Привидение монашки в салоне красоты

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:58

Nik_dk Просмотров: 281 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:58 by

Я с 17 лет работала, и даже получалось несколько раз, что я рассчитывалась с одной работы и на второй уже день работала на новой, без единого дня перерыва. И тут в конторе, где я работала лет 7, наш наниматель решил уволить половину людей, распределив их обязанности на оставшихся и поднять зарплату на 20%. Думаю: «Щас!». Работа и без того была далеко не легкая, я сразу подала заявление на расчет и удивилась сама себе, что я даже без работы.Поскольку я пенсионерка и наконец-то я действительно на пенсии (не работаю), решила пересидеть дома зиму и к весне найти работу. Где-то через неделю звонит мне Оксана, квартирантка моей племянницы, и спрашивает: «Я слышала, Вы без работы? Значит завтра идете на новую работу!» - «Что? Куда?» – я спрашиваю ее. «Не буду говорить. Вам подойдет, Вы подойдете и сами завтра увидите».И ведет она на следующий день меня в центр города, в район элитных старинных дореволюционных домов. Там в 2 этажном доме находился салон красоты, в котором работала Оксана. Им нужен был завхоз. Там я проработала 11 лет. Приходилось подменять и администратора и уборщицу при необходимости. Лишний людей не было, и если кто болел или еще по какой причине не мог выйти на работу, то обычно я подменяла.Дом был красивый, старинный, 1904 года постройки, очень красивые ступеньки в подъезде, ажурные, отлитые из чугуна. Недалеко был собор, и в церковные праздники слышался перезвон колоколов. Самый центр города. Муж моей хозяйки имел строительную компанию и купил этот дом, оборудовав салон для жены. В полуподвале этого дома было два помещения с отдельными входами, одно побольше было арендовано дорогим цветочным магазином. В помещении поменьше были два кабинета, относящиеся к салону красоты, где работали массажисты. Там был еще коридорчик, туалет и душ.На первом этаже был салон, и на втором - арендованные кабинеты-офисы. В салоне работали 2 смены через день. И было 2 охранника, которые поочередно дежурили по ночам. Я приходила утром за час до открытия (уборщица уже работала), проверяла все кабинеты, все шкафы с косметикой, писала списки того, что надо было купить. Проверяла полотенца во всех кабинетах, пеньюары. Клиентам по желанию предлагали кофе, разные чаи, со сливками, медом, различным печеньем, конфетами с коньяком, либо коньяк, вино. В общем, в салоне было, за чем следить и что пополнять.Когда я заходила в кабинеты массажистов в полуподвале, мне там очень не нравилось, хотя в салоне было красиво. Заглядывала в шкафчики и почему-то боялась бросить взгляд в зеркала. А поскольку это салон, зеркала чуть не на каждой стене. Открываю этот полуподвал, и сразу при входе очень неприятное чувство такое, как будто там еще есть кто-то, кроме меня. Раза 2 за время моей работы заменяла уборщиц, ушедших в отпуск. Косметика дорогая, и неизвестного человека не возьмешь на работу. Пересчитывать каждый день все, что есть, не будешь. Поэтому работала я.Утром приходить надо очень рано, в 6:30 начинает уборщица работу. Темно, тихо везде. В подвале очень страшно. Красивые, в восточном стиле кабинеты, с черными, прихотливо изогнутыми люстрами. Зеркала. Хожу, и все кажется, что мне в спину смотрят. Глаза вниз опущу и хожу, чтобы зеркала не видеть. Никогда на эту тему не разговаривала с уборщицами, как они себя чувствовали. И однажды прихожу на работу, и мне администратор говорит: «Идите домой сейчас, мы просим Вас переночевать в салоне ночь вместо охранника, потому как один уехал на свой выходной из города, а другой получил травму. Дежурить некому» - «Я еще только охранником не была!» – подумала я.Пришла вечером, работают до 20:00. Зима. В целях экономии на ночь уменьшают температуру батарей. Говорю: «Э, нет, дрыжаков я ловить не согласна! Давайте мне ключ от кабинета хозяйки-директора». Там есть хороший топчанчик и электрообогреватель, кабинетик небольшой, будет тепло (охранники говорили, что спят в раскладных креслах у косметолога или педикюрши). Поужинала, посидела, посмотрела фильм по телику. Прошла по кабинетам, проверила еще раз окна, пошла в кабинетик, книга с собой была, прилегла почитать и заснула. Дверь плотно в кабинет не прикрыла, чтобы было слышны звуки в салоне, если что.