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Истории из жизни

Кто там спрятался?

История эта произошла с моим двоюродным дядей по имени Сергей, когда ему было девять лет, в далеком 1978 году. Тогда он жил с родителями в маленьком поселке, в добротном каменном доме, который его отец построил своими руками. Собственно, Сергей и сейчас там живет, но один. Родители умерли, а с женой у него, как говорится, не сложилось. Одиночеством он не особо тяготится, дом свой очень любит и не съехал оттуда, даже когда к этому вынуждали весьма серьезные обстоятельства. С этим домом у него связано лишь одно неприятное воспоминание, которое хотя и не омрачает общую картину, но не стирается из памяти уже много лет.

Итак, ранней весной, когда для игр на улице было слишком слякотно и холодно, Сережа и его тогдашний приятель Вовка после школы сидели у Сережи дома. Сережины родители были на работе, и мальчишки решили сыграть в большом пустом доме в прятки. Искали и прятались по очереди, как обычно делают, когда играют вдвоем.

Вот в очередной раз пришла Сережина очередь водить. Выждав положенное время, он отправился на поиски и решил первым делом заглянуть в родительскую спальню. Дело в том, что вообще-то заходить туда пацанам не надо было бы, там царил типичный для тех лет порядок: пуховые подушки горкой, накидки, салфетки макраме, милые безделушки на комоде и тому подобное. Никак нельзя было что-то в этой комнате испортить или разбить, и ребята это знали. Но с чего-то Сереже пришло в голову, что Вовка захочет его перехитрить и спрячется именно там, где нельзя.

Едва войдя в комнату, Сережа увидел, как кто-то стремительно прячется под кровать. Разумеется, он решил, что это Вовка. Он метнулся к кровати и успел схватить этого кого-то за ноги с криком: «Нашел!» Сережа попытался вытащить «Вовку» из-под кровати, но почему-то не получалось сдвинуть его с места даже на сантиметр. Сережа тянул за ноги, ноги не поддавались, больше ничего из-под свисающего почти до полу покрывала не показывалось. Это было тем более странно, что уцепиться под кроватью было решительно не за что — там был обычный пол из плотно пригнанных друг к другу досок. Но Сережа на тот момент о таких частностях, конечно, не задумывался, просто в горячке продолжал тащить. Ноги ему не показались какими-то подозрительными, они вполне могли быть Вовкиными — в обычных штанах и вроде как даже в носках. Ничего в этих ногах не было, что привлекло бы Сережино внимание и запомнилось.

Поэтому и сомнения его не посещали до того момента, пока в дверях спальни не появился Вовка, привлеченный криками: «Вылазь!!!» Вовка застыл с квадратными глазами, Сергей заткнулся на полуслове и рефлекторно выпустил ноги. Они мгновенно утянулись под кровать, а пацаны с визгом рванули из комнаты.

Ребята выскочили из спальни в зал, захлопнули за собой дверь и подперли ее двумя стульями, на которые уселись сами, наивно полагая, что это удержит незнакомца внутри. Друзьям пришло в голову, что в дом каким-то образом забрался вор. Конечно, они жили в тихом маленьком поселке, где люди даже двери тогда не запирали, выходя днем в магазин, и воровство здесь было делом неслыханным. Но все равно ребята же читали книжки, смотрели кино и более менее представляли себе, как действуют воры и грабители. Поэтому какое-то время они не отходили от двери, боясь, что предполагаемый вор сбежит, и шепотом торговались, кто пойдет звать взрослых, а кто останется его охранять. Оставаться в одиночестве оба трусили, так что ситуация зашла в тупик. В какой-то момент мальчишки даже попытались напугать злоумышленника, громкими голосами инсценируя переговоры с милицией по несуществующему телефону — такая детская уловка.

