Муж вампир

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 972 Комментарии: 11 +6 Сегодня, 13:31 by

Одни говорят, что найти булавку в дверном косяке - это знак: кто-то наводит порчу. Другие утверждают, что иголки, наоборот, охраняют от колдовства. Я же склоняюсь к первому варианту. И у меня есть на это веские причины.Moя подруга Лена познакомилась с Дмитрием в доме отдыха. Высокий красавец в расцвете сил притягивал взгляды всех женщин, но сам ни на кого не смотрел. Было заметно, что он ищет особенную девушку. Но это мы только потом поняли, почему ему нужна была не любая женщина. А тогда, когда он всем красавицам предпочел нашу тихую и неяркую Леночку, мы решили, что это - счастливая судьба, где скромную девушку увозит в дальние края принц-миллионер, искавший ее всю жизнь. Вот и нашу Лену увез Дима к себе в город.Поначалу мы все радовались за подругу: у нее красавец-муж, который хорошо зарабатывает, отдельная квартира, а вскоре родился долгожданный сыночек. Все ничего, но когда Ленка приехала к нам спустя три года, мы ее не узнали.Раньше у нее были огромные голубые глаза, толстая русая коса, точеная фигурка. Правда, Ленка не знала себе цены и просто была очень закомплексованной. А сейчас она исхудала до размеров анорексички. Лишь глаза остались от прежней Ленки. На наши вопросы, тактичные и не очень, она только отшучивалась. А ее муж Дима вел себя как-то странно. Словно собака, он ходил, принюхиваясь, по квартире, как будто что-то искал. И, казалось, «необнаружение» этого чего-то, выводило его из себя.Я почувствовала от него опасность и как бы в шутку спросила:- Скажи, что потерял, может, я смогу найти? - и тоже в шутку добавила. - Я это так хорошо спрятала, что даже ты не найдешь!Диму как током ударило: взгляд его стал сразу жестким и устремился вглубь меня. Дима стал избегать общения со мной, он даже есть у меня отказывался, якобы живот болит.А Лена поделилась своими переживаниями. Вот уже два года, как родился сын, она чувствует, что словно тает, и силы с каждым днем покидают ее. Она не может найти причину этому. Она хорошо питается, но ей кажется, что, чем больше она ест и принимает витаминов, тем стремительнее худеет и хуже себя чувствует. А самое непонятное, что если до замужества она была более-менее волевой девушкой, то сейчас у нее нет никакой силы духа. И страшно то, что она все меньше и меньше хочет бороться и менять что-либо в своей жизни.Ленка сказала мне, что ее муж, оказывается, увлекается магией. Он постоянно проводит какие-то ритуалы, обряды, прежде чем принять пищу, что-то шепчет, дома рисует какие-то знаки. Он даже на свою жену сделал ряд заговоров. Как он пояснил, якобы на счастье, здоровье и удачу.Через несколько месяцев позвонила Ленка и со слезами просила помочь ей. Она поняла, что все, что с ней происходило все это время - и потеря сил, и похудение, и безволие, - это результат заговора на смерть. А дальше она рассказала мне нереальную историю. Как только ее муж уезжал на очередную вахту на месяц, к ней по ночам приходила очень страшная старуха. И это не сон! У бабки были провалы вместо глаз, всклокоченные волосы, змеями извивающиеся по плечам, черный длинный язык, выпадающий из беззубого рта. От нее шел зловонный трупный запах. Ведьма гладила Ленку ледяными руками, и эти прикосновения словно останавливали кровь.Лена рассказала, что бабка трогает ее, пока руки, ноги, шея не станут ледяными. Ленка не может ни вздохнуть, ни пошевелиться. Ее охватывает полный паралич. Затем ведьма подходит к Ленке вплотную, прокалывает костлявыми пальцами солнечное сплетение и вытягивает оттуда кровавые нити. Она начинает их сматывать в клубок и делает это, пока Ленка не теряет сознание. Утром она приходит в себя. И эта картина до самой ночи стоит у нее перед глазами. Ночью снова приходит старуха, и кошмар повторяется.Подруга стала бояться темноты, начала оставлять на ночь включенный свет в квартире. Но перед ведьминым появлением свет гас.Но однажды Ленка собрала остатки своей воли в кулак и решила защищаться. Она принесла из церкви свечи, святую воду, молитвенник. Весь день читала молитвы, повсюду в доме горели церковные свечи, квартира была окроплена святой водой. Ночью явилась разъяренная ведьма. Какое-то время она летала вокруг кровати, где лежала Ленка, и не могла дотянуться до жертвы. Старуха бессильно трясла костлявыми руками, ее гнилой рот открывался, словно ей не хватало воздуха. Окончательно взбесившись, бабка выхватила из-за пояса кинжал и рассекла им воздух.Свечи погасли, ведьма набросилась на Ленку и с яростью вонзила тот же кинжал вниз живота. Но удача была не на ее стороне. Кровавые нити, которые вытягивала ведьма из Ленки, были очень тонкими и постоянно рвались. Снова и снова приходилось старухе связывать нити. Девушка нашла в себе силы читать молитву, и ведьма в это же мгновение перестала мотать свой клубок. Погрозив Ленке кулаком, старуха спрятала за пазуху клубок и исчезла.