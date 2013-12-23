Кто там спрятался?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:41

FromSiberia Просмотров: 949 Комментарии: 20 +25 Сегодня, 10:41 by

История эта произошла с моим двоюродным дядей по имени Сергей, когда ему было девять лет, в далеком 1978 году. Тогда он жил с родителями в маленьком поселке, в добротном каменном доме, который его отец построил своими руками. Собственно, Сергей и сейчас там живет, но один. Родители умерли, а с женой у него, как говорится, не сложилось. Одиночеством он не особо тяготится, дом свой очень любит и не съехал оттуда, даже когда к этому вынуждали весьма серьезные обстоятельства. С этим домом у него связано лишь одно неприятное воспоминание, которое хотя и не омрачает общую картину, но не стирается из памяти уже много лет.Итак, ранней весной, когда для игр на улице было слишком слякотно и холодно, Сережа и его тогдашний приятель Вовка после школы сидели у Сережи дома. Сережины родители были на работе, и мальчишки решили сыграть в большом пустом доме в прятки. Искали и прятались по очереди, как обычно делают, когда играют вдвоем.Вот в очередной раз пришла Сережина очередь водить. Выждав положенное время, он отправился на поиски и решил первым делом заглянуть в родительскую спальню. Дело в том, что вообще-то заходить туда пацанам не надо было бы, там царил типичный для тех лет порядок: пуховые подушки горкой, накидки, салфетки макраме, милые безделушки на комоде и тому подобное. Никак нельзя было что-то в этой комнате испортить или разбить, и ребята это знали. Но с чего-то Сереже пришло в голову, что Вовка захочет его перехитрить и спрячется именно там, где нельзя.Едва войдя в комнату, Сережа увидел, как кто-то стремительно прячется под кровать. Разумеется, он решил, что это Вовка. Он метнулся к кровати и успел схватить этого кого-то за ноги с криком: «Нашел!» Сережа попытался вытащить «Вовку» из-под кровати, но почему-то не получалось сдвинуть его с места даже на сантиметр. Сережа тянул за ноги, ноги не поддавались, больше ничего из-под свисающего почти до полу покрывала не показывалось. Это было тем более странно, что уцепиться под кроватью было решительно не за что — там был обычный пол из плотно пригнанных друг к другу досок. Но Сережа на тот момент о таких частностях, конечно, не задумывался, просто в горячке продолжал тащить. Ноги ему не показались какими-то подозрительными, они вполне могли быть Вовкиными — в обычных штанах и вроде как даже в носках. Ничего в этих ногах не было, что привлекло бы Сережино внимание и запомнилось.Поэтому и сомнения его не посещали до того момента, пока в дверях спальни не появился Вовка, привлеченный криками: «Вылазь!!!» Вовка застыл с квадратными глазами, Сергей заткнулся на полуслове и рефлекторно выпустил ноги. Они мгновенно утянулись под кровать, а пацаны с визгом рванули из комнаты.Ребята выскочили из спальни в зал, захлопнули за собой дверь и подперли ее двумя стульями, на которые уселись сами, наивно полагая, что это удержит незнакомца внутри. Друзьям пришло в голову, что в дом каким-то образом забрался вор. Конечно, они жили в тихом маленьком поселке, где люди даже двери тогда не запирали, выходя днем в магазин, и воровство здесь было делом неслыханным. Но все равно ребята же читали книжки, смотрели кино и более менее представляли себе, как действуют воры и грабители. Поэтому какое-то время они не отходили от двери, боясь, что предполагаемый вор сбежит, и шепотом торговались, кто пойдет звать взрослых, а кто останется его охранять. Оставаться в одиночестве оба трусили, так что ситуация зашла в тупик. В какой-то момент мальчишки даже попытались напугать злоумышленника, громкими голосами инсценируя переговоры с милицией по несуществующему телефону — такая детская уловка.Тем временем из спальни не доносилось ни звука, и понемногу Сережа с Вовкой осмелели и решили заглянуть в комнату. Бог знает, чем они думали при этом, будь там в самом деле вор, им могло бы очень не поздоровиться. Однако комната оказалась пуста! Мальчишки сразу расхрабрились до того, что посмотрели под кроватью. Там никого не было, конечно, и они проверили шифоньер, заглянули за шторы и даже в комод. К счастью, никого нигде не обнаружили, но тем сильнее струхнули. Ведь они оба точно видели чьи-то ноги, а Сергей их вообще непосредственно ощущал. Окна в спальне при этом были еще закрыты зимними рамами, которые просто так вообще не сдвинуть, тем более не прикрыть за собой.В конце концов, побоявшись оставаться в доме, ребята вышли на крыльцо, где сидели до самого прихода Сережиных родителей и оба изрядно замерзли, ведь Вовка мужественно поддержал друга в тяжелую минуту и не ушел домой. Выслушав сбивчивый рассказ перепуганных мальчишек, Сережин папа приступил к осмотру дома. Не нашел ни злоумышленника, ни следов его пребывания, однако не поверить сыну и его другу не смог, их эмоциональное состояние красноречиво говорило о том, что они ничего не придумали. Впрочем, им все равно поставили на вид то, что они полезли в спальню. А изобрести какое-то объяснение случившемуся, чтобы успокоить детей, Сережин папа так и не смог. Тайна осталась покрытой мраком.Кстати, вскоре после описанных событий Сергея крестили, несмотря на то, что в те годы это не слишком приветствовалось. На крещении давно настаивал его дед, а узнав о происшедшем, стал еще больше настаивать, мотивируя это тем, что крестик на шее внуку теперь точно не помешает, что бы оно там ни было. Ну вот родители и решились. Потому ли, нет ли, но больше ничего странного с Сергеем в жизни пока не происходило, насколько мне известно.За прошедшие годы он многим рассказывал эту историю, собирал разные мнения. Вот и я решила собрать еще немного, превратив его рассказ в свою очередную публикацию. Поэтому, как всегда, жду ваших мыслей, уважаемые читатели. Спасибо за внимание!

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