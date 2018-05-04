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Истории из жизни

Как апостол Павел бойца в войну спас

Где-то в 76-77-х годах мне, ученице школы им. В.И. Ленина г. Чимкента, в руки попала рукописная книжица о помощи Божьей в ВОВ. Фамилий в книжице не было - еще бы! - тогда это было небезопасно. Вместо подписей - Н. Н. или что-то непонятное: р.Б. Иулиания - язык сломаешь!

Или, как в этой истории, просто - Петр. Стыдно признаться, но в те годы про Курскую дугу я мало что знала, кто такие апостолы Петр и Павел не ведала, а к чудесам, готовясь стать биофизиком, относилась скептически. Да и Родина мне представлялась скорее как степи и полупустыни Казахстана, а не российские поля и леса, которых я до поступления в МГУ не видела. Но случай под Прохоровкой отчего-то так меня тронул, что я его переписала. Потом пару раз пыталась найти, если не Петра, то хотя бы составителя книжицы. Куда там! Может, сейчас кто-то отзовется? Или пришлет свою историю чуда на войне.

«Смерть нас не одолеет»

Как апостол Павел бойца в войну спас

Санитарки, санитарочки, скольких спасли эти девочки! Архивное фото.
«Лежу, чувствую: теряю сознание. Дело было под Прохоровкой. Сколько атак мы тогда отбили, не помню. Из всей роты уцелел я один - по нашей высотке немцы так долбили, всю землю перепахали снарядами. И вот лежу я, тьма на меня надвигается, хоть и день еще. Слышал, люди в такие минуты все от начала, с детства, вспоминают, но я нет: видно, крови много потерял. Лежу, чернота как одеяло наползает, вот-вот накроет, и пустота внутри. Не знаю, сколько времени прошло, вдруг голос рядом:

- Браток, как зовут-то?

И я даже не удивляюсь, откуда тут голосу взяться, хотя потом прикидывал: может, какой раненый дополз? Но тогда не задумывался: обрадовался, что живой кто-то рядом есть.

- А я Павел, - весело сказал он.

У меня еще мысль мелькнула: «Умираю, да и он, небось, но, поди ж ты, веселится!»

А он будто слышал меня, хотя, нет, я сказать не мог - сил не было.

- Думаешь, в один день умрем? Как апостолы Петр и Павел?

Но я ничего не думал, просто мысль юркнула, что я умираю и он тоже, раз тут, на перепаханном снарядами пятачке, оказался...

«Нет, смерть нас не одолеет», - сказал он и добавил что-то по-книжному, сейчас точно не повторю, но смысл такой был. Я еще удивился: надо же, как по писаному чешет. Поди, учителем был.

А он все больше пристает:

- Крещеный?

Я был крещеный, бабушка в деревне тихо покрестила, но разве на такие вопросы отвечают? Да и сил совсем не было: так, чуть головой дернул – понимай, как знаешь: то ли да, то ли нет. Не хотелось, чтоб он думал, что мне уже все, каюк.

Павел по-своему это растолковал, и участливо так:

- Болит?

Опять головой дернул - болело.

- День рожденья у тебя когда? - невпопад спросил он. Боль невмочь, а он привязался. И тут мысль пришла: так день рождения-то у меня 12-го, сегодня, значит! Надо же! Умру как раз в день рожденья - пронеслось в голове.

А балабол за свое:

- Выходит, крещеный! Поздравляю! По святцам тебя назвали!

Какие там святцы - поповские все пережитки, думаю. Господи, принесло же попа по мою душу, и умереть спокойно не даст: я тогда, извиняюсь, попов терпеть не мог - комсомолец, карикатур про них, паразитов на народном теле, насмотрелся, висели у нас такие в ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества). На одной - рабочий, на другой - колхозник, и по ним как клопы и блохи попы ползают, кровь сосут. Так я раньше все себе представлял, вот и разозлился, когда он со святыми ко мне полез.

А он весело мне объясняет:

- Праздник у нас сегодня, Петра и Павла, апостолов! Слышал?

От бабки своей я слышал, но не хотелось мне поповские разговоры продолжать, потому головой мотнул - мол, не знаю и знать не хочу.

А этот раз умничать начал, уж не остановить:

- Поговорку слыхал: Петр и Павел час убавил? Вот этот час тебя и спасет... Сам-то откуда будешь?

Я молчок, ну не стану я, комсомолец, с поповской мордой разговаривать. Здоровый небось, ишь разболтался, а у меня сил нет.

- Из Санкт-Петербурха? - наседает он.

Тут уж я взвился, и злость прям вытолкнула из меня: "Бугры!" Поселок так наш назывался, где я до войны жил.

- Бугры?! - еще больше обрадовался он, и снова за свое: - Рядом с Санкт-Петербурхом!

Шпион, гнида, все знает, промелькнуло в голове. И почему-то через букву «ха» произносит - Санкт-Петербурх! Мог бы, прибил бы от злости!

- Под Ленин... Ленин.., - хотел сказать «под Ленинградом», исправить гада, но не смог.

- Что, горло дерет? Ленинград - это Санкт-Петербурх, город святого Петра. А Петр ключи от рая держит, - продолжал он агитацию. - Тут какой смысл? Город в честь апостола ключом стал от Балтики. Про Петропавловскую крепость слышал? В честь апостолов Петра и Павла. Как мы с тобой.

