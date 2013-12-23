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Истории из жизни

Рассказ подруги

...Мой любимый мужчина обладает удивительными способностями в отношении меня. Чувствует мои желания, может предсказать событие, и я всегда смеюсь и спрашиваю его, как поступить.

Но самое ужасное, что когда он чем-то расстроен из-за моего какого-либо поступка, когда я иду в разрез его верному решению (я же самостоятельная женщина), то знаю, что меня ждет какая-то неприятность и, как правило, финансовая. И это происходит не потому, что он мне этого желает, а просто какая-то сила на его стороне! Темная или светлая, я даже не знаю!

Мы живем в разных городах. У кого были отношения на расстоянии, тот поймет меня. Он ждет моего переезда, и я понимаю, как ему неприятно, что я постоянно в дороге и не могу находиться рядом.

Случай первый. Я не до конца закончила момент развода с бывшим мужем, так, бумажные формальности. Ему об этом не говорила, все равно уже все решено. Но для него стало большим потрясением, что в моем паспорте нет печати о разводе. Надо было видеть его шок и расстройство. На звонки не отвечает, знаю, что расстроен и в гневе, что не все рассказала. Остынет, - думаю я. Сажусь в машину, еду по делам в своем городе, и моя машина просто встает на середине дороги, не проехав и пару километров. Заводится, но не едет. Что ж, бывает. Вызвала эвакуатор - и в автосервис. Ремонт, замена деталей, некоторые финансовые потери.

Проходит пару месяцев. С дочкой собираемся от него в родной город после каникул, надо закончить учебный год. Он расстроен, переживает, как я в дороге. Путь не близкий. Даже злится, кому хочется отпускать любимую женщину снова на неопределенный срок за 1000 км.

Выехали рано утром. Дочка спит в машине. Я еду. Знаю, что он зол, обижен на меня, чувствую в голосе, и переживает, как я за 10 часов пути, но не виню его. За 200 км до дома я встаю на трассе! Чужая область, ребенок в машине! Хорошо, что лето. Нас эвакуируют до ближайшего города, порвался ремень ГРМ, хотя еще не срок его замены. Снова эвакуатор, но уже в родной город, и а автосервисе замена детали. Финансовые потери более крупные.

И третий случай, совсем недавно. До 29 декабря работаю, 30 планы и сборы, 31 планирую с утра выехать к нему. Он очень волнуется, переживет. "Почему не выехать 30-ого?" - постоянно спрашивает, но я же упрямая, у меня еще дела, сборы, подарки! И 31 декабря утром мы выезжаем домой, к нему. Он уже ругает меня, что трасса опасная зимой, справляй, мол, Новый год дома у мамы, потом ко мне. Я все решаю сама, когда мне ехать, все делаю вопреки его желанию. Не доезжая 300 км до пункта назначения, в темноте наезжаю на заснеженной трассе на камень. Резина передняя левая в клочья! Съезжаю на обочину, канун Нового года! Машин на трассе почти нет! Страшно было - жуть! Уже темно! И снова эвакуатор по новогоднему тарифу, ремонт в шиномантаже уже веселым и начавшим праздновать праздник слесарем и новогодний бой курантов в машине! Приехала поздно ночью! Злая! Он весь на нервах!

Может, кто-то не увидит здесь ничего мистического, но я 10 лет за рулем, и никогда со мной не происходило ничего подобного! А за этот год аж три раза подряд. И ладно бы, он делал это со зла! И ладно бы, машина была не новая!

Словно стоит за ним сила, которая не советует мне идти ему наперекор. И ведь все, что он говорит, с чем я не соглашаюсь, выходит по его. Правильно - надо было поступить так, как советовал он. Знаю, любит меня, все его эмоции настоящие, ведь злится он на других, но ни с кем такого не происходит, только со мной. Смеюсь, предупреждая его: "Будешь злиться, а машина будет ломаться, все финансовые вопросы с машиной будешь оплачивать ты, полностью!" Он согласен, но все же просит не спорить с ним, когда он чувствует что-то или переживает, были у него в роду те, кто "силой" обладал большой.

Вот такие дела!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:22
Сегодня, 14:22 by Моник-сказкаПросмотров: 241Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Мистика дорога путь страх новый год парень злость авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:42
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1596|-1)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 866
Настораживает история. Столкнулись двое лбами, как мне кажется.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Выжая квыса
Сегодня, 15:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 24
Фу, простите великодушно! Манипулятор он, а не сила у него в роду. Есть у меня такой приятель, росли вместе, не дай Бог с ним поспорить или не согласиться - пятнадцать лет будет ждать, а найдет случай припомнить, что по его вышло. И главное - это ж все ради моего блага, а вовсе не ради его правоты. Тьфу! Мне уже и смешно и скучно, за сорок лет разобралась. А Автор уже и чувство вины начинает испытывать и побаиваться, плохая симптоматика ИМХО.

А машина Автору просто бракованная досталась, так бывает, все модель хвалят, а ваша сыплется и сыплется... Купите другую.
Зарегистрирован: 4.03.2017
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:07
0
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Репутация: (1596|-1)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 866
Цитата: Выжая квыса
Манипулятор он, а не сила у него в роду.

Но ведь«любит», но ведь«беспокоится» joy
Вполне может быть признак того, что сейчас зовется абьюзер
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 16:15
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Репутация: (1135|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 986
Цитата: Выжая квыса
А Автор уже и чувство вины начинает испытывать и побаиваться, плохая симптоматика ИМХО.
согласна полностью.
хотя кто его знает как на самом деле дела обстоят
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#5 написал: Выжая квыса
Сегодня, 16:29
0
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 24
Да, к сожалению, понятно... Все как по учебнику - социопат и его жертва.

И мистики, увы, не видать...
Зарегистрирован: 4.03.2017
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