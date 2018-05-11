Старичок

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 08:59

Nik_dk Просмотров: 177 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 08:59 by

Эта история случилась давно, где-то в середине семидесятых прошлого века. Я даже знаю женщину, с которой это случилось. Правда, не так близко, а через знакомых. Они-то и рассказали мне этот случай.Героиня истории, тогда совсем еще молодая девушка, училась в одном из учебных заведений Якутска. Поскольку она была родом из близлежащего улуса, то общежития ей не дали. Она жила у своего дяди на 17-м квартале. В те времена у него еще не было печальной криминальной славы. Это был просто еще один, так называемый, «спальный район». Однажды, у нее сильно разболелись зубы и она вместо учебы, встав спозаранку, чтобы попасть на прием к врачу, пошла в стоматологическую поликлинику. Ей повезло: зуб, как уже негодный для дальнейшей эксплуатации, вырвали и, выписав справку-освобождение от учебы, отправили восвояси.Как всегда, укол подействовал с некоторым опозданием, зуб, вернее, место от него, все еще ныло. Ей хотелось побыстрее дойти до дома, чтобы завалиться спать Нужно было успеть отоспаться до прихода домой шумного и горластого семейства дяди. На раздолбанной «тройке», громыхающей всеми своими железными внутренностями, она доехала до дома, открыла ключом дверь. Девушка прошла на кухню и, уже выходя оттуда, почувствовала отвратительный запах. «Из мусорного ведра несет что ли? - подумала она. – Что-то, видимо, сгнило». Она открыла нижнюю створку кухонного шкафа. Там все было чисто. Помойное ведро тоже было относительно свежим. Тогда что так страшно воняет? Она принюхалась и подошла к самодельным полкам, которые скрывала занавеска из ситца. Резко отдернула ее и – о, Боже! Увидела под самой нижней полкой маленького старичка, который, согнувшись в три погибели, сидел там, как будто играл с кем-то в прятки.Старичок-боровичок был одет в какую-то рвань. Это именно от него несло затхлым запахом от которого девушку чуть не стошнило. От испуга она опустила занавеску и выбежала из кухни в коридор, оттуда – в подъезд и стала колотить в соседнюю дверь. Но там никто не открывал: видимо, соседка, тетя Маша, куда-то ушла, а в две другие квартиры она стучать постеснялась, так как с жильцами этих квартир была не знакома. Стоять в подъезде было холодно, пришлось вернуться в квартиру. С опаской, осторожно вошла в кухню и заглянула за занавеску. Старика уже не было. Но, что странно, запах еще оставался, причем довольно долгое время. Дяде и тете, а тем более их маленьким детям девушка ничего не рассказала, ей казалось, что им это не понравится. Через несколько дней по какой-то надобности зашла соседка, та самая тетя Маша. Дома никого не было и девушка взяла, да и рассказала ей про старичка. К ее удивлению, старая женщина сразу поверила и не подняла на смех, произнеся странную фразу: «Опять пришел, значит…»Девушка, страшно заинтригованная, начала задавать вопросы: «Кто это, баба Маша? Он что, тут жил раньше, до дяди? Он умер, да?». «Не бойся, в вашей квартире никто не умирал. Да, этот старичок везде может появиться, в любой квартире, иногда он детям показывается, когда они одни в доме, а чаще нас, стариков, пугает, чертово отродье!». «Так это что, домовой тогда?» - не унималась девушка. «Да какой там домовой? Конечно нет. Это еще, поди, с тех времен…. Когда-то, еще в Гражданскую войну, здесь, по слухам, большие бои шли. Ты не заметила, как он одет, так, наверное, нищие в то время одевались…» - с такими словами старушка ушла к себе. С этого дня девушка, боясь еще раз встретить непрошеного «гостя», стала все больше задерживаться у своих однокурсниц, живущих в общаге, а вскоре и вовсе переехала туда – сначала «зайчиком» к подружке, а потом кто-то выбыл и ее поселили на законном основании.Сейчас, когда прошло много лет, женщина эта с уверенностью может сказать: неожиданное столкновение с призраком прошлого на ее судьбе никак не сказалось, ничего такого мистического с ней не произошло. Ну. а старичок, который прятался в квартире дяди за ситцевой занавеской, с ее точки зрения, не был похож на призрака или привидение, он был такой реальный, осязаемый, и можно было подумать, что это обычный старичок маленького роста.Автор - Trimid2.

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