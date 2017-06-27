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Истории из жизни

Болотные аплодисменты

Историю рассказала знакомая. Вспоминали питомцев, которые на радугу ушли, и в рамках данной темы всплыл такой загадочный случай.

Муж знакомой, назовем его Михаил, - заядлый охотник. В скитаниях по лесам многие годы сопровождал его пес-метис лайки. На момент событий пес был уже очень стар, и с собой его брали чисто символически, чтобы погулял, так как зрение и нюх уже были не те, да и ходил крайне медленно. Михаил с друзьями-охотниками выехали на авто в сторону болот. Путь дальний, дорога плохая... В общем, добрались только к вечеру. Разбили лагерь в лесу на окраине болот. Сначала хотели сходить на разведку, но начал моросить дождь, стало пасмурно и темно. Пес занял почетное место у костра и, получив свою порцию ужина, спокойно дремал. Мужчины увлеклись беседой и просидели у костра до ночи, тем более, что дождь почти прекратился. От разговора их отвлек звук со стороны болота. Это были хлопки. Как будто кто-то звонко хлопает в ладоши. Сначала прислушивались. Не могли понять, что или кто может издавать такие странные звуки. Михаила удивило то, что старый пес, который уже почти ни на что не реагировал, вел себя так, будто эти хлопки он слышит прекрасно и, более того, видит того, кто их издает, ибо встревоженное поведение и агрессия информировали о том, что это явно что-то опасное. Михаил объяснил товарищам, что из-за обычной птицы или зверька Джек не стал бы такой шум поднимать, тем более что в силу возраста он не реагировал даже на кошек, хотя по молодости гонял только так.

5, 10 минут - хлопки продолжаются. Одиночные сменяются на множественные, передвигающиеся во тьме. Еще 15 минут оваций, и все стихло. Никто так и не понял, что это было. Хоть и стояли с ружьями и фонарями несколько мужиков, но даже на десяток шагов от костра отойти никто не решался. Пес своим волнением и оскалом в сторону леса давал понять, что источник звуков все еще находится там и представляет опасность. Лагерь собрали, в палатках ночевать никто не рискнул. Костер тушить не стали - пусть догорает. Ночевать решили в машине. Товарищи предлагали оставить Джека на улице охранять, но хозяин отказался. Джек расположился в авто на руках хозяина, который бережно его туда поднял, ибо запрыгивать самому уже не получалось.

Прошло около часа. Кто-то уже уснул, а Михаил все еще не смыкал глаз, так как собака все время ерзала и ворчала. Он прекрасно знал своего пса, и это еще больше добавляло страху, так как раз пес волнуется, значит, на то есть серьезная причина. И эта причина не заставила себя долго ждать.

Хлопки один за другим стали раздаваться прям около машины. Костер на тот момент уже погас, и вокруг была темень. Водитель врубил гудок и дальний свет в надежде распугать шутников. Ужас был дикий. Решили ехать прям ночью подальше от этого места. Про охоту все забыли напрочь, даже при свете дня никто бы не сунулся в строну этих чертовых болот. Ехали в темноте по размытой дороге, сжимая ружья в руках. Проехали несколько км, и машина увязла в грязи. Надо было выходить, чтобы толкнуть. Успокаивало то, что расстояние преодолели приличное, и то, что их так напугало, должно было остаться далеко позади. Вышли, пока толкали машину, Михаил вынес Джека и усадил на траву на обочине. Увлеклись авто. Дальше вой Джека и множество хлопков слились в одном звуке. Нервы сдали у всех, палили в темноту в направлении звуков, хотя направление это было непонятно... Казалось, что этот звук везде.

Сколько это длилось, никто не помнит, все прекратилось так же резко, как и началось. Михаил в ужасе осознал, что пес пропал. Кинулся искать, товарищи сначала останавливали, но потом поняли, что это бесполезно. Михаил понимал, что убежать Джек был не в состоянии. Да и не в его это стиле. Выстрелов он не боялся и на зверя работал только по команде. Обшарили все, благо уже светало. До полудня так никуда и не уехали - искали собаку. Так и не нашли. Ничего. Ни следов крови, борьбы. Даже трава в округе была не примята, будто там, откуда доносились звуки, не было вообще никого. Следов собаки тоже не было.

