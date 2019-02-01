Часть 2. Максимка

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:45

Царевна-Лебедь Просмотров: 939 Комментарии: 8 +17 Вчера, 09:45 by

Максимкой звали моего племянника, красивого и доброго мальчишку с огромными черными глазами. С обостренным чувством справедливости, всеобъемлющей любовью к близким и желанием помочь каждому.Ранним утром 7 января 2013 года меня разбудил звонок мамы. Я неисправимая сова и часто работаю по ночам, поэтому даже мой любимый с детства праздник Рождества (именно Рождество, а не Новый год вызывало во мне веру в чудо и самые светлые эмоции) не заставил бы меня рано проснуться. Мама плакала в трубку, и из сбивчивой речи я поняла, что Максимку убили. До сих пор не могу объяснить своего поведения в тот момент, наверное, моя машина сама привезла меня в церковь по пути к месту преступления.Стоя в каком-то ступоре с не зажженной свечкой в руках я и не сразу поняла даже, почему стою не одна в том месте, куда приехала одна. Мне не было страшно обернуться, просто не хотела спугнуть, перестать слышать его голос. Из сбивчивых слов в моей голове я слышала ласковое обращение к девушке и еще много других имен и слов, которые пока что не могла связать.По приезде мне рассказали обо всем, что произошло. Я не хочу грузить кого-то страшными подробностями (это было очень громкое и резонансное дело о "Рождественском маньяке", освещенное всеми федеральными СМИ), но Максимка ценой своей жизни спас жизнь своей невесты (к которой и обращался ласково в церкви, спрашивая, жива ли она) и ее мамы.Изверг был в бегах несколько дней, и больше тысячи человек-добровольцев оказали содействие в его поимке. И все эти дни я чувствовала, что Максимка рядом со мной. Понимая, что сейчас только я из-за своей эмоциональной особенности и профессиональных навыков действовать и сохранять спокойствие, когда всем плохо, могу не позволить этой ситуации уйти на самотек, я старалась не плакать, но в редкие моменты моих срывов в доме хлопали двери и падала посуда, после чего я приходила в себя. Само собой включалось радио и телевизор, а оставленные мной для него прикуренные сигареты тлели затяжками. И в голову постоянно приходили неизвестные никому сведения, подтверждавшиеся в течение короткого времени.Дальше были бесконечные суды на протяжении ,5 лет, интервью, телепередачи. Благодаря людям удалось найти других жертв изверга, которому в итоге Верховный Суд РФ дал пожизненное. И знаете, я абсолютно не боялась тогда за свою жизнь - даже после угроз отца убийцы он поскользнулся на мраморных ступенях суда, не сумев даже шага сделать в мою сторону. А когда после одной из передач у меня был криз, Максимка гладил меня по голове. Эта история доказала многим людям, что справедливость есть, что в беде обязательно будет кто-то рядом и добрых честных людей очень много. Многие писали мне об этом, о том, что теперь могут бороться за своих близких и верить в победу правды.Через 3 года после его гибели я сумела зайти в храм на Рождество. Людей было очень много, и я устроилась сбоку от входа. Подняв глаза на своды, я увидела на стене надпись, которую не смогу процитировать дословно, но смысл которой сводился к бессмертию. Словно Максим помахал мне рукой и напомнил, что всегда рядом.Был еще случай, когда я думала о Максимке и у меня заглохла машина возле билборда "Берегите жилище от пожара", и в эту ночь загорелся дом близких мне людей, к которым я успела приехать ночью и которых успели спасти пожарные.Никогда не приходилось искать его могилу, несмотря на то, что кладбище у нас огромное и растет с каждым годом - руль и колеса всегда сами приводили меня к нему, стоило отключить мозг и довериться чутью.Я уже писала, что для меня большое значение имеет музыка, посредством которой я слышу слова мертвых. Когда у меня возникают какие-то вопросы или предстоит сложный выбор, всегда прошу Максимку дать совет и обязательно слышу в течение короткого времени песню, которая станет ответом. И слова всегда соответствуют ситуации, затрагивая нужные струнки. Иногда даже просто включаю первое попавшееся радио. Буквально на это Рождество, выходя со службы, позвала его с собой и попросила проявиться. Села в машину, и на "Нашем радио" услышала:"За чай, который был приправлен медом,За песню, что кружит нас хороводом,Я благодарен всем, живым и мертвым...Из телефона тепло родного дома здесь..."Стало очень тепло, наверное, по обе стороны наших миров - моего, понятного, и его, неизведанного.

Ключевые слова: Смерть знаки жизнь после смерти общение с мертвыми авторская история

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