Вампир и хирург

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:37

Nik_dk Просмотров: 664 Комментарии: 2 +11 Сегодня, 15:37 by

Это произошло в те времена, когда просторы страны бороздили челноки со своим товаром. Жилось плохо, даже трудно сейчас представить, до чего плохо.У меня двое детей, младшая была совсем маленькая. Когда стало рушиться все, чем мы жили, я очень испугалась. Часто плакала от страха, на что покойный уже муж говорил: «Делать тебе нечего, что ли, ревешь? Надо немного потерпеть, и все наладится, попустит». Говорю: «Да, наладится! Развалить-то всегда легче и быстрее, чем построить! Такое творится, кто знает, не придет ли время, когда детей нечем будет накормить?»У нас рядом с домом был небольшой магазинчик, где были отделы с посудой, обувью, одеждой и хоз. товарами. И однажды, зайдя туда, я обнаружила, что в двух отделах на полках стоят жестяные садовые лейки. Полностью все полки заставлены этими лейками! И в остальных отделах полупустые полки. Я была в панике такой, пришла домой и проревела весь вечер. И потом решила, что киснуть мне нельзя, есть дети. И мы стали выживать.В какой-то момент я решила поехать на Одесский оптовый рынок и закупить товара. Подкопила денег, продала кое-какие вещи, подзаняла немного и поехала ночным автобусом, как обычно, ночь едешь, утром рано по базару бегаешь и ночью же приезжаешь домой. Это была первая поездка, никаких соображений, что покупать, у меня не было. Думаю, там попробую сообразить. Села в автобус, на соседнем сиденье оказалась женщина постарше меня, которая сразу заснула. Я, как ни пыталась, заснуть не могла, дремала сначала, а потом просто сидела, глядя в окно. Потом, когда стало слегка светать, проснулась моя соседка. Потихоньку мы стали с ней разговаривать. Она сказала, что у нее есть свое место на рынке, что ездит второй год. Поскольку ехать еще предстояло часа полтора, мы с ней разговорились, и дальше я рассказываю от ее лица.Родилась я в дружной и большой семье. От рождения один глаз сильно косил, поэтому всегда стеснялась, была всегда замкнутой. Родители были верующие, предохраняться и делать аборты не могли по вере, и поэтому детей было 6 человек. Верующими фанатиками родители не были, все дети, конечно, были крещеные, знали «Отче наш» и некоторые другие молитвы, на большие церковные праздники ходили в церковь, но в обычной повседневной жизни семья как семья, никакого упора на религию не было. Закончила школу и техникум, работала, сестры и братья создавали свои семьи и отделялись от родителей, а я все сидела в девках, так как никуда не ходила и комплексовала из-за косоглазия. Потом на работе познакомилась с парнем, и мы поженились. Родились 2 дочери, жили хорошо, купили в пригороде небольшой дом. А через 7 лет моей замужней жизни мужа ограбили и убили в двух шагах от дома, когда он шел поздно вечером с работы. Грабить было особо нечего, сняли с него куртку, обувь и часы, выпотрошили полупустой кошелек.Год прожила в каком-то полубессознательном состоянии. Потом продала дом, купила квартиру поближе к родителям. Они очень помогали мне и поддерживали, помогали с детьми, отвести-привести в садик, школу, когда я была на работе. Жилось тяжело, денег не хватало, и я бралась за всякие работы и подработки. Соседка по дому предложила мне поработать в мой отпуск за нее вахтером в студенческом общежитии. Я согласилась. И там познакомилась с парнем, который учился на последнем курсе, будущим хирургом. У меня даже мыслей не было о каких-то отношениях, он пацан совсем по сравнению со мной. Я старше на 8 лет, вдова, у меня двое детей. Он высокий, красивый, молодой, а я низенькая, полноватая, косоглазая, невзрачная.Доработала на подмене и ушла, а соседка сказала, что он все время ее расспрашивает и просит сказать, где я живу. Отношения все-таки начались, очень понравился парень, с твердым характером, целеустремленный и надежный какой-то. Все время считала, что это просто временные отношения, пока он не найдет себе ровесницу. Через 2 года забеременела, очень переживала, все решала, говорить или нет. Понял сам, медик все-таки. Решительно скомандовал: «Хватит встреч, переезжаю к тебе и идем в ЗАГС». Родила Ярослава, муж был счастлив. Работал по специальности. Я перестала комплексовать и переживать по поводу того, что мы не подходим друг другу. Видела, что муж меня любит, обожает сына, нашел общий язык с дочерьми.