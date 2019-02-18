Зло вернётся бумерангом

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 377 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 12:15 by

Истории из жизни реальных людей о проклятиях - это не вымысел. Я сама чуть не умерла от проклятий родной тётки. Она была человеком завистливым и жадным. Никого она не любила, жила одна...Несмотря на разницу в возрасте - двоюродный брат был старше на пять лет - мы с Димкой были очень дружны с детства. А вот с его родной сестрой Люсей, моей ровесницей, отношения у меня не складывались. Позже я поняла почему: Димка пошел в род своего отца и моей мамы, а Людмила - вылитая тетя Тамара, которую я всегда терпеть не могла! Склочная, скандальная, лживая и очень противная...Однажды я подслушала разговор мамы с подругой.- Приворожила Томка моего брата Петра еще в молодости, - рассказывала она. - Уж очень хотела на себе женить! А ведь приворот, как известно, бесследно не проходит. Несколько лет брат страдал от депрессии, отсутствия интереса к жизни, потерял душевный покой. Он когда-то сказал: «Не знаю, что со мной происходит. Словно и не живу вовсе. А так, понарошку. Иногда жизнь кажется просто невыносимой! На жену смотреть не могу, и уйти от нее не получается. Словно какая-то невидимая сила меня держит!» Я тогда посоветовала ему к знахарке сходить. Он пообещал это сделать. Да не успел: заболел воспалением легких и через три дня его не стало. Можно, конечно, считать меня ненормальной, но это его Тамарка в могилу свела... А меньше чем через год после его смерти она снова замуж вышла. Люсьену родила. Только жизнь и со вторым мужем не сложилась: он вернулся в первую семью.Видать, второй раз мужика приворожить уже не удалось... Если тётка Тамара что-то хвалила, то эта вещь тут же ломалась или портилась Тетка чуть ли не каждый день к нам в гости захаживала.- Ой, Галочка! Какой красивый цветок у тебя на окне! Чудо, как разросся! - похвалила однажды.- Конец цветку... - вечером сказала мама.- Почему это? - удивилась я.- У тетки «черный рот»: что похвалит, то и пропадет, - расстроенно ответила мама. А цветок и вправду через пару дней завял.Или еще был случай.- Хорошо тебе, что Сашка такая здоровенькая родилась. А моя Люсенька все время болеет: то простудится, то стоматит подхватит! - сокрушалась тетка. Нужно ли говорить, что я слегла с высокой температурой?Однажды мама после визита тетки сказала:- Как же она надоела со своей завистью!- А зачем ты ее в дом пускаешь, если она такая противная? - поинтересовалась я.- А как не пустить? Чтоб она прокляла потом? Боюсь я ее... Страшный она человек! С такими лучше не связываться!Соседка баба Зина слышала наш разговор:- Ну и чего не сходишь к Марковне? Уж кто-кто, а она научит, как от этой напасти избавиться. И Сашку с собой возьми!- Страшновато как-то, говорят, ведьма она, - ответила мама.- Марковна на темные силы не работает, не бойся!И мы пошли. Ведунья, выслушав, присоветовала:- Берете освященную соль и мак. Смешиваете, рассыпаете по дому, обязательно и под коврик у входной двери, стараясь заглянуть в каждый угол квартиры, приговаривая: «Соль не посеешь, мак не взойдет, пусть злой человек в дом не войдет!»А над дверью повесьте пучок растений: пижму, зверобой, чертополох, бархатцы, мак, колоски, освященные в церкви. Я дам тебе, у меня есть. А для большей уверенности купите икону Троицы и повесьте напротив входной двери с приговором: «На лик входящему». И еще она посоветовала нам при встрече с теткой мысленно читать оморочку: «Напади на тебя сон да морок, ни по одиночке, а все сорок! Глаза твои отвожу, сознание твое путаю, в черную паутину кутаю...» Я поймала тетку в тот момент, когда она украла бабушкину цепочку. С того времени, как мы это стали делать, тетка перестала к нам ходить (ну почти перестала). А если и являлась, старалась как можно скорее уйти: у нее ухудшалось самочувствие, болела голова. Вскоре заболела бабушка, мамина мама. Мы приехали к ней в деревню ухаживать.Незадолго до смерти бабуля сказала:- Галя, недолго мне осталось. Чувствую, что старуха с косой по пятам ходит. Не спорь, лучше знаю. Об одном прошу: когда хоронить станете, не снимай с меня цепочку с крестиком. Это память о моем отце, никогда с ней не расставалась, с ней и уйти хочу! А ценности там немного, дешевое серебро...- Мам, ну что ты такое говоришь? Тебе еще жить да жить! Сашку и Люську замуж отдавать, Димку женить!- Ну да, ну да... - бабуля улыбнулась.Через пару дней она ушла в мир иной. В день похорон я вошла в комнату, где стоял гроб, и увидела, как тетка Тома снимает с шеи покойницы цепочку.