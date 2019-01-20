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Истории из жизни

Чудище за холодильником

С детства я много чего видела, вернее, много кого. Тех, кто обычно наводит страх и ужас на обывателей, а потом, эти самые обыватели начинают очищать своё жилище всеми возможными способами, ну, в общем, кто как умеет, все средства хороши, лишь бы помогло.

Я - человек не пугливый, а в детстве вообще страх у меня напрочь отсутствовал. Примерно в семь лет я начала видеть дома некую сущность, я её называла "медведь". Ростом она была почти с меня, очень толстая, почти круглая и лохматая, сзади был короткий хвостик. Ну просто вылитый медведь, только ходил он на задних ногах-лапах, словно человек. Появлялся медведь обычно днём, кода не было родителей. Раньше ведь как было? Взрослые на работе, а мы, дети, из школы сами домой приходили. У всех на шее висел ключ на верёвочке, чтоб не потеряли.

Так вот, первая смена заканчивалась где-то в двенадцать дня. Я приходила домой и шла на кухню обедать. Из кухни шёл длинный коридор, вот там-то и появлялась внезапно эта сущность, а потом так же внезапно исчезала. Любопытство взяло верх, и я начала на него охоту. Как только я его замечала, начинала преследовать. Я бегу за медведем, а он - от меня. Бежал он всё время в одно и то же место, до холодильника "Бирюса", что стоял у нас в прихожей, прямо в конце коридора, и там исчезал.

Но однажды я заметила, как этот толстый, почти круглый медведь занырнул прямо за холодильник. Я аж обомлела, как он туда поместился? Ведь холодильник стоял впритык к стене, там зазор был сантиметров десять, как папа говорил, для циркуляции воздуха. Сначала я попыталась разглядеть пространство за холодильником, уткнувшись в щель носом, но видно ничего не было, плюс там становилось совсем темно, потому как я свет перегораживала. А внутри у меня всё кипит, я же боюсь, что медведь улизнёт. Недолго думая, я начала отодвигать холодильник от стены, а он тяжёлый, сходу не получилось, пришлось повозиться. Вдобавок ещё за телефон боялась, чтоб не упал, он на холодильнике стоял.

Ну вот, цель достигнута, я сама за холодильник залезла, но там никого не было. Обидно, конечно, но на тот момент меня больше всего волновало, как такой толстый медведь в такую узкую щель пролез, да так быстро и даже не застрял.

Когда мой папа пришёл на обед, то он и слушать не хотел ни про каких медведей, что за холодильником прячутся. Папа мне пообещал, что если я ещё раз к холодильнику полезу, то моя "пятая точка" будет сильно и долго болеть. На этом и закончили.

За медведем я гонялась, но холодильник уже не трогала.

И вот наконец-то мне повезло! Я застукала медведя посреди зала и понеслась на него, ну вот очень его поймать хотелось. К моему удивлению, на этот раз он шмыгнул под кресло. Я тут же упала на пол и сунула туда руку, стала шарить, но никого не нащупала. Тогда я стала смотреть под кресло - там было пусто, но моё внимание привлекло матерчатое днище, которое сильно провисло. И я решила, что медведь залез в кресло.

С креслом я справилась быстро - перевернула его и вспорола на раз-два. Но, как понимаете, я там нашла не медведя, а совсем другое. Я не знаю, что это была за конструкция такая, но сиденье снизу было укреплено резиновыми широкими ремнями, один или два ремня лопнули, сейчас уже точно не помню, вот из-за них днище кресла и провисало.

У меня был шок, потому как только потом я осознала, что кресло окончательно испорчено. Ах, креслице... Папа не сразу заметил, но потом меня знатно наказали, да так, что я и думать забыла гоняться за толстым лохматым чудищем.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07 by ErnestaПросмотров: 604Комментарии: 12
+13

Ключевые слова: Дом школа холодильник медведь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 16:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 404
Бесстрашным ребенком Вы были) Лучше на таких " медведей" охотиться, чем на настоящих зверей. За историю+++

А я ключ в детстве все равно теряла, хоть на шею вешай, хоть к ноге привязывай))
Зарегистрирован: 20.01.2019
 
#2 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 17:43
+1
Онлайн
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 920
Как не побоялись за сущностью охотиться? Выяснилось хоть, что за сущность была?
Цитата: Sniff
Лучше на таких " медведей" охотиться, чем на настоящих зверей.

