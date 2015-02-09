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Истории из жизни

Лесное озеро

В детстве с дедом очень любила ходить на рыбалку. Не женское увлечение, но все же... Частенько пересекались с другими рыбаками, как местными, так и залетными. Вот однажды и разговорился дед с мужиком лет 45, приезжим. Судя по разговору, вполне адекватный человек. Разговаривали о работе, природе и других типичных вещах. Потом дед обмолвился, что, мол, внучка (я) просится на рыбалку с ночевкой, такое приключение-поход. Именно таким случайным образом я и услышала этот рассказ (точнее, подслушала, ибо меня отправили пикули собирать, мол, не для детских ушей). Рассказ больше похож на страшилку, но не производил тот мужик впечатления сказочника. Дальше с его слов.

Выбрались они с другом на рыбалку на 2 дня. Хотели подальше от цивилизации смотаться, поэтому и выбрали лесное озеро у черта на рогах. Полдня добирались на электричке, потом топали по каким-то тропинкам в поисках хваленого озера с карасями. Разочарование их постигло, когда вместо озерной глади они увидели перед собой какое-то заросшее полуболото, к которому даже и подхода-то не было, одни кусты и трава высоченная. Делать нечего - столько времени потратили, да и дело к вечеру, на последнюю электричку уже не успеть. Было решено поставить палатку, разжечь костер и закинуть удочки на пробу. Так как рыба себя не проявляла рыбаки вскоре подзабили и стали все реже поглядывать на поплавок. Вскоре внимание привлек странный треск со стороны воды. Обнаружилось, что одно удилище переломлено посередине, то есть удочки как стояли на рогатках из веток, так и стоят, их никуда не унесло, просто одна из удочек переломлена, и ее край опущен в воду (то есть каркас болтается на леске, которая, кстати, не повреждена). Это очень озадачило мужиков. Качественная удочка... удилище - металл (может, ошибаюсь с терминологией, я в плане рыбалки - любитель, а не профи). Поудивлялись, пообсуждали.

Стемнело, удочки собрали - все равно не клюет - и ушли в палатку. Ночью проснулся от того, что товарищ толкает в бок и мычит что-то невнятное, жестами показывая на озеро. Уже матюкаясь, еле как добился более-менее внятного объяснения. Оказалось, что его разбудил звук капель по палатке, думал, дождь пошел. Потом о стенку палатки шлепнулось что-то мокрое - явно не дождевые капли. Вышел посмотреть, оказалось, что это грязь с тиной вперемешку. Закурил, подошел ближе к воде и тут еле сдержался, чтобы не заорать и не грохнуться в обморок. На противоположном берегу что-то человекоподобное (описание сохранила, честно, не знаю, как это понимать, но слово это запомнилось) выползло на берег и скрылось в кустах.

На предложение пойти и посмотреть товарищ отбрыкивался, дико матюкаясь. Оставаться у озера тоже отказывался категорически, вплоть до истерики. Даже опасаться начал, что очередной инфаркт его ударит, не пили, кстати, по этой же причине. Собрались на скорую руку и двинулись с фонариком в направлении станции. Дошли без приключений. У друзей потом уточняли насчет озера и пришли к выводу, что заплутали тогда - озеро по описанию совсем другое со слов людей, которые были там буквально недавно, и зарасти так оно не могло. С тех пор как-то жутковато ночью у воды.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:22
Вчера, 16:22 by Юлия РысьПросмотров: 897Комментарии: 17
+19

Ключевые слова: Ночь озеро болото рыбаки утопленник ужас страх лес авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 16:39
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (6215|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 532
выбрали лесное озеро у черта на рогах


Это многое объясняет) Да и чем дальше в лес, тем страшнее партизаны) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#2 написал: Мать_Драконов
Вчера, 18:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 135
Большущий плюс!
Люблю необъяснимые истории!

