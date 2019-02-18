Тонкий мир

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 916 Комментарии: 4 +19 Вчера, 16:27 by

Дети видят тонкий мир - сама однажды стала свидетелем. Не по себе стало.Сыну года три было - прабабушку (бабушку мужа) не застал уже, родился ровно через год после её смерти. Фотографии мы ему тоже её не показывали, на стенах они тем более не висели - то есть, как она выглядит, знать не мог.Приехали мы с ним летом к свекрови и пошли к бабушке на кладбище. У неё на могиле стоял простой деревянный крест. Старенькая была, просила тяжёлого ей ничего не ставить. Изображения её на кресте тоже нет.Мы со свекровью немного поубирались, сын рядом находился. Мне ещё тогда его поведение странным показалось, но как-то значение не придала. Ну, что-то там бормочет поодаль, жестикулирует, головой кивает. Не плачет, не капризничает - и ладно.А дома вечером что-то торкнуло нас фотоальбом пересмотреть. Не, не торкнуло - я хотела какие-то фотки выбрать и с собой взять.Сын рядом сидел, увидел один из последних снимков своей прабабушки и схватил с радостным воплем: "Эта баба говорила мне, что я хороший!"Мы со свекровью остолбенели: "Где говорила? Когда говорила?" Оказывается, пока мы траву на погосте рвали, ребёнок вполне себе мило беседовал с... умершей прабабушкой.Сказать, что мы были потрясены, - ничего не сказать. Особенно учитывая тот факт, что из стопки с фотографиями, на которых были засняты многочисленные пожилые и не очень родственники, сын выдернул именно ту, в "гостях" у которой побывал днём.Автор - Алгоритм.

Ключевые слова: Тонкий мир сын кладбище могилка фото беседа

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