Пока Ярик был маленький, была дома. Утром вставала раньше всех, готовила всем завтрак, выпроваживала дочерей в школу, мужа - на работу. По давней традиции моей семьи, у каждого уходящего из дома где-то в кармане или, на худой конец в сумке, всегда с собой была ладанка — крошечный узелок с несколькими крупинками ладана. Дети были к этому привычны, а вот с мужем по утрам нередко вспыхивали небольшие перебранки. Он рос в семье атеистов и всегда возмущался, когда опять находил в кармане ладанку: «Ну перестань уже мне подсовывать эту ерунду!» Меня это расстраивало, я его уговаривала: «Мешает тебе эта ладанка? Пусть лежит, можешь для меня это сделать и не замечать?» Со временем возмущаться перестал, но, выходя из дома, искал по карманам и, найдя, выкладывал в коридоре на полочку у зеркала.Очередное утро. Наконец все ушли. Ярик еще спит. Можно привести себя в порядок и позавтракать. Подошла к зеркалу, взяла расческу и под ней оказалась ладанка. Очередной раз расстроилась, и ведь спрятал под расческу, чтобы не увидела и опять не навязала с собой. День проходил своей чередой, пришли из школы девочки. Вечереет. Вернулся с работы муж. Молчаливый, не в настроении. Спрашиваю: «Устал?» Молча пожимает плечами, разговаривать не расположен. Вид у него какой-то вялый и нездоровый. Легли спать. И он вдруг начинает рассказывать.Еду в автобусе на работу, автобус полный, стою в проходе в толпе, держусь за поручень под потолком (в городе тогда ходили рейсовые автобусы «Икарусы»). Вдруг чувствую, что кто-то мягко привалился к боку. Скосил глаза: «О, вот это да!» Красивая молодая девушка с румянцем на щеках, с блестящими веселыми глазами. На душе так приятно, самомнение появляется. Подъезжаем к остановке, люди начинают двигаться, перемешиваться, проталкиваться. Отпустился от поручня, в руке, которой держался за поручень, неприятные ощущения — затекла. Продвинулся вперед. Даже сожаление некое почувствовал, с девушкой разошлись. Через пару минут опять чувствую чью-то близость. Опять она! Глаза лукаво скосила, прижалась опять к тому же боку, прямо под рукой, которой я опять держался за поручень. Ничего себе, утреннее приключение! Автобус полный, со всех сторон так и так люди прижаты, а тут такая неожиданность. Настроение прекрасное, пусть никаких планов по поводу этой девушки ни на секунду не возникло, но приятно сознавать, что кому-то нравишься. Так и ехали еще пару остановок, пока не доехал до больницы.Стал проталкиваться к выходу, оглянулся на девушку, встретился глазами и поразился — взгляд такой странный, враждебный, лицо какое-то застывшее, даже мороз пошел по спине, несмотря на жаркое летнее утро. Такая разительная перемена, как будто другой человек. Глаза вроде были голубые, а тут черные, она даже выглядит намного старше. Проводил глазами автобус и понял, что с ним самим что-то не ладно. Такое впечатление, что бок, к которому прижималась незнакомка, заледенел. Рука не отходит, впечатление онемения. Пока шел к зданию больницы, растирал руку, что абсолютно не приводило ни к какому результату. Очень рад был, что это был не день плановых операций, очень надеялся, что не придется срочно оперировать. Весь день почти не чувствовал правую руку. Как только садился, глаза закрывались, и наваливалась непреодолимая сонливость. Чувствовал себя обессиленным и вялым. Кое-как доработал смену, очень рад был, что серьезных операций не было.Пришлось брать 3 дня отпуска, чтобы восстановилась чувствительность руки. После происшедшего, уходя на работу, привык похлопывать по нагрудному карману рубашки, проверяя, на месте ли ладанка.Кстати, торговка из меня получилась плохая, видно, не мое это. На рынке разрезали сумку, хорошо, не успели вытащить деньги. Закупалась по рекомендации своей попутчицы у ее проверенных поставщиков. Торговля не клеилась. Рада была, когда наконец-то с трудом выручила те деньги, которые потратила на товар. Раздала долги. Остатки товара у меня по знакомству выкупила все та же попутчица. Нашла работу уборщицы в офисе (по знакомству), где платили зарплату регулярно, а не раз в 3 месяца 20% зарплаты, как на прежней работе. Конечно, не могли многого себе позволить, ни детям молочного, фруктов, конфет-печенья или, тем более, новых игрушек. Радовало, если хлеба, выстоишь очередь и купишь, белого, а не черного, как обычно. Хорошо, была дача, садили, консервировали. Варенье варила без сахара или с минимальным количеством оного. Часто повседневная еда состояла из крупы, сваренной на воде, с домашними заготовками — помидорами, огурцами, салатами. Я еще могу понять, что люди так жили после войны, я родилась после войны и помню свое детство. Но это что было? Во имя чего?Автор: Викторовна.

Ключевые слова: Хирург девушка автобус энергетический вампир

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