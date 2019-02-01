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Истории из жизни

Деревянный столбик

В студенческие годы один сотоварищ как-то рассказал следующую историю.

Он был родом из совсем небольшой деревни, такой, где в центре - дом культуры, один магазин, почта, автостанция, - вокруг домишки и домики местных обывателей, а за ними - поля, леса и объездные трассы от одного большого города в другой. Там люди гораздо ближе к природе и памяти предков, и поэтому многие его рассказы и воспоминания немало меня удивляли, потому что мимо воли он рассказывал иногда достаточно необычные вещи, которые вводили меня в ступор.

Например, было там у них кладбище. На окраине, как водится. ДО революции 1918 г. около кладбища была церковь, даже помнили местные, что посвящена она была Трем святителям, только вот не уцелела - разломали и растащили по кирпичам. В итоге там образовались довольно живописные развалины, по которым мой друг в розовом детстве немало полазил, о чем очень любил поговорить. Неоднократно он упоминал при этом некоего Сережку, который "там всегда шлялся и в колокол звонил". На вопрос, что за Сережка, он охотно объяснял, что, когда ломали церковь в 20-е годы, один местный житель так хотел угодить новой власти, что полез по своей инициативе снимать колокол. Многие люди просили его этого не делать, однако, парень колокол с большим трудом снял и сам оттащил его на переплавку "на нужды молодой коммунистической державы". Через пару лет он умер - повредил во время пахоты ногу, "отмучился в горячке". Сережку похоронили. Наутро мать с сестрой пошли на могилу проведать, однако, могила оказалась разрыта, тело пропало... Ну что, вызвали участкового, протокол составили, на том и все...

А через какое-то время парня стали видеть в опустошенной церкви. Видело почти все село. Призрак что-то пытался сказать: то показывал рукой вверх, то мучительно щурился. Иногда при его появлении раздавался негромкий колокольный звон. Призрак этот ходил по руинам вплоть до наших дней, и появление его не вызывало у местных никакого страха либо волнения - вот что меня поражало больше всего в этом рассказе! Друг мой также утверждал, что существовала легенда, будто нужно отстроить церковь и вернуть туда колокол - тогда Сережка успокоится и "уйдет в землю".

Другая его история гораздо более современная и оттого еще более пугающая меня. В деревне жила старушка, ничем не примечательная женщина. Двое детей в городе, помогали, навещали. Годам к 70 бабушка резко озаботилась вопросом своих похорон. Сама выбрала место, где должна быть ее могила, - все на том же кладбище, на окраине. Заставила зятя отвезти ее в город и там выбрала себе гроб, памятник, все сопутствующие "товары". Дети уговаривали ее успокоиться, но она не успокаивалась. Постоянно обсуждала свои похороны...

Когда она-таки отошла, произошел какой-то казус: одна из дочерей вообще не появилась, вторая приехала спешно, поругалась на пустом месте с соседями, заявила, что у нее неприятности и никаких похорон не будет, ей некогда. Мать она вместе с приехавшими сотрудниками крематория увезла в город, через несколько дней вернулась назад с урной и собственными силами, без всяких похорон и ритуалов, закопала эту урну в старой могилке брата старушки, то есть своего дяди, много лет назад умершего. При этом в место, где именно "похоронили" урну, просто вбили деревянный колышек. "Позже памятника какой-нибудь поставим, сейчас не до того". Больше они в деревне не появились, дом продали...

Банальная история, да только с тех пор многие видели ту самую бабку, скорбно сидящую на краю братовой могилы. Сидит, горестно качается из стороны в сторону, оглядывается по сторонам... Если бы кто-то посторонний увидел, подумал бы, что пришла вдова к мужу на могилку погрустить. Однако истина гораздо проще и страшнее. Во всех отношениях.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:37
Вчера, 09:37 by Филипп ФилипповичПросмотров: 1 313Комментарии: 8
+24

