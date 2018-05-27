Случай на Кипре

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

epocht Просмотров: 259 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 14:51 by

Не знаю, насколько эта история страшная, но абсолютно правдивая. Для начала скажу, что я много лет подряд езжу отдыхать на Кипр. Кто не знает, Кипр разделен на две части: Северную и Южную, или турецкую и греческую. Правда, мировое сообщество не признает права Турции на северную часть, но, по факту, она турецкая. Так вот, северная часть отличается от южной тем, что там намного более спокойно. Он гораздо менее заселен, там нет клубов, больших торговых центров, короче - рай для пенсионеров. На этой же северной части есть регион под названием Карпас. Там вообще практически девственная природа. На самом деле очень хорошее место, более влажное, подходит для сельского хозяйства.Однажды мы с мч решили туда двинуть. Ехали мы спокойно, наслаждаясь прекрасными видами. Наш план был доехать до определенной точки на самом востоке острова и заночевать там, поскольку вернуться обратно мы бы не успели. В какой-то момент мы остановились, чтобы спросить у местного фермера куда поворачивать, на что тот сильно испугался и начал говорить: «No good place».Мы доехали куда хотели, искупались в море, поели, и уже стемнело. Мы сидели в машине с открытыми окнами и смотрели фильм по ноутбуку. Вокруг вовсю стрекотали насекомые. Сразу оговорюсь, что мы ничего не пили. В какой-то момент я почувствовала, что что-то не так. Мы поставили фильм на паузу и услышали, что все насекомые затихли, повисла полная тишина. Это показалось странным, но мы решили, что те просто улеглись спать. Тогда мы продолжили просмотр. Я чувствовала себя крайне неуютно. Фильм вроде был неплохой, но у меня было четкое ощущение, что его надо обязательно выключить. Сложно передать, как именно это ощущалось, но я чувствовала, что надо выключить, но не хотела говорить мч, потому что боялась, что он будет смеяться надо мной. В какой-то момент это чувство стало непреодолимым, я уже собралась сказать ему, как вдруг он сам выключил ноутбук ни с того ни с сего. Мы просто переглянулись и поняли, что оба ощущаем одно и то же. Какое-то время мы просто просидели молча.Я видела, как взошла луна. Было очень непривычно за этим наблюдать, я раньше никогда не видела восход луны. Я раньше думала, что она поднимается постепенно, как солнце, но оказалось, что она взошла на небо почти моментально, просто раз - и выпрыгнула из горизонта за секунду. Необъяснимое чувство тревоги нарастало. Мы совсем не разговаривали, чтобы не прерывать тишину, но оба почувствовали, что нужно закрыть окна в машине. Мы долго сидели в полной тишине и темноте в закрытой машине, но, в конце концов, заснули. Проснулись утром, когда солнце уже вовсю светило, чувство тревоги оставило нас, но когда вышли из машины, то обомлели. Дело было летом на Кипре. Вы понимаете, НА КИПРЕ ЛЕТОМ, но вся машине была покрыта тонким слоем изморози.

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