- Тамара Васильевна, что вы делаете? Бабушка просила с цепочкой похоронить!- Бабке уже все равно! А у меня, горемычной, нет ни копейки за душой! Будет Люсеньке от старухи на память украшение!- Тамара, остановись, ужасный грех это - отбирать у покойника! - запротестовала знакомая, слышавшая наш разговор, но тетка, ничего не ответив, спрятала цепочку в карман.Однажды мама послала меня к родственникам отнести овощи, которые они хранили в нашем погребе.- А что, Люська прийти сама не может? Я вообще-то к ним слугой или носильщиком не нанималась, - возмутилась я.- Тетя Тамара на работе, Дима в командировке, а Люсенька приболела. Так что не выступай, а сделай, как тебя просят! - мать подтолкнула меня к двери.Лифт, как назло, не работал. Я еле дотащила два пакета на шестой этаж. Двери открыла совершенно здоровая Люська, пригласила войти.И дернул меня черт это сделать! Доказать тетке, что я не брала бабушкину цепочку, было невозможно. Мы немного поболтали ни о чем, и я утопала домой. А вечером, когда мы с мамулькой возвращались из магазина, нас встретила разъяренная тетка:- Воспитала воровку? - вопила она. - Приперлась сегодня и украла бабкину цепочку! Кроме нее, в доме никого не было, так что Сашка украла! Отдавай немедленно!Доказать ей, что я ничего не брала, было невозможно. Она никого, кроме себя, не слышала и не хотела слышать, только орала.- Тамара, хватит оскорблять мою дочь. Иди лучше домой!- Я-то уйду! Но пусть она, - тетка ткнула в меня пальцем, - цепочку продаст, а на вырученные деньги купит себе веревку и повесится!Я заплакала, мама начала меня утешать, ведь она мне верила.Но и это было еще не все. На следующий день многие знакомые шушукались о том, что я обокрала родственников. Городок наш небольшой, все друг дружку знают. Я чувствовала себя изгоем, не хотела ходить в техникум, все время плакала. А вздорная родственница время от времени встречала меня возле магазина и снова кричала, что я воровка, а потом проклинала на чем свет:- Ты, гадина, еще не сдохла? Не повесилась? Давно пора!Или:- Сдохни, тварь! Как земля тебя еще терпит? Купи веревку и вешайся!И знаете, мысли о самоубийстве стали посещать мою голову. «Зачем жить с таким клеймом? - начала рассуждать я. - Все равно ничего никому доказать не смогу. Лучше уж умереть! Повеситься, что ли, на радость тетке?»В ту ночь мне приснилась бабушка:- Никому ничего не говори, а сходи к Марковне, она снимет проклятия Тамарки. И не вздумай о смерти думать! Мать на кого оставишь? Не переживет она этого! Да и не виновата ты ни в чем!Утром я пошла к колдунье, по дороге встретила тетку. Та снова:- Ты еще не повесилась?- Не дождетесь! - рявкнула я и прошла мимо.- Повесишься - никуда не денешься, - прошипела она мне вслед.- Не разбогатеешь на бабкиной цепочке! В ней тебя и похоронят.В тот день я ворожею дома не застала. А вечером пришло страшное известие: мой двоюродный брат Димка, сын тетки Тамары, проиграл бандитам в карты большие деньги, отдавать было нечем, и он свел счеты с жизнью: повесился в сарае. Я плакала навзрыд.Мы же с ним дружили! Как же так?.. Идти на похороны я боялась, но как не пойти? Надо пересилить себя. В память о брате. Но тетка не пустила меня даже на порог:- Пошла вон отсюда! Это ты должна была повеситься, а не мой сын!- Ерунду говоришь, Тамара! Себя вини. Это все твои проклятия в сторону Александры. А закон бумеранга еще никто не отменял. Вот и результат, - сказала Марковна, которая приходила попрощаться с Димой. - Саша, пошли со мной, - приказным тоном обратилась она ко мне. Заговорами она сняла с меня теткино заклятие. - А цепочку Люська украла и продала. Не впрок ей это пойдет, ой не впрок... Тамарка своими проклятиями себе жизнь испортила, сына погубила, - сказала ворожея на прощанье. - Прости их, не желай им зла. Этого делать нельзя, потому что заботливо подкармливаемый демон способен навредить и тебе, причем еще неизвестно, кому в итоге достанется больше. Все наши поступки возвращаются, подобно бумерангу. Хорошее возвращается радостью и счастьем, а плохое - болью, разочарованиями и страданиями. Просто прости их. И сходи в Божий храм...Я так и сделала: поставила в церкви свечи за здравие тетки и сестры, за упокой - Диме. С родней мы перестали общаться совсем. В остальном знахарка оказалась права: через некоторое время Люська связалась с плохой компанией, попалась на краже. Сейчас отбывает уже второй срок. Тетка Тамара спилась. Закон бумеранга никто не отменял.Автор - Александра.

Ключевые слова: Семья приворот ведунья родственница закон бумеранга

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