Несмотря на весь пережитой ужас, Лена поняла, что молитвы ей помогают. И она решила сделать то же самое следующей ночью. Но тут с вахты неожиданно вернулся Дима, выглядевший обеспокоенным. К слову сказать, он хоть и тяжело работал на Севере, но возвращался каждый раз как с курорта, отдохнувшим и помолодевшим. Казалось, чем хуже было его жене, тем лучше чувствовал себя он. При муже ведьма оставляла Лену в покое, но наивная Ленка и не предполагала, кто стоит за ней.До глубины души мне было жалко Леночку. Ведь она так долго была одна, не гуляла, просто ждала своего женского счастья. Она на крыльях летала, когда у нее появился малыш. А сейчас кто-то очень страшный хочет лишить ее всего этого. Я обещала помочь.А я как раз сдружилась с одной очень интересной женщиной, обладающей экстрасенсорными способностями. Мы с ней встретились, я рассказала Свете историю Лены, показала ее фото. Света вынесла вердикт: причина страданий молодой женщины - ее муж вампир. Он - энергетический вампир и, чтобы ему здравствовать, должен питаться чужой энергией и силой. Для этих целей ему подойдет только более слабый человек, который не мог бы ему противостоять. Наша Ленка подходила для него идеально: приехала издалека, родных нет, финансово от него зависима. Дословно Света про деяния Димы сказала так: «Он ее проколол, и через иглы из нее уходит жизнь».Тут я вспомнила - когда Лена с мужем были у нас в гостях, Дима вел себя очень странно: он по-хозяйски убрал все иконы в ящик, выкинул траву, которую заваривала мама. Даже осиновое полено, которое мама использовала для снятия головной боли, Дима выкинул, заявив, что оно вытягивает силы.Затем он собрал все булавки и иголки в доме и ночью обтыкал ими все дверные косяки. Нам он объяснил, что таким образом ставит на наш дом защиту. С того дня заболела мама без надежды на выздоровление. Она стала жаловаться, что видит по ночам в квартире тени, которые стоят около ее кровати. Света мне тогда сказала про булавки, но мы, словно слепые, смотрели на них и не замечали. Но я должна была помочь Леночке и по совету экстрасенса начала действовать. Я уговорила Лену приехать в гости.Когда Ленка с семьей приехала, мы уже не ждали ничего хорошего. На нее больно было смотреть. Перед нами ходила ожившая мумия. Она безропотно приняла свою участь и ждала только одного - скорейшего избавления. Зато ее муж словно помолодел лет на 10 - пышущий здоровьем красавец. Но на этот раз я подготовилась к встрече с ним: во всех углах у меня были спрятаны «подарки» - иконы. В чай была добавлена святая вода, под фотографиями на стенах были наклеены специальные молитвы. Весь вечер я наслаждалась плодами своих усилий - кислым и растерянным выражением лица Димы. При этом я строила из себя дурочку, заставляя его пробовать мои угощения, также щедро сдобренные специальными «приправами».С Ленкой у меня был серьезный разговор. Я объяснила ей, откуда растут ноги ее бед. Я сказала, что решение этой проблемы возможно только самое радикальное - расставание с Димой. И будет либо ее смерть и последующий триумф ее мужа, либо ее жизнь. Но в то же время я понимала, что ждать решительных действий от подруги невозможно - она давно уже себе не принадлежит. Тогда я ее попросила просто довериться мне, я спасу ее, но это будет очень больно.Через месяц в доме у моей мамы затеяли капитальный ремонт, и маляры вытащили все иголки из стен, воткнутые Димой. Вскоре позвонила Лена и рассказала, как недавно с мужем происходило что-то невероятное - его колотило и крючило, вырвало какими-то черными комками. И тут меня осенило - эти булавки были поставлены им вовсе не на защиту, а на нашу смерть!Еще через два месяца Ленка сообщила мне, что Дима от нее ушел. Бросил ее с маленьким ребенком. Уехал на вахту, а там познакомился с женщиной и стал жить с ней. С одной стороны - он бросил жену с маленьким ребенком на руках, оставив их совсем без денег. А с другой стороны - он оставил Лену в покое, а значит, не смог высосать из нее всю жизнь.Я столько времени молилась, ходила в церковь, просила помощи для Лены у всех святых и наших умерших, и это помогло. Пусть такой ценой, пусть очень болезненным будет исцеление, но зато теперь Лена будет жить! Не знаю, смогла ли я тогда донести до нее, что она спасена, что с уходом мужа из дома от нее ушла и сама смерть. Да, это больно и непонятно, как и на что жить с ребенком дальше, но вместе мы все преодолеем. Я провела своеобразную ампутацию, которая спасла жизнь.Несколько месяцев Лена приходила в себя, лечилась, пыталась работать. А еще через год приехала подруга, да не одна, а с новым мужем. Никогда не забуду те впечатления, которые я испытала, глядя на Лену: на меня смотрела красивая, живая, здоровая женщина, в которой билось горячее сердце. Не то что раньше - бездушная оболочка с мертвой субстанцией вместо крови. Знающие люди меня поймут. Вот так в жизни и бывает: часто путь к избавлению и счастью лежит через лишения и боль. И если есть на свете справедливость, то Димина карусель должна крутиться в обратную сторону.Автор - Лариса Ворожцова.

Ключевые слова: Вампиры игла колдовство мистика приметы чудесное исцеление

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