Скакалка и мяч

Филипп Филиппович Просмотров: 60 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:34 by

В моем городе ощутимое количество монументальных зданий - "сталинок", построенных как для жилья, так и для иных нужд. Все они, что скрывать, красивые, монументальные, величественные. По крайней мере, кажутся таковыми мне. Это история об одном из таких домов, стоящем на одной из существенных центральных магистралей и предназначенном со дня своей постройки для проживания там местной "элиты" того времени - партийной верхушки, видных деятелей "соцтруда" и иже с ними. Приятно ходить по вечерам мимо и рассматривать его старую помпезную архитектуру с решениями, характерными для нужд того времени - можно различить еще, где на первом этаже была столь популярная в те годы "домашняя кухня", полюбоваться статуями рабочих и работниц на портиках, большими вазами с цветами и фруктами по краю крыши.... Есть в этом доме чарующая архитектурная деталь, которая особенно привлекает взгляд - дополнительная надстройка на крыше, по виду - декоративная беседка. Однако она имеет вполне практический смысл: из квартиры последнего этажа в нее ведет внутренняя лестница. То есть, это по сути двухэтажная квартира советского времени. Народная молва повествует, что это квартира с привидением. И повествует следующее:В 1930- х годах двухэтажную квартиру занимал обласканный властями и отмеченный всевозможными премиями художник. Якобы, беседка-надстройка была нужна ему затем, чтобы писать свои картины при правильном освещении и в правильное время суток, короче, устроить там студию. У художника была жена - вполне обыкновенная женщина - домохозяйка, а также маленькая дочь, непоседливая прелестная девчушка, любимица двора. И все в этой семье было вполне предсказуемо и благополучно, настолько, насколько это могло быть в те времена. Однако случилось чрезвычайное происшествие: девочка пропала. Не буду писать при каких обстоятельствах, потому что этого доподлинно никто не помнит, - время не сохранило таких подробностей, оставив нам лишь факт: пропал ребенок, и так его и не нашли. Безутешная мать уехала к себе в деревню, откуда и была родом. Маститый отец грустил недолго и вскоре начал появляться во дворе в сопровождении красивой, шикарно одетой молодой женщины, с которой вскоре, как тогда говорили "зарегистрировался". Еще через какое-то время новоиспеченная семья покинула дом, и больше о них никто ничего не слышал... Оно и немудрено - началась война, люди терялись тысячами, имя художника кануло в лету... На этом бы и можно было закончить историю, если бы не одно "но", вернее, даже несколько.Квартира эта практически все время стояла закрытая и пустая.По каким-то причинам жильцы там не хотели задерживаться. Сетовали то на специфическую планировку, то на личные обстоятельства - но съехало оттуда несколько семей, довольно спешно, кстати. Эти люди, насколько мне известно , никому ничего "такого" не рассказывали.Зато соседка снизу, пожилая женщина, помнящая еще довоенных жильцов, неоднократно рассказывала, а то и приглашала свидетелей послушать странные звуки, доносящиеся из пустой квартиры сверху: в темное время суток впечатление было такое, что в коридоре сверху кто-то сильно стучит чем-то об пол, словно бы играет в мяч. Потом звуки сменялись, и весьма напоминали прыжки ребенка средних лет, который прыгает на скакалке... Да, сталинка, скажете вы, стены плотные, но многие утверждали, что странное акустическое явление сильно разноситься по дому, и в какой-то момент времени слышно его не только из квартиры снизу, а и просто на лестничной клетке... При этом , как вы понимаете, в пустом закрытом помещении играть некому.Да, и еще. Говорят, что ценность этой квартиры резко упала, потому что кто-то из жильцов, возможно даже тот самый первый, художник, намертво заделал вход в надстройку-беседку, залил дверь бетоном, который пытались снять, но под ним увидели еще положенную в дверной проем кирпичную кладку, так что квартира перестала быть двухэтажной, а восстановить эту ее изюминку вновь почему-то никто так и не попытался.

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