Врядли это лучше, ибо последствия могут быть хуже, чем от охоты на зверей.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:48
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2073|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 236
Веселое детство) а что за медвед то был, ты выяснила? +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Ernesta
Сегодня, 17:57
+4
Группа: Авторы
Репутация: (1523|-2)
Публикаций: 114
Комментариев: 1 086
Цитата: Tigger power
Веселое детство) а что за медвед то был, ты выяснила? +++

Нет, не выяснила. После испорченного кресла у меня неприятный осадок отался и больное "одно место". Мама моя спокойно ко всему относилась, она списала всё на домового и на этом я и успокоилась. А папа вообще в мистику не верил, он говорил, что всё это бредни, пока клиническую смерть не пережил. Проснулся он уже другим человеком.

Но вот что интересно, я эту сущность всегда видела только со спины, может поэтому мне так хотелось её изловить, интересно же было какая у неё морда, да и вообще, её демонстрационный показ и исчезновения я болше воспринимала как дразнилки.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#5 написал: Eulalia
Сегодня, 18:57
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Комментариев: 420
Очень интересно))Описание чудища напомнило Тоторо из мультфильма)
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:27
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Комментариев: 9 617
Лохматый толстый медведь позабавил.))) Видимо ему, сущности такой, по приколу было убегать от маленькой девочки.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#7 написал: Долгопят
Сегодня, 19:36
+3
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 590
Моя ты деточка, полезла за холодильник! Мое ты Солнышко! Не убилась - уже хорошо! Мне тебя даже жалко стало, честно!
А вот после кресла и порки, Медведь не приходил, чувствовал, что подвел тебя под монастырь?
Плюс!!!!!
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 20:08
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Комментариев: 4 236
Цитата: Ernesta
он говорил, что всё это бредни, пока клиническую смерть не пережил. Проснулся он уже другим человеком.

Ого!
Цитата: Ernesta
я эту сущность всегда видела только со спины, может поэтому мне так хотелось её изловить

smile даже краешек лапки не заставил бы меня приблизиться чтобы рассмотреть, хотя толстое и круглое наверное располагает к знакомству)
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#9 написал: Ernesta
Сегодня, 20:26
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Репутация: (1523|-2)
Публикаций: 114
Комментариев: 1 086
Цитата: Долгопят
А вот после кресла и порки, Медведь не приходил, чувствовал, что подвел тебя под монастырь?

Ой, Танечка, думаю, вряд ли он расстроился. А появляться - появлялся иногда, но реже.

Eulalia,
Похоже, только ушки маленькие и круглые были и шерсть коричневая. А так, даже очень напоминает.
Цитата: Sniff
А я ключ в детстве все равно теряла, хоть на шею вешай, хоть к ноге привязывай))

Так и мы теряли. Мне папа в восемь лет набор напильников подарил и связку заготовок для ключей, вот я сама и выпиливала и у меня здоровско получалось. А папа напрочь отказался от выпиливания, потому как ему надоело постоянно этим заниматься. Эх, не было тогда мастеров с услугами по этой части - за две минуты новый ключ готов. Всё сами, своими руками делали. Кстати, мой любимый тогда магазин был "Сделай сам".
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#10 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 21:52
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Комментариев: 11
Бедный недопонятый ребёнок! Так обидно, что никому и дела нет до медведя, который прятался в таких неудобных местах.
Много ++++++++
Зарегистрирован: 1.02.2019
#11 написал: Light_a_dark
Сегодня, 22:06
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Комментариев: 602
Из мифов и легенд:
"Меша - похожее на зверька существо, которое живёт в развалинах. Меша весь черный и лохматый. Его встречают в старых заброшенных замках и домах. Он не причиняет никому вреда, но любит припугнуть. Выскочит из-за угла и тихонько хихикает.Иногда Меша поселяется в жилых домах -за батареей, или под плитой. Поедает всякие крошки и остатки еды.Ночью он выползает из своего убежища и, подружившись с домашней собакой, спит с ней на полу. Родители пугали детей:" Не шуми, а то Меша придет."
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#12 написал: marzzz
Сегодня, 23:23
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У отца была астма, поэтому мне категорически запрещали заводить дома животных. Я искала блохастых и лишайных уличных кошек, чтобы подержать втихоря на руках грязные теплые милые комки и мечтала о домашнем зоопарке. Когда-нибудь. Наверное, если бы у меня такое чудо начало вдруг появляться в отсутствие родителей, я ему была бы рада до безумия!Детям страх неведом. +++
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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