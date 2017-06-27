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Истории из жизни

Нас спасло лето

Моя семья — я, муж Костя и дочка Адриана — живет в доме, который раньше многие годы был маленьким железнодорожным вокзальчиком, то есть имеет 5 комнат. Мы выкупили здание за гроши, так как никаких коммуникаций там не было. Отремонтировали полностью, разбили огород, газон, завели живность. Рядом лес, с террасы видны заснеженные горы даже летом. Соседей нет никаких, в 150 метрах от дома, ближе к лесу, овчарня. Но мы не общаемся с пастухами, у них свои дела, у нас - свои. А с другой стороны за домом железнодорожные линии и в 30 метрах — новый вокзальчик. За домом близко к забору муж рассадил какое-то вьющееся растение — куст, который цветет белыми небольшими цветками и пахнет просто одуряюще приятно. Куст за 4 года превратил наш двадцатиметровый сетчатый забор в живую чудесно пахнущую летом изгородь. А теперь история.

У меня был выходной, дочка (5 лет) осталась со мной дома. На дворе зима, 20 декабря, решили не везти её в сад, так как было очень холодно. Проснулись, позавтракали, дочка ушла в зал смотреть ТВ, а я на кухне делами стала заниматься. У нас во дворе две овчарки, росли с дочей вместе, признают только нас, а на чужих начинают лаять, едва завидев, не пускают никого во двор, пока муж или я не дадим нужную команду. Ближе к обеду слышу: собаки надрываются, посмотрела в окно и ахнула. Окно кухни просматривает весь двор от ворот. Уже во дворе находились трое мужиков, в руках у каждого были бейсбольные биты или что-то вроде. Но что странно — как они вошли? Ворота заперты, а перепрыгнуть забор 2,5 метра высотой как-то проблематично. И было ощущение, что собаки их боятся, а они спокойно стояли посреди двора и осматривались, о чем-то переговариваясь.

Я, недолго думая, схватила телефон, в два шага оказалась в зале, схватила дочку на руки, распахнула тихонько окно, выходящее за дом, где растёт цветущий куст. Там у нас есть калитка, ведущая к железнодорожным путям. План был прост — выскочить в окно (калитка не заперта, так как утром муж ею пользовался) и побежать к людям на станцию, а оттуда уже звонить в полицию.

Все происходило, как в тумане, даже болтушка дочка молчала, как будто понимала, о чем я думаю и что надо делать. В тот момент я чувствовала именно ЖУТКУЮ опасность, исходящую от тех людей, и доча, по-видимому, тоже почувствовала. В общем, перепрыгнули, благо невысоко, Адри обвила ручками мою шею, и я повернулась к калитке. И тут я чуть сознание не потеряла. Вокруг нас было ЛЕТО. Люди, я не вру, настоящее лето. Мой дом, моя калитка, мой забор, все утопает в зелени и обалденном запахе распустившихся цветков. Птицы щебечут, слышны наши курочки, собаки прибежали и начали поскуливать у моих ног. Я ринулась к калитке, а она заперта, ключей у меня не было — что делать?

Осторожно с дочкой на руках обогнула угол дома, подошла к окну и посмотрела внутрь. Муж сидел за обеденным столом и разговаривал с кем-то по телефону. Тогда я поняла, что опасности больше нет, и мы пошли к входной двери. Вошли в дом, дочка кинулась мужу на шею, и в одной руке у нее была зеленая веточка с несколькими белыми ароматными цветками. Она сказала, что принесла цветы ему из ЛЕТА. Муж в шоке, я в полуобморочном состоянии, так как, посмотрев в окно, я увидела снег… Оказалось, нас не было с дочкой пять дней. На мое счастье, у меня очень хороший муж и поверил нам с дочкой. Главным доказательством была цветущая ветка.

