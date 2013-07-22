Кошка на Ждановском озере

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 714 Комментарии: 7 +22 Вчера, 14:45 by

Однажды мы семьей (я, муж и доча) в выходной день надумали поехать на озеро. До этого дня погода была очень жаркая, стоял зной почти две недели подряд, и выходить на улицу днем было все равно, что полезть в печку. Для наших мест, а проживаем мы с недавнего времени во Всеволожском районе, Ленинградской области, до этого жили в самом Петербурге, такая погода — редкость. Поэтому мы выбрали день, когда стало немного легче дышать, собрались пораньше и выехали, взяв все необходимое. Ехать было недалеко. По прибытии мы быстро нашли подходящее место для рыбалки и готовки шашлыка и стали располагаться. Позже к нам присоединилась сестра мужа со своим маленьким сыночком (узнав, что мы собрались на природу, она не смогла остаться дома и захотела присоединиться к нашему так называемому пикнику. Еще бы!)Так вот, отдыхаем мы, болтаем о том о сем, попутно смакуя только что приготовленное сочное мясо и поглядывая за удочкой, как вдруг мы слышим какой-то странный звук, похожий на крик чайки. Звук этот был далеко от нас, но с каждой минутой он становился ближе и отчетливей. Как оказалось, это громко мяукала кошка. Она спускалась вниз из леса, который располагался позади нас и раскидывался вокруг всего озера — получается, что мы находились между лесом и озером, грубо говоря. Кошка была абсолютно черного цвета, она подбежала к нам и с какой-то, я бы сказала, особой страстью начала тереться об наши ноги. Дети, естественно, обрадовались, стали ее гладить, играть с ней. А надо сказать, эта кошка была чистенькой: шерсть блестела, и не было ни одного изъяна в ней - видно, что кошечка домашняя, так как очень ухоженная. Детям — радость, а мы, взрослые, думаем, откуда здесь могла появиться кошка? Частные дома находились на другом берегу этого большого озера, а по нашей стороне, наверху, где заканчивается лес и начинается дорога, находилась лишь заброшенная дача ныне покойного А. Жданова, советского партийного и государственного деятеля.Кошка от нас не отходила и продолжала мурчать и ластиться. В один момент мне показалось, будто она зовет нас куда-то. Стоило мне или сестре мужа к ней подойти, как та начинала бежать с оглядкой на нас. Я попросила мужа пойти с кошкой и посмотреть, куда она приведет, мало ли, вдруг у нее где-то котята, и она зовет к ним. Только муж сделал шаг к кошке, как та остановилась и посмотрела на него испуганными глазами. Муж подошел к кошке, а она села и сидит. Странно…Тут я решила пойти. Кошка вскочила сразу и побежала наверх через кусты и заросли, при этом она постоянно оборачивалась, убеждаясь, что я иду за ней. Потом она издала душераздирающий крик и затарахтела еще сильнее. Я ринулась за ней, но позади послышался крик уже моей дочери, мол, куда ты, мама. Я остановилась, и кошка тоже. Догоняют меня муж с дочей, а сестра его с сыном остались ждать у озера. Подходят они ко мне, и только начинает муж говорить, как кошка встает на дыбы и опять с испугом смотрит на него. Я сказала мужу, чтобы он не шел за мной, а остался с ребенком, что кошка его боится и перестает бежать, и мы можем не узнать, куда все-таки она зовет. Муж понял, но с ухмылкой проворчал, что кошка эта чудаковатая, признает только женский пол. Потом мы договорились, что я продолжу идти за кошкой одна, а муж пойдет следом, прячась за деревья и кущери, чтобы кошка его не видела. Мне было не по себе, я чувствовала тревогу, поэтому муж не стал отпускать меня одну в лес за кошкой, так как чувствовал то же самое. Да и нечего делать молодой женщине одной в лесу.Погода портилась, набежали тучи, поднялся ветер. Я шла за кошкой, а та бежала впереди и мурчала, мурчала… Прошли в глубь леса, и тут я поднимаю глаза и вижу, как вдалеке что-то мелькнуло среди деревьев. Присматриваюсь и вижу мужчину. Он был лохматый и в рваной грязной футболке (я успела его разглядеть за те несколько секунд, наверное, страх сработал, ведь говорят же, что человек в испуге лучше видеть начинает). Я остановилась, и кошка тоже. Мужчина этот ходил по кругу, будто коротал время в ожидании чего-то, меня он не увидел. Тут подбегает муж, хватает меня за руку и уводит. Мы спускаемся вниз к озеру, и снова кошка бежит за нами следом.Возвращаемся на место, рассказываем все сестре мужа, та обалдевает (извините за жаргон) и просится скорее уехать. Мы уехали, конечно, потом, но не сразу, надо было еще шашлык доесть. Кошка все оставшееся время лежала неподалеку от нас на земле и не уходила. Были еще попытки у нее зазвать меня или сестру мужа в лес, стоило нам хоть ненамного приблизиться к ней, но нам уже не хотелось испытывать судьбу, и мы оставались на месте.Может, в лесу и вправду были котята у нее, и она хотела их спасти, а тот мужчина оказался там случайно. Но нам показалось все это очень подозрительным, уж очень ласковая эта кошка была, прям сама нежность и пела сладко. А так, на мой взгляд, животные себя не ведут с чужими людьми.Автор - natalya.

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