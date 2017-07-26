Туман

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 11:14

Warhunter Просмотров: 546 Комментарии: 9 +17 Сегодня, 11:14 by

Да, сложно назвать историю мистической, но что-то в этом есть. Может кому-то она покажется не страшной.Но что было, то было, а врать я не люблю.Далеко или близенько, давно или недавненько, за прошествием давно минувших дней...Раз в год, почти как в "Иронии судьбы", мы с друзьями выезжаем в леса. Коллектив сплоченный - проверенная тройка человек. Все из разных областей, но выезжаем обязательно - традиция такая. Выезд подразумевает под собой отдых на лоне природы, в лесах, в течении 4-6 дней и поиск по местам боевой славы.Я вообще не любитель ходить по "войне". Энергетика тяжеловата. Но, кстати, не всегда и не везде. Я больше ходок "по старине", по монеткам, так сказать. Да и в некоторых полях на месте пропавших деревень бывает более некомфортно, чем в таких лесах.Ну, да ладно, отвлеклись от темы.Так вот, как я уже сказал, выезжаем мы каждый год на 4-6 дней. Всегда в один и тот же район области. Бои в 1943 году там были страшные, немца, который за два года успел достаточно прочно закрепиться, выбивали танковыми и пехотными атаками. Даже кавалерия была задействована. Хотя, к 43-му году, она не имела уже столь стратегического значения. Но та, гвардейская кавалерия генерала Белова, дошла даже до Германии.Выезжаем не поздно, чтобы успеть засветло быть на месте. Приехали мы, значит, и стали обустраивать лагерь. Поставили палатки, оборудовали и обкопали кострище, предварительно проверив его на предмет взрывоопасных предметов. Земля и по сей день хранит "притихшую смерть": мины, снаряды, патроны.Итак, палатки расставлены, кострище подготовлено. Дров надо заготовить. Берем только сушняк: он и горит лучше, и живые деревья не губим. Один человек остался в лагере. Стол походный ставит, продукты распределяет. А двое, куда входил и ваш покорный слуга, пошли за сушняком. Ах, как прекрасен осенний лес! Березы уже сбрасывают листы самых различных оттенков: от канареечного до охры. Да и осина с рябиной не отстают - вносят нотки багряного. И вся эта прелесть умиротворенно шуршит под ногами. Дубы-великаны не торопятся прощаться с нарядом. Величаво стоят полностью зеленые. Собрать сушняка надо с запасом - прогорает он быстро, а посидеть у костерка хочется подольше.Долго ли, коротко ли, справились с задачей. Натаскали сушняка.Особливо надо рассказать о месте стоянки. Выбираем мы всегда места рядом с реками и ручьями, т. к. вода нужна всегда, а запаса на 6 дней и 3-х человек не привезешь с собой. Еще и посуду помыть надо. Встали на очень пологом уклоне (градусов 15) на границе поля и леса. Ниже градус уклона повышался и уклон переходил в овраг. По дну оврага протекал ручей. Не сильно большой, но вода проточная, а это - главное. Чайку закипятить и посуду помыть хватит. Ручей метрах в 70-ти от лагеря. Ниже лагерь по осени ставить не надо. Сыро будет. Набрали воды. Как раз и смеркаться начало. Разожгли костерок, супца сварили, чайник поставили. Хороший получается чай на костре. С ароматом дымка. Такой же может быть только из дровяного самовара. Сидим, значит, чаёк попиваем, кто с сухариком, кто с сушкой, байки травим. Про бойцов, про предыдущие выходы, про хрономиражи. Время уже затемно перевалило. Второй чайник заканчивается. Да и вода в 5-ти литровке закончилась. На суп и на пару чайников вся ушла.А часов с 23-00 от оврага с ручьем пополз туман. И ползет он так интересно - стелется. Я такого больше не видел. То есть, стелется по земле и в высоту метров 5. А выше его нет. Этакая стена тумана. Обычно, если туман есть, так он везде, а тут волной идет. Сидим мы, байки треплем, а туман ползет. Я еще обратил внимание, говорю: "Ребят, гляньте, туман наступает." А ребята отвечают: "Ага, а в нем "гансы" подкрадываются!"Ну, погыгыкали и дальше треплемся. Туман. не доползши метров 15 до палаток, остановился. А водица закончилась. Говорю: "Чай еще будем пить или по спальникам?". Костян говорит: "Давай еще чайку". Спрашиваю: "Кто за водой?".Все мы переглянулись между собой, глянули на туман, и друганы не изъявили желания идти. Ну, что же, пойду я. Взяв канистру 5-ти литровку, повернувшись к ним, сказал: "Не шалите!" и пошел. Подходя к стене тумана еще раз оглянулся.Кореша сидели у костра, который казался таким ярким на фоне черного неба, рассвеченого сентябрьскими звездами. И я шагнул в туман. Не могу сказать, что треск костра и голоса друзей сразу пропали. Нет! Я их слышал. Но пройдя метров пять я понял, что пропали и они. Шагать же до ручья мне еще метров 50. Туман был настолько густым, что казалось, что его можно переливать как молоко. Звуков не слышно вообще! Шагаю потихоньку. Почему-то стараюсь ступать тихо. Прислушиваюсь на всякий случай, хотя звуков никаких. Как будто ты в полностью звукоизолированном помещении. Но звук своих шагов я слышу. Стал наползать страх. Хотелось вернуться к костру и друзьям. Но зная , что подколки по поводу отсутствия воды за друганами не задержатся, я переборол страх и пошел дальше. Иду потихоньку. Весь превратился в слух, прямо Чинганчгук - Большое Ухо. Густота тумана равномерная, теней нет, звуков нет, вытянутой руки не видно. Иду, ручей уже слышно должно быть. Днем воду набирали, его слышно метров за 15. А тут тихо. Вот и крапива началась, осталось метров 6, ручья не слышно. И только буквально метра за полтора я услышал журчание воды. Дошел... Ура!!! Набрал воды. У ручья страх отступил. Может, журчание успокаивало. Набрал воды и пошел обратно. Так же, примерно через 1,5-2 метра, от ручья звук как обрезало. И опять я шагаю в полной тишине, на этот раз к шагам присоединился звук плескающейся воды в канистре. И всё. Потрескивание костра и голоса друзей так же стали слышны метров за 20 от них, т.е. метров за 5 до выпрыгивания из тумана.Воду принес, чайку еще попили и спать разошлись.Друзьям я ничего не сказал, чтобы не пугать. Проваливаться в другое измерение я не проваливался. Ночью вокруг палаток никто не ходил, окромя ёжиков. Но плотность тумана и его звукопоглощение поразили. Ручей днем опять так же слышно за пятнадцать метров.Леший как то напугал, но это уже совсем другая история.Если что не ругайте. Чукча больше читатель, чукча меньше писатель. :-)

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