Просыпаюсь ночью, щелчком включился свет в коридоре. Хозяйка. Хозяйка постоянно устраивала выволочки, что не выключают сотрудники за собой электричество, чего греха таить, была открыто скуповата. Поэтому на территориях для персонала (коридор, туалет сотрудников, бойлерная и бытовка-столовая) поставила датчики движения для автоматического включения, а главное - выключения света.И тут включается свет в коридоре, куда выходит дверь кабинета! Я страшно испугалась, подумала, кто-то залез! Салон на первом этаже, правда, этаж высокий, внизу еще полуподвал. Но можно подсадить человека и достать окно. А почему я не слышала, как окно сломали или открыли? Дверь бронированная, окна с роллетами. Я закрылась в кабинете изнутри и стала искать «оружие». Ничего не нашла, взгляд падает на чайник, там половина чайника воды. Включила. Слышу новый щелчок — свет выключился. Все время прислушиваюсь, вокруг тишина. Взяла чайник с кипятком, держу крышку открытою - плесну, если что! Тихо выхожу, свет щелкает и загорается, так как я двигаюсь, обошла все — никого. Проверила окна во всех кабинетах, все нормально. Зашла опять в кабинет, но уже не до сна. Легла. Слышу через время какой-то шорох в солярии. Там дверь раздвижная, похоже, как дверь эту сдвинули. Я закрыла дверь изнутри опять. Дрожу. Слышу, опять щелкает выключатель. Загорелся свет. То есть опять в коридоре, за дверью у меня!Свет выключился через 3 минуты - так датчики настроены. Думаю: «Все, достал!». Опять вскипятила чайник, сижу, жду, через полчасика новый щелчок. Я эти полчаса периодически «подновляю» кипяточек. Схватила чайник, быстро открыла дверь, выбежала, а там никого! Я бегом с этим чайником оббегала все! Очень злая кричу: «Выходи!» Тихо и пусто. Вспоминаю, что в кармане у меня коробочка с тревожной кнопкой. Через 5 минут после нажатия подъедут работники охранной фирмы. Хорошо, что про нее забыла, нажала бы с перепугу сразу, и кого бы они тут нашли по приезде? Ну явно никого нет в салоне. Встала в вызывающую позу и говорю: «Так, я все поняла! Теперь договариваемся так: вы меня знаете, я не первый день тут, я вас тоже слышу, особенно в подвале. Я иду в кабинет и выходить не буду. Вы ведете себя тихо, ничего не двигаете, не шумите и даете мне спокойно отдежурить. Я против вас ничего не имею, и вы впредь меня не трогаете!» Ушла в кабинет, закрылась, думаю: «Провались ты, этот салон, буду я трястись от страха, бегать, невесть кого ловить». Почитала, подремала, снова почитала, поспала. Свет еще пару раз включался. Так и ночь прошла. Потом спросила охранника. Он смеется: «Да, я тоже когда-то бегал, искал грабителя». Говорит: «Включается свет и в бойлерной и в бытовке-столовой. Как-то стою в коридоре, вижу пустую бытовку, и в ней включается свет».Пришла хозяйка. На улице пасмурно, осенний дождь. Говорит мне: «Эти офисные работники со второго этажа накидали окурков в подъезде. Сходите наверх, сделайте выговор». Я взяла веник и совок, так как салон приличный, окурки на лестнице — моветон! Надо убрать. Лестница в подъезде в 3 пролета, один до нашей двери и выше, от нашей двери еще 2 пролета. Поднялась, поговорила с курильщиками, спустилась на площадку, откуда намеревалась начать подметать ту часть лестницы, которая видна от нашей двери. Наклоняюсь подметать и вижу в пролете лестницы: внизу дверь в подъезде, и от двери очень медленно движется фигура маленькая, наверное, до 1,5 метра, вся черная, на голове головной убор, явно монашка, у нас недалеко собор и областная епархия, часто видим их. Начинает подниматься по лестнице, которая ведет к дверям салона. Идет очень медленно, кажется, как будто с трудом. Думаю: «Куда она? Ну не может быть, чтобы к нам! Но и не в офис же? Заблудилась?» И смотрю, и мне что-то кажется неправильным, страшно становится почему-то, не могу понять что, но что-то есть такое. Думаю: «Пойду я наверх, если она к нам, у нас дверь закрыта и вход с домофоном и с видео на мониторе у администратора. Нажмет кнопку, я услышу звонок в салоне. Если она пойдет и выше, я зайду в офис и там ее дождусь, где люди».Я поднялась на площадку, стою у двери офиса, тихо. Шагов не слышно. Подошла, заглянула в пролет, там никого! Да еще погода такая, на улице темно от туч, дождь. Стояла на площадке у двери офиса минут пять, боялась идти. Спрятаться в подъезде негде. Куда эта монашка делась?Автор: Викторовна.

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