Как мы в погребе от грозы прятались

Fahrengeit Просмотров: 66 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:19 by

Произошло это несколько лет назад, когда я еще в школе учился и жил, соответственно, в селе у бабушки. Было тогда лето, жара, и решили мы с соседом и его сестрой сходить на пруд, который сейчас, увы, превратился в почти высохшее и заросшее сорняком болото. После, охладившись немного, мы решили собрать немного смоковницы. Росла она метрах в ста от пруда. Тут я сделаю небольшое отступление и пару слов расскажу о, собственно, селе, которое называется Струга. Оно большое, примерно в полтора раза больше районного центра, но вот с населением проблемы. Если еще за пару лет до описанных мной событий здесь проживало более шести тысяч человек, то к тому моменту их осталось не более полутора тысяч. Многие уехали, а старики уже, увы, доживают последнее, и менее чем за два года образовалось полтора новых кладбища. Из-за этого довольно-таки немало "районов" опустели и превратились в развалины. И нужная нам смоковница росла как раз рядом с несколькими заброшенными дворами, одним из которых как раз был бывший двор Феди и Тани (так зовут моих соседей). Немного побродив по заросшим уличкам и огородам, мы таки нарвали немного ягод, но, как назло, надвинулась немалых размеров темная туча. Дело ясное - гроза. Домой не успеем - дорога займет не менее получаса, а гром становился все громче. Переждать в доме? Не вариант - он наполовину разрушен, да и зарос по самое не балуй. Это не стало бы такой уж большой проблемой, не будь там, скорее всего, змей. И когда уже начали падать первые капли, мы поняли, что особого выбора нет и дружно забрались в погреб, к счастью, целый, если не считать отсутствия двери. Дождь с легкостью проникал внутрь "шеи" погреба, поэтому нам пришлось залезть глубже.Было темно, поэтому Федя, недолго думая, включил фонарик, который всегда, независимо от времени суток, носил с собой. Раньше я всегда посмеивался над этой его причудой, а теперь вон, пригодилось. Погреб был разделен по традиции на четыре "сектора" - два для картошки, один для свеклы и еще один для тыкв. Все овощи давно сгнили, в воздухе висел сладковато-приторный запах, сырость да слизняки на бетонных стенках - такое себе окружение, надо сказать.- Вы чего жрачки столько оставили? - я с отвращением разглядывал, как огромный черный слизняк ползет в нашу сторону. Давить его не было никакого желания, поэтому мы просто посторонились. Федя только пожал плечами, Таня стояла у выхода и даже не смотрела в нашу сторону.Не прошло и десяти минут, как мы знатно замерзли, ведь на улице было под 30 градусов, и, естественно, никто не удосужился прихватить хотя бы свитер, не говоря уже о куртке. Снаружи гремело, сверкали молнии, да и лило как из ведра. Куда в такую погоду идти? И домой мы не могли позвонить - сигнал в погребе не ловил. Сколько мы так сидели, я не мог сказать, но в один момент вдруг понял - что-то явно не так. Сложно объяснить, но появилось такое чувство странное, будто есть тут еще кто-то, кроме нас. И тут же, как по мановению палочки, резко стало холоднее, изо рта пошел пар. Я медленно повернулся в сторону соседей и понял, что с ними происходит ровно то же самое. Снаружи все стихло, но мы ведь отчетливо видели в щель между потолком и стенками, что дождь еще и не думал заканчиваться. Фонарик Феди тем временем внезапно замигал.- Чертовы батарейки! - он изо всех сил затряс прибором, но без толку. И тут Таня повернулась в мою сторону и замерла. К тому моменту уже попривыкнув к темноте, я отчетливо увидел, как ее глаза расширились. Она что-то прошептала, но я не расслышал, и тогда она повторила:- Не оборачивайся, - ее голос дрожал, - только не оборачивайся. Валим отсюда, давай же, ну.- Тань, ливень... - начал было я.- На*ть! - она схватила брата за руку и рванула к выходу, Федя от неожиданности выронил фонарик, но она не позволила ему его поднять. Я бросился за ними и краем глаза в мигающем свете успел заметить какую-то искривленную тень возле дальней стены.Примчались мы домой минут за десять вместо обычного получаса. Продрогшие, замерзшие, долго мы у печки отогревались, пока моя бабушка готовила чай на троих. Как мы с Федей ни старались, нам не удалось вытянуть из Тани ни слова о том, что она увидела.Через некоторое время мы школу закончили, я отправился в Одессу, Таня в Каменец-Подольский, Федя в армию пошел. Иногда мы пересекаемся, все реже и реже. Но до сих пор я без понятия, что тогда произошло.

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