«Ишь! Вербует, гад!» - и так мне обидно стало, что не могу я умнику ничем ответить - мочи нет!

- Петр, ты, часом, не рыбак? - частил он, мешая впасть в забытье. - Рыбу ловил? В детстве?

Я чуть кивнул. Конечно ловил! И всплыла передо мной картинка: я, совсем малец, забравшись подальше от берега нашей речушки, встав на камень, пытаюсь вытащить пойманную рыбину. Рыбина бьется, в руки не дается, камень выскальзывает у меня из-под ног, и я лечу прямо в воду. И тут меня, едва не разбившегося, выхватывает дед Петр, чудом оказавшийся рядом. И его веселые васильковые глаза, и солнце, и небо, и речка, и лес, и ясно все как наяву...

- В честь деда Петром назвали? Знаешь, что имя значит?

Я знал, бабка любила повторять: «Дед - кремень, камень, и ты в него!»

- И камень может слабину дать! А человек - что? Слаб. Нету человека, чтобы жил да не согрешил! Один Бог без греха. Да и камень, он - что? Бывает, ступишь на него, думаешь, опору нашел, а он скользь - и нет опоры, предательство одно!

Он болтал, а я еще был там, у речки, у деда с бабкой, и дед уже не смеялся со мной, ребенком, а молча смотрел на меня васильковыми глазами. И уж так хорошо мне было рядом с ними, хотя умом понимал: дед с бабкой лет семь как умерли - сначала бабушка, а следом за ней, через месяц-два, дед! Вот тебе и кремень! Да, лет семь назад бабушка умерла - он еще в письме звал в деревню, а через месяц-два и сам отошел, я как раз экзамены сдавал и жениться надумал, не смог подъехать. И вдруг меня пронзило: да это ж я, тот камень, что предал. И слезы хлынули, и вся боль с ними...

- Да что ты, что ты, все хорошо, не убивайся! На, прими! - товарищ мой Павел протянул мне крохотную ложечку то ли с вином, то ли еще с чем, в которой плавала махонькая крошка хлебушка, и аккуратно все мне в рот вложил. Губы мне утер и со мною заплакал...

Павел что-то еще бормотал, но я не вслушивался: боль утихла, будто со слезами вся вышла, тепло разлилось по телу, и вся Прохоровка, вся война, все отплыло далеко куда-то. Я еще надеялся, может, опять деда Петра увижу, и возьмет он меня с собой, и пойдем мы с ним по полю с пшеницей и васильками, но нет, больше я деда не видал...

Очнулся я в госпитале. Все говорили: «Повезло». Сестрички меня, как стемнело, среди погибших нашли, еще б чуть-чуть - опоздали бы. А как рана зажила, я опять на фронт: Львов, Краков, форсирование реки Одер. До Берлина не дошел, до Праги только.


Пытался в госпитале узнать, что с товарищем моим, с Павлом, стало, да куда там! Даже сестричек, что меня из под Прохоровки вытащили, не нашел. Племянник мой, он в Лавре учится, услышав про этот случай, заставил три раза его повторить - ждал, шельмец, что я запутаюсь или что добавлять стану. Но нет, у меня тот день 12 июля отчетливо в голову врезался, умирать буду, не забуду. Племянник потом меня специально в библиотеку Лавры зазвал, показывал репродукции с иконы Петра и Павла, выпытывал: ни на кого мой Павел не похож? Но я, честно, не помню. Что запомнил, то и записал, а какой Павел был, что еще говорил, придумывать не стану. Племянник упросил меня повторить рассказ их старшему, забыл, как звать, тоже бывшему фронтовику. Тот выслушал и сказал, что под Прохоровкой в тот день не только апостолы Павел да Петр, но и все святые, в земле русской просиявшие, наших воинов и крестили, и соборовали, и причащали». Петр.

P. S. Не мне судить, кем был Павел, спасший Петра. А уж что на самом деле произошло с рядовым Петром 12 июля 43-го у Прохоровки, так то одному Богу известно. С уважением, Мария Городова.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 646Комментарии: 5
+16

Ключевые слова: Рукопись случай под Прохоровкой голос Павел апостолы ложечка с вином госпиталь

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Комментарии

#1 написал: Alena A
Вчера, 16:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 31
А почему решили, что это был именно Апостол. При ранении очень важно не дать человеку потерять сознание. Вот и пристал такой же боец, чтобы ни себе, ни сослуживцу не дать уйти. Главное говорить. Не важно что, любую чушь, лишь бы говорить. Это чудо, конечно, что Пётр выжил. Но не вижу в этом мистики.
Зарегистрирован: 4.05.2018
#2 написал: слон и слоненок
Вчера, 17:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Слишком много совпадений, чтоб просто такой же боец был. За историю плюс.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 332
Очень замечательная история.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#4 написал: Эмма Шульц
Вчера, 20:55
+1
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 171
История просто до слёз! Очень сильно. Большое спасибо.
Зарегистрирован: 13.04.2018
#5 написал: Sniff
Вчера, 21:02
+1
Группа: Авторы
Репутация: (146|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 303
Прекрасная история, от души плюсую.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
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