Гул с небес

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:39

TeLepatiya Просмотров: 803 Комментарии: 10 +11 Вчера, 13:39 by

Случилось это в начале апреля 1995 года, мне и моей подруге было по 15 лет. И получилось так, что мы заболели ветрянкой. Выходить на улицу с зеленым лицом днём для нас было некамильфо, поэтому мы делали вылазки, когда конкретно стемнеет. В те года, кто помнит, были круглосуточные ларьки, и мы пошли туда за вкусняшками да и просто прогуляться заодно. Погода была относительно тёплой и безветренной.Мы шли спокойным шагом и болтали. Этот гул начался внезапно, он был повсюду. Звуки были разные - скрежет металла, гул, звук - как будто издают слоны, когда трубят, и звуки, когда симфонический оркестр настраивает музыкальные инструменты. Это были непередаваемые ощущения. На тот момент, когда началась эта какофония, мы ощутили жуткую панику. Подруга крикнула: "Бежим!" и рванула в сторону нашего дома. А я впала в ступор и словно прилипла ногами к асфальту, пока подруга не подбежала ко мне, и мы уже бежали вместе. Те видео, которые сейчас записываются на телефоны, не передают ощущение звука. Он был пугающим, вызывающим внутри панику и одновременно завораживающим, было такое ощущение, что он проходит сквозь тебя. Возможно это мне казалось, потому что я была юной. Жаль, что в то время не было интернета и черпать информацию было неоткуда. Но это было с нами в городе Новосибирске, где нет глобальных катаклизмов. И поэтому для нас это оставалось загадкой. Хотя я думаю, что будь у меня на тот момент камера, вряд ли я что-то стала бы снимать.

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