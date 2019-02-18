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Истории из жизни

Тонкий мир

Дети видят тонкий мир - сама однажды стала свидетелем. Не по себе стало.

Сыну года три было - прабабушку (бабушку мужа) не застал уже, родился ровно через год после её смерти. Фотографии мы ему тоже её не показывали, на стенах они тем более не висели - то есть, как она выглядит, знать не мог.

Приехали мы с ним летом к свекрови и пошли к бабушке на кладбище. У неё на могиле стоял простой деревянный крест. Старенькая была, просила тяжёлого ей ничего не ставить. Изображения её на кресте тоже нет.

Мы со свекровью немного поубирались, сын рядом находился. Мне ещё тогда его поведение странным показалось, но как-то значение не придала. Ну, что-то там бормочет поодаль, жестикулирует, головой кивает. Не плачет, не капризничает - и ладно.

А дома вечером что-то торкнуло нас фотоальбом пересмотреть. Не, не торкнуло - я хотела какие-то фотки выбрать и с собой взять.

Сын рядом сидел, увидел один из последних снимков своей прабабушки и схватил с радостным воплем: "Эта баба говорила мне, что я хороший!"

Мы со свекровью остолбенели: "Где говорила? Когда говорила?" Оказывается, пока мы траву на погосте рвали, ребёнок вполне себе мило беседовал с... умершей прабабушкой.

Сказать, что мы были потрясены, - ничего не сказать. Особенно учитывая тот факт, что из стопки с фотографиями, на которых были засняты многочисленные пожилые и не очень родственники, сын выдернул именно ту, в "гостях" у которой побывал днём.

Автор - Алгоритм.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:27
Вчера, 16:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 916Комментарии: 4
+19

Ключевые слова: Тонкий мир сын кладбище могилка фото беседа

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Комментарии

#1 написал: Попутчица
Вчера, 17:22
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 47
Дети действительно видят то чего не видят взрослые. Не знаю почему так, но этому много подтверждений.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#2 написал: Ksenya078
Вчера, 21:23
+1
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Комментариев: 2 043
Добрая история! Я не сомневаюсь, что они за нами, пусть не часто, но наблюдают и все знают. Спасибо, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#3 написал: FromSiberia
Вчера, 22:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (58|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 579
Круто! Вообще-то я не слишком скучаю по детству и не ценю его как особый период жизни, но эта драгоценная возможность поговорить с теми, кто уже в другом мире... Вот за это деткам завидую.
Я про себя в детстве ничего такого не помню, а жаль. Надеюсь, кто-то запоминает.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#4 написал: Nadezhda9
Сегодня, 00:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 375
+++++Тоже видела, что ребёнок чем-то заинтересован, беспокоится, хотя сами мы ничего не видели. Правда, жутко и нам было временами, как говорится, "на пустом месте". После 7 лет видеть Это перестал. Правда портал уже был закрыт, специалиста вызывали
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
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