Ключевые слова: Деревня кладбище призраки церковь колокол авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Вчера, 12:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 159
Все же посмертную волю надо выполнять. Дочки просто не застраивались по этому вопросу. А жаль. Вроде как и уважения нет к материной воле.
От меня плюс.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#2 написал: Pmariam
Вчера, 12:46
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1130|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 948
Вторая история действительно ужасная. Ток я не поняла, она просто ездила в город выбирать или все-таки покупать всю необходимую атрибутику? Если она купила, то почему не восспользлвались этим?
Как собаку захоронили... ужас
Плюс поставила
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#3 написал: Мать_Драконов
Вчера, 13:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 159
Цитата: Pmariam
Вторая история действительно ужасная. Ток я не поняла, она просто ездила в город выбирать или все-таки покупать всю необходимую атрибутику? Если она купила, то почему не восспользлвались этим?
Как собаку захоронили... ужас
Плюс поставила

Судя по рассказу, дочерям было не до этого.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#4 написал: marzzz
Вчера, 13:43
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (489|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 489
Парнишка только колокол снял, а мытарствует столько!
Пыталась накопать информацию о месте, где жила прапрабабка, село с красивым названием Богослово, что в 40 км от Москвы. Прочла историю тамошнего храма. Церковь просуществовала до 1937 года, и последний настоятель Алексий был расстрелян. Похоронен на полигоне!!!! Вот действительно, закопали, как собаку! Ни креста священнослужителю, ни даже колышка. Рассказываю к тому, что таких вот "Сережек", или как моя бабуля называла - антихристов, снимавших колокола, купола и смывавших позолоту, был легион! Почему они призраками не ходят? А те, кто отстреливал священников, не подвергся возмездию свыше? Или судьба всё-таки на потомках отыгралась?

Старушка, брошенная "сиротой", достойна жалости. К сожалению, много таких. Свекровь умерла семь лет назад. Место захоронения новое. Совсем новый участок. И есть неухоженные могилы. Никто никогда не приходит. Правда, покойников, сидящих на своих территориях, не видела, но чувства в душе поднимаются муторные при виде заброшек.
Бабуле надо дотопать к дочкам и устроить кузькину мать! Походить таким вот неупокоенным привидением недельку-другую, авось, драгоценные дочки чухнутся, удостоят вниманием мать!
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 14:40
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2657|-1)
Публикаций: 1 582
Комментариев: 10 173
Хорошие интересные истории, плюс!!! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#6 написал: Царевна-Лебедь
Вчера, 22:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 9
Огромный плюс!
Очень много слышала историй о возмездии над поправшими веру людьми. Буквально на неделе заговорила с клиентами о старых храмах ( у меня увлечение по ним ездить) и они рассказали, что в их городке обычный простой человек после смерти жены продал квартиру и решил храм восстановить. Нанял крановщика для воздвижения креста, а тот поживиться решил и цену втридорого выше поставил, еще и поскандалил...Говорят, года не прожил, краном убило.
А еще часто у очень несчастливых людей можно найти поистине страшных родственников. Много таких историй знаю, особенно из юридической практики, и как это назвать - крест, который человек несет за грехи, или психогенетика, не скажу.
А по поводу бабушки...говорят, что если не удалось человека похоронить в завещанном месте, можно земличку перенести. А еще если в селе или по соседству были одинокие (а она была по сути такая) люди, можно об их упокоении молиться, хоть они и чужие, и даже есть молитва за одиноких. Думаю, если бы кто-то в селе это сделал, ей бы стало легче.
Зарегистрирован: 20.03.2019
#7 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 23:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 250
Интересно, куда пропало тело Серёжи? Может и ходит он не из за колокола, а от того, что незахороненный. Вторая история страшная -с такими дочерьми и врагов не надо.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
#8 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 01:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 103
По поводу церкви. В деревне, где жили мои прадед с прабабкой, церковь была деревянная. В конце 70х при Союзе решили снести её, так вот бульдозер всё время глох, никак не хотел заводиться. В итоге всё таки разрушили церквушку. И некоторые местные жители растащили древесину га растопку печей. Не знаю связано это или нет, но бульдозерист, что церковь рушил, через год утонил в деревенском пруду, бульдозер сгорел ночью на тракторной бригаде, в местном колхозе. Говорили проводка.
А у тех жителей, что доски брали с руин, тоже у всех несчастья произошли в семьях, кто умер, кто стал инвалидом. И всё в течении года.
Правда или нет, но вся деревня эту историю до сих пор помнит.
Так что охотно верится, плюс вам за повествование.
Зарегистрирован: 11.02.2016
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