Домой вернулись эмоционально убитые. Кто-то после этого случая навсегда забыл о вылазках в лес. А Джека до сих пор вспоминают всей семьей.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:39
Вчера, 14:39 by Юлия РысьПросмотров: 912Комментарии: 17
+36

Ключевые слова: Лес болото ужас собака друг авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 14:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (376|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 795
Я прошу прощения, у всех, кто читает комменты к этой истории.
Собаку, по старости и возможно болезни, хозяин ........... . Жене рассказал эту историю.
У Геннадия Викторовича Соловьёва, есть рассказ, он не длинный. Можно найти в инете. Называется " Горький выстрел". Я сам свидетель таких поступков, но семье же не скажешь правду.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Iriia077
Вчера, 15:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
Цитата: ПИК НИК
Я прошу прощения, у всех, кто читает комменты к этой истории.
Собаку, по старости и возможно болезни, хозяин ........... . Жене рассказал эту историю.
У Геннадия Викторовича Соловьёва, есть рассказ, он не длинный. Можно найти в инете. Называется " Горький выстрел". Я сам свидетель таких поступков, но семье же не скажешь правду.
Истории плюс.



А просто усыпить не кошерно?
Зарегистрирован: 27.05.2018
#3 написал: ПИК НИК
Вчера, 15:40
+4
Группа: Посетители
Репутация: (376|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 795
Цитата: Iriia077
Цитата: ПИК НИК
Я прошу прощения, у всех, кто читает комменты к этой истории.
Собаку, по старости и возможно болезни, хозяин ........... . Жене рассказал эту историю.
У Геннадия Викторовича Соловьёва, есть рассказ, он не длинный. Можно найти в инете. Называется " Горький выстрел". Я сам свидетель таких поступков, но семье же не скажешь правду.
Истории плюс.



А просто усыпить не кошерно?


Люди разные, мнения тоже.
Есть места, где собак, как бы не любили, просто так держать не будут. Не работает по зверю, птице , стара стала - горький, но выстрел. Есть места, где до ветврача сутки ехать, но мы ж люди, мы гуманные, есть патрон и ружьё 12 калибра....
Есть даже видео, где Г.В.Соловьёв рассказывает про собак, не страшное и короткое и потому то , половину самому понимать надо.
Добавлю. Охотники не для любви собак заводят, а как необходимость, расходник.
Не я это придумал. Так повелось.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: conjure one
Вчера, 15:51
+9
Группа: Модераторы
Репутация: (6211|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 528
Так или иначе, но Джека словно принесли в жертву. Не специально, конечно, а по ротозейству. История жутковатая, что за нех там аплодирует на болотах, поди разберись. Но что-то мне не хочется валить всё на лешего и водяныча, может, кто и посерьезнее был. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: Talisha
Вчера, 16:06
+3
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Репутация: (1531|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 3 536
Может быть это персонально что-то за Джеком приходило? Забрало и ушло. Или увёл, как жертва
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#6 написал: Sniff
Вчера, 16:29
+8
Группа: Авторы
Репутация: (43|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 649
Люди разные, мнения тоже.
Есть места, где собак, как бы не любили, просто так держать не будут. Не работает по зверю, птице , стара стала - горький, но выстрел.

