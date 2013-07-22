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Истории из жизни

Кошка на Ждановском озере

Однажды мы семьей (я, муж и доча) в выходной день надумали поехать на озеро. До этого дня погода была очень жаркая, стоял зной почти две недели подряд, и выходить на улицу днем было все равно, что полезть в печку. Для наших мест, а проживаем мы с недавнего времени во Всеволожском районе, Ленинградской области, до этого жили в самом Петербурге, такая погода — редкость. Поэтому мы выбрали день, когда стало немного легче дышать, собрались пораньше и выехали, взяв все необходимое. Ехать было недалеко. По прибытии мы быстро нашли подходящее место для рыбалки и готовки шашлыка и стали располагаться. Позже к нам присоединилась сестра мужа со своим маленьким сыночком (узнав, что мы собрались на природу, она не смогла остаться дома и захотела присоединиться к нашему так называемому пикнику. Еще бы!)

Так вот, отдыхаем мы, болтаем о том о сем, попутно смакуя только что приготовленное сочное мясо и поглядывая за удочкой, как вдруг мы слышим какой-то странный звук, похожий на крик чайки. Звук этот был далеко от нас, но с каждой минутой он становился ближе и отчетливей. Как оказалось, это громко мяукала кошка. Она спускалась вниз из леса, который располагался позади нас и раскидывался вокруг всего озера — получается, что мы находились между лесом и озером, грубо говоря. Кошка была абсолютно черного цвета, она подбежала к нам и с какой-то, я бы сказала, особой страстью начала тереться об наши ноги. Дети, естественно, обрадовались, стали ее гладить, играть с ней. А надо сказать, эта кошка была чистенькой: шерсть блестела, и не было ни одного изъяна в ней - видно, что кошечка домашняя, так как очень ухоженная. Детям — радость, а мы, взрослые, думаем, откуда здесь могла появиться кошка? Частные дома находились на другом берегу этого большого озера, а по нашей стороне, наверху, где заканчивается лес и начинается дорога, находилась лишь заброшенная дача ныне покойного А. Жданова, советского партийного и государственного деятеля.

Кошка от нас не отходила и продолжала мурчать и ластиться. В один момент мне показалось, будто она зовет нас куда-то. Стоило мне или сестре мужа к ней подойти, как та начинала бежать с оглядкой на нас. Я попросила мужа пойти с кошкой и посмотреть, куда она приведет, мало ли, вдруг у нее где-то котята, и она зовет к ним. Только муж сделал шаг к кошке, как та остановилась и посмотрела на него испуганными глазами. Муж подошел к кошке, а она села и сидит. Странно…

Тут я решила пойти. Кошка вскочила сразу и побежала наверх через кусты и заросли, при этом она постоянно оборачивалась, убеждаясь, что я иду за ней. Потом она издала душераздирающий крик и затарахтела еще сильнее. Я ринулась за ней, но позади послышался крик уже моей дочери, мол, куда ты, мама. Я остановилась, и кошка тоже. Догоняют меня муж с дочей, а сестра его с сыном остались ждать у озера. Подходят они ко мне, и только начинает муж говорить, как кошка встает на дыбы и опять с испугом смотрит на него. Я сказала мужу, чтобы он не шел за мной, а остался с ребенком, что кошка его боится и перестает бежать, и мы можем не узнать, куда все-таки она зовет. Муж понял, но с ухмылкой проворчал, что кошка эта чудаковатая, признает только женский пол. Потом мы договорились, что я продолжу идти за кошкой одна, а муж пойдет следом, прячась за деревья и кущери, чтобы кошка его не видела. Мне было не по себе, я чувствовала тревогу, поэтому муж не стал отпускать меня одну в лес за кошкой, так как чувствовал то же самое. Да и нечего делать молодой женщине одной в лесу.

Погода портилась, набежали тучи, поднялся ветер. Я шла за кошкой, а та бежала впереди и мурчала, мурчала… Прошли в глубь леса, и тут я поднимаю глаза и вижу, как вдалеке что-то мелькнуло среди деревьев. Присматриваюсь и вижу мужчину. Он был лохматый и в рваной грязной футболке (я успела его разглядеть за те несколько секунд, наверное, страх сработал, ведь говорят же, что человек в испуге лучше видеть начинает). Я остановилась, и кошка тоже. Мужчина этот ходил по кругу, будто коротал время в ожидании чего-то, меня он не увидел. Тут подбегает муж, хватает меня за руку и уводит. Мы спускаемся вниз к озеру, и снова кошка бежит за нами следом.

Возвращаемся на место, рассказываем все сестре мужа, та обалдевает (извините за жаргон) и просится скорее уехать. Мы уехали, конечно, потом, но не сразу, надо было еще шашлык доесть. Кошка все оставшееся время лежала неподалеку от нас на земле и не уходила. Были еще попытки у нее зазвать меня или сестру мужа в лес, стоило нам хоть ненамного приблизиться к ней, но нам уже не хотелось испытывать судьбу, и мы оставались на месте.

Может, в лесу и вправду были котята у нее, и она хотела их спасти, а тот мужчина оказался там случайно. Но нам показалось все это очень подозрительным, уж очень ласковая эта кошка была, прям сама нежность и пела сладко. А так, на мой взгляд, животные себя не ведут с чужими людьми.

Автор - natalya.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:45
Вчера, 14:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 714Комментарии: 7
+22

Ключевые слова: Семья озеро кошка лес мужчина судьба

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Вчера, 15:59
+4
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Комментариев: 2 902
сначала я продумала, что Автор
поднимаю глаза и вижу
наверху в кроне деревьев. еще раз перечитала и пришла к выводу, что Автор до этого смотрела под ноги.
ну да ладно... не думаю, что кошка зазывала в объятия маньяка особь женского пола. Склоняюсь больше к мысли, что дядька представлял угрозу для ее котят.... или не котят.....
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#2 написал: Talisha
Вчера, 16:10
+2
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Комментариев: 3 536
Если бы кошка за котят опасалась, логичнее было бы, что она мужа зазывала на помощь.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#3 написал: Sniff
Вчера, 17:18
+2
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Публикаций: 44
Комментариев: 649
Очень понравилось, плюс.
Но что это было-- кошка и маньяк, или нечисть парой? Кстати, маньяк вряд ли, кошку не очень надрессируешь на такие штучки. Все же, что- то нехорошее, видимо.
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#4 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 18:37
0
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Комментариев: 98
Скорей всего просто такое стечение обстоятельств.
Хорошо, что с мужем пошли, а то бы натерпелись страху. Плюс
Зарегистрирован: 11.02.2016
#5 написал: Black Bagira
Вчера, 22:59
+1
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Комментариев: 1 273
А может вообще это кот был? Странная история,а кошку стало жалко.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#6 написал: supik
Сегодня, 04:36
0
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Комментариев: 380
странная история, а когда уехали, кошка осталась на месте или тоже ушла следом??
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:30
0
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Публикаций: 73
Комментариев: 4 752
А зачем к котятам звать, странная логика. Только ответить некому

Обсуждать не умеем мы. Вон на источнике как бурно, и первый вердикт — кошка- оборотень, жена людоеда joy
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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