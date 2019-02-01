Деревянный столбик

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:37

Филипп Филиппович Просмотров: 1 313 Комментарии: 8 +24 Вчера, 09:37 by

В студенческие годы один сотоварищ как-то рассказал следующую историю.Он был родом из совсем небольшой деревни, такой, где в центре - дом культуры, один магазин, почта, автостанция, - вокруг домишки и домики местных обывателей, а за ними - поля, леса и объездные трассы от одного большого города в другой. Там люди гораздо ближе к природе и памяти предков, и поэтому многие его рассказы и воспоминания немало меня удивляли, потому что мимо воли он рассказывал иногда достаточно необычные вещи, которые вводили меня в ступор.Например, было там у них кладбище. На окраине, как водится. ДО революции 1918 г. около кладбища была церковь, даже помнили местные, что посвящена она была Трем святителям, только вот не уцелела - разломали и растащили по кирпичам. В итоге там образовались довольно живописные развалины, по которым мой друг в розовом детстве немало полазил, о чем очень любил поговорить. Неоднократно он упоминал при этом некоего Сережку, который "там всегда шлялся и в колокол звонил". На вопрос, что за Сережка, он охотно объяснял, что, когда ломали церковь в 20-е годы, один местный житель так хотел угодить новой власти, что полез по своей инициативе снимать колокол. Многие люди просили его этого не делать, однако, парень колокол с большим трудом снял и сам оттащил его на переплавку "на нужды молодой коммунистической державы". Через пару лет он умер - повредил во время пахоты ногу, "отмучился в горячке". Сережку похоронили. Наутро мать с сестрой пошли на могилу проведать, однако, могила оказалась разрыта, тело пропало... Ну что, вызвали участкового, протокол составили, на том и все...А через какое-то время парня стали видеть в опустошенной церкви. Видело почти все село. Призрак что-то пытался сказать: то показывал рукой вверх, то мучительно щурился. Иногда при его появлении раздавался негромкий колокольный звон. Призрак этот ходил по руинам вплоть до наших дней, и появление его не вызывало у местных никакого страха либо волнения - вот что меня поражало больше всего в этом рассказе! Друг мой также утверждал, что существовала легенда, будто нужно отстроить церковь и вернуть туда колокол - тогда Сережка успокоится и "уйдет в землю".Другая его история гораздо более современная и оттого еще более пугающая меня. В деревне жила старушка, ничем не примечательная женщина. Двое детей в городе, помогали, навещали. Годам к 70 бабушка резко озаботилась вопросом своих похорон. Сама выбрала место, где должна быть ее могила, - все на том же кладбище, на окраине. Заставила зятя отвезти ее в город и там выбрала себе гроб, памятник, все сопутствующие "товары". Дети уговаривали ее успокоиться, но она не успокаивалась. Постоянно обсуждала свои похороны...Когда она-таки отошла, произошел какой-то казус: одна из дочерей вообще не появилась, вторая приехала спешно, поругалась на пустом месте с соседями, заявила, что у нее неприятности и никаких похорон не будет, ей некогда. Мать она вместе с приехавшими сотрудниками крематория увезла в город, через несколько дней вернулась назад с урной и собственными силами, без всяких похорон и ритуалов, закопала эту урну в старой могилке брата старушки, то есть своего дяди, много лет назад умершего. При этом в место, где именно "похоронили" урну, просто вбили деревянный колышек. "Позже памятника какой-нибудь поставим, сейчас не до того". Больше они в деревне не появились, дом продали...Банальная история, да только с тех пор многие видели ту самую бабку, скорбно сидящую на краю братовой могилы. Сидит, горестно качается из стороны в сторону, оглядывается по сторонам... Если бы кто-то посторонний увидел, подумал бы, что пришла вдова к мужу на могилку погрустить. Однако истина гораздо проще и страшнее. Во всех отношениях.

Ключевые слова: Деревня кладбище призраки церковь колокол авторская история

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