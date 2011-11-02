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Истории из жизни

Прощание души или знак обиды?

Недавно у знакомой женщины умерла мама. Она очень переживала и поделилась своими размышлениями.

Рассказала историю, что на сороковой день она проснулась утром рано, встала с кровати и хотела включить свет. Выключатель щёлкнул, лампочка загорелась и тут же потухла. Пробовала включать несколько раз, а она не загоралась, тогда решила заменить.

Выкрутила, а она целая. Она подумала, что это знак и стала просить прощение вслух у души своей мамы.

На работу необходимо идти и в церковь никак не попасть. Читала молитву дома, очень расстроившись. На работе весь день проплакала от обиды и, придя домой, просто уснула от усталости. На следующее утро вновь вкрутила эту лампочку и она загорелась. Я думаю, что действительно был знак.

Ещё она говорила, что в день похорон у неё внутри играла музыка сама по себе, «Умирающий лебедь». Это её просто потрясло. Прошло совсем немного времени, и она никак не может смириться с потерей.

Как можно помочь ей успокоиться. Не с каждым происходят такие вещи, и она под большим впечатлением.


Автор: геля.
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Вчера, 21:13 by Nik_dkПросмотров: 299Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Мама сороковой день знак музыка

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Вчера, 22:51
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (465|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 289
Не знаю, почему, но частенько покойные и электричество как-то связаны. Звучит как глупость, но факт остаётся фактом.
На 9 дней мужу после кладбища собрала помин дома. Сели свои: отец, мама, дети. Свечку перед портретом Димки зажгла. Сижу. Глаза сухие. Душа в клочья, в лоскуты разорвана. Сердце просто в виде куска гранита, как только сокращается - не понятно? А мысли лихорадочно сами по тебе сами с собой диалог ведут: " Ты же здесь! Рядом! Я знаю!! Я чувствую! Ты здесь!!!". И лампочки вдруг в этот момент начинают мигать, мелко-мелко так дрожать начинают, как будто напряжение скачет. Мы все переглядываемся молча. Наверное, мысль одна в голове у каждого. И как только я перестала бубнить про себя:"Ты здесь! Ты рядом!", - это мелькание сразу прекратилось. Вот думай, что хочешь.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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