Может правда озеро перепутали
Зарегистрирован: 1.02.2019
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 18:21
+5
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 237
Русалка выползла на гостей полюбоваться, а может и себе муженька приглядеть. +++
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: Light_a_dark
Вчера, 18:46
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (51|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 806
А вот если бы сфоткал, то было бы первое фото русалки или водяного. А так только рассказ.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 18:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 620
Цитата: Фиолетовая Дымка
Русалка выползла на гостей полюбоваться, а может и себе муженька приглядеть. +++

Видимо у черта на рогах с мужчинами вообще туго, раз её на пожилых потянуло:-) Бедняга... И сколько таких русалок по болотам скитаются?
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#6 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 19:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 237
Цитата: МертвецкиЖив
Цитата: Фиолетовая Дымка
Русалка выползла на гостей полюбоваться, а может и себе муженька приглядеть. +++

Видимо у черта на рогах с мужчинами вообще туго, раз её на пожилых потянуло:-) Бедняга... И сколько таких русалок по болотам скитаются?

Ну так и она наверняка не молодушка, так что и пожилой сойдет)) Все не в одиночестве в своем болоте куковать. wink
Зарегистрирован: 16.11.2018
#7 написал: Talisha
Вчера, 19:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1533|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 3 545
Кикимора то была, русалки на болотах не водятся
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:02
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2637|-1)
Публикаций: 1 574
Комментариев: 10 004
Неплохой рассказ, интересный. Вот только жаль, что нет того колоритного описания истории, как было на самом деле.))) Да и животинка человекоподобная не совсем полностью описана, представить нельзя это чудо-юдо в том виде, котором его видели.) А так, поверю конечно, что страшно было, тем более ночью. Ужас.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#9 написал: Sniff
Вчера, 20:32
+1
Группа: Авторы
Репутация: (45|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 668
Вот поехали без собачки, и вылезло всякое, а собачка всю нечисть распугать может) Плюс истории.
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#10 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:53
+3
Группа: Посетители
Репутация: (381|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 806
Корейцы, прочитавшие Собаку Баскервилей, так и не смогли понять, а что за проблема была у англичан?
Вот и я не понимаю, два мужика испугались чего то, что испугалось их и спряталось в кустах?!
Есть предложение, что это семья бобров, запрудила маленькую речку в лесу и жила себе припеваючи, плодилась и размножалась, а запруда - разлив, заболачивался. Бобровые плотины, это смерть для маленьких речушек.
Сломать удочку, мог бобёр. Легко, дури в них полно! Размер со среднюю собаку. Зубами перекусывают деревья любой толщины! А удилище, раз плюнуть. В момент разворота , может хвостом - лопатой поднять в воздух большое количество воды. Ну и болотной тины, естественно, раз таковая имеется.
Думаю, товарищ был чрезмерно впечатлительным и в потьмах принял животное, за Бог весть что. У страха глаза велики.
Не, ну кто хочет пусть видят в этом мистику.
stuck_out_tongue_winking_eye

Цитата: Sniff
Вот поехали без собачки, и вылезло всякое, а собачка всю нечисть распугать может) Плюс истории.


Я вот тоже на рыбалку собак не брал. Они отвлекают от процесса. Начнут за птицей или зверем нюхтить, могут уйти далеко и потеряться, пока сидишь на одном месте с удочкой. da

И да, удочек из металла я пока не встречал.
Стекло, угле пластик. Бамбук или орешина, как ретро вариант. lol
Современные удилища, это полые, тонкостенные трубки. Сломать можно, просто сдавив двумя пальцами посильнее. bita
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#11 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (381|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 806
Вот знакомый мой, увидел однажды такое, от чего действительно драпанул.
Сейчас ему под полтинник, а тады он ещё в студентах ходил. Приехали с товарищами и подругами в лес на берегу Волги, мяса пожарить. От жилья далеко. Собрали дров, развели костер и т.д.
Когда разместили мясо над углями, отлучились не надолго, а когда вернулись, то увидели у костра сидящего на корточках маленького и очень волосатого старичка. Он пожирал сырое мясо с шампуров, а когда они попытались его отогнать, он стал рычать на них зверем!
Он бросили мясо и уехали. Испугались конечно. mmm
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#12 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 135
Цитата: ПИК НИК
Корейцы, прочитавшие Собаку Баскервилей, так и не смогли понять, а что за проблема была у англичан?
Вот и я не понимаю, два мужика испугались чего то, что испугалось их и спряталось в кустах?!
Есть предложение, что это семья бобров, запрудила маленькую речку в лесу и жила себе припеваючи, плодилась и размножалась, а запруда - разлив, заболачивался. Бобровые плотины, это смерть для маленьких речушек.
Сломать удочку, мог бобёр. Легко, дури в них полно! Размер со среднюю собаку. Зубами перекусывают деревья любой толщины! А удилище, раз плюнуть. В момент разворота , может хвостом - лопатой поднять в воздух большое количество воды. Ну и болотной тины, естественно, раз таковая имеется.
Думаю, товарищ был чрезмерно впечатлительным и в потьмах принял животное, за Бог весть что. У страха глаза велики.
Не, ну кто хочет пусть видят в этом мистику.
stuck_out_tongue_winking_eye

Цитата: Sniff
Вот поехали без собачки, и вылезло всякое, а собачка всю нечисть распугать может) Плюс истории.


