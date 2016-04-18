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Истории из жизни

Случай с подругой

2010 год, я уже была на грани паники в поисках квартиры в аренду. Срок моего прибывания в качестве гостя у друзей заметно затянулся, а квартиру в нужном мне районе до сих пор не нашла. И - о счастье - в один прекрасный день звонит мне моя подруга и сообщает радостную новость, что в ее доме, в соседнем подъезде, сдается однокомнатная квартира, которая раннее не сдавалась, плюс за минимальную плату. На радостях я сразу осмотрела квартиру, подписала контакт, оплатила за 4 мес вперед. Квартира была в прекрасном состоянии, был сделан свежий ремонт, новая мебель, на полу постелен ковролин - о чем еще можно было мечтать? Наконец-то я въехала в свою съемную светлую квартиру-студию.

Странности начались не сразу, домой с работы я возвращалась поздно, пребывание в квартире ограничивалось ужином и сном. В один прекрасный день я начала замечать, что вещи, положенные в одно место, странным образом находились в абсолютно другом месте, значение этим странностям я не придавала, списывала на мою рассеянность и загруженность на работе. Дальше - больше.

После ухода гостей (в выходные дни всегда собирались у меня) я начала чувствовать на себе чей-то взгляд, который прожигал меня насквозь, сказать, что мне было не по себе, - ничего не сказать. Эти ощущения длились недолго и потом в один миг исчезали. Как-то ночью я проснулась от мерзкого смеха, который доносился откуда-то сверху, это был тонкий, почти детский и в то же время ехидный смех. Было такое ощущение, как будто этот кто-то или что-то просто насмехался надо мной, свешиваясь с люстры. Люстра ходила ходуном, в темноте я не могла ничего разглядеть. Когда я включила свет, смех пропал, люстра так и ходила ходуном, звенел хрусталь, но никого не было. Уснуть я уже не смогла и пролежала всю оставшуюся ночь с открытыми глазами и включенным светом.

Так, в страхе, прошла еще одна неделя, и все вроде было спокойно, страх притупился, но это было затишье перед бурей. Вечером прихожу домой и, закрыв входную дверь, я не смогла включить свет ни в коридоре, ни в зале, ни на кухне, по спине пробежала дрожь, руки и ноги меня не слушались, я ощущала на себе этот холодный взгляд. Взгляд, который вводил меня в транс. И тут раздался этот уже знакомый смех.

Я ринулась к входной двери, но дверь так и не поддавалась, после нескольких неудачных попыток вырваться из этого ада я решила просто как маленький испуганный ребенок закрыться в ванной комнате. Когда я забежала в ванную, очень странно, но свет включился, я стояла напротив зеркала. С зеркала на меня смотрело мое испуганное лицо, только было одно различие: у моего отражения были распущенные волосы, а на самом деле мои волосы были собраны в хвост. Эта я с зеркала улыбалась и начала приобретать странную позу, будто шея не могла больше удержать голову, голова странно накренилась в бок, дальше я ничего не помню.

Как оказалось позже, я упала в обморок, не знаю, сколько времени прошло, свет в ванной был выключен, я выбежала из ванной, добежала до входа, подергала замок, дверь открылась. Так до утра я просидела на лавочке, наблюдая за окнами моей квартиры, благодаря Бога за то, что нахожусь по другую сторону окон.

Как вы уже поняли, на работу я была не в состоянии идти, вызвав подругу Наташу (да, именно ту, которая мне посоветовала эту квартиру), попросила ее помочь мне собрать и вывезти вещи. Я очень боялась заходить в эту квартиру даже днем, таким образом, я съехала на 2 месяца раньше. Хозяйка квартиры отказалась возвращать мне деньги за оставшиеся месяцы. Благо я смогла найти себе пристанище, а потом меня ждал сюрприз.

Эта история получила продолжение. Моя Наташа соизволила рассказать мне предысторию этой квартиры. За год до моего поселения в квартиру она принадлежала парню-наркоману, который так и умер в квартире зимой от передозировки. В нашем городе у него жила родная сестра, которая забила на брата-неудачника, и, если и приходила его навещать, то в лучшем случае раз в год. Весной до нее дозвонились соседи, попросили ее прийти с ключами и отпереть дверь. Соседа-горемыку они с середины зимы не видели, жаловались на невыносимую вонь, которая распространялась по всему стояку, плюс на червей в отдушине. Можете представить труп, пролежавший почти всю зиму в квартире с отоплением, и что из него стало?

Парня нашли в полусидячей позе на стуле около стола, занимательно, что этот стол располагался в центре комнаты под зловещей люстрой. Пол под парнем (вернее, доски) были разъедены и отличались от других. Сестра, недолго думая, похоронив брата, сделала быстро ремонт в квартире, поставила новую мебель, полы менять не решилась и застелила пол ковролином, ну а после сдала мне, продолжение истории вы уже знаете.

