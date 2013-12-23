Рассказ подруги

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:22

Моник-сказка Просмотров: 241 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 14:22 by

...Мой любимый мужчина обладает удивительными способностями в отношении меня. Чувствует мои желания, может предсказать событие, и я всегда смеюсь и спрашиваю его, как поступить.Но самое ужасное, что когда он чем-то расстроен из-за моего какого-либо поступка, когда я иду в разрез его верному решению (я же самостоятельная женщина), то знаю, что меня ждет какая-то неприятность и, как правило, финансовая. И это происходит не потому, что он мне этого желает, а просто какая-то сила на его стороне! Темная или светлая, я даже не знаю!Мы живем в разных городах. У кого были отношения на расстоянии, тот поймет меня. Он ждет моего переезда, и я понимаю, как ему неприятно, что я постоянно в дороге и не могу находиться рядом.Случай первый. Я не до конца закончила момент развода с бывшим мужем, так, бумажные формальности. Ему об этом не говорила, все равно уже все решено. Но для него стало большим потрясением, что в моем паспорте нет печати о разводе. Надо было видеть его шок и расстройство. На звонки не отвечает, знаю, что расстроен и в гневе, что не все рассказала. Остынет, - думаю я. Сажусь в машину, еду по делам в своем городе, и моя машина просто встает на середине дороги, не проехав и пару километров. Заводится, но не едет. Что ж, бывает. Вызвала эвакуатор - и в автосервис. Ремонт, замена деталей, некоторые финансовые потери.Проходит пару месяцев. С дочкой собираемся от него в родной город после каникул, надо закончить учебный год. Он расстроен, переживает, как я в дороге. Путь не близкий. Даже злится, кому хочется отпускать любимую женщину снова на неопределенный срок за 1000 км.Выехали рано утром. Дочка спит в машине. Я еду. Знаю, что он зол, обижен на меня, чувствую в голосе, и переживает, как я за 10 часов пути, но не виню его. За 200 км до дома я встаю на трассе! Чужая область, ребенок в машине! Хорошо, что лето. Нас эвакуируют до ближайшего города, порвался ремень ГРМ, хотя еще не срок его замены. Снова эвакуатор, но уже в родной город, и а автосервисе замена детали. Финансовые потери более крупные.И третий случай, совсем недавно. До 29 декабря работаю, 30 планы и сборы, 31 планирую с утра выехать к нему. Он очень волнуется, переживет. "Почему не выехать 30-ого?" - постоянно спрашивает, но я же упрямая, у меня еще дела, сборы, подарки! И 31 декабря утром мы выезжаем домой, к нему. Он уже ругает меня, что трасса опасная зимой, справляй, мол, Новый год дома у мамы, потом ко мне. Я все решаю сама, когда мне ехать, все делаю вопреки его желанию. Не доезжая 300 км до пункта назначения, в темноте наезжаю на заснеженной трассе на камень. Резина передняя левая в клочья! Съезжаю на обочину, канун Нового года! Машин на трассе почти нет! Страшно было - жуть! Уже темно! И снова эвакуатор по новогоднему тарифу, ремонт в шиномантаже уже веселым и начавшим праздновать праздник слесарем и новогодний бой курантов в машине! Приехала поздно ночью! Злая! Он весь на нервах!Может, кто-то не увидит здесь ничего мистического, но я 10 лет за рулем, и никогда со мной не происходило ничего подобного! А за этот год аж три раза подряд. И ладно бы, он делал это со зла! И ладно бы, машина была не новая!Словно стоит за ним сила, которая не советует мне идти ему наперекор. И ведь все, что он говорит, с чем я не соглашаюсь, выходит по его. Правильно - надо было поступить так, как советовал он. Знаю, любит меня, все его эмоции настоящие, ведь злится он на других, но ни с кем такого не происходит, только со мной. Смеюсь, предупреждая его: "Будешь злиться, а машина будет ломаться, все финансовые вопросы с машиной будешь оплачивать ты, полностью!" Он согласен, но все же просит не спорить с ним, когда он чувствует что-то или переживает, были у него в роду те, кто "силой" обладал большой.Вот такие дела!

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