В общем, в полиции пришлось наврать с три короба, иначе была бы прямая дорожка в дурдом, но я так и не могу себе объяснить, что тогда произошло и кто были те люди. Муж говорит, что весь дом был переворошен, как будто что-то искали. Но ничего не пропало. А во дворе, где я видела людей, были следы как будто медвежьи, но еще больше, много следов. Костя показал фотографии следов и как выглядели комнаты, когда он вернулся домой с работы. Занавеска на окне, в которое мы выпрыгнули, была располосована на четыре полоски, как будто когтями.

Дом впоследствии продали и купили новый в селе, поближе к людям.

Автор - Victoria.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:57
Вчера, 13:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 004Комментарии: 13
+22

Ключевые слова: Дом вокзал неизвестные мужики опасность забор куст лето цветущая ветка

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 14:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (376|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 795
Бейсболистов из Чикаго Буллз, каким то ветром , занесло в Российскую глубину, где даже жена, не знает названия вьющихся растений, которые посадил муж, муж, который готов верить во всё, что угодно! Спокойно говорить по телефону, когда семья, любимая жена и думаю, горячо любимая дочурка уже пять дней, как пропала! А наша милиция, так прямо и настаивала на даче показаний, что пришлось сочинять творческую историю, что б отстали.
История порадовала, зачётный плюс. Хорошо, что спаслись, фиг знает от чего.
Дом продали. Думаю поезда помешали. Редко ходят, трудно привыкнуть.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Iriia077
Вчера, 15:06
+6
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
а что случилось собаками? История конечно творческая. выдумана неплохо, но куча нестыковок все портит.
Зарегистрирован: 27.05.2018
#3 написал: Talisha
Вчера, 15:58
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1531|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 3 536
Мне понравилась история! Такой вот временнОй коллапс
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:08
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1568|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 752
Что за бред? Что за следы медвежьи и когтей. Мишки с битами scream . Цирковые вестимо.

А окно портал. Вот за чем охотились цирковые мишки smeh . Иллюзионист их заслал
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Sniff
Вчера, 16:14
+2
Группа: Авторы
Репутация: (43|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 649
Интересная творческая история. Конечно, лучше бы за калиткой была весна, дверь в лето Хайнлайн придумал очень давно. +
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#6 написал: Light_a_dark
Вчера, 16:21
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (49|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 782
Да, творчество, но задумка интересная.
В детстве прочитала фантастический рассказ "Клубника в январе". Чего только я потом не представляла, когда попадала в своих фантазиях из настоящего в прошлое и обратно)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#7 написал: Fantom2015
Вчера, 16:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 587
Цитата: зелёное яблочко
Что за бред? Что за следы медвежьи и когтей. Мишки с битами scream . Цирковые вестимо.
А окно портал. Вот за чем охотились цирковые мишки smeh . Иллюзионист их заслал

Странные мишки... В российской глубинке они вообще-то должны быть в шапках и с балалайками)))
Очень похоже на творчество
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#8 написал: Light_a_dark
Вчера, 17:02
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (49|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 782
Цитата: Fantom2015
Странные мишки... В российской глубинке они вообще-то должны быть в шапках и с балалайками)))

и рядом стоящими цыганами)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#9 написал: Pmariam
Вчера, 17:12
+2
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Репутация: (1123|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 902
тоже не верю....
и не поняла момент как она перепрыгнув через калитку, повернулась к ней, чтобы открыть дверь, а дверь заперта. Почему не перепрыгнула обратно?
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#10 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 18:18
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 98
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Fantom2015
Странные мишки... В российской глубинке они вообще-то должны быть в шапках и с балалайками)))

и рядом стоящими цыганами)))

Прям в точку)))
Зарегистрирован: 11.02.2016
#11 написал: supik
Сегодня, 04:21
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 380
тоже кажется, что хорошая выдумка..
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#12 написал: ramasha
Сегодня, 07:14
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 123
ба, Нарнии насмотрелись.... Прям творчество-творчеством. Можно было поверить что выпрыгнула в Нарнию на 5 дней, но простите люди с битами или медведи ...всю сказочку испортили
Зарегистрирован: 9.03.2016
#13 написал: Joss
Сегодня, 08:20
0
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Репутация: (266|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 203
???????????????
Без комментариев!
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
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