Кто знает, может, это неупокоенная душа ее брата осталась в квартире, а может, еще что похуже. Как вы уже поняли, после такого сюрприза я лишилась подруги, не смогла ей простить, что она скрыла от меня этот ужасающий факт о квартире.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:00
Вчера, 16:00 by TaorminaПросмотров: 1 412Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Квартира смех в ночи искаженное отражение зеркало страх ужас смерть подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ju-Lia
Вчера, 16:22
+4
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 129
Ну не знаю... Смутил момент с отражением в зеркале, действовавшим само по себе – узнаваемый штамп из фильмов ужасов. Не слышала в жизни о подобном и здесь на сайте тоже. Призрак может показывать такие "мультики" в зеркале?
Зарегистрирован: 18.04.2016
#2 написал: Космонасть
Вчера, 18:02
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 118
Комментариев: 1 550
А меня смущает, то что копипаста собрала намного больше лайков за то же время, что и авторская история.Это видимо, та самая пресловутая мистика.
По истории - отражение в зеркале было лишним. Да и думать о том парне страшно. Не знаю, он ли хихикал с люстры, или то, что жило около него и явно изголодалось за то время, что там не было людей.
Зарегистрирован: 2.11.2017
       
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 18:21
+4
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 293
Цитата: Ju-Lia
Ну не знаю... Смутил момент с отражением в зеркале, действовавшим само по себе – узнаваемый штамп из фильмов ужасов. Не слышала в жизни о подобном и здесь на сайте тоже. Призрак может показывать такие "мультики" в зеркале?

Мне тоже кажется, что зеркало лишнее. Ну хихикал явно не призрак наркомана. Может эта фигня как раз его и довела до наркомании, кто знает. А потом переключилась на ГГ. Может останься она там, из ума выжила. Ну это мои догадки.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: bali
Вчера, 19:18
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 11
про зеркало
у меня была подруга, которая была далека от мистики, и я ей верю.
Так вот, однажды рано утром она встала чтобы закрыть дверь за мамой, та уходила на работу.
Закрыла и мельком посмотрела на зеркало, которое весело у них на двери туалета. А там лицо старца с улыбкой. И вдруг это лицо искажается и превращается в злобное лицо старика. И что это было и почему мы не знаем.
Зарегистрирован: 30.12.2016
#5 написал: marzzz
Вчера, 21:45
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (507|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 656
Зеркала - отдельная тема.
Привидиться может что угодно. И здоровому человеку. А уж в состоянии шока, стресса да с перепугу.... и *опа вместо лица явиться может! Глаз воспринимает, мозг выдает образы. Здесь даже мистика никаким боком, чисто анатомия.

Знаю аж три квартиры, где люди живут после разложившихся трупов и прекрасно себя чувствуют. Мне ближе версия о том, что не наркоман мог являться причиной переполоха, а какая-то зловредная хрень, обитающая в квартире.

Сбежала - оно и к лучшему. Нервы дороже денег.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:50
+4
Группа: Журналисты
Репутация: (2814|-1)
Публикаций: 1 652
Комментариев: 10 764
Подруга конечно та ещё редиска, скрыть такое.... А что было, да кто же знает, возможно неупокоенная душа наркомана или та сущность, с которой наверняка общался умерший. Они же наркоманы как дети малые, постоянно что-то видят, галлюцинации или нет, им виднее. Судя по последствиям, тварь какая то обитает. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#7 написал: supik
Сегодня, 04:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 470
всегда твоя квартира или съемная, нужно хотя б раз в месяц пройтись со свечой по углам-по щелям..

Огонь очень много негатива уничтожает.. Даже потом как-то дышать легче становится...
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#8 написал: Talisha
Сегодня, 06:09
+3
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Репутация: (1553|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 3 667
Не факт, что душа. Наркоманов и алкоголиков всегда курируют низшие сущности. Вероятно, парень умер, а сущность так там и осталась.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#9 написал: DRUID
Сегодня, 13:38
+1
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Публикаций: 8
Комментариев: 1 057
Да что-ж такое второй день пытаюсь написать коммент к этой истории и меня постоянно кто-то отвлекает!

Прочла вчера на ночь и так меня зацепило.
Такое ощущение было нехорошее, как будто я сама через это прошла.
Кучу историй читала, но такое ощущение впервые. Жуть накатила конкретно. Мерзкий смех посреди ночи !
Видимо эта хня и замучила паренька-наркошу. И раскачивалась потом на люстре над его разлогающимся телом , мерзко хихикая.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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