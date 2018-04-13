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Истории из жизни

Старый яблоневый сад

Автор - я. Пересказ истории одного места, которое ныне заброшено и считается проклятым...

В районе одного большого промышленного города, состоящего из частных домов, еще до ВОВ, стояло уютное домохозяйство: небольшой, но аккуратный домик, сарай, садик молоденький из яблочных деревьев - преимущественно сорта "Белый налив". Там проживала семья: отец, мать, дочь. Отец на заводе трудился, обычный рабочий, мать в школе работала, в библиотеке, дочь, как многие передовые девушки того времени, занималась спортом, возилась в школе с младшими ребятишками в различных "кружках", говорят, шила хорошо; в общем, это была спокойная, счастливая и ничем не примечательная семья. И все бы ничего, пока отца семейства на том заводе, где он работал, не обвинили внезапно во вредительстве - тогда так бывало достаточно часто. Мужчину увезли из дома в "места не столь отдаленные", жену его под каким-то предлогом немедленно уволили из школы, и жить ей с дочкой стало совсем тяжко. Соседи на них косились, многие перестали общаться, перебивались они натуральным хозяйством, одним словом. Ну и, как водится, - беда не приходит одна. С девушкой (ей было лет шестнадцать в то время) случилось страшное - утром ее нашли повешенной на яблоне отцовского сада. Кто говорил, что бедняжка не выдержала испытаний, свалившихся на них, кто - что переживала, что ее выгнали из пионеров и, естественно, не приняли в комсомол, шептались даже, что дело дошло чуть ли не до изнасилования, которое осталось безнаказанным. Всякое говорили, но тут началась война, и трагедия была забыта местными жителями. Тем более, что мать самоубийцы куда-то спешно уехала, говорят, даже двери дома не заперла...

И дом и сад почти полностью уцелели. В начале 50-х стало массово отстраиваться производство, люди восстанавливали город, начинали жить заново. Участок с яблоневым садом достался местному передовику производства. Тот жить в старом доме не пожелал, пришли рабочие с завода, добровольно-принудительно стали ломать старый дом и строить новый. Говорят, новый хозяин не особо беспокоился о своих бесплатных работниках - людей ни разу не покормили, с утра до ночи они трудились на стройке впроголодь. Новый дом уже через несколько лет пошел страшными трещинами и стал проседать.

Семья передовика (а у него было трое детей и жена-домохозяйка) пошла прахом. Вначале утонул старший сын, при том, что плавал прекрасно, не пил - непонятно было вообще, зачем полез он в воду ранней весной. Средний сын уехал куда-то из дома, по слухам, смертельно разругавшись с отцом, который и выгнал его, лишив поддержки. Вскоре умер и сам скупой хозяин - пролежав перед смертью почти год неходячим инвалидом, за которым его родные не хотели ухаживать... Остались старуха-мать, уже основательно повредившаяся умом, и дочь, которую по тем строгим временам стали обвинять в распутном образе жизни... Часто у нее бывали попойки, гости, чем старше она становилась - тем чаще. Потом стал захаживать участковый - дом приобрел репутацию чуть ли не "воровской малины".

Кончилось все весьма печально. В середине 70-х непутевую хозяйку дома (мать ее к тому времени уже умерла) увезли сначала в местное отделение милиции, а потом водворили в дурдом. Как выяснилось, она тайно родила ребенка, потом задушила его и попыталась похоронить в саду, но по какой-то причине не закопала могилу, как следует. В дурдом она попала потому, что в ходе следствия наотрез отказывалась от содеянного и даже на суде утверждала, что по дому по ночам ходит бледная девушка, она и задушила ребенка, забрала его на руки и в сад унесла. Еще несчастная утверждала, что эту девушку она с детства видела, все ее видели, от ее присутствия становится холодно, и она вытягивает руки вперед, когда ходит, как будто слепая. И когда с ней пытались заговорить, она никогда не отвечала, только улыбалась нехорошо так и указывала рукой на окно. Списали все на белую горячку.

После этих событий прошло еще десять - пятнадцать лет. Сад разросся, а дом практически провалился. В начале 90-х участок с садом приобрел какой-то начинающий бизнесмен средней руки. Неизвестно, что там происходило, но через какое-то время он, полностью уничтожив остатки дома, пытался затеять там новую стройку, однако, стены нового дома почти сразу же уходили под землю, строительная бригада, в конце концов, отказалась от такого подряда, указав лишь на то, что под домом есть какие-то пустоты, возможно, погреба или какие-то подвалы, очень обширные - они-то и дают просадку грунта. То есть строить здесь что-то бесполезно. Так все и осталось брошенным - и стоит так по сей день, по слухам, участок в залоге у какого-то банка, поэтому купить его не может больше никто.

Моя знакомая живет там по соседству, она-то и рассказала мне эту историю. Многие люди в том поселке считают, что место это гиблое, нехорошее и ходить туда не стоит. А старый яблоневый сад до сих пор стоит. Некоторые деревья даже цветут по весне.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:35
Сегодня, 13:35 by Филипп ФилипповичПросмотров: 144Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Самоубийца проклятое место сад дом смерть ребенок страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 14:22
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 154
Интересно, а "гиблым" это место стало после того, когда первого хозяина обвинили во вредительстве или всегда было таковым? Уж очень много перечислено всяческих несчастий на одно место, даже не совсем верится, что бывает такое нагромождение летальных и иных всевозможных печальных исходов в одной "точке". Плюсик за историю, но все же сомнения...
Зарегистрирован: 13.04.2018
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:22
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Комментариев: 10 104
В дурку значит упекли последнюю хозяйку дома, ага. А всего то навсего на допросе высказала свою версию произошедшего преступления: - В дурдом она попала потому, что в ходе следствия наотрез отказывалась от содеянного и даже на суде утверждала, что по дому по ночам ходит бледная девушка, она и задушила ребенка, забрала его на руки и в сад унесла. scream
Хорошая история, мне нравится.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:23
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Комментариев: 4 781
А где это? Почему бы не указать город.
Здесь явно есть творческие моменты, про девушку бродячую по участку, да ещё и душащую детей. То есть, возможно что призрак той несчастной пионерки там и есть. Но он явно не питается младенцами. Просто у алкоголички всё спуталось в голове, ибо свершила тяжкое преступление — детоубийство. Вот затуманенный спиртным мозг и выдал спасительное объяснение
Интересно, а возможно просканировать там землю на участке? Отчего строения так проседабт?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: АЛЬКА
Сегодня, 14:33
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 71
Мне очень понравилась история
Зарегистрирован: 4.09.2018
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