Болотные аплодисменты

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:39

Юлия Рысь Просмотров: 912 Комментарии: 17 +36 Вчера, 14:39 by

Историю рассказала знакомая. Вспоминали питомцев, которые на радугу ушли, и в рамках данной темы всплыл такой загадочный случай.Муж знакомой, назовем его Михаил, - заядлый охотник. В скитаниях по лесам многие годы сопровождал его пес-метис лайки. На момент событий пес был уже очень стар, и с собой его брали чисто символически, чтобы погулял, так как зрение и нюх уже были не те, да и ходил крайне медленно. Михаил с друзьями-охотниками выехали на авто в сторону болот. Путь дальний, дорога плохая... В общем, добрались только к вечеру. Разбили лагерь в лесу на окраине болот. Сначала хотели сходить на разведку, но начал моросить дождь, стало пасмурно и темно. Пес занял почетное место у костра и, получив свою порцию ужина, спокойно дремал. Мужчины увлеклись беседой и просидели у костра до ночи, тем более, что дождь почти прекратился. От разговора их отвлек звук со стороны болота. Это были хлопки. Как будто кто-то звонко хлопает в ладоши. Сначала прислушивались. Не могли понять, что или кто может издавать такие странные звуки. Михаила удивило то, что старый пес, который уже почти ни на что не реагировал, вел себя так, будто эти хлопки он слышит прекрасно и, более того, видит того, кто их издает, ибо встревоженное поведение и агрессия информировали о том, что это явно что-то опасное. Михаил объяснил товарищам, что из-за обычной птицы или зверька Джек не стал бы такой шум поднимать, тем более что в силу возраста он не реагировал даже на кошек, хотя по молодости гонял только так.5, 10 минут - хлопки продолжаются. Одиночные сменяются на множественные, передвигающиеся во тьме. Еще 15 минут оваций, и все стихло. Никто так и не понял, что это было. Хоть и стояли с ружьями и фонарями несколько мужиков, но даже на десяток шагов от костра отойти никто не решался. Пес своим волнением и оскалом в сторону леса давал понять, что источник звуков все еще находится там и представляет опасность. Лагерь собрали, в палатках ночевать никто не рискнул. Костер тушить не стали - пусть догорает. Ночевать решили в машине. Товарищи предлагали оставить Джека на улице охранять, но хозяин отказался. Джек расположился в авто на руках хозяина, который бережно его туда поднял, ибо запрыгивать самому уже не получалось.Прошло около часа. Кто-то уже уснул, а Михаил все еще не смыкал глаз, так как собака все время ерзала и ворчала. Он прекрасно знал своего пса, и это еще больше добавляло страху, так как раз пес волнуется, значит, на то есть серьезная причина. И эта причина не заставила себя долго ждать.Хлопки один за другим стали раздаваться прям около машины. Костер на тот момент уже погас, и вокруг была темень. Водитель врубил гудок и дальний свет в надежде распугать шутников. Ужас был дикий. Решили ехать прям ночью подальше от этого места. Про охоту все забыли напрочь, даже при свете дня никто бы не сунулся в строну этих чертовых болот. Ехали в темноте по размытой дороге, сжимая ружья в руках. Проехали несколько км, и машина увязла в грязи. Надо было выходить, чтобы толкнуть. Успокаивало то, что расстояние преодолели приличное, и то, что их так напугало, должно было остаться далеко позади. Вышли, пока толкали машину, Михаил вынес Джека и усадил на траву на обочине. Увлеклись авто. Дальше вой Джека и множество хлопков слились в одном звуке. Нервы сдали у всех, палили в темноту в направлении звуков, хотя направление это было непонятно... Казалось, что этот звук везде.Сколько это длилось, никто не помнит, все прекратилось так же резко, как и началось. Михаил в ужасе осознал, что пес пропал. Кинулся искать, товарищи сначала останавливали, но потом поняли, что это бесполезно. Михаил понимал, что убежать Джек был не в состоянии. Да и не в его это стиле. Выстрелов он не боялся и на зверя работал только по команде. Обшарили все, благо уже светало. До полудня так никуда и не уехали - искали собаку. Так и не нашли. Ничего. Ни следов крови, борьбы. Даже трава в округе была не примята, будто там, откуда доносились звуки, не было вообще никого. Следов собаки тоже не было.Домой вернулись эмоционально убитые. Кто-то после этого случая навсегда забыл о вылазках в лес. А Джека до сих пор вспоминают всей семьей.

Ключевые слова: Лес болото ужас собака друг авторская история

Другие, подобные истории: