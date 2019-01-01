Черный человек

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:46

Ternostren Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:46 by

Рассказ Дарьи, моей хорошей знакомой. Далее с ее слов.Жили мы тогда в городе Томске, Томская область. Снимали двухкомнатную квартиру, в одной комнате я с парнем, в другой - сестра. Квартира далеко не новая, хрущевка. Поначалу, как мы заехали, ничего особенного не происходило, было лето, окно всегда открыто, и на различные звуки внимания не обращали, мол, с улицы они. Потом, ближе к осени, окна стали запираться, и тогда мы стали замечать, что на кухне постоянно что-то гремит: то кастрюля, то как будто ложками кто-то перебирает, особенно ночью хорошо слышно. Домашних животных не держали, и мы грешили на то, что окна старые - пропускают сквозняк. До одного момента.Приехали к нам родственники погостить, дядя с тетей и их сын пяти лет. Собрали мы стол, сидим все в одной комнате, разговариваем, а сын их туда-сюда бегает. Вдруг он прибегает к нам и весело так говорит: «Там какой-то дядя смешной на балконе стоит, весь в чёрном». Мы: «Какой еще дядя?» Он нам: «Не знаю, только он стоит и через стекло на меня смотрит». Бежим все на балкон, мало ли, кто залез, может (второй этаж), но никого нет. Осмотрели улицу с балкона, «чёрных дядь» не обнаружили и ушли дальше, решив, что у мелкого сорванца разыгралось воображение.Родственники уехали, и через пару дней моя сестра дома одна была, еду на кухне готовила. Как она потом нам рассказывала: «Стою я, картошку чищу и тут краем глаза замечаю темный силуэт в проеме двери, резко поворачиваюсь - никого, а у самой уже сердце всколыхнулось: в квартиру залезли! Позвонила тебе (сестре, то бишь), а сама с кухни боюсь выйти. Через пару минут решила все-таки, что нужно осмотреть квартиру, взяла скалку и нож и, крадучись вдоль стены, осматривая каждый угол, пошла. Проверила входную дверь и балкон, все было заперто. Уже более осмелев, проверила шкафы и все места, где мог бы прятаться человек. Никого. Потом уж ты приехала». Своей сестре доверяю полностью, не могла она такого придумать, не паникер она.Приехала к нам в Томск давняя подруга сестры, а мы как раз уезжали в деревню. Оставили ей ключи и поехали на вокзал на вечернюю электричку. Подруга дома одна, две входных двери заперты на ключ. Балкон и окна так же заперты. Далее со слов подруги.Лежу я на кровати, книжку читаю, уже в сон клонит. Свет везде выключен, только светильник на тумбе включен. Вдруг слышу, как будто ключ в замке поворачивается, ну, думаю, вы на электричку опоздали и вернулись. Встаю с кровати вас встретить, а на выходе из комнаты, в проеме дверном, стоит мужик. Весь в черном не то костюме, не то плаще, роста небольшого, взгляд какой-то потухший, стоит и ничего не говорит. Я сначала подумала, ваш родственник, уж больно легко он в квартиру попал, а потом слышу: ключ-то в замке до сих пор ворочается, я тогда уже поняла, что в квартиру кто-то попасть пытается, а ключ то ли не подходит, то ли там отмычками возятся. Я закричала, не зная, чего больше испугалась – черного мужика, незнамо как попавшего в квартиру, или того, что сейчас в квартиру вломятся. Захлопнула дверь в комнату перед самым носом у мужичка. Подперла плечом, но он и не собирался ломиться. Я подтащила стол к двери, давай вам звонить, потом в полицию. И, наверное, глупо было, но тогда я уже плохо соображала от переизбытка адреналина, залезла под кровать, как малое дитя, и старалась не дышать. Ключ в замке ворочаться перестал, видимо, спугнула их своим криком. Под кроватью просидела, пока менты не приехали, благо не прошло и десяти минут. Как только в дверь стали звонить, аккуратно дверь в комнату приоткрыла, выглянула - вроде бы никого. Подошла, спросила, кто там, оказалось, полиция по моему вызову приехали. Впустила их, объяснила ситуацию. Они осмотрели квартиру, никого не нашли, взяли с меня объяснение и уехали, а я уснуть всю ночь не могла - боялась. Наутро уже вы приехали.В общем, кто к нам в квартиру ломился, мы так и не знаем, хотя в ту же ночь через два дома от нас другую хату вскрыли. У нас ничего не пропало. А насчет чёрного мужичка мы кое-что выяснили все-таки. Хозяйка квартиры просветила, мол, жил тут у них сосед за стенкой лет десять назад, случился у него пожар, в котором он, собственно, и погиб. И с тех пор многие соседи видели его в разных местах. Но, как говорит, давно он не появлялся, думала, ушел уже в лучший мир, ан-нет, до сих пор тут ошивается. Но мужичку этому мы благодарны, ибо, если бы не он, неизвестно, как бы закончилась история с подругой и взломщиками. Мы с хозяйкой повздорили из-за этого, мол, о таких вещах надо сразу говорить, когда квартиру сдаете, и через несколько дней мы съехали оттуда. И до тех пор, пока мы не съехали, чуть ли не каждую ночь слышали, как у нас гремят кастрюли на кухне.

Ключевые слова: Черный человек странность пожар вор взломщик страх ужас кастрюли авторская история

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