Тем временем из спальни не доносилось ни звука, и понемногу Сережа с Вовкой осмелели и решили заглянуть в комнату. Бог знает, чем они думали при этом, будь там в самом деле вор, им могло бы очень не поздоровиться. Однако комната оказалась пуста! Мальчишки сразу расхрабрились до того, что посмотрели под кроватью. Там никого не было, конечно, и они проверили шифоньер, заглянули за шторы и даже в комод. К счастью, никого нигде не обнаружили, но тем сильнее струхнули. Ведь они оба точно видели чьи-то ноги, а Сергей их вообще непосредственно ощущал. Окна в спальне при этом были еще закрыты зимними рамами, которые просто так вообще не сдвинуть, тем более не прикрыть за собой.

В конце концов, побоявшись оставаться в доме, ребята вышли на крыльцо, где сидели до самого прихода Сережиных родителей и оба изрядно замерзли, ведь Вовка мужественно поддержал друга в тяжелую минуту и не ушел домой. Выслушав сбивчивый рассказ перепуганных мальчишек, Сережин папа приступил к осмотру дома. Не нашел ни злоумышленника, ни следов его пребывания, однако не поверить сыну и его другу не смог, их эмоциональное состояние красноречиво говорило о том, что они ничего не придумали. Впрочем, им все равно поставили на вид то, что они полезли в спальню. А изобрести какое-то объяснение случившемуся, чтобы успокоить детей, Сережин папа так и не смог. Тайна осталась покрытой мраком.

Кстати, вскоре после описанных событий Сергея крестили, несмотря на то, что в те годы это не слишком приветствовалось. На крещении давно настаивал его дед, а узнав о происшедшем, стал еще больше настаивать, мотивируя это тем, что крестик на шее внуку теперь точно не помешает, что бы оно там ни было. Ну вот родители и решились. Потому ли, нет ли, но больше ничего странного с Сергеем в жизни пока не происходило, насколько мне известно.

За прошедшие годы он многим рассказывал эту историю, собирал разные мнения. Вот и я решила собрать еще немного, превратив его рассказ в свою очередную публикацию. Поэтому, как всегда, жду ваших мыслей, уважаемые читатели. Спасибо за внимание!

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41 by FromSiberiaПросмотров: 949Комментарии: 20
+25

Ключевые слова: Дом прятки ноги некто авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:12
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1596|-1)
Публикаций: 75
Комментариев: 4 874
Уж явно не фантом, не призрак. Существо из плоти и крови. Раз за ноги ухватили.
А вот что это было. В параллельной вселенной параллельные Вова и Серёжа играли в параллельные прятки. Но в ту параллельную спальню вход не был воспрещен, ибо параллельным родителям всё параллельно.
На несколько минут сбилась сборка миров, и они взаимосоприкоснулись, даже взаимопрониклись. Вот тогда и непараллельный наш Серёжа ухватил того параллельного Вовку. Но вытянуть не мог, ибо он не сильнее сил мироздания, и вообще, миропорядок не нами создан, не нам и нарушать.

Я заметила,,что все истории автора вроде про миры параллельные. Исчезновения, появления и проч.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:15
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2158|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 412
Не дали домовику на перинах поваляться)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (822|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 571
Ну, не знаю, вариантов, думаю, может быть уйма, тот же домовой. Удивительно только, что его заметили лишь однократно. Или были еще другие случаи? Интересно.
Кстати, а мой крестик, с которым меня крестили, где-то пропал еще в детстве. Никак не могу вспомнить, куда он подевался. Помню только, что у своей соседки, девочки, с которой я дружила, дома я увидела случайно такой же крестик, он лежал на комоде. Выглядело это странно, даже если предположить, что это просто такой же крестик на такой же цепочке, как было у меня, - то почему он просто лежал на комоде, а не носили его?
За публикацию плюс.
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#4 написал: conjure one
Сегодня, 11:41
+6
Группа: Модераторы
Репутация: (6305|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 570
там царил типичный для тех лет порядок: пуховые подушки горкой, накидки, салфетки макраме, милые безделушки на комоде и тому подобное


это всё так и выглядело, и обязательные зимние рамы, конечно. И между стекол клали много ваты, на которой раскладывали рябину с листочками и делали с помощью рюмок куличики из соли. По крайней мере, у нас так водилось)

