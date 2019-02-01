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Истории из жизни

Часть 2. Максимка

Максимкой звали моего племянника, красивого и доброго мальчишку с огромными черными глазами. С обостренным чувством справедливости, всеобъемлющей любовью к близким и желанием помочь каждому.

Ранним утром 7 января 2013 года меня разбудил звонок мамы. Я неисправимая сова и часто работаю по ночам, поэтому даже мой любимый с детства праздник Рождества (именно Рождество, а не Новый год вызывало во мне веру в чудо и самые светлые эмоции) не заставил бы меня рано проснуться. Мама плакала в трубку, и из сбивчивой речи я поняла, что Максимку убили. До сих пор не могу объяснить своего поведения в тот момент, наверное, моя машина сама привезла меня в церковь по пути к месту преступления.

Стоя в каком-то ступоре с не зажженной свечкой в руках я и не сразу поняла даже, почему стою не одна в том месте, куда приехала одна. Мне не было страшно обернуться, просто не хотела спугнуть, перестать слышать его голос. Из сбивчивых слов в моей голове я слышала ласковое обращение к девушке и еще много других имен и слов, которые пока что не могла связать.

По приезде мне рассказали обо всем, что произошло. Я не хочу грузить кого-то страшными подробностями (это было очень громкое и резонансное дело о "Рождественском маньяке", освещенное всеми федеральными СМИ), но Максимка ценой своей жизни спас жизнь своей невесты (к которой и обращался ласково в церкви, спрашивая, жива ли она) и ее мамы.

Изверг был в бегах несколько дней, и больше тысячи человек-добровольцев оказали содействие в его поимке. И все эти дни я чувствовала, что Максимка рядом со мной. Понимая, что сейчас только я из-за своей эмоциональной особенности и профессиональных навыков действовать и сохранять спокойствие, когда всем плохо, могу не позволить этой ситуации уйти на самотек, я старалась не плакать, но в редкие моменты моих срывов в доме хлопали двери и падала посуда, после чего я приходила в себя. Само собой включалось радио и телевизор, а оставленные мной для него прикуренные сигареты тлели затяжками. И в голову постоянно приходили неизвестные никому сведения, подтверждавшиеся в течение короткого времени.

Дальше были бесконечные суды на протяжении ,5 лет, интервью, телепередачи. Благодаря людям удалось найти других жертв изверга, которому в итоге Верховный Суд РФ дал пожизненное. И знаете, я абсолютно не боялась тогда за свою жизнь - даже после угроз отца убийцы он поскользнулся на мраморных ступенях суда, не сумев даже шага сделать в мою сторону. А когда после одной из передач у меня был криз, Максимка гладил меня по голове. Эта история доказала многим людям, что справедливость есть, что в беде обязательно будет кто-то рядом и добрых честных людей очень много. Многие писали мне об этом, о том, что теперь могут бороться за своих близких и верить в победу правды.

Через 3 года после его гибели я сумела зайти в храм на Рождество. Людей было очень много, и я устроилась сбоку от входа. Подняв глаза на своды, я увидела на стене надпись, которую не смогу процитировать дословно, но смысл которой сводился к бессмертию. Словно Максим помахал мне рукой и напомнил, что всегда рядом.

Был еще случай, когда я думала о Максимке и у меня заглохла машина возле билборда "Берегите жилище от пожара", и в эту ночь загорелся дом близких мне людей, к которым я успела приехать ночью и которых успели спасти пожарные.

Никогда не приходилось искать его могилу, несмотря на то, что кладбище у нас огромное и растет с каждым годом - руль и колеса всегда сами приводили меня к нему, стоило отключить мозг и довериться чутью.

Я уже писала, что для меня большое значение имеет музыка, посредством которой я слышу слова мертвых. Когда у меня возникают какие-то вопросы или предстоит сложный выбор, всегда прошу Максимку дать совет и обязательно слышу в течение короткого времени песню, которая станет ответом. И слова всегда соответствуют ситуации, затрагивая нужные струнки. Иногда даже просто включаю первое попавшееся радио. Буквально на это Рождество, выходя со службы, позвала его с собой и попросила проявиться. Села в машину, и на "Нашем радио" услышала:

"За чай, который был приправлен медом,
За песню, что кружит нас хороводом,
Я благодарен всем, живым и мертвым...
Из телефона тепло родного дома здесь..."

