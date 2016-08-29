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Истории из жизни

Гул с небес

Случилось это в начале апреля 1995 года, мне и моей подруге было по 15 лет. И получилось так, что мы заболели ветрянкой. Выходить на улицу с зеленым лицом днём для нас было некамильфо, поэтому мы делали вылазки, когда конкретно стемнеет. В те года, кто помнит, были круглосуточные ларьки, и мы пошли туда за вкусняшками да и просто прогуляться заодно. Погода была относительно тёплой и безветренной.

Мы шли спокойным шагом и болтали. Этот гул начался внезапно, он был повсюду. Звуки были разные - скрежет металла, гул, звук - как будто издают слоны, когда трубят, и звуки, когда симфонический оркестр настраивает музыкальные инструменты. Это были непередаваемые ощущения. На тот момент, когда началась эта какофония, мы ощутили жуткую панику. Подруга крикнула: "Бежим!" и рванула в сторону нашего дома. А я впала в ступор и словно прилипла ногами к асфальту, пока подруга не подбежала ко мне, и мы уже бежали вместе. Те видео, которые сейчас записываются на телефоны, не передают ощущение звука. Он был пугающим, вызывающим внутри панику и одновременно завораживающим, было такое ощущение, что он проходит сквозь тебя. Возможно это мне казалось, потому что я была юной. Жаль, что в то время не было интернета и черпать информацию было неоткуда. Но это было с нами в городе Новосибирске, где нет глобальных катаклизмов. И поэтому для нас это оставалось загадкой. Хотя я думаю, что будь у меня на тот момент камера, вряд ли я что-то стала бы снимать.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:39
Вчера, 13:39 by TeLepatiyaПросмотров: 803Комментарии: 10
+11

Ключевые слова: Гул земли подруга звуки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Elinor
Вчера, 13:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Хм.. может это был какой-нибудь вполне рационально объяснимый шум?) Какой-нибудь транспорт, завод, природное явление, да мало ли что ещё)
Зарегистрирован: 29.08.2016
#2 написал: FromSiberia
Вчера, 14:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 523
Новосибирск... Наукоград все же...Бог его знает, что оно там))))) Но в любом случае +!
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#3 написал: DRUID
Вчера, 14:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (178|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 969
У нас недавно в одном супермаркете, напротив нашего дома, пожарную сигнализацию заклинило на недельку(персонал ключики он неё потерял, а мастер который устанавливал свалил на юга). Вот это были непередаваемые очучения, неделю днем и ночью.

Ставлю +
Описание реакции на необычный звук понравилось, так оно наверное и бывает.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 15:15
+6
Группа: Посетители
Репутация: (423|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 853
Новосибирск, это город всё таки. Возможно звук был техногенного характера. У нас районную ТЭЦ слышно на несколько километров, а если рядом окажешься в момент сброса давления, да ещё по незнанию, то можно подумать, что небеса упали на землю! yahh
Слышал про гул из под земли, но по ТВ. У Вас, нечто похожее.
Возможно слуховые галлюцинации, жаль не спросили у знакомых про тот вечер, они могли бы подтвердить или опровергнуть случившееся.
В любом случае, " Ветрянка" не даёт таких осложнений))).
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:17
+1
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Репутация: (1585|-1)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 813
Может и вполне объяснимо, может и нет. Во всяком случае впечатлило.

Цитата: Elinor
был пугающим, вызывающим внутри панику и одновременно завораживающим, было такое ощущение, что он проходит сквозь тебя. В

Представила, жутко ребята.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Talisha
Вчера, 17:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1540|0)
Публикаций: 53
Комментариев: 3 574
Звуковые волны,видимо, сильные были, что вызвали ощущение, что насквозь походят. Может, поблизости, кто-то экспериментировал с усилителем звука или подобной техникой.
А долго это длилось? В дом когда забежали - прекратилось? И как вели себя окружающие люди?
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#7 написал: Pmariam
Вчера, 17:30
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1131|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 960
интересно почитать комментарии
я с таким не сталкивалась
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#8 написал: conjure one
Вчера, 19:11
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Комментариев: 2 552
Вполне вероятно, что гул Земли был. Очень похоже. У себя в городе я тоже подобное слышал. Но больше напоминало скрежет металла, разносившийся в пространстве. Впрочем, именно так я всё себе и объяснил, чтоб спалось спокойнее. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#9 написал: marzzz
Вчера, 20:03
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Комментариев: 6 492
Звуки были разные - скрежет металла, гул, звук - как будто издают слоны, когда трубят, и звуки, когда симфонический оркестр настраивает музыкальные инструменты.

Может это он, родимый, и был? Новосибирский симфонический? crazy
Вряд ли... Если учесть, что это 90-ые, то скорее всего, разминка какой- нибудь местной рок-группы. У меня муж слушал исключительно оооочень тяжелый рок! Я-то всеядная, поэтому глотала. Когда спрашивал, как тебе музон, обычно отвечала:" Это не музон, а пара хаотичных ударов по чему-то железному!". Матушка его была категоричнее. Она заявляла, что от этой музыки ей хочется в окошко выброситься! smeh
Так что симптомы очень похожи. У кого замирание души, у кого паника. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#10 написал: Васнецова
Сегодня, 00:14
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 271
Видела в ютюбе съемки небесного гула ..причём он может раздаваться как в глухих лесах Аляски, так и в крупных мегаполисах. Это действительно очень необычно и пугающе...Спросила знакомого шамана, он ответил, что это демоны плачут, мол недовольны нашим грешным миром. Ну а что ещё шаман может ответить ? Подождём..может кто нибудь что-то более убедительное напишет.

А палатки в 1995 году, тоже помню ( как не помнить ) ..мы ночами к ним бегали покупать порошковый сок Юпи и сигареты More))
Зарегистрирован: 15.07.2016
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