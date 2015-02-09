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Истории из жизни

Ниночка

Было это пару лет назад. Историю пишу с разрешения ее действующих лиц, изменив имена и не указывая названия мест, потому что по-другому не могу поступить из-за профессиональной этики.

К моей помощнице обратилась клиентка и, не имея должного опыта в таких щекотливых делах, она, переполненная эмоциями, позвонила мне. Скажу в двух словах: дело касалось незаконных обвинений и увольнения главы поселковой администрации из соседней области. Женщину не только шантажировали, требуя подписать необходимые документы на землю, но и буквально травили ее семью, оказывая моральное давление.

Мы решили выдвинуться в путь. Нас было трое - спутник (я его упоминала в одном из рассказов), бывший специалист по экономической безопасности, помощница и я. Водитель был хорошим, и 7 часов дороги пролетели практически незаметно. Нас встретила приятная женщина средних лет, проводила в большой старинный деревенский дом. На столе были свежие сырники и квашенная капуста, чайник с травяным чаем, на подоконнике грелся толстый кот. Не так обычно выглядит дом ушлой главы администрации....

Поздним вечером мы с Галиной (так звали хозяйку дома) после всех дел сидели на веранде. Немного отвлекусь: я такой человек, который вызывает доверие со второго взгляда на него. Есть люди, которые располагают к себе сразу. Вот, например, мой спутник - опрятен, красноречив, с тихим спокойным голосом, всегда прекрасно одет и улыбчив. Помощница основательная и производит впечатление доброй мамочки, которая и пожалеет, и разъяснит. Да и другие специалисты, с которыми сотрудничаю - адвокаты, журналисты, эксперты - все как на подбор. А меня с первого взгляда всерьез не воспринимают, в лучшем случае думая, что я чья-то дочь, которую постоять рядом позвали. Меня даже по-отчеству сложно назвать, и у многих при виде меня просыпается внутренняя бабушка - они пытаются меня накормить. Но есть и второй взгляд на меня, когда люди, даже не до конца отдавая себе отчет, доверяют что-то сокровенное. Так было и с Галиной...

- Я и в церковь ходила, плакала много. Ну как же так? Не могут быть люди такими злыми. Я вот думаю, ну уйду я, а кто же дорогу сделает? У нас же стариков много, сами видели, как въезд размыло, и скорая не проедет... Я и колодец-журавля хотела поставить, и праздники мои любят все. Да я уже даже и Ниночку просила ходила...

Естественно, мне стало интересно, кто такая Ниночка, потому что от ее имени появилось очень знакомое чувство, даже предчувствие загадочного и такого мне понятного.

Ниночка жила в селе давно, в 60-е годы её отправили из города молодым учителем в местную школу. Старики говорили, что была она красивая и добрая, какая-то по-детски наивная. Любила своих учеников, любила устраивать праздники, а больше всего любила спектакли ставить, на которые с удовольствием все село ходило. Такая красавица сразу вызвала трепет в сердцах у местных мужчин, лишив многих сна. А больше всех полюбил ее другой молодой учитель, местный физрук. И что он только не делал, а сердце Ниночки было к нему холодно. И даже ее любимые полевые цветы на пороге, которые он собирал на рассвете в полях, скромная Ниночка отмечала только коротким кивком благодарности...

А потом село загудело, в каждом дворе обсуждали свежую новость - Ниночка замуж собралась. За безногого молодого сапожника. Говорят, физрук от горя в запой ушел и так рыдал, что даже мужики к нему в дом зайти боялись.

Вскоре в клубе был очередной Ниночкин спектакль. Разгоряченная овациями и счастливая, она зашла за кулисы и не успела дойти до маленького чуланчика, где оставила свои вещи, как получила первый удар.

Нашли ее через сутки, разрубленную, в сточной канаве. Физрук ничего не отрицал и вскоре получил короткий срок. Однако человеческая справедливость бывает порой страшнее закона... Говорят, был самосуд, а как уж было на самом деле, не скажу. А Ниночке всем миром сварили красивую могилку и выгравировали проникновенное послание.

И с тех пор многие сельчане в минуты отчаяния на могилку ее бежали. Иной раз девушка молодая делилась сокровенной своей любовью, о которой только Ниночке рассказать могла, потому что та не расскажет никому; кто-то боялся умереть от страшной болезни; кто за детей нерадивых просил - у каждого же своя беда. А еще Ниночка предупреждала. Где увидят тень, там беда могла быть, особенно перед пожарами приходила всегда. Никого не пугала, стояла просто в уголке где-нибудь у забора или в окно тихонечко скреблась. И если являлась так, значит людей обязательно спасти удастся.

Утром я решила посмотреть Ниночкину могилку. На неожиданно очень ухоженном старом кладбище ее найти не составило проблемы, можно сказать, ноги привели. Старенький металлический обелиск с облупившейся краской, оградка из сетки-рабицы, пара сухих цветов и пронизывающая гравировка. И так обидно стало мне - больше 50 лет люди ходят к ней и только просят о чем-то, а как можно просить не отдавая? Почему у этой девочки, ставшей чуть ли не местной легендой, может быть такая грустная и брошенная могилка?

Спустя несколько дней Галина отправила мне фотографии красивой и ухоженной свежевыкрашенной белой могилки, усыпанной полевыми цветами. Которые, по словам стариков, так любила Ниночка.

Это дело было очень сложным. Но уже через год Галина была на хорошей должности в соседнем поселке, где вскоре починили въезд и даже колодец с журавлем поставили. Где ее ждали и были ей очень рады. Потому что она умеет не только просить, но и отдавать.
Сегодня, 00:49 by Царевна-ЛебедьПросмотров: 58Комментарии: 1
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Ключевые слова: Призрак деревенские байки дух убитая девушка кладбище могила авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 00:56
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Хорошая история, хотя и грустная да ещё и с криминалом. Но всё равно в ней есть теплые душевные моменты. Ну а просить оно же всегда проще, чем отдавать. Быть благодарным по-настоящему - это ещё потрудиться надо. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
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