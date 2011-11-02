Прощание души или знак обиды?

Nik_dk Просмотров: 299 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:13 by

Недавно у знакомой женщины умерла мама. Она очень переживала и поделилась своими размышлениями.Рассказала историю, что на сороковой день она проснулась утром рано, встала с кровати и хотела включить свет. Выключатель щёлкнул, лампочка загорелась и тут же потухла. Пробовала включать несколько раз, а она не загоралась, тогда решила заменить.Выкрутила, а она целая. Она подумала, что это знак и стала просить прощение вслух у души своей мамы.На работу необходимо идти и в церковь никак не попасть. Читала молитву дома, очень расстроившись. На работе весь день проплакала от обиды и, придя домой, просто уснула от усталости. На следующее утро вновь вкрутила эту лампочку и она загорелась. Я думаю, что действительно был знак.Ещё она говорила, что в день похорон у неё внутри играла музыка сама по себе, «Умирающий лебедь». Это её просто потрясло. Прошло совсем немного времени, и она никак не может смириться с потерей.Как можно помочь ей успокоиться. Не с каждым происходят такие вещи, и она под большим впечатлением.Автор: геля.

Ключевые слова: Мама сороковой день знак музыка

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