Чудище за холодильником

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:07

Ernesta Просмотров: 604 Комментарии: 12 +13 Сегодня, 16:07 by

С детства я много чего видела, вернее, много кого. Тех, кто обычно наводит страх и ужас на обывателей, а потом, эти самые обыватели начинают очищать своё жилище всеми возможными способами, ну, в общем, кто как умеет, все средства хороши, лишь бы помогло.Я - человек не пугливый, а в детстве вообще страх у меня напрочь отсутствовал. Примерно в семь лет я начала видеть дома некую сущность, я её называла "медведь". Ростом она была почти с меня, очень толстая, почти круглая и лохматая, сзади был короткий хвостик. Ну просто вылитый медведь, только ходил он на задних ногах-лапах, словно человек. Появлялся медведь обычно днём, кода не было родителей. Раньше ведь как было? Взрослые на работе, а мы, дети, из школы сами домой приходили. У всех на шее висел ключ на верёвочке, чтоб не потеряли.Так вот, первая смена заканчивалась где-то в двенадцать дня. Я приходила домой и шла на кухню обедать. Из кухни шёл длинный коридор, вот там-то и появлялась внезапно эта сущность, а потом так же внезапно исчезала. Любопытство взяло верх, и я начала на него охоту. Как только я его замечала, начинала преследовать. Я бегу за медведем, а он - от меня. Бежал он всё время в одно и то же место, до холодильника "Бирюса", что стоял у нас в прихожей, прямо в конце коридора, и там исчезал.Но однажды я заметила, как этот толстый, почти круглый медведь занырнул прямо за холодильник. Я аж обомлела, как он туда поместился? Ведь холодильник стоял впритык к стене, там зазор был сантиметров десять, как папа говорил, для циркуляции воздуха. Сначала я попыталась разглядеть пространство за холодильником, уткнувшись в щель носом, но видно ничего не было, плюс там становилось совсем темно, потому как я свет перегораживала. А внутри у меня всё кипит, я же боюсь, что медведь улизнёт. Недолго думая, я начала отодвигать холодильник от стены, а он тяжёлый, сходу не получилось, пришлось повозиться. Вдобавок ещё за телефон боялась, чтоб не упал, он на холодильнике стоял.Ну вот, цель достигнута, я сама за холодильник залезла, но там никого не было. Обидно, конечно, но на тот момент меня больше всего волновало, как такой толстый медведь в такую узкую щель пролез, да так быстро и даже не застрял.Когда мой папа пришёл на обед, то он и слушать не хотел ни про каких медведей, что за холодильником прячутся. Папа мне пообещал, что если я ещё раз к холодильнику полезу, то моя "пятая точка" будет сильно и долго болеть. На этом и закончили.За медведем я гонялась, но холодильник уже не трогала.И вот наконец-то мне повезло! Я застукала медведя посреди зала и понеслась на него, ну вот очень его поймать хотелось. К моему удивлению, на этот раз он шмыгнул под кресло. Я тут же упала на пол и сунула туда руку, стала шарить, но никого не нащупала. Тогда я стала смотреть под кресло - там было пусто, но моё внимание привлекло матерчатое днище, которое сильно провисло. И я решила, что медведь залез в кресло.С креслом я справилась быстро - перевернула его и вспорола на раз-два. Но, как понимаете, я там нашла не медведя, а совсем другое. Я не знаю, что это была за конструкция такая, но сиденье снизу было укреплено резиновыми широкими ремнями, один или два ремня лопнули, сейчас уже точно не помню, вот из-за них днище кресла и провисало.У меня был шок, потому как только потом я осознала, что кресло окончательно испорчено. Ах, креслице... Папа не сразу заметил, но потом меня знатно наказали, да так, что я и думать забыла гоняться за толстым лохматым чудищем.

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