Я вот тоже на рыбалку собак не брал. Они отвлекают от процесса. Начнут за птицей или зверем нюхтить, могут уйти далеко и потеряться, пока сидишь на одном месте с удочкой. da

И да, удочек из металла я пока не встречал.
Стекло, угле пластик. Бамбук или орешина, как ретро вариант. lol
Современные удилища, это полые, тонкостенные трубки. Сломать можно, просто сдавив двумя пальцами посильнее. bita

Блин, цинично реалистично! В пух и прах! А так хотелось необъяснимого tired_face
Зарегистрирован: 1.02.2019
#13 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 135
Цитата: ПИК НИК
Вот знакомый мой, увидел однажды такое, от чего действительно драпанул.
Сейчас ему под полтинник, а тады он ещё в студентах ходил. Приехали с товарищами и подругами в лес на берегу Волги, мяса пожарить. От жилья далеко. Собрали дров, развели костер и т.д.
Когда разместили мясо над углями, отлучились не надолго, а когда вернулись, то увидели у костра сидящего на корточках маленького и очень волосатого старичка. Он пожирал сырое мясо с шампуров, а когда они попытались его отогнать, он стал рычать на них зверем!
Он бросили мясо и уехали. Испугались конечно. mmm

Может это был просто одичалый мэйн кун?)))) говорят, что они огромных размеров и на людей похожи)))
Ну как, разоблачила?)))))
А если серьёзно, то страшно было бы такое увидеть! fearful
Зарегистрирован: 1.02.2019
#14 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (381|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 806
Цитата: Мать_Драконов
Цитата: ПИК НИК
Вот знакомый мой, увидел однажды такое, от чего действительно драпанул.
Сейчас ему под полтинник, а тады он ещё в студентах ходил. Приехали с товарищами и подругами в лес на берегу Волги, мяса пожарить. От жилья далеко. Собрали дров, развели костер и т.д.
Когда разместили мясо над углями, отлучились не надолго, а когда вернулись, то увидели у костра сидящего на корточках маленького и очень волосатого старичка. Он пожирал сырое мясо с шампуров, а когда они попытались его отогнать, он стал рычать на них зверем!
Он бросили мясо и уехали. Испугались конечно. mmm

Может это был просто одичалый мэйн кун?)))) говорят, что они огромных размеров и на людей похожи)))
Ну как, разоблачила?)))))
А если серьёзно, то страшно было бы такое увидеть! fearful

smeh
Ну, это я сократил историю, в раза два-три.
Там были детали, с котом не спутать. da
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#15 написал: marzzz
Вчера, 22:59
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (484|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 447
Умиляюсь над любителями природы.
Несёт их прямо на эти рога, да ещё с ночёвкой!
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#16 написал: Sniff
Вчера, 23:50
0
Группа: Авторы
Репутация: (45|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 668
Может это был просто одичалый мэйн кун?)))) говорят, что они огромных размеров и на людей похожи)))
Ну как, разоблачила?)))))
А если серьёзно, то страшно было бы такое увидеть! fearful[/quote]

Одичалый мейн кун-- это сильно)) А может, это был выросший и постаревший мальчик, забытый экскурсией школьной?!))
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#17 написал: ПИК НИК
Сегодня, 00:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (381|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 806
[quote=Sniff]Может это был просто одичалый мэйн кун?)))) говорят, что они огромных размеров и на людей похожи)))
Ну как, разоблачила?)))))
А если серьёзно, то страшно было бы такое увидеть! fearful[/quote]

Одичалый мейн кун-- это сильно)) А может, это был выросший и постаревший мальчик, забытый экскурсией школьной?!))[/quote]
Сейчас спросить не у кого. Товарища след простыл, давненько это было рассказано мне. sad
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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