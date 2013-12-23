Случай в художке

Случай в художкеПрочитала историю про общагу на Крупской, там был эпизод с туалетом, и вспомнила историю, которую рассказывал старший сын несколько лет назад.
Он тогда учился в художественной школе. На одном из уроков попросился и пошел в туалет. Подошел к нему, включил свет, потянул дверь на себя, она приоткрылась, но тут же будто кто-то рванул её с той стороны, захлопнулась. Миша говорит, что успел увидеть что-то большое, мохнатое. Ну особо не удивился, вдруг в верхней одежде, типа шубы, зашел кто-то. Но тогда почему дверь была не заперта и свет потушен?
Встал рядом с туалетом и стал ждать. Через пять минут, за которые оттуда так никто и не вышел, всё-таки попытался снова потянуть дверь - и она открылась. В ярком освещенном туалете никого не было.
Предвосхищу предположения: в туалете нет второго выхода или окна, вообще, это кабинка полтора на три метра примерно.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40 by TalishaПросмотров: 26Комментарии: 1
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