там лежало, ощупала пол и стены, но ничего интересного не нашла.Спустя пару дней, у меня ночевал парень и так же стал свидетелем странного поведения комода, но в этот раз толчками дело не ограничилось. Комод просто трясся, вибрировал, иногда в нём что-то стучало, будто кто-то пытался выбраться. Мы выдвигали ящики, даже немного подвинули сам комод, но он продолжал трястись. Все остальные предметы в комнате вели себя спокойно. У нас не бывает землетрясений, это не ремонт у соседей, и не вибрация от железной дороги, которой поблизости нет, как нет и метро.Трясся он так минуты три. Раннее летнее утро, было достаточно светло, мы прекрасно видели и сам комод, и вещи в нём, как и всю комнату. Не было могильного холода, ощущения потустороннего.Я прожила в этой квартире ещё года два, и иногда комод снова начинало трясти. Порой его трясло, когда я накладывала макияж, поставив локти на крышку комода и близко придвинувшись к зеркалу. Случалось это не часто, пару раз в год.Я давно переехала оттуда, комод передвинули в другую комнату. Там редко кто бывает, и о странном его поведении ни бабушка, ни брат не рассказывали.В моей старой комнате теперь живет брат, и на месте моего комода стоит его небольшой шкаф, который ведет себя вполне обычно, то есть - никак.

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