История очень понравилась. Вполне вероятно, что ощущение "материальности" незнакомца только и было ощущением. А вообще, жутко всё это. Напоминает давно забытые детские страхи. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: Fantom2015
Сегодня, 11:53
+4
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 597
Лежит себе, значит, домовой на перинках пуховых, не трогает никого, может даже книжку читает и не ждет подвоха - школоте же запретили в комнату заходить. А тут ни с того, ни с сего малец забегает! Домовой еле успел маскировку нацепить и под кровать юркнуть. А малой не промах - вцепился в ноги как черт в грешную душу. Еле-еле удалось вырваться и спрятаться. Такого потрясения у домового за 300 лет жизни точно не было))))
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#6 написал: Black Bagira
Сегодня, 12:07
+3
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Репутация: (727|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 308
Вооот! Недаром я, в детстве, когда дома одна оставалась, под все кровати и во все шкафы заглядывала, чтобы быть уверенной, что я дома одна! 405 История очень складно и хорошо написана! Спасибо!
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#7 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (197|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 636
Отец наверное любовника искать начал сразу у жены. Но жена убедила, что это был домовой))

Может вещица какая была под кроватью, мало ли там чего может лежать? Играли в прятки, искали друг друга. Нога и представилась. Тянул может Сережка то за шланг от пылесоса какой-нибудь))

Мне понравилось +
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#8 написал: FromSiberia
Сегодня, 13:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (49|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 528
Цитата: зелёное яблочко
Уж явно не фантом, не призрак. Существо из плоти и крови. Раз за ноги ухватили.
А вот что это было. В параллельной вселенной параллельные Вова и Серёжа играли в параллельные прятки. Но в ту параллельную спальню вход не был воспрещен, ибо параллельным родителям всё параллельно.
На несколько минут сбилась сборка миров, и они взаимосоприкоснулись, даже взаимопрониклись. Вот тогда и непараллельный наш Серёжа ухватил того параллельного Вовку. Но вытянуть не мог, ибо он не сильнее сил мироздания, и вообще, миропорядок не нами создан, не нам и нарушать.

Я заметила,,что все истории автора вроде про миры параллельные. Исчезновения, появления и проч.

Может быть, и так, я думаю, что параллельные миры гораздо ближе к нам, чем принято полагать.

Я люблю такие истории, их и публикую обычно))) Про домовых и леших тоже много чего слышу, причем гораздо чаще. Но это такая привычная часть жизни, а я предпочитаю все загадочное))))

Цитата: Tigger power
Не дали домовику на перинах поваляться)) +

Что за дети пошли)))))

Цитата: ARTEMIDA
Ну, не знаю, вариантов, думаю, может быть уйма, тот же домовой. Удивительно только, что его заметили лишь однократно. Или были еще другие случаи? Интересно.
Кстати, а мой крестик, с которым меня крестили, где-то пропал еще в детстве. Никак не могу вспомнить, куда он подевался. Помню только, что у своей соседки, девочки, с которой я дружила, дома я увидела случайно такой же крестик, он лежал на комоде. Выглядело это странно, даже если предположить, что это просто такой же крестик на такой же цепочке, как было у меня, - то почему он просто лежал на комоде, а не носили его?
За публикацию плюс.

Спасибо за плюс) Других случаев не было вроде бы.
С крестиком правда так странно вышло у вас...
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#9 написал: Sniff
Сегодня, 13:54
+1
Группа: Авторы
Репутация: (77|0)
Публикаций: 55
Комментариев: 863
Очень хороший рассказ, прямо два плюса)
И мне тоже ближе версия о параллельном мире, ноги же в брюках были, а не в домотканых домовячьих портках)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#10 написал: Fantom2015
Сегодня, 13:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 597
Цитата: Sniff
Очень хороший рассказ, прямо два плюса)
И мне тоже ближе версия о параллельном мире, ноги же в брюках были, а не в домотканых домовячьих портках)

А среди домовых не может быть модников?))) Может он брюки хозяина взял на время погонять)))
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#11 написал: Sniff
Сегодня, 14:09
+1
Группа: Авторы
Репутация: (77|0)
Публикаций: 55
Комментариев: 863
Цитата: Fantom2015
Цитата: Sniff
Очень хороший рассказ, прямо два плюса)
И мне тоже ближе версия о параллельном мире, ноги же в брюках были, а не в домотканых домовячьих портках)

