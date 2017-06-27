Нас спасло лето

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 004 Комментарии: 13 +22 Вчера, 13:57 by

Моя семья — я, муж Костя и дочка Адриана — живет в доме, который раньше многие годы был маленьким железнодорожным вокзальчиком, то есть имеет 5 комнат. Мы выкупили здание за гроши, так как никаких коммуникаций там не было. Отремонтировали полностью, разбили огород, газон, завели живность. Рядом лес, с террасы видны заснеженные горы даже летом. Соседей нет никаких, в 150 метрах от дома, ближе к лесу, овчарня. Но мы не общаемся с пастухами, у них свои дела, у нас - свои. А с другой стороны за домом железнодорожные линии и в 30 метрах — новый вокзальчик. За домом близко к забору муж рассадил какое-то вьющееся растение — куст, который цветет белыми небольшими цветками и пахнет просто одуряюще приятно. Куст за 4 года превратил наш двадцатиметровый сетчатый забор в живую чудесно пахнущую летом изгородь. А теперь история.У меня был выходной, дочка (5 лет) осталась со мной дома. На дворе зима, 20 декабря, решили не везти её в сад, так как было очень холодно. Проснулись, позавтракали, дочка ушла в зал смотреть ТВ, а я на кухне делами стала заниматься. У нас во дворе две овчарки, росли с дочей вместе, признают только нас, а на чужих начинают лаять, едва завидев, не пускают никого во двор, пока муж или я не дадим нужную команду. Ближе к обеду слышу: собаки надрываются, посмотрела в окно и ахнула. Окно кухни просматривает весь двор от ворот. Уже во дворе находились трое мужиков, в руках у каждого были бейсбольные биты или что-то вроде. Но что странно — как они вошли? Ворота заперты, а перепрыгнуть забор 2,5 метра высотой как-то проблематично. И было ощущение, что собаки их боятся, а они спокойно стояли посреди двора и осматривались, о чем-то переговариваясь.Я, недолго думая, схватила телефон, в два шага оказалась в зале, схватила дочку на руки, распахнула тихонько окно, выходящее за дом, где растёт цветущий куст. Там у нас есть калитка, ведущая к железнодорожным путям. План был прост — выскочить в окно (калитка не заперта, так как утром муж ею пользовался) и побежать к людям на станцию, а оттуда уже звонить в полицию.Все происходило, как в тумане, даже болтушка дочка молчала, как будто понимала, о чем я думаю и что надо делать. В тот момент я чувствовала именно ЖУТКУЮ опасность, исходящую от тех людей, и доча, по-видимому, тоже почувствовала. В общем, перепрыгнули, благо невысоко, Адри обвила ручками мою шею, и я повернулась к калитке. И тут я чуть сознание не потеряла. Вокруг нас было ЛЕТО. Люди, я не вру, настоящее лето. Мой дом, моя калитка, мой забор, все утопает в зелени и обалденном запахе распустившихся цветков. Птицы щебечут, слышны наши курочки, собаки прибежали и начали поскуливать у моих ног. Я ринулась к калитке, а она заперта, ключей у меня не было — что делать?Осторожно с дочкой на руках обогнула угол дома, подошла к окну и посмотрела внутрь. Муж сидел за обеденным столом и разговаривал с кем-то по телефону. Тогда я поняла, что опасности больше нет, и мы пошли к входной двери. Вошли в дом, дочка кинулась мужу на шею, и в одной руке у нее была зеленая веточка с несколькими белыми ароматными цветками. Она сказала, что принесла цветы ему из ЛЕТА. Муж в шоке, я в полуобморочном состоянии, так как, посмотрев в окно, я увидела снег… Оказалось, нас не было с дочкой пять дней. На мое счастье, у меня очень хороший муж и поверил нам с дочкой. Главным доказательством была цветущая ветка.В общем, в полиции пришлось наврать с три короба, иначе была бы прямая дорожка в дурдом, но я так и не могу себе объяснить, что тогда произошло и кто были те люди. Муж говорит, что весь дом был переворошен, как будто что-то искали. Но ничего не пропало. А во дворе, где я видела людей, были следы как будто медвежьи, но еще больше, много следов. Костя показал фотографии следов и как выглядели комнаты, когда он вернулся домой с работы. Занавеска на окне, в которое мы выпрыгнули, была располосована на четыре полоски, как будто когтями.Дом впоследствии продали и купили новый в селе, поближе к людям.Автор - Victoria.

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