Лесное озеро

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:22

Юлия Рысь Просмотров: 897 Комментарии: 17 +19 Вчера, 16:22 by

В детстве с дедом очень любила ходить на рыбалку. Не женское увлечение, но все же... Частенько пересекались с другими рыбаками, как местными, так и залетными. Вот однажды и разговорился дед с мужиком лет 45, приезжим. Судя по разговору, вполне адекватный человек. Разговаривали о работе, природе и других типичных вещах. Потом дед обмолвился, что, мол, внучка (я) просится на рыбалку с ночевкой, такое приключение-поход. Именно таким случайным образом я и услышала этот рассказ (точнее, подслушала, ибо меня отправили пикули собирать, мол, не для детских ушей). Рассказ больше похож на страшилку, но не производил тот мужик впечатления сказочника. Дальше с его слов.Выбрались они с другом на рыбалку на 2 дня. Хотели подальше от цивилизации смотаться, поэтому и выбрали лесное озеро у черта на рогах. Полдня добирались на электричке, потом топали по каким-то тропинкам в поисках хваленого озера с карасями. Разочарование их постигло, когда вместо озерной глади они увидели перед собой какое-то заросшее полуболото, к которому даже и подхода-то не было, одни кусты и трава высоченная. Делать нечего - столько времени потратили, да и дело к вечеру, на последнюю электричку уже не успеть. Было решено поставить палатку, разжечь костер и закинуть удочки на пробу. Так как рыба себя не проявляла рыбаки вскоре подзабили и стали все реже поглядывать на поплавок. Вскоре внимание привлек странный треск со стороны воды. Обнаружилось, что одно удилище переломлено посередине, то есть удочки как стояли на рогатках из веток, так и стоят, их никуда не унесло, просто одна из удочек переломлена, и ее край опущен в воду (то есть каркас болтается на леске, которая, кстати, не повреждена). Это очень озадачило мужиков. Качественная удочка... удилище - металл (может, ошибаюсь с терминологией, я в плане рыбалки - любитель, а не профи). Поудивлялись, пообсуждали.Стемнело, удочки собрали - все равно не клюет - и ушли в палатку. Ночью проснулся от того, что товарищ толкает в бок и мычит что-то невнятное, жестами показывая на озеро. Уже матюкаясь, еле как добился более-менее внятного объяснения. Оказалось, что его разбудил звук капель по палатке, думал, дождь пошел. Потом о стенку палатки шлепнулось что-то мокрое - явно не дождевые капли. Вышел посмотреть, оказалось, что это грязь с тиной вперемешку. Закурил, подошел ближе к воде и тут еле сдержался, чтобы не заорать и не грохнуться в обморок. На противоположном берегу что-то человекоподобное (описание сохранила, честно, не знаю, как это понимать, но слово это запомнилось) выползло на берег и скрылось в кустах.На предложение пойти и посмотреть товарищ отбрыкивался, дико матюкаясь. Оставаться у озера тоже отказывался категорически, вплоть до истерики. Даже опасаться начал, что очередной инфаркт его ударит, не пили, кстати, по этой же причине. Собрались на скорую руку и двинулись с фонариком в направлении станции. Дошли без приключений. У друзей потом уточняли насчет озера и пришли к выводу, что заплутали тогда - озеро по описанию совсем другое со слов людей, которые были там буквально недавно, и зарасти так оно не могло. С тех пор как-то жутковато ночью у воды.

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