Случай с подругой

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:00

Taormina Просмотров: 1 412 Комментарии: 9 +14 Вчера, 16:00 by

2010 год, я уже была на грани паники в поисках квартиры в аренду. Срок моего прибывания в качестве гостя у друзей заметно затянулся, а квартиру в нужном мне районе до сих пор не нашла. И - о счастье - в один прекрасный день звонит мне моя подруга и сообщает радостную новость, что в ее доме, в соседнем подъезде, сдается однокомнатная квартира, которая раннее не сдавалась, плюс за минимальную плату. На радостях я сразу осмотрела квартиру, подписала контакт, оплатила за 4 мес вперед. Квартира была в прекрасном состоянии, был сделан свежий ремонт, новая мебель, на полу постелен ковролин - о чем еще можно было мечтать? Наконец-то я въехала в свою съемную светлую квартиру-студию.Странности начались не сразу, домой с работы я возвращалась поздно, пребывание в квартире ограничивалось ужином и сном. В один прекрасный день я начала замечать, что вещи, положенные в одно место, странным образом находились в абсолютно другом месте, значение этим странностям я не придавала, списывала на мою рассеянность и загруженность на работе. Дальше - больше.После ухода гостей (в выходные дни всегда собирались у меня) я начала чувствовать на себе чей-то взгляд, который прожигал меня насквозь, сказать, что мне было не по себе, - ничего не сказать. Эти ощущения длились недолго и потом в один миг исчезали. Как-то ночью я проснулась от мерзкого смеха, который доносился откуда-то сверху, это был тонкий, почти детский и в то же время ехидный смех. Было такое ощущение, как будто этот кто-то или что-то просто насмехался надо мной, свешиваясь с люстры. Люстра ходила ходуном, в темноте я не могла ничего разглядеть. Когда я включила свет, смех пропал, люстра так и ходила ходуном, звенел хрусталь, но никого не было. Уснуть я уже не смогла и пролежала всю оставшуюся ночь с открытыми глазами и включенным светом.Так, в страхе, прошла еще одна неделя, и все вроде было спокойно, страх притупился, но это было затишье перед бурей. Вечером прихожу домой и, закрыв входную дверь, я не смогла включить свет ни в коридоре, ни в зале, ни на кухне, по спине пробежала дрожь, руки и ноги меня не слушались, я ощущала на себе этот холодный взгляд. Взгляд, который вводил меня в транс. И тут раздался этот уже знакомый смех.Я ринулась к входной двери, но дверь так и не поддавалась, после нескольких неудачных попыток вырваться из этого ада я решила просто как маленький испуганный ребенок закрыться в ванной комнате. Когда я забежала в ванную, очень странно, но свет включился, я стояла напротив зеркала. С зеркала на меня смотрело мое испуганное лицо, только было одно различие: у моего отражения были распущенные волосы, а на самом деле мои волосы были собраны в хвост. Эта я с зеркала улыбалась и начала приобретать странную позу, будто шея не могла больше удержать голову, голова странно накренилась в бок, дальше я ничего не помню.Как оказалось позже, я упала в обморок, не знаю, сколько времени прошло, свет в ванной был выключен, я выбежала из ванной, добежала до входа, подергала замок, дверь открылась. Так до утра я просидела на лавочке, наблюдая за окнами моей квартиры, благодаря Бога за то, что нахожусь по другую сторону окон.Как вы уже поняли, на работу я была не в состоянии идти, вызвав подругу Наташу (да, именно ту, которая мне посоветовала эту квартиру), попросила ее помочь мне собрать и вывезти вещи. Я очень боялась заходить в эту квартиру даже днем, таким образом, я съехала на 2 месяца раньше. Хозяйка квартиры отказалась возвращать мне деньги за оставшиеся месяцы. Благо я смогла найти себе пристанище, а потом меня ждал сюрприз.Эта история получила продолжение. Моя Наташа соизволила рассказать мне предысторию этой квартиры. За год до моего поселения в квартиру она принадлежала парню-наркоману, который так и умер в квартире зимой от передозировки. В нашем городе у него жила родная сестра, которая забила на брата-неудачника, и, если и приходила его навещать, то в лучшем случае раз в год. Весной до нее дозвонились соседи, попросили ее прийти с ключами и отпереть дверь. Соседа-горемыку они с середины зимы не видели, жаловались на невыносимую вонь, которая распространялась по всему стояку, плюс на червей в отдушине. Можете представить труп, пролежавший почти всю зиму в квартире с отоплением, и что из него стало?Парня нашли в полусидячей позе на стуле около стола, занимательно, что этот стол располагался в центре комнаты под зловещей люстрой. Пол под парнем (вернее, доски) были разъедены и отличались от других. Сестра, недолго думая, похоронив брата, сделала быстро ремонт в квартире, поставила новую мебель, полы менять не решилась и застелила пол ковролином, ну а после сдала мне, продолжение истории вы уже знаете.Кто знает, может, это неупокоенная душа ее брата осталась в квартире, а может, еще что похуже. Как вы уже поняли, после такого сюрприза я лишилась подруги, не смогла ей простить, что она скрыла от меня этот ужасающий факт о квартире.

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