Мамины рассказы

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:50

Nik_dk Просмотров: 994 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 10:50 by

Эта история произошла с моим дядей, то есть родным братом отца. Но историю рассказала моя мама. Я сама лично не верю всему, что рассказывает мама, так как эта история слишком фантастическая, но люди в этой истории существуют в реальности.Мой дядя с детства был физико-математическим гением. Окончив институт по математическому профилю, вернулся в свой родной аул с намерением жениться и создать семью. Он устроился работать в местный колхоз, но делал левые деньги. Он писал дипломные, курсовые работы, решал задачи для студентов, которые приезжали за помощью к нему в село. Да и брал он немного, но всех денег ему хватало. Мой дед в свое время разбогател сказочно послевоенный период и поэтому подарил своему старшему сыну частный дом из 6 комнат с большим садом и огородом. Дядя в холостяках долго не ходил, женился на первой приглянувшейся девушке. Бабушка своей невестке подарила молодую корову, несколько кур и уток. Так дела молодых пошли вверх, жили и ни в чем себе не отказывали. Но все изменилось после смерти сначала дедушки, а потом бабушки.За несколько лет молодая жена не забеременела и не родила, и поэтому дядя начал употреблять алкоголь. После смерти бабушки дядя получил на счет 48 тысяч рублей, бабушка попросила его разделить эти деньги между братьями и сестрами, то есть на 6 детей по 8000 рублей. Но дядя решил ни с кем не делиться и оставил деньги себе. Через несколько лет грянул распад СССР, и все его деньги обесценились. В миг он потерял баснословные деньги, так как не тратил их, а копил. После этого он совсем обезумел и уже пил, не переставая.Когда мама только вышла замуж за моего отца, то уже все местные боялись моего дяди. У него был слишком буйный нрав, то есть мог из ничего устроить огромный скандал с драками. Местная милиция уже не могла ничего с ним поделать. Два-три дня держали в аресте и отпускали, когда он трезвел. А выйдя, сразу губил бутылку водки, шел к жене и бил ее. Он перестал работать, а только изредка писал дипломные работы и чертил чертежи за деньги. Эти деньги спускал на алкоголь. Однажды жене все это надоело, и она собрала вещи и уехала из дома, так как они не состояли в официальном браке, то ее уход не был ничем обременен. Дядя закрыл дом на ключ, всю живность притащил моей маме, чтобы она ухаживала за ними, и сам он поселился в доме моего отца. Дядя приезжал вечером, ужинал вместе с моими родителями и шел спать в свою комнату, захватив с собой бутылку водки. Проснувшись обедом, шел к своим друзьям собутыльникам дальше пить. Иногда дядю забирали в милицию. Так продолжалось год. Пока однажды к дяде не пришел один странный тип.Странный тип называл себя баксы, то есть лекарем, и одет он был в белую одежду с белой тюбетейкой на голове. Он сказал, что видел во сне моего дядю, и ему пришел аят (типа послание от Аллаха), что наш дядя избран небесами, и он - будущий баксы, обладающий огромной силой, и что он может исцелить даже умирающего. Так как он ИЗБРАННЫЙ и не принял в свое время силу от Аллаха, то поэтому страдает психически. Если он сейчас примет эту силу, то он перестанет пить, буянить и станет знаменитым баксы, обладающим даром от самого Аллаха. Аллах послал его, чтобы он помог дяде принять эту уникальную силу и научиться её применять. Дядя поверил ему, так как тот еще сказал, что все неудачи в его жизни из-за того, что он не преклонил колено перед Всемогущим. Всю его жизнь пересказал ему баксы, ведь все это он увидел во сне и приехал только ради дяди. Дядя, не раздумывая, поверил этому незнакомцу и решился исполнить волю Аллаха.Баксы приказал построить однокомнатный дом с одним окном и с одной дверью в огороде. После того, как дядя построил дом, то велел женщинам очистить до блеска дом и побелить его как следует. Белить нужно было потолок, стены и пол. После купили белый ковер, повесили белые шторы на окошко. Дядя в белой одежде должен был прожить там 40 дней и 40 ночей и читать день и ночь Коран. Все это время он должен быть в полном одиночестве. Когда он выходил из дома, все женщины и мужчины должны были прятаться, независимо от того, где они были.Также баксы дал список маме из 7 блюд, состоящих из 40 ингредиентов, которые должны подаваться один раз в день через окошко, но при этом она должна умыться перед этим и не подглядывать в окошко. Мама говорила, что в списке было 40 штук сваренных риса, 40 конфет, 40 кишмишей, 40 мини-лепешек, 40 печенюшек, еще блюда, о которых я забыла. Но ничего мясного не должно быть, для питья - только чистая вода в специальном серебряном кувшинчике. Утром оставляла поднос, а вечером забирала. Они должны поделиться остатками еды с подносов с соседями, то есть оставлять и выбрасывать еду было запрещено. Также баксы запретил дяде с кем-либо разговаривать в течение этих дней. Аульчане были рады этой новости, потому что, во-первых, дядя остепенится, а во-вторых, у них появится свой баксы, к которому можно прийти на лечение, когда угодно, и не надо будет ехать в соседний аул.