Это любовь?! За миску щей бывшему верному другу удавятся?! ((( А шкуру друга и на шапку можно, все прибыль в хозяйстве!((

Не верю, что Джека тупо застрелили, вот именно, что люди разные. За историю плюс!
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#7 написал: Юлия Рысь
Вчера, 16:40
+12
Группа: Посетители
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Публикаций: 41
Комментариев: 141
Цитата: ПИК НИК
Собаку, по старости и возможно болезни, хозяин

это семья, где очень любят животных и именно эти люди никогда бы так не поступили для них этот пес был членом семьи, а не рабочей лошадкой и его потеря стала горем. Вы не представляете, сколько денег было вбухано в сохранение жизни этой собаке, когда она уже не приносила никакой пользы в плане охоты. Собаку буквально носили на руках и уж поверьте, что достойный уход в виде хорошей вет.клиники ей обеспечили бы.
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#8 написал: Pmariam
Вчера, 17:03
+4
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Комментариев: 2 902
Может Джек знал, что он сможет отвести этого аплодирующего от людей ценой собственной жизни.... страшно вот так вот .. в лесу...аплодисменты всю ночь.. бррр
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#9 написал: ПИК НИК
Вчера, 17:15
+1
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Репутация: (376|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 795
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: ПИК НИК
Собаку, по старости и возможно болезни, хозяин

это семья, где очень любят животных и именно эти люди никогда бы так не поступили для них этот пес был членом семьи, а не рабочей лошадкой и его потеря стала горем. Вы не представляете, сколько денег было вбухано в сохранение жизни этой собаке, когда она уже не приносила никакой пользы в плане охоты. Собаку буквально носили на руках и уж поверьте, что достойный уход в виде хорошей вет.клиники ей обеспечили бы.


Ну, тогда точно, никто не скажет , что случилось с собакой.
Я не исключаю вмешательства потустороннего. Что то хотело сожрать охотников, которые даже остались ночевать в страшном месте, но наелось собакой.
Честно говоря, я бы давно оттуда съехал, тем более, что на машине и ночевал бы в другом месте. От греха, подальше.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#10 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:16
+2
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Я сначала подумала про выход болотного газа.
Но когда звуки стали вокруг раздаваться, то уже. noknow . И пёс пропал
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#11 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 18:32
+5
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Комментариев: 98
Как бы там ни было собаку жалко.
Мой знакомый ходил на охоту с приятелем, а тот взял собаку.
Когда проходили лесок, а шли собственно на уток, из кустов на знакомого кинулся подранок кабанчик. Видать кто то ранил до этого, а он ушёл, спрятался и отлеживался, а тут вспугнули. Собака кинулась между знакомым и подранком. Кабан пропорол ей клыком брюхо сантиметров на 15 и сиганул дальше в кусты. Собаку донесли до машины, благо недалеко была, и потом к ветеринару. Успели.
Так знакомый постоянно ту историю вспоминает, как его спасла собака, хоть она была даже не его.
Так может и Джек пожертвововал собой ради людей. Плюс
Зарегистрирован: 11.02.2016
#12 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:25
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Комментариев: 9 912
Ну, нас там не было, историю прочитали все с любопытством и интересом про странные хлопки. До последнего надеялся узнать источник хлопков, а пришлось распрощаться со старым верным псом. Земля ему пухом. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#13 написал: Liam
Вчера, 22:05
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Комментариев: 647
Думаю что электромагнитная аномалия, возможно пёс жив, но в другом измерении сейчас.
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#14 написал: Black Bagira
Вчера, 23:15
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Джек расположился в авто на руках хозяина, который бережно его туда поднял, ибо запрыгивать самому уже не получалось.

Нет, такой хозяин не застрелил бы свою собаку, нет...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#15 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:17
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Комментариев: 5 894
Цитата: conjure one
Так или иначе, но Джека словно принесли в жертву. Не специально, конечно, а по ротозейству. История жутковатая, что за нех там аплодирует на болотах, поди разберись. Но что-то мне не хочется валить всё на лешего и водяныча, может, кто и посерьезнее был. +++

Может быть..+++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#16 написал: supik
Сегодня, 04:32
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историю плюс, собаку жалко, может и вправду за ней приходило, что-то или кто-то, а аплодисменты были провожали с почестями!!!!!!!!

жаль Джека...
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#17 написал: Joss
Сегодня, 08:15
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Животных всегда жальче, чем людей.
За Джека +++
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