А среди домовых не может быть модников?))) Может он брюки хозяина взял на время погонять)))


Хорошо, что не хозяйкину юбку с чулками)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#12 написал: FromSiberia
Сегодня, 14:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (49|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 528
Цитата: conjure one
там царил типичный для тех лет порядок: пуховые подушки горкой, накидки, салфетки макраме, милые безделушки на комоде и тому подобное


это всё так и выглядело, и обязательные зимние рамы, конечно. И между стекол клали много ваты, на которой раскладывали рябину с листочками и делали с помощью рюмок куличики из соли. По крайней мере, у нас так водилось)

История очень понравилась. Вполне вероятно, что ощущение "материальности" незнакомца только было ощущением. А вообще, жутко всё это. Напоминает давно забытые детские страхи. +++++

Спасибо за плюс) А моя прабабушка, бабушка вышеупомянутого Сережи, к Новому Году укладывала вату между окон. А на вате раскладывала игрушки елочные))) Второй год уже и я так делаю, захотелось воскресить семейные традиции. Пусть даже мы живем в обычной хрущевке)

Цитата: Fantom2015
Лежит себе, значит, домовой на перинках пуховых, не трогает никого, может даже книжку читает и не ждет подвоха - школоте же запретили в комнату заходить. А тут ни с того, ни с сего малец забегает! Домовой еле успел маскировку нацепить и под кровать юркнуть. А малой не промах - вцепился в ноги как черт в грешную душу. Еле-еле удалось вырваться и спрятаться. Такого потрясения у домового за 300 лет жизни точно не было))))

Ой, даже неудобно как-то стало))))) Если домовенок, прямо неловко...

Цитата: Black Bagira
Вооот! Недаром я, в детстве, когда дома одна оставалась, под все кровати и во все шкафы заглядывала, чтобы быть уверенной, что я дома одна! 405 История очень складно и хорошо написана! Спасибо!

Мама моя так же делала) А мне никогда дома не было страшно, если со мной был кто-то из котов. Ну почти всегда кто-то и был)

Спасибо вам!

Цитата: МертвецкиЖив
Отец наверное любовника искать начал сразу у жены. Но жена убедила, что это был домовой))

Может вещица какая была под кроватью, мало ли там чего может лежать? Играли в прятки, искали друг друга. Нога и представилась. Тянул может Сережка то за шланг от пылесоса какой-нибудь))

Мне понравилось +

Ой, Сережин папа, мой двоюродный дед, такой был красавец мужчина, я даже не представляю себе того любовника))))))))))) Он был уверен в себе и в жене, я думаю)
И тогда за два шланга)))))
спасибо за плюс!)

Цитата: Sniff
Очень хороший рассказ, прямо два плюса)
И мне тоже ближе версия о параллельном мире, ноги же в брюках были, а не в домотканых домовячьих портках)

Спасибо огромное, рада, что история понравилась!
Вот да, брюки же...

Цитата: Fantom2015
Цитата: Sniff
Очень хороший рассказ, прямо два плюса)
И мне тоже ближе версия о параллельном мире, ноги же в брюках были, а не в домотканых домовячьих портках)

А среди домовых не может быть модников?))) Может он брюки хозяина взял на время погонять)))

Все возможно)

Цитата: Sniff
Цитата: Fantom2015
Цитата: Sniff
Очень хороший рассказ, прямо два плюса)
И мне тоже ближе версия о параллельном мире, ноги же в брюках были, а не в домотканых домовячьих портках)

А среди домовых не может быть модников?))) Может он брюки хозяина взял на время погонять)))


Хорошо, что не хозяйкину юбку с чулками)