Стало очень тепло, наверное, по обе стороны наших миров - моего, понятного, и его, неизведанного.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:45
Вчера, 09:45 by Царевна-ЛебедьПросмотров: 939Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Смерть знаки жизнь после смерти общение с мертвыми авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Вчера, 13:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 159
Верю в историю. Все может быть.
Ставлю +
Зарегистрирован: 1.02.2019
#2 написал: marzzz
Вчера, 13:11
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (489|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 489
уже писала, что для меня большое значение имеет музыка, посредством которой я слышу слова мертвых

Слава богу! Я некоторое время думала, что шизею! Рассказывала, что в машине слушаю исключительно англоязычные песни, а какое-то непродолжительное время вдруг случайно останавливалась на наших. Теперь понимаю, что именно таким образом умерший муж пытался достучаться.

Иногда в этой гонке нет времени сказать стоп и дать себе возможность подумать. Спасибо, автор. Ваши откровенные рассказы мне лично помогли систематизировать многие события в жизни.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#3 написал: Reiana Flaim
Вчера, 14:19
+4
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 004
Наши усопшие даже оттуда берегут нас, заботятся о нас.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 14:55
+5
Группа: Журналисты
Репутация: (2657|-1)
Публикаций: 1 582
Комментариев: 10 173
Прочитал с волнением, своих вспомнил, и так грустно стало на душе... +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#5 написал: ПИК НИК
Вчера, 15:33
+4
Группа: Посетители
Репутация: (416|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 848
Цитата: Reiana Flaim
Наши усопшие даже оттуда берегут нас, заботятся о нас.



Честно скажу, не уверен, что именно родные нас берегут. Мы же не знаем это точно. Возможно ангел - хранитель, возможно святой, которому недавно молились, выходят на нас и помогают под видом близких ушедших людей. Может быть, так проще быть услышанными нами?!
В феврале прошлого года, простился с другом. До сорокового дня, чувствовалось
его присутствие, после уже нет. Потом через месяцев восемь, точнее не скажу, он снился своей жене. Сказал, что у него всё хорошо и сейчас он живёт в Рязани. Больше ничего не происходило.
Но. Перед смертью, он сделал несколько поступков, как бы с прицелом на будущее в котором его уже не будет! Знать о смерти он не мог, всё слишком внезапно, наоборот, было планов громадьё. Но вот все, что сделал перед уходом...
Через него, как марионетку, высшие реализовали свою волю.
Истории плюс. Ждём третью. Она уже в пути, как я понял.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#6 написал: Light_a_dark
Вчера, 17:40
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (62|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 858
Никогда не приходилось искать его могилу, несмотря на то, что кладбище у нас огромное и растет с каждым годом
Когда иду к маме, то задолго до места вижу ее могилу. Прямо чувствуется, что ждёт. А вот покойный друг не всегда , хотя и похоронен почти в конце кладбища, но не могу понять куда сворачивать, пока не попрошу:"Леша, ну блин, ну встреть!" Тогда как то сразу и увижу могилу.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#7 написал: Царевна-Лебедь
Вчера, 22:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 9
Огромное спасибо всем за отзывы!
Не грустите, пожалуйста. Папа рассказывал мне цыганское поверье, что мертвым может быть больно только от наших о них слез. Мне запомнились эти слова и теперь всегда на поминках я вспоминаю добрые истории о жизни моих ушедших близких, готовлю то, что они любили и иногда запеваю их любимые песни ( хоть и не имею к этому таланта и что на цыганском, что на украинском говорю коряво), а родня с удовольствием подпевает.
Marzzz , я думаю, что именно так он с Вами общается, и как только Вы в это до конца поверите и осознаете, будете замечать еще больше знаков и слышать еще больше слов!
ПИК НИК, очень интересна Ваша теория, сталкивалась уже в других комментариях с этим мнением и это заставило задуматься. Ведь действительно, видя фантом близкого человека или слыша его голос (а ведь практически все мечтают хоть раз в жизни еще увидеть знакомые черты!) мы с большей охотой прислушаемся и поверим Божественному проведению.
Light_a_dark, уверена, что они ждут и слышат!
Извините, цитировать еще не научилась)
Зарегистрирован: 20.03.2019
#8 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (416|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 848
Царевна - Лебедь, ну, мы здесь, если что!))) winked
Спасибо за искренность! da
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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