Моя беременная мама исправно исполняла свои обязанности, возложенные на нее. Даже если в этот момент делала какую-то работу в огороде, то, увидев дядю, сразу пряталась за деревьями, готовила ему еду, разносила остатки еды соседям и старалась лишний раз не шуметь, чтобы обряд не был испорчен. Она и соседи удивлялись каждый раз, когда видели остатки еды, ведь там были крохотные укусы, как будто кто маленький откусывал маленький кусочек. Даже на рисинках были видны следы маленьких зубов. И это очень удивляло всех.Так прошло 20 дней, моя мама как раз приготовила очередной поднос с едой, но тут услышала крики дяди на улице. Осторожно выглянув в окошко, она увидела, как дядя носился на улице с криками: "ГРЯДЕТ КОНЕЦ, СПАСАЙТЕСЬ, КТО МОЖЕТ!" У него были безумные глаза, и, забежав в кухню, он начал кричать, что знает теперь все, и что Всемогущий раскрыл тайны мироздания ему, и что скоро будет конец света. Прибежавшие на крики соседи еле как заперли его в комнате, так как он кричал бессвязные слова и дрался, не подпуская к себе никого. Мама вызвала скорую помощь. Приехали медики и поставили ему успокоительное. После дядя уснул и, проснувшись, уже в спокойном темпе рассказал, что он видел за эти двадцать дней.Как только прочитал он первые строки, он краешком глаза заметил, что его окружили белые облака, и начали вокруг него летать маленькие ангелы, которые пели ему своими чудесными голосами строки из Корана. Потом, раз за разом, после каждой прочитанной строки ему открывались тайны Вселенной и их создание, видел огромные планеты и их жизнь, звезды, которые рождались и гасли, рождение нашей Солнечной системы, появление нашей планеты и человечества в нем, также увидел будущее нашей планеты, после чего он, не справившись с шоком, выбежал на улицу. Также что он ни разу не притронулся к еде, а пил только воду. Еду ели те самые маленькие ангелочки, которые окружали его. Они были в форме не человека с крыльями, а в виде маленьких светящихся белыми и фиолетовыми лучами шара. Как только дядя засыпал, то он видел во сне табун белоснежных лошадей, которые неслись по белоснежному полю. Они бежали прямо на него, и он не знал, что делать, и только смотрел. Как только они оказывались рядом, как из ниоткуда появлялся баксы с белоснежной камчой, и, ударив камчой по скакунам, забирал их с собой. Он видел сон в течение 20 дней.Первые несколько дней он вел себя тихо, но потом начались психозы, кошмары. Он набрасывался на любого, кого он видел, кричал, истерил. Папа так и не нашел того баксы, где бы он его ни искал. Он как будто исчез. Он обратился к другому баксы, тот, узнав историю, сказал, что уже не в силах ему помочь. Нельзя было соглашаться на эту авантюру, но раз начали, надо было закончить. Также он расшифровал сон дяди.Оказывается, тот баксы дал все поручения правильные, но единственное, что он не сделал, - так это не положил в комнату белую камчу и нож с белой рукояткой. Лошади олицетворяли божественную силу и дар. Дядя должен был их забрать с собой с помощью камчи или же пустить им кровь с помощью ножа, а потом он бы лечил людей с помощью этой камчи и ножа, в которых и должен быть заключен дар Божий. Вместо это тот баксы забирал все эти 20 дней силу и дух дяди, чтобы самому получить эту силу, даже если из-за это прогневится на него сам Аллах, и он будет гореть в вечном огне, ведь с помощью этих сил он мог бы обогатиться. И теперь после этого уже ничего нельзя сделать, вряд ли возможно вернуть это назад.Несколько дней родители терпели дядю, но однажды, когда он слишком разбуянился, папе и его другим братьям пришлось его связать и вызвать скорую помощь, которая увезла его в психиатрическую больницу на лечение. Следующие несколько лет дядя так и жил: выходил из психушки, напивался, дрался, несколько дней в изоляторе, и опять напивался, дрался, буянил. Приезжала скорая бригада и забирала на месяц. Мой отец махнул на него рукой и переехал с мамой в город и оттуда в другую страну.Пять лет назад говорили, что он остепенился, женился, и у них родились двое дочек. Но недавно папа ездил, приехав, рассказал, что он до сих пор пьет, иногда поколачивает жену и дочек, требуя с них денег на алкоголь. Живут все в том же доме, который вот уже 25 лет как не видел ремонта, огород и сад заросли и перестали давать плоды. Жена и его дочери работают 2/2 официантками в местном кафе, получая жалкие гроши. Но у них в мыслях нет бросать все, так как уже привыкли к такой жизни, так и живут.Автор: Safiyapcy.

Ключевые слова: Дядя экстрасенс обряд психоз

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