Представила себе)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#13 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 14:42
+1
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Репутация: (197|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 636
FromSiberia про любовника я не всерьез.
А что... у меня два пылесоса дома и два шланга под кроватью:-) Они как раз гармошкой, и если их тянуть, потом отпустить, они ускользнут под кровать обратно:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#14 написал: FromSiberia
Сегодня, 14:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (49|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 528
Цитата: МертвецкиЖив
FromSiberia про любовника я не всерьез.
А что... у меня два пылесоса дома и два шланга под кроватью:-) Они как раз гармошкой, и если их тянуть, потом отпустить, они ускользнут под кровать обратно:-)

Я понимаю))) Просто попыталась себе это представить)))) Смешно)
Ну вроде бы не было под кроватью пылесосов))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#15 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 15:03
+1
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Репутация: (42|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 007
Войск можно домовой, а может ещё чего.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
#16 написал: FromSiberia
Сегодня, 15:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (49|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 528
Цитата: Reiana Flaim
Войск можно домовой, а может ещё чего.

Кто знает, да.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#17 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 15:27
+1
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Репутация: (822|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 571
[/quote]
Спасибо за плюс) Других случаев не было вроде бы.
С крестиком правда так странно вышло у вас...[/quote]

У меня только одно здравое предположение, что я потеряла крестик, а они нашли и подобрали, только не знали чей он. Но я побоялась, почему-то, сказать, что то похоже на мой крестик.
Пишите ещё такие интересные истории!
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#18 написал: FromSiberia
Сегодня, 15:34
+2
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Репутация: (49|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 528
[quote=ARTEMIDA][/quote]
Спасибо за плюс) Других случаев не было вроде бы.
С крестиком правда так странно вышло у вас...[/quote]

У меня только одно здравое предположение, что я потеряла крестик, а они нашли и подобрали, только не знали чей он. Но я побоялась, почему-то, сказать, что то похоже на мой крестик.
Пишите ещё такие интересные истории![/quote]
Ну да, если только так... Жаль, что вы не осмелились спросить, такие вещи печально терять и потом вспоминаешь их всю жизнь. Мой крестик я вообще не знаю, где. Он у меня был на простой веревочке вощеной, и в глубоком детстве я его носила, а как подросла, стремно стало. Ну веревочка же. На цепочку у нас тогда денег не было. Вот и повесила свой крестик в спальне на ручку буфета, и там он висел несколько лет. Потом пропал, куда, никто не знает. Жалко очень. Вообще я в детстве творила кучу вещей, за которые сейчас сама бы себя прибила)
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#19 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 16:08
+1
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Репутация: (822|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 571
[quote=FromSiberia][quote=ARTEMIDA][/quote]
Спасибо за плюс) Других случаев не было вроде бы.
С крестиком правда так странно вышло у вас...[/quote]

У меня только одно здравое предположение, что я потеряла крестик, а они нашли и подобрали, только не знали чей он. Но я побоялась, почему-то, сказать, что то похоже на мой крестик.
Пишите ещё такие интересные истории![/quote]
Ну да, если только так... Жаль, что вы не осмелились спросить, такие вещи печально терять и потом вспоминаешь их всю жизнь. Мой крестик я вообще не знаю, где. Он у меня был на простой веревочке вощеной, и в глубоком детстве я его носила, а как подросла, стремно стало. Ну веревочка же. На цепочку у нас тогда денег не было. Вот и повесила свой крестик в спальне на ручку буфета, и там он висел несколько лет. Потом пропал, куда, никто не знает. Жалко очень. Вообще я в детстве творила кучу вещей, за которые сейчас сама бы себя прибила)[/quote]

Малая была, поскромничала. К тому же, эта семья были какими-то там верующими, из баптистов, кажется, и я побаивалась их. Они открыто отрицали православие. Я это поняла из фразы подругиной мамы, что на иконы нельзя молиться, тогда это меня пугало. Но я и не уверена стопроцентно, что тот крестик был именно мой, но и им он вряд-ли принадлежал, не носили они.
Да, я тоже была оторва в детстве, босота) понимаю Вас)
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#20 написал: Pmariam
Сегодня, 17:41
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1136|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 995
тоже придерживаюсь параллельности
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Цитата: зелёное яблочко
ибо параллельным родителям всё параллельно
smile smile smile good
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
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