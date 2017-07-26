ТуманДа, сложно назвать историю мистической, но что-то в этом есть. Может кому-то она покажется не страшной.
Но что было, то было, а врать я не люблю.
Далеко или близенько, давно или недавненько, за прошествием давно минувших дней...
Раз в год, почти как в "Иронии судьбы", мы с друзьями выезжаем в леса. Коллектив сплоченный - проверенная тройка человек. Все из разных областей, но выезжаем обязательно - традиция такая. Выезд подразумевает под собой отдых на лоне природы, в лесах, в течении 4-6 дней и поиск по местам боевой славы.
Я вообще не любитель ходить по "войне". Энергетика тяжеловата. Но, кстати, не всегда и не везде. Я больше ходок "по старине", по монеткам, так сказать. Да и в некоторых полях на месте пропавших деревень бывает более некомфортно, чем в таких лесах.
Ну, да ладно, отвлеклись от темы.
Так вот, как я уже сказал, выезжаем мы каждый год на 4-6 дней. Всегда в один и тот же район области. Бои в 1943 году там были страшные, немца, который за два года успел достаточно прочно закрепиться, выбивали танковыми и пехотными атаками. Даже кавалерия была задействована. Хотя, к 43-му году, она не имела уже столь стратегического значения. Но та, гвардейская кавалерия генерала Белова, дошла даже до Германии.
Выезжаем не поздно, чтобы успеть засветло быть на месте. Приехали мы, значит, и стали обустраивать лагерь. Поставили палатки, оборудовали и обкопали кострище, предварительно проверив его на предмет взрывоопасных предметов. Земля и по сей день хранит "притихшую смерть": мины, снаряды, патроны.
Итак, палатки расставлены, кострище подготовлено. Дров надо заготовить. Берем только сушняк: он и горит лучше, и живые деревья не губим. Один человек остался в лагере. Стол походный ставит, продукты распределяет. А двое, куда входил и ваш покорный слуга, пошли за сушняком. Ах, как прекрасен осенний лес! Березы уже сбрасывают листы самых различных оттенков: от канареечного до охры. Да и осина с рябиной не отстают - вносят нотки багряного. И вся эта прелесть умиротворенно шуршит под ногами. Дубы-великаны не торопятся прощаться с нарядом. Величаво стоят полностью зеленые. Собрать сушняка надо с запасом - прогорает он быстро, а посидеть у костерка хочется подольше.
Долго ли, коротко ли, справились с задачей. Натаскали сушняка.
Особливо надо рассказать о месте стоянки. Выбираем мы всегда места рядом с реками и ручьями, т. к. вода нужна всегда, а запаса на 6 дней и 3-х человек не привезешь с собой. Еще и посуду помыть надо. Встали на очень пологом уклоне (градусов 15) на границе поля и леса. Ниже градус уклона повышался и уклон переходил в овраг. По дну оврага протекал ручей. Не сильно большой, но вода проточная, а это - главное. Чайку закипятить и посуду помыть хватит. Ручей метрах в 70-ти от лагеря. Ниже лагерь по осени ставить не надо. Сыро будет. Набрали воды. Как раз и смеркаться начало. Разожгли костерок, супца сварили, чайник поставили. Хороший получается чай на костре. С ароматом дымка. Такой же может быть только из дровяного самовара. Сидим, значит, чаёк попиваем, кто с сухариком, кто с сушкой, байки травим. Про бойцов, про предыдущие выходы, про хрономиражи. Время уже затемно перевалило. Второй чайник заканчивается. Да и вода в 5-ти литровке закончилась. На суп и на пару чайников вся ушла.
А часов с 23-00 от оврага с ручьем пополз туман. И ползет он так интересно - стелется. Я такого больше не видел. То есть, стелется по земле и в высоту метров 5. А выше его нет. Этакая стена тумана. Обычно, если туман есть, так он везде, а тут волной идет. Сидим мы, байки треплем, а туман ползет. Я еще обратил внимание, говорю: "Ребят, гляньте, туман наступает." А ребята отвечают: "Ага, а в нем "гансы" подкрадываются!"
Ну, погыгыкали и дальше треплемся. Туман. не доползши метров 15 до палаток, остановился. А водица закончилась. Говорю: "Чай еще будем пить или по спальникам?". Костян говорит: "Давай еще чайку". Спрашиваю: "Кто за водой?".
Все мы переглянулись между собой, глянули на туман, и друганы не изъявили желания идти. Ну, что же, пойду я. Взяв канистру 5-ти литровку, повернувшись к ним, сказал: "Не шалите!" и пошел. Подходя к стене тумана еще раз оглянулся.
Кореша сидели у костра, который казался таким ярким на фоне черного неба, рассвеченого сентябрьскими звездами. И я шагнул в туман. Не могу сказать, что треск костра и голоса друзей сразу пропали. Нет! Я их слышал. Но пройдя метров пять я понял, что пропали и они. Шагать же до ручья мне еще метров 50. Туман был настолько густым, что казалось, что его можно переливать как молоко. Звуков не слышно вообще! Шагаю потихоньку. Почему-то стараюсь ступать тихо. Прислушиваюсь на всякий случай, хотя звуков никаких. Как будто ты в полностью звукоизолированном помещении. Но звук своих шагов я слышу. Стал наползать страх. Хотелось вернуться к костру и друзьям. Но зная , что подколки по поводу отсутствия воды за друганами не задержатся, я переборол страх и пошел дальше. Иду потихоньку. Весь превратился в слух, прямо Чинганчгук - Большое Ухо. Густота тумана равномерная, теней нет, звуков нет, вытянутой руки не видно. Иду, ручей уже слышно должно быть. Днем воду набирали, его слышно метров за 15. А тут тихо. Вот и крапива началась, осталось метров 6, ручья не слышно. И только буквально метра за полтора я услышал журчание воды. Дошел... Ура!!! Набрал воды. У ручья страх отступил. Может, журчание успокаивало. Набрал воды и пошел обратно. Так же, примерно через 1,5-2 метра, от ручья звук как обрезало. И опять я шагаю в полной тишине, на этот раз к шагам присоединился звук плескающейся воды в канистре. И всё. Потрескивание костра и голоса друзей так же стали слышны метров за 20 от них, т.е. метров за 5 до выпрыгивания из тумана.
Воду принес, чайку еще попили и спать разошлись.
Друзьям я ничего не сказал, чтобы не пугать. Проваливаться в другое измерение я не проваливался. Ночью вокруг палаток никто не ходил, окромя ёжиков. Но плотность тумана и его звукопоглощение поразили. Ручей днем опять так же слышно за пятнадцать метров.
Леший как то напугал, но это уже совсем другая история.
Если что не ругайте. Чукча больше читатель, чукча меньше писатель. :-)
Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 11:14
Сегодня, 11:14 by WarhunterПросмотров: 546Комментарии: 9
Ключевые слова: Лес Туман авторская история ручей Звуки