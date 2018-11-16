"Золотой" волос

Jander Просмотров: 955 Комментарии: 8 +22 Вчера, 21:22 by

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Выношу на ваш суд очередную историю из своей жизни. Думаю, что многие, если не каждый, задумываются о том, что же ждет нас после смерти… Что чувствует человек или его сознание/душа, покидая нашу реальность, оставляя тех, кого любил? Думается мне, что сама мысль оставить того, без кого не представляешь жизни (простите за каламбур), невыносима и пугает. Что вы думаете по этому поводу?Был у меня дед, отец моей матери. Очень большая семья у деда, сейчас бы сказали «цветник». Помимо супруги, моей бабушки, у него 7 дочерей и всего один сын. Вырастил и воспитал всех своих детей. Приучил их к труду с малых лет. Не пил от слова вообще. С бабушкой держали справное крепкое хозяйство, скотинку там разную: коровы, свиньи, лошади. Имелся приличный кусок земли для огорода, где было все всегда посажено, земля урожай давала хороший… Легкой и беззаботной такую жизнь точно не назовешь, но зато дом полная чаша, все сыты, одеты и при деле. А самое главное, все счастливы.… Много ли надо для счастья? Проверенная формула - теплый дом, миска с харчами и дружная семья…Дед был очень интересной личностью, под личиной простого крестьянина-арата скрывался острый проницательный ум. До сих пор поражаюсь, как он при всей своей занятости умудрялся читать. И читать много!!! Начитанным и эрудированным он был сверх всякой меры. Думаю, если бы его судьба сложилась иначе и стал бы он общественным, политическим или ученым деятелем, то смог бы выстроить неплохую карьеру.… Пользовался огромным авторитетом у односельчан. Детей и внуков же своих любил, но был в меру суров и строг. Но был у него любимый внук, я. Не знаю за что, но любил он меня безмерно и очень трепетной и нежной любовью. Любимчик деда. Когда я приезжал к ним в деревню, я спал только с дедом… Чуть ли не с ложечки кормил. До сих пор помню его: высокий, под два метра ростом, очень большой. С суровым обветренным лицом, а из-под кустистых бровей на мир смотрят очень живые и молодые с хитринкой глаза…В начале 90-х его не стало. Зарезал его молодой парень по пьяни на улице. Возле его дома. Просто так. Попал под горячую руку молодого пьяного урода, немолодой уже, но и не старый мужчина, муж, отец, дед… Хоронили его всем селом. Любили его все. Я, к сожалению, этого не помню, родители рассказали. Но помню, что заболел. Страшные боли меня, тогда еще ребенка 4-5 летнего, скрутили в тугой узел. Очень хорошо запомнил то утро. Скорая, больница. Диагноз пугающе прост - гепатит. Положили в больничку. Лежал я там довольно долго, но, видимо, откачали тогда. Врачи хорошие. Низкий поклон им. Но суть дела не в этом. Позже, когда я стал много старше, мать рассказала историю о том, как все было на самом деле…После смерти деда пригласили шаманку, чтобы, как полагается, помочь душе отправиться в последний путь. В те времена, а это конец союза и начало перестройки, храмов буддистских еще не было. Сами понимаете, в советское время религия не шибко-то и приветствовалась. Но знахари и шаманы были всегда. Этот феномен как часть нашей культуры не смогли вытравить ни буддийский ламаизм, ни, позже, советская власть. Шаманка, после того как пришла в себя после транса, заявила всем присутствующим родственникам, что дед не хочет уходить. Очень скучает по своему любимому внуку. Мол, жизнь он прожил не один. Семья большая, и детей было много, и хочет он забрать с собой внучка любимого.Тут было принято решение спасать внука, т.е. меня. Помню, как эта бабушка-шаманка очень ласково гладила меня по голове и шептала что-то. Окуривала с ног до головы благовониями и все шептала, шептала… Потом позвала мою мать и сказала, что надо будет «ловить» душу сына, т.е. мою. Как? Да все просто. После очередного ритуала с «шептаниями» шаманка должна бросить в сторону матери то ли волос, то ли струну… Короче, тонкая и неуловимая глазу хрень… Поймаешь, сын будет жить. Если нет, не обессудь. Так вот в самый ответственный момент бабушка-шаманка с криком «лови» делает какой то пасс в сторону матери. Надо отдать должное маме, она этот «волос» увидела сразу. Ловит его и… мимо. Видимо, от потоков воздуха при резких движениях рук матери «волос» все таки устремляется от ее рук и падает на пол. Мама вспоминала, что у нее сердце чуть не остановилось в тот момент, она поняла, что не успеет поймать «волос» во второй раз, и в этот момент эта шаманка, костеря молодую безрукую мать, отталкивает молодуху и с кошачьей ловкостью чуть ли не у самого пола подставляет свою ладонь… и ловит «волос». По воспоминаниям мамы, волос был золотой… Хотя блондинов и рыжих в роду точно не было (среди чернявых тувинцев, кстати, не такая и большая редкость, попадаются светловолосые и голубоглазые). Запеленав этот волос в белую тряпицу, она вручила его моей перепуганной матери и сказала, чтоб хранила как зеницу ока. Дома. Со временем тряпочка с волосом должна исчезнуть сама по себе. Значит, это душа вернулась обратно в сына. Значит, это хорошо, удался ритуал. Предупредила, чтоб с сына глаз не спускала, в ближайшие дни может и беда какая приключиться. Если жив останется, то выздоровеет… На том и закончилось все.Дальше вы знаете. Через 3 дня после приезда из деревни я с дикими болями загремел в инфекционное отделение больницы. Вылечился. Выписали. Бабушка-шаманка эта, говорят, долго не прожила после этих событий. Померла. За спасение жизни моей я ей благодарен. Думается мне, она подменила меня собой, уж очень грустно и нежно она на меня смотрела напоследок.Что же до дедушки, то вспоминаем его только добром и теплотой. Я же его, несмотря на возраст, запомнил как очень нежного, но сильного человека, который искренне любил всем своим огромным сердцем всю свою семью. Кстати, говорят, характером и внешними данными я пошел как раз в предка. Видно, не зря был у него в любимчиках, ведь родились мы с ним в один и